Рютте считает, что не стоит волноваться из-за возможной победы Трампа: Он полностью понимает значение борьбы в Украине

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте призвал международное сообщество "перестать беспокоиться о президентстве Трампа" и его последствиях для войны в Украине.

Об этом генсек заявил в Лондоне, где состоялась трехсторонняя встреча Рютте, президента Владимира Зеленского и премьер-министра Великобритании Кира Стармера, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Глава НАТО подчеркнул, что хорошо знает кандидата на пост президента США от республиканцев. "Он полностью понимает и соглашается со мной, что эта борьба в Украине касается не только Украины, но и защищенности и будущей безопасности Соединенных Штатов", - отметил генсек.

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По словам Рютте, лично он "не волнуется" относительно вероятной победы Дональда Трампа на президентских выборах в США, поскольку "абсолютно убежден, что в США... понимают: Соединенные Штаты в целом были бы в меньшей безопасности, если бы Путин достиг успеха в Украине".