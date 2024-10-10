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Рютте считает, что не стоит волноваться из-за возможной победы Трампа: Он полностью понимает значение борьбы в Украине

Марк Рютте, Володимир Зеленський та Кір Стармер

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте призвал международное сообщество "перестать беспокоиться о президентстве Трампа" и его последствиях для войны в Украине.

Об этом генсек заявил в Лондоне, где состоялась трехсторонняя встреча Рютте, президента Владимира Зеленского и премьер-министра Великобритании Кира Стармера, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Глава НАТО подчеркнул, что хорошо знает кандидата на пост президента США от республиканцев. "Он полностью понимает и соглашается со мной, что эта борьба в Украине касается не только Украины, но и защищенности и будущей безопасности Соединенных Штатов", - отметил генсек.

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По словам Рютте, лично он "не волнуется" относительно вероятной победы Дональда Трампа на президентских выборах в США, поскольку "абсолютно убежден, что в США... понимают: Соединенные Штаты в целом были бы в меньшей безопасности, если бы Путин достиг успеха в Украине".

Автор: 

Рютте Марк (374) Трамп Дональд (5569)


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Топ комментарии
+6
Хрін редьки не солодшии - одні допомагають чаиними ложками -- другі пів - року тормозили
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10.10.2024 21:03
+3
Після всіх кардинально протилежних заяв важко зрозуміти хто всеж такий Трамп - лайно чи котлета, бо мухи сідають і на те і на інше.
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10.10.2024 21:10
+3
Я бы не был так в этом уверен. Вообще понятие "понимает" - это не про трампа.
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10.10.2024 21:36
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Та ну, місцеві геополітики зараз розкажуть, які круті демократи (яких самі і критикують за недостатню допомогу), і які погані республіканці. Куди той Рютте лізе зі своїми коментарями.
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10.10.2024 20:58 Ответить
Довбню, навіщо щось розповідати і так всі бачать до чого призведе прихід до влади цієї прокремлівської шістки, підстреляного
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10.10.2024 23:34 Ответить
Що це за формулювання "всі бачать до чого призведе прихід до влади цієї прокремлівської шістки, підстреляного"? Хто всі? Що бачать? Давай розкажи нам до чого приведе.

І довбня ти щодня в дзеркалі бачиш.
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10.10.2024 23:51 Ответить
Тут якщо треба пояснювати , то не треба пояснювати.
І не дай боже я в дзеркалі бачив мага-чорта ,яки навіть не здатен зрозуміти , що топлячи за російську маріонетку - срампа , знов голосує "по приколу"

Добре, що інші українці розумніші за цього невігласа і бота
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11.10.2024 05:15 Ответить
Я незнаю, чи погано буде коли прийде Трамп, чи добре. Якщо прийде - побачимо. Але я також не роблю передчасних висновків. А ти навіть не здатен обґрунтувати свою думку. Пишеш різну дурню, просто для кількості символів - жалюгідно.
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11.10.2024 11:32 Ответить
Те що ти не здатен сприйняти викладену інформацію не має бути моєю проблемо
А як буде при срампі - ми вже бачили
Тоді Україна була повністю віддана на поталу путлеру
Дали пару сраних джавелінів і то цей агент кремля заборонив їми користуватись

Тому ні ,всі хто при розумі знають ,як було і як буде , якщо цей підстреляний знов дістанеться до влади
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11.10.2024 15:13 Ответить
Не хвилюйтесь, вас не больно зарiжуть.
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10.10.2024 21:00 Ответить
Хрін редьки не солодшии - одні допомагають чаиними ложками -- другі пів - року тормозили
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10.10.2024 21:03 Ответить
Виступаючи в Савані, штат Джорджія, Трамп висміяв президента Джо Байдена про те, що США підтримуватимуть українські збройні сили, поки Київ не виграє війну.

Трамп наполягав на тому, що США повинні «вийти», хоча він не уточнив, як?
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10.10.2024 21:06 Ответить
ти спершу поїдь та розкажи це наприклад мешканцям Покровська
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10.10.2024 21:07 Ответить
Вы еще Джавелины вспомните!!!
Которые разрешил отправить в Украину
КОНГРЕСС США!!!!!
Отправить разрешили
А вот использовать - нет
И они просто лежали на складах
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10.10.2024 21:08 Ответить
Демократам не вірю ще після обами...
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10.10.2024 21:08 Ответить
Після всіх кардинально протилежних заяв важко зрозуміти хто всеж такий Трамп - лайно чи котлета, бо мухи сідають і на те і на інше.
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10.10.2024 21:10 Ответить
дуже влучно. проте який би він не був, він один не зможе зробити все, що він захоче. серед республіканців є дуже багато тих, хто ненавидить комунізм і кацапізм. крім можливої адміністрації Трампа є ще Конгрес, Сенат, які теж дуже потужно впливають на політику США. до того ж, в можливій майбутній адміністрації Трампа точно будуть не всі люди, яких буде хотіти сам Трамп, а будуть ті, які йому затвердить Сенат. тобто Трамп буде всього лише президентом, звісгно якщо його ще оберуть. саме президентом, а не монархом чи імператором, де все залежить лише від однієї людини. тож а американській політиці балансів вистачає. А Марк Рютте, ще коли був на посаді прем'єра зарекомендував себе як дуже хорошого прихильника України. і Роман Безсмертний відгукувався про Рютте як про дуже хорошого переговорника. Тож будучи вже на посаді Генсека НАТО, Рютте не стане кидати на вітер порожніх слів. це тільки екси можуть собі таке дозволити, а не діючі чиновники, які завжди мають фільтрувати кожне сказане ними слово. особливо на таких посадах.
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10.10.2024 21:22 Ответить
theglobeandmail.com

Трамп заявив, що буде спиратися на свою «дружбу» з Путіним, щоб досягти врегулювання шляхом переговорів. Хоча це, безперечно, порожня бравада - він не має впевненого плану закінчити війну там - це безумовно свідчить про те, що він також не прагне продовжувати фінансувати оборону України. Його напарник Джей Ді Венс заявив, що його не дуже хвилює, "що так чи інакше станеться з Україною". Венс вважає, що Європа, а не США, повинна нести більшу частину фінансового навантаження, коли справа доходить до допомоги Україні.

Немає жодних сумнівів у тому, що Україна скам'яніла від ідеї перемоги Трампа-Венса. Це було б рівнозначно смертному вироку за втрачені території країни. Або, принаймні, це означатиме, що їй доведеться продовжувати боротьбу без значних ресурсів, які постачають США.
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10.10.2024 21:14 Ответить
If something appears all but inevitable, one might as well stop worrying and start preparing.
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10.10.2024 21:17 Ответить
...не варто хвилюватися через можливу перемогу трампакса...

варто хвилюватися про те безмежне та нерозділене кохання, що він має у сердці до *****!
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10.10.2024 21:19 Ответить
Я бы не был так в этом уверен. Вообще понятие "понимает" - это не про трампа.
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10.10.2024 21:36 Ответить
Новый генеральный секретарь НАТО Марк Рютте на брифинге, после встречи с Президентом Украины Владимиром Зеленским и премьер-министром Великобритании Кииром Стармером в Лондоне:
,,Дональд Трамп в случае возвращения в Белый дом, в статусе президента США, не прекратит поддержку Украины.
У меня нет сигнала для президента Трампа, потому что я хорошо его знаю.
Он понимает, что эта борьба - не только об Украине, но и о будущем безопасности США"
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10.10.2024 21:54 Ответить
Штаты вообще в войне ничего не решают, только Китай
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10.10.2024 22:15 Ответить
недолугий шахрай і мерзотник щось там розуміє?! Не люблю висновки але це рютте скоріш за все таке саме чмо як і трамп
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11.10.2024 00:02 Ответить
Хоть один нормальный человек... (ему, видимо, еще "методичку" не прислали, как всяким Портниковым, Зеленским, Маркаровым и иже с ними)...
Впрочем, если ваши государственные и публичные мужи продолжат гадить в карманы Трампу в том же темпе, что делали до сих пор, то всё-таки стоит начинать беспокоиться (Трамп злопамятен).
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11.10.2024 05:56 Ответить
 
 