Враг активизировал удары баллистики по Одесщине, чтобы остановить работу морских коридоров, - Братчук

Россия увеличила интенсивность ударов баллистическими ракетами по Одесской области, пытаясь остановить работу украинских морских коридоров.

Об этом заявил в эфире телемарафона представитель Украинской добровольческой армии "Південь" Сергей Братчук, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, оккупанты ночью снова атаковали Одесский район ракетой, вероятно, ракетой Х-59/Х-69. Она прекратила свое существование в пределах района, последствия уточняются.

Кроме того, подчеркнул Братчук, за 4 дня враг повредил уже третье судно под иностранным флагом.

"Враг хочет нанести вред, а возможно даже такие глобальные планы - попытаться приостановить работу украинских морских коридоров, которые успешно работают на ресурсность нашего государства и собственно на ресурсность, которая помогает нам отражать вражеские атаки", - отметил он.

Также оккупанты не прекращают наносить удары дронами. Этой ночью, по данным Братчука, большинство шахедов проходили мимо области транзитом.

"Практически каждую ночь у нас идет боевая работа и по шахедам, и по ракетам", - добавил представитель Украинской добровольческой армии "Південь".

Удары по Одесской области

Напомним, в понедельник, 7 октября, российские захватчики атаковали Одессу баллистическими ракетами. Враг ударил в гражданское судно под флагом Палау. Погиб 60-летний украинец, еще пять иностранных граждан пострадали.

В ночь на 6 октября 2024 года российские войска атаковали украинский порт Южный. Поврежден гражданский суд "PARESA" под флагом Сент-Китс и Невис.

В результате очередной атаки российских террористов баллистикой по портовой инфраструктуре Одесской области 9 октября погибли 6 человек, еще 8 ранены.