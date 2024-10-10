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Рютте об ударах западным оружием по РФ: Юридически для этого есть основания, но решают союзники

Генсекретар НАТО Марк Рютте

Генсекретарь НАТО Марк Рютте выразил мнение, что предоставление разрешения Украине использовать дальнобойное оружие по целям на территории России является юридически возможным, однако зависит от каждой страны-члена Альянса.

Об этом он заявил в Лондоне в четверг, 10 октября, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Ну, опять же, юридически, да, это возможно. И юридически для этого есть основания. Но теперь вы спрашиваете не только об этой законности, но и связываете это с одним конкретным оружием, и это зависит не от меня, а от отдельных членов Альянса", - ответил Рютте на вопрос, поддержит ли он предоставление разрешения Украине использовать западное оружие по России.

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Он добавил, что в этом вопросе нет никаких изменений, потому что в конце концов это зависит от стран Альянса, которые поставляют определенные системы оружия в Украину, и решают, можно ли их использовать на большое расстояние вглубь России.

Автор: 

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Топ комментарии
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Простими словами - ми сцимо! Корейський хом'як не сцить допомагати агресору, а сильні держави жертві агресії навіть за міжнародним правом і то не спроможні.
Гарна ситуація для початку нової світової війни
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10.10.2024 18:07
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Вирішуємо Ми, союзнички можуть порадити..
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10.10.2024 17:28 Ответить
В України немає - ні союзників, ні союзничків, тому - ми вирішуємо не все...
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10.10.2024 18:33 Ответить
Залежить від США - і юридично і фактично
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10.10.2024 17:29 Ответить
Це натяк на те, що "партнерам" плювати на юридичність?
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10.10.2024 17:32 Ответить
Спасибо западным партнерам , хоть в такий кшталт, нас самих заставят изготавливать любое оружие и ракеты любой дальности.
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10.10.2024 17:49 Ответить
Одне іншому не заважає!
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10.10.2024 20:39 Ответить
Ukraine's friends and their various alliances have been showing a remarkable unity in teaching a masterclass on the importance of caution in statements and actions.
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10.10.2024 17:54 Ответить
Простими словами - ми сцимо! Корейський хом'як не сцить допомагати агресору, а сильні держави жертві агресії навіть за міжнародним правом і то не спроможні.
Гарна ситуація для початку нової світової війни
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10.10.2024 18:07 Ответить
Ага, союзнички. Оті перелякані які обмалювалися червоними лініями, і ще й ЗСУ тримають за руки..
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10.10.2024 18:22 Ответить
Прав парень по схеме конечно---что всё решают союзники. Вот Китай, Иран и пуздро решили за час, и потом попёрли помощь как союзники. Воевать без союзников пустое дело. А у Украины не оказалось союзников---подгузники проссанные оказались те, что в союзники пришли!
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10.10.2024 20:04 Ответить
 
 