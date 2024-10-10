Норвегия выделяет более $90 млн на увеличение производства оружия: "Есть неотложная потребность в оборонных материалах в Украине"

Правительство Норвегии объявило, что выделит 967 миллионов норвежских крон (более 90 млн долларов США) в рамках дорожной карты для увеличения производственных мощностей оборонной промышленности страны.

Об этом говорится в пресс-релизе правительства, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Ситуация с безопасностью создала значительную и насущную потребность в оборонных материалах в Украине, среди наших союзников и внутри страны. Дорожная карта является комплексным планом, который поможет увеличить производственные мощности оборонной промышленности Норвегии. Мы берем на себя ответственность за вклад в удовлетворение потребностей Украины, нашей нации и наших союзников", - заявил министр обороны Норвегии Бьорн Арильд Грам.

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Он добавил, что Украина зависит от доступа к системам ПВО, ракет, артиллерийских снарядов и других оборонительных средств, чтобы продолжать свою борьбу.

"И наша промышленность, и правительство сделали много для увеличения производства в Норвегии, но это остается сложным и долгосрочным вызовом для всех наших союзников. С помощью этой дорожной карты мы берем на себя ответственность за усиление способности Норвегии и союзников поддерживать Украину в ее сопротивлении агрессии", - сказал министр.

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Отмечается, что выделенные средства пойдут на поддержку малых и средних норвежских компаний, которые поставляют украинским военным инновационные технологии, которые могут принести пользу; новую линию по производству ракетных двигателей; развитие производства гексамина для взрывчатых веществ в Норвегии; технико-экономическое обоснование нового завода по производству взрывчатки.

Финансирование поступает через программу Нансена.