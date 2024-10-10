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Зеленский представил Макрону План победы: "Следующий Мирный саммит должен быть в ноябре"

Володимир Зеленський на зустрічі з президентом Франції Емманюелем Макроном, 10 жовтня 2024

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг на встрече с президентом Франции Эмманюэлем Макроном представил ему План победы Украины.

Об этом глава государства сообщил на брифинге во дворе Елисейского дворца, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Сегодня я рассказал президенту Макрону наш план, План победы, а также о других инициативах, как на поле боя так и в управлении", - сказал Зеленский.

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Он также ответил на вопросы журналистов по поводу подготовки к Саммиту мира.

"Следующий Мирный саммит должен быть в ноябре. План его будет на столе. Относительно точной даты - я не знаю на сегодняшний момент. Но мы подготовим все, что мы решили", - сказал глава государства.

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Он добавил, что план со всеми деталями должен появиться в самом начале ноября.

Автор: 

Зеленский Владимир (20720) саммит (1185) Макрон Эмманюэль (1354) План победы (85)


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Топ комментарии
+11
Знову марить !
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10.10.2024 20:24
+11
уова, пав Вугледар. Де твої гаранти безпеки, де дікларація першого саміту миру у Швейцарії. Де все це шо ти так надрочував, як найвеличніший подвиг наркомана.
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10.10.2024 20:28
+10
Офис Ермака говорит, что в ноября никакого "саммита" не будет, этот рассказывает что будет... Даже между собой договорится не могут.
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10.10.2024 20:29
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Так заявляли що план вже готовий?
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10.10.2024 20:19 Ответить
всі плани, куяни, договора, та другі важливі моменти які през представляє другим країнам мають бути розглянуті та узгоджені в профільних комітетах та "дозволені" президенту Верховною Радою бо....
у нас парламенсько-президенська система правління
він не цар щоб одноосібно щось вирішувати.
а цого плану депутати не бачили та про що в там мова, не знають
тому там можуть бути як корисні для України речі так і шкідливі!
а те що ОПа на чолі з зе, та при підтримці "коаліції"якої реально нема, вже нанесла багато шкоди економіці так і загалом Україні, ми всі знаємо.
то хай краще покаже
1 план знищення щурів та корупціонерів
2 розжене "менеджерів" а призначить спеців
3 покаже мирний план ВР та народу
4 покарає винуватих за провали в обороні 24-28. 02.2024го.
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10.10.2024 21:00 Ответить
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10.10.2024 21:04 Ответить
тю ***....... і тут порох винуватий
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10.10.2024 21:09 Ответить
Офіс президента замінив вру та кабмін.
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10.10.2024 21:05 Ответить
Чудово!
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10.10.2024 20:21 Ответить
Знову марить !
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10.10.2024 20:24 Ответить
це наркотична інтоксикація
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10.10.2024 20:27 Ответить
уова, пав Вугледар. Де твої гаранти безпеки, де дікларація першого саміту миру у Швейцарії. Де все це шо ти так надрочував, як найвеличніший подвиг наркомана.
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10.10.2024 20:28 Ответить
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10.10.2024 20:29 Ответить
😁
Джим Керрі 👍
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10.10.2024 21:48 Ответить
Офис Ермака говорит, что в ноября никакого "саммита" не будет, этот рассказывает что будет... Даже между собой договорится не могут.
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10.10.2024 20:29 Ответить
Бригаду "Анна Київська" Збройних сил України тренують і повністю оснащують французькі збройні сили, 2300 українських військових наразі проходять навчання у Гранд-Есті на техніці, яку вони використовуватимуть в Україні.

Бригада отримає 128 бронетранспортерів VAB, 18 самохідних артилерійських установок Caesar, 18 легких колісних танків AMX-10 RC, 20 протитанкових ракетних комплексів (ПТРК) Milan та 10 військових вантажівок TRM. Очікується, що бійці "Анни Київської" вирушать в Україну наприкінці жовтня.
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10.10.2024 20:34 Ответить
Під кожний захід треба, щоб він кошторис підкладав.
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10.10.2024 20:34 Ответить
Шановно спільноте! Скажіть: які пігулки я маю пити, щоб зрозуміти найвеличнішого? Бо в моїй макітрі якось не доходять ладу заяви, шо план перемоги - то шлях до виконання плану миру і "мирний самміт" буде у жовтні. Невже до жовтня ми переможемо? Хтілося б знати ЯК? Адже жоден з цих планів (перемоги чи миру) українському суспільству ця влада так і не озвучила. Увесь світ знає та обговорює ці плани, а ті, кого безпосередньо вони стосуються, навіть не знають про що там йдеться!

Уявіть, якщо б така ситуація сталася б при "баризі"! Скільки б "правдорубів" різниї "УПешечок" з "шабуньками", "нацжон" повилазило б зі своїми заявами! А тут- суцільна тиша!
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10.10.2024 20:37 Ответить
Пити. Не пігулки. Багато. Міцного.
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10.10.2024 20:43 Ответить
В мене стільки здоров'я немає, бо здохну
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10.10.2024 21:06 Ответить
Треба тренувати свою потужність, а то без неї не вийде дешифрувати потужні тексти
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10.10.2024 21:08 Ответить
Щоб зрозуміти найвеличнійшого треба курити чи нюхати такий план який воно споживає Може тоді
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10.10.2024 20:44 Ответить
Патужный гигаВатник.
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10.10.2024 20:50 Ответить
Ще трошки і українці залишаться єдиними, хто не бачив той шедевр.
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10.10.2024 20:51 Ответить
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10.10.2024 20:51 Ответить
"Україна відмовилась проводити https://glavcom.ua/country/politics/ukrajina-vidmovilas-provoditi-samit-miru-v-listopadi-radnitsja-ofisu-prezidenta--1024842.html Саміт миру в листопаді - радниця офісу президента"

Ви там всі давно на профогляді у психіатра були?
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10.10.2024 21:07 Ответить
Зрозуміло, чому у Макрона було таке веселе обличчя.
Почитав план перемоги від Зеленського. Мало не луснув від сміху.
Адже той план перемоги писав сценаріст "кварталу" - а талант не проп'єш.
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10.10.2024 21:10 Ответить
"Сьогодні я розповів президенту Макрону наш план, План перемоги, а також про інші ініціативи, як на полі бою так і в управлінні"

"Ініціативи в управлінні" це ліжка в борделі регулярно переставляти?
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10.10.2024 21:11 Ответить
Воно геть відірване від реальності.
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10.10.2024 21:14 Ответить

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.radiosvoboda.org%2Fa%2Fnews-zelenskyy-viyna-plan-peremohy-********-soyuznyky-viyna%2F33122424.html&psig=AOvVaw0QUXl59EfXR2FKjaFejN8c&ust=1728674048095000&source=images&cd=vfe&opi=89978449&ved=0CBcQjhxqFwoTCPCy6OrChIkDFQAAAAAdAAAAABAd план готовий на 90%

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10.10.2024 22:22 Ответить
Зельбабве
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11.10.2024 08:00 Ответить
 
 