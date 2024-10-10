РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9644 посетителя онлайн
Новости Война
817 5

Враг активизировал удары баллистики по Одесщине, чтобы остановить работу морских коридоров, - Братчук

Росія активізувала удари балістикою по Одеській області

Россия увеличила интенсивность ударов баллистическими ракетами по Одесской области, пытаясь остановить работу украинских морских коридоров.

Об этом заявил в эфире телемарафона представитель Украинской добровольческой армии "Південь" Сергей Братчук, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, оккупанты ночью снова атаковали Одесский район ракетой, вероятно, ракетой Х-59/Х-69. Она прекратила свое существование в пределах района, последствия уточняются.

Кроме того, подчеркнул Братчук, за 4 дня враг повредил уже третье судно под иностранным флагом.

Читайте также: ВСУ уничтожили последний мост через реку Сейм в Курской области, - Братчук

"Враг хочет нанести вред, а возможно даже такие глобальные планы - попытаться приостановить работу украинских морских коридоров, которые успешно работают на ресурсность нашего государства и собственно на ресурсность, которая помогает нам отражать вражеские атаки", - отметил он.

Также оккупанты не прекращают наносить удары дронами. Этой ночью, по данным Братчука, большинство шахедов проходили мимо области транзитом.

"Практически каждую ночь у нас идет боевая работа и по шахедам, и по ракетам", - добавил представитель Украинской добровольческой армии "Південь".

Смотрите также: Рашисты атаковали порт Южный: повреждено гражданское судно. ФОТОРЕПОРТАЖ

Удары по Одесской области

Напомним, в понедельник, 7 октября, российские захватчики атаковали Одессу баллистическими ракетами. Враг ударил в гражданское судно под флагом Палау. Погиб 60-летний украинец, еще пять иностранных граждан пострадали.

В ночь на 6 октября 2024 года российские войска атаковали украинский порт Южный. Поврежден гражданский суд "PARESA" под флагом Сент-Китс и Невис.

В результате очередной атаки российских террористов баллистикой по портовой инфраструктуре Одесской области 9 октября погибли 6 человек, еще 8 ранены.

Автор: 

Одесская область (3788) Братчук Сергей (108) зерновой коридор (227)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
ООН не хоче з цього приводу висловити занепокоєння? Вони ж верещали, що на українське збіжжя очікують у країнах Афорики та Азії. І що без нього може розпочатися голод. Зараз країна-агресор вибиває засоби доставки цього самого збіжжя. Ну і? Де засудження? Де спроби запобігти цьому?
показать весь комментарий
10.10.2024 10:36 Ответить
мені теж цікаво..., русня тупо атакує цивільні судна, й ніякої реакції від поважної? міжнародної організації, хоч якесь там мізерне занепокоєння...
показать весь комментарий
10.10.2024 10:46 Ответить
ООН боится реагировать. Потому и не выгнали Венгрию оттуда. Им путинские шавки предлагают закрыть глаза и они закрывают. Потому что готовы закрыть. Руками только разводят. Типа что поделаешь у них есть право голоса...
показать весь комментарий
10.10.2024 13:42 Ответить
******* треба було більше зеленим довбойобам, й цьому братчуку зокрема, як кацапи полякалися, шо з'їбалися невідомо куди й як афігітєльно запрацював "коридор"...
показать весь комментарий
10.10.2024 11:59 Ответить
Навзаєм потрібні удари морстких дронів по елементах рашистського експортного нафтотрафіку у Чорному морі.
показать весь комментарий
10.10.2024 12:13 Ответить
 
 