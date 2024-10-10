Умеров после встречи с Гили: На фронте появится больше САУ AS-90. Есть хорошие новости о дальнобойном оружии

Украина получит больше артиллерийских самоходных установок AS-90 до конца текущего года. Кроме того, есть "хорошие новости" относительно дальнобойного оружия.

Об этом рассказал министр обороны Украины Рустем Умеров после встречи с главой Минобороны Великобритании Джоном Гили, передает Цензор.НЕТ.

"Встретился с большим другом Украины и моим коллегой, министром обороны Великобритании Джоном Гили. Главная тема встречи - дальнейшие шаги для поддержки Сил обороны - как сейчас, так и в будущем.

Великобритания действует на опережение, обеспечивая наших воинов необходимыми боеприпасами: артиллерийские, минометные, ПВО, противотанковые мины. Это пример для других партнеров, ведь своевременные поставки позволяют эффективнее уничтожать врага.

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До конца года на фронте появится больше артиллерийских систем AS-90. Также есть хорошие новости о дальнобойном оружии и роботизированных системах - враг почувствует это на поле боя.

Великобритания также активно работает над тренировкой и укомплектованием наших бригад стратегического резерва. Договорились с Джоном Гили вместе проработать список первоочередных потребностей, которые будут профинансированы за счет замороженных российских активов.

Ключевой вопрос - инвестиции в украинскую оборонную промышленность. Британия уже вовлечена в производство, но наша задача - расширить эти возможности и нарастить производство в ОПК.

Отдельно проинформировал британского коллегу о Плане победы президента Владимира Зеленского, в частности в части обороны.

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Искренне благодарен народу Великобритании, правительству и лично Джону Гили за поддержку. Вместе мы сильнее и приближаем победу Украины!" - рассказал Умеров.

САУ AS-90

Отметим, САУ AS-90 (Gun Equipment 155 mm L131) - это британская самоходная артиллерийская установка (САУ) весом 45 тонн. Вооружена пушкой калибра 155 мм и длиной 39 калибров, имеет дальность стрельбы до 30 км. САУ делает три выстрела за 10 секунд очередью, шесть выстрелов за три минуты быстрым темпом и два выстрела в минуту в постоянном темпе. Поставляется Украине с апреля 2022 года.