Воспитанники реабилитационного учреждения во Львовской области не доедают, один из них подрабатывает копателем могил, - Лубинец
7 и 8 октября сотрудники Секретариата Уполномоченного совершили повторный визит в учебно-реабилитационный центр во Львовской области, где недавно подвергся издевательствам ребенок.
Об этом написал уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец, передает Цензор.НЕТ.
Сотрудники Секретариата Уполномоченного отметили, что дети во время индивидуальной оценки их потребностей выражали осторожность в высказываниях. Это говорит о том, что работники заведения вероятно провели предварительную работу с детьми, разъяснив, что можно говорить, а что нет. Однако во время длительного общения отдельные дети раскрывались и рассказывали, что подвергались психологическому давлению, насилию, угрозам, другие сообщали, что были свидетелями совершения насилия над другими воспитанниками заведения.
"Это свидетельствует, что таким детям нужна не разовая помощь, а длительное сопровождение психолога или наставника", - подчеркнул Лубинец.
Также согласно предварительным результатам индивидуальной оценки потребностей детей, более половины детей не должны были бы находиться в учреждении. Сейчас у таких детей наблюдается педагогическая запущенность.
Этим детям рекомендовано устройство в семейные формы воспитания или обеспечение инклюзивным обучением или обучением в учреждении среднего образования.
"Даже после выявления нарушений в заведении дети продолжают жаловаться на качество питания, то, что им не хватает еды. Также один из воспитанников заведения отметил, что он подрабатывает в сфере ритуальных услуг, а именно копает могилы, подготавливает тела умерших к погребению, отпевает их, что в таком возрасте может повлечь тяжелые психологические последствия и свидетельствует о признаках эксплуатации детского труда", - рассказал омбудсмен.
Что предшествовало?
Напомним, 28 сентября омбудсман Украины Дмитрий Лубинец сообщил, что в одном из учебно-реабилитационных центров Львовщины возможны случаи физического, психологического и сексуального насилия над детьми.
Офис Генпрокурора начал уголовное производство.
Впоследствии Государственная служба по делам детей выступила с требованием перевести воспитанников в другое заведение.
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Спочатку "...дітям рекомендовано влаштування до сімейних форм виховання" і при цьому зазначають "дітям потрібна не разова допомога, а довготривалий супровід психолога або наставника".
Як це можна забезпечити, коли відповідальність опікунів вами ж зведено на зеро? Соціальні працівники не можуть зараз навіть рекомендацій щодо виховання надавати, не кажучи вже про пряме втручання!
Який психолог?
Все на розсуд опікуна.
Лубінець скажи правду: приміщення центру сподобалося?
І було принято рішення передати його в твої надійні руки?
Держслужбовці - це паразити що нічого корисного не роблять за свої нескромні зарплати з податків
Привладні корупціонери не кращі від п.дарів кацапів, вони не мають ні честі, ні совісті, жодних залишків людяності, фактично йдуть по трупам дітей заради власного злочинного збагачення.
За привладну корупцію має бути передбачено довічне позбавлення волі, але це ж не на часі, коли такі ж самі виродки й перевертні знаходяться у найвищих щаблях влади.