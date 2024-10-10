Умеров после встречи с Гили: На фронте появится больше САУ AS-90. Есть хорошие новости о дальнобойном оружии
Украина получит больше артиллерийских самоходных установок AS-90 до конца текущего года. Кроме того, есть "хорошие новости" относительно дальнобойного оружия.
Об этом рассказал министр обороны Украины Рустем Умеров после встречи с главой Минобороны Великобритании Джоном Гили, передает Цензор.НЕТ.
"Встретился с большим другом Украины и моим коллегой, министром обороны Великобритании Джоном Гили. Главная тема встречи - дальнейшие шаги для поддержки Сил обороны - как сейчас, так и в будущем.
Великобритания действует на опережение, обеспечивая наших воинов необходимыми боеприпасами: артиллерийские, минометные, ПВО, противотанковые мины. Это пример для других партнеров, ведь своевременные поставки позволяют эффективнее уничтожать врага.
До конца года на фронте появится больше артиллерийских систем AS-90. Также есть хорошие новости о дальнобойном оружии и роботизированных системах - враг почувствует это на поле боя.
Великобритания также активно работает над тренировкой и укомплектованием наших бригад стратегического резерва. Договорились с Джоном Гили вместе проработать список первоочередных потребностей, которые будут профинансированы за счет замороженных российских активов.
Ключевой вопрос - инвестиции в украинскую оборонную промышленность. Британия уже вовлечена в производство, но наша задача - расширить эти возможности и нарастить производство в ОПК.
Отдельно проинформировал британского коллегу о Плане победы президента Владимира Зеленского, в частности в части обороны.
Искренне благодарен народу Великобритании, правительству и лично Джону Гили за поддержку. Вместе мы сильнее и приближаем победу Украины!" - рассказал Умеров.
Отметим, САУ AS-90 (Gun Equipment 155 mm L131) - это британская самоходная артиллерийская установка (САУ) весом 45 тонн. Вооружена пушкой калибра 155 мм и длиной 39 калибров, имеет дальность стрельбы до 30 км. САУ делает три выстрела за 10 секунд очередью, шесть выстрелов за три минуты быстрым темпом и два выстрела в минуту в постоянном темпе. Поставляется Украине с апреля 2022 года.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
"Влада закриває ******** реабілітаційний центр для поранених щоб забудувати його територію"
"Під час війни звільнити 375 медичних працівників і ліквідувати ******** реабілітаційний центр для військових - таке може зробити лише ворог!
Топ посадовці у вищих ешелонах влади прямо зараз знищують Київський обласний центр реабілітаційної медицини для наших військових заради 5,5 гектарів столичної землі в Сирецькому гаю, де він знаходиться. А все тому, що тут мальовнича природа і в 300 метрах від лікарні заплановано відкриття станції метро, тому земля просто золота для злобудовників.
Просто уявіть собі, які покидьки сидять у вищих кабінетах влади, якщо під час повномасштабної війни із реабілітаційного центру вже звільнили 375 медпрацівників! А вже завтра (10.10) ці сволоти планують протягнути через сесію Київської обласної ради питання про припинення юридичної особи лікарні як такої.
Перша спроба захопити землю під реабілітаційним центром відбулася ще понад рік тому. Тоді голова Київоблради Добрянський зі своїм дружком-держзрадником Дубінським незаконно звільнили директора - лікаря з 32-х річним стажем Ігоря Кучму, який виграв відкритий конкурс, і який під час повномасштабної війни якраз і забезпечив створення реабілітаційного центра для військових на базі Київської обласної лікарні №2. На його місце ці покидьки призначили керувати медустановою помічницю Дубінського, колишнього редактора 1+1, яка взагалі не має ніякого відношення до медицини.
... (багато тексту, важливого, але просто не поміститься в це повідомлення все, тому нижче ще крайній текст, а так у відео говориться про все. )...
При цьому ми звертаємося до Президента Зеленського, як Верховного головнокомандувача, з вимогою зупинити своїх "слуг", які в гонитві за особистою корупційною наживою знищують ******** реабілітаційний центр для поранених військовослужбовців, і забезпечити подальше функціонування та розвиток Київського обласного центру реабілітаційної медицини як окремої лікарні! У разі відсутності реакції, нам залишиться тільки прямо констатувати, що Володимир Зеленський особисто зацікавлений в таких діях своїх підлеглих.
Просимо кожного, кому не байдужа доля наших поранених військових, яким просто немає де нормально лікуватися і проходити реабілітацію в нашій країні, зробити все, щоб не дати корупціонерам ліквідувати Київський обласний центр реабілітаційної медицини заради дорогоцінної землі! Найменше, що ви може зробити - це надати цьому розголос!"
https://youtu.be/MjPh8pyPsCc?si=eluR0dlipDFhOLbd