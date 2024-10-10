Рютте об ударах западным оружием по РФ: Юридически для этого есть основания, но решают союзники

Генсекретарь НАТО Марк Рютте выразил мнение, что предоставление разрешения Украине использовать дальнобойное оружие по целям на территории России является юридически возможным, однако зависит от каждой страны-члена Альянса.

Об этом он заявил в Лондоне в четверг, 10 октября, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Ну, опять же, юридически, да, это возможно. И юридически для этого есть основания. Но теперь вы спрашиваете не только об этой законности, но и связываете это с одним конкретным оружием, и это зависит не от меня, а от отдельных членов Альянса", - ответил Рютте на вопрос, поддержит ли он предоставление разрешения Украине использовать западное оружие по России.

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Он добавил, что в этом вопросе нет никаких изменений, потому что в конце концов это зависит от стран Альянса, которые поставляют определенные системы оружия в Украину, и решают, можно ли их использовать на большое расстояние вглубь России.