Зеленский представил Макрону План победы: "Следующий Мирный саммит должен быть в ноябре"

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг на встрече с президентом Франции Эмманюэлем Макроном представил ему План победы Украины.

Об этом глава государства сообщил на брифинге во дворе Елисейского дворца, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Сегодня я рассказал президенту Макрону наш план, План победы, а также о других инициативах, как на поле боя так и в управлении", - сказал Зеленский.

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Он также ответил на вопросы журналистов по поводу подготовки к Саммиту мира.

"Следующий Мирный саммит должен быть в ноябре. План его будет на столе. Относительно точной даты - я не знаю на сегодняшний момент. Но мы подготовим все, что мы решили", - сказал глава государства.

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Он добавил, что план со всеми деталями должен появиться в самом начале ноября.