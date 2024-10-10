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Воспитанники реабилитационного учреждения во Львовской области не доедают, один из них подрабатывает копателем могил, - Лубинец

Лубінець розповів про ситуацію в спецзакладі на Львівщині де знущались над дитиною

7 и 8 октября сотрудники Секретариата Уполномоченного совершили повторный визит в учебно-реабилитационный центр во Львовской области, где недавно подвергся издевательствам ребенок.

Об этом написал уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец, передает Цензор.НЕТ.

Сотрудники Секретариата Уполномоченного отметили, что дети во время индивидуальной оценки их потребностей выражали осторожность в высказываниях. Это говорит о том, что работники заведения вероятно провели предварительную работу с детьми, разъяснив, что можно говорить, а что нет. Однако во время длительного общения отдельные дети раскрывались и рассказывали, что подвергались психологическому давлению, насилию, угрозам, другие сообщали, что были свидетелями совершения насилия над другими воспитанниками заведения.

"Это свидетельствует, что таким детям нужна не разовая помощь, а длительное сопровождение психолога или наставника", - подчеркнул Лубинец.

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Также согласно предварительным результатам индивидуальной оценки потребностей детей, более половины детей не должны были бы находиться в учреждении. Сейчас у таких детей наблюдается педагогическая запущенность.

Этим детям рекомендовано устройство в семейные формы воспитания или обеспечение инклюзивным обучением или обучением в учреждении среднего образования.

"Даже после выявления нарушений в заведении дети продолжают жаловаться на качество питания, то, что им не хватает еды. Также один из воспитанников заведения отметил, что он подрабатывает в сфере ритуальных услуг, а именно копает могилы, подготавливает тела умерших к погребению, отпевает их, что в таком возрасте может повлечь тяжелые психологические последствия и свидетельствует о признаках эксплуатации детского труда", - рассказал омбудсмен.

Читайте также: Госслужба по делам детей провела проверку реабилитационного центра во Львовской области и требует перевести воспитанников в другое заведение

Что предшествовало?

Напомним, 28 сентября омбудсман Украины Дмитрий Лубинец сообщил, что в одном из учебно-реабилитационных центров Львовщины возможны случаи физического, психологического и сексуального насилия над детьми.

Офис Генпрокурора начал уголовное производство.

Впоследствии Государственная служба по делам детей выступила с требованием перевести воспитанников в другое заведение.

Автор: 

дети (6549) Лубинец Дмитрий (477) Львовская область (2924)


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Топ комментарии
+11
Вкрасти їжу у вже і так обездоленої дитини може лише остання потвора
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10.10.2024 19:32
+7
"Тяжолоє наслєдіє рєжима Порошенка". (с)

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10.10.2024 19:41
+4
Зато кацапсячих орків відгодовують як на убой, мля!
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10.10.2024 19:50
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Вкрасти їжу у вже і так обездоленої дитини може лише остання потвора
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10.10.2024 19:32 Ответить
"Тяжолоє наслєдіє рєжима Порошенка". (с)

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10.10.2024 19:41 Ответить
Зато кацапсячих орків відгодовують як на убой, мля!
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10.10.2024 19:50 Ответить
Які пАтужні експерДи!
Спочатку "...дітям рекомендовано влаштування до сімейних форм виховання" і при цьому зазначають "дітям потрібна не разова допомога, а довготривалий супровід психолога або наставника".
Як це можна забезпечити, коли відповідальність опікунів вами ж зведено на зеро? Соціальні працівники не можуть зараз навіть рекомендацій щодо виховання надавати, не кажучи вже про пряме втручання!
Який психолог?
Все на розсуд опікуна.
Лубінець скажи правду: приміщення центру сподобалося?
І було принято рішення передати його в твої надійні руки?
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10.10.2024 19:52 Ответить
Робоча група, до якої увійшли представники Державної служби України у справах дітей, провела перевірку у https://suspilne.media/lviv/852923-pobitta-ditini-u-navcalno-reabilitacijnomu-centri-na-lvivsini-vihovatelci-vrucili-pidozru/ Великолюбінському навчально-реабілітаційному центрі , щодо якого триває слідство. Фахівці закликають якнайшвидше перевести дітей з цього закладу в інший, адже там виявили низку порушень.
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10.10.2024 20:19 Ответить
Короче нікуя нкхто дітям не допоміг, написали стопку доповідей, і все на тому.
Держслужбовці - це паразити що нічого корисного не роблять за свої нескромні зарплати з податків
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11.10.2024 00:23 Ответить
100% правда
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11.10.2024 04:19 Ответить
Нескромні зарплати? Вони грабують навіть те, що виділено з бюджету для дітей-сиріт.
Привладні корупціонери не кращі від п.дарів кацапів, вони не мають ні честі, ні совісті, жодних залишків людяності, фактично йдуть по трупам дітей заради власного злочинного збагачення.
За привладну корупцію має бути передбачено довічне позбавлення волі, але це ж не на часі, коли такі ж самі виродки й перевертні знаходяться у найвищих щаблях влади.
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11.10.2024 13:33 Ответить
Дієслово «недоїдати» пишеться разом, коли мається на увазі нестача їжі. Не думаю, що в статті йдеться про надмірну кількість їжі, яку вихованці фізично не можуть з'їсти.
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11.10.2024 04:24 Ответить
 
 