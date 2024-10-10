Минздрав получил более 3 тысяч жалоб на работу МСЭК: сразу направляем проверки, - Ляшко

Министерство здравоохранения получило более 3 тысяч жалоб на работу медико-социальных экспертных комиссий.

Об этом министр здравоохранения Виктор Ляшко сказал в телеэфире, передает Укринформ.

"Мы имеем где-то более 3 тысяч жалоб на работу МСЭК, мы их ранжируем и сразу в те же МСЭКи направляем проверки для того, чтобы посмотреть, подтверждаются ли жалобы или нет", - сказал Ляшко.

Читайте также: Россия нанесла ущерб медицинской инфраструктуре Украины на $7 млрд - Ляшко

Он призвал граждан звонить на горячие линии при выявлении нарушений в работе МСЭК.

"По Хмельницкой, например, МСЭК сразу по результатам жалоб была направлена проверка и было информирование главы областной администрации, чтобы работали с центральным областным МСЭКом, потому что мы видим, там были проблемы. Вот проработали, результат все видели на прошлой неделе", - добавил министр.

Читайте также: К 2030 году в Украине прогнозируют глобальный дефицит врачей, - Ляшко