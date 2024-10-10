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Путин собирается в Туркменистан. В МИД Украины напомнили, что Путин – военный преступник, на которого выдан ордер на арест

Володимир Путін

Министерство иностранных дел Украины отреагировало на поездку российского диктатора Владимира Путина в Туркменистан, которая запланирована на 11 октября. Министерство напомнило о военных преступлениях Путина и призвало страны не проводить с ним никаких встреч.

Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Украины относительно визита Путина в Туркменистан, передает Цензор.НЕТ.

"В связи с запланированным на 11 октября визитом Путина в Туркменистан для участия в международном форуме, посвященном 300-летию выдающегося туркменского поэта Магтымгулы Фраги, заявляем о следующем.

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Украина надеется, что руководство Туркменистана осознает, что Путин является военным преступником, на которого выдан ордер на арест Международного уголовного суда за незаконное принудительное перемещение украинских детей в Российскую Федерацию.

Это лишь одно из целого ряда преступлений верхушки Кремля. Путин и его приспешники несут ответственность за преступление агрессии против Украины, военные преступления, преступления против человечности, геноцид, убийства, пытки, изнасилования, мародерство, обстрелы гражданской инфраструктуры и другие зверства, совершенные российскими оккупантами на территории Украины. Все они должны предстать перед правосудием за преступления, совершенные против украинского народа.

Просто сейчас российские оккупанты продолжают осуществлять ежедневные варварские атаки на украинские города и села, вызывая разрушение гражданской инфраструктуры и гибель мирных людей.

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Призываем все страны, которые ценят человеческую жизнь, международное право и Устав ООН, воздерживаться от проведения совместных мероприятий с участием Путина, который развязал войну в Европе в масштабах, неизвестных со времен Второй мировой войны, и чьи руки по локоть в крови.

Обращаемся ко всем государствам и международным организациям с призывом приложить максимальные усилия для эффективной реализации Формулы мира как единственного действенного пути к завершению российской агрессии и восстановлению всеобъемлющего, справедливого и прочного мира в Украине и на европейском континенте", - говорится в заявлении МИД Украины.

Автор: 

МИД (6984) путин владимир (31493) Туркменистан (119)


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Топ комментарии
+9
Вже всім зрозуміло, що авторитет мкс=0 так само як і дієвість міжнародних норм.
Але дуже зручно робити заяви, вдаючи що все під контролем.
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10.10.2024 23:19
+7
Вы бы измеряли уровень международной политики не громкостью лая озабоченности, а количеством денег в страну, и тоннами металло-тротила.

Сколько Иран, "новий рівень рашкіной міжнародної політики" поставил им дронов, которые потушили нашу энергетику и спровоцировали рост цены на электроэнергию?

А сколько Германия+Италия+Франция+Польша+Чехия+Румыния+кто угодно из нашей международной политики дал нам оружия, чтобы мы потушили рашкинскую энергетику? То-то же.

Вам почему-то смешно, а вот я смотрю чуть дальше, и меня это сближение вовсе не радует.

Завтра они договорятся о поставке из Туркменистана в РФ того, что сейчас еще пока поставляется им с Запада. Это им развяжет руки. Послезавтра шандарахнут чем-нибудь массово по больницам или школам в Украине (надеюсь вы понимаете что есть чем). Европа - курлык курлык, озабоченность, санкции. А РФии на эти санкции будет уже побоку, они это с Туркменистана уже получают.

Но вы да, недооценивайте, смейтесь, наш МИД - первый МИД в мире.
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10.10.2024 23:50
+5
ви ж його на самміт миру збираєтесь запрошувати? чи ні?
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10.10.2024 23:13
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ви ж його на самміт миру збираєтесь запрошувати? чи ні?
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10.10.2024 23:13 Ответить
Хіба щоб заарештувати.
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10.10.2024 23:15 Ответить
На Самміт планують (і то - не всі) запросить РОСІЮ... А не Путіна... Чи для тебе "Росія" і "Путін" - одне й те саме?...
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11.10.2024 02:37 Ответить
зараз саме так
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11.10.2024 03:49 Ответить
А як може бути, що путін не росія, чи що росія це не путін? Він же у Росії обраний, легітимний, популярний. Яким чином Ви їх поділяєте?
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11.10.2024 06:49 Ответить
Розумієш, у чому справа : коли правитель - "абсолютний монарх", то він і держава можуть асоціюваться між собою... Це формула Людовіка ХVI - "Держава - це Я!" Коли ж правитель вважає себе "чиновником", якому доручено управлять державою - то тоді "держава - окремо і чиновник - окремо... І це не залежить від форми правління. У першому варіанті це може буть і "вибраний" правитель (як у випадку з тією ж КНДР). А може буть і по іншому - як у Великобританії...
У випадку, який розглядається, діє саме "формальна сторона (а не фактична) Бо до діалогу хочуть запросить саме РОСІЮ, а не особу, яка нею на даний момент править... Тому на Саміті (якщо таке станеться), буде присутнім якийсь її представник, що не перебуває під міжнародним переслідуванням... Саме це я й пробую пояснить...
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11.10.2024 07:02 Ответить
Це у вас така угода зі своєю совістю. Коли не можна, але дуже хочеться, то тоді можна. Формально для перемир'я потрібна підпис Росії і нехай договір підпише довірена особа путіна, аби не він сам.
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11.10.2024 11:25 Ответить
Я вибачаюся: у тебе голова лише для того, щоб "туди їсти"? Я тобі зробив юридичне пояснення того, що ми обговорюємо... До чого тут "совість"? І тим більше - МОЯ?
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11.10.2024 12:18 Ответить
Я знаю. Юридично, згідно з указом президента україни переговори з путіним неможливі. А через його заступника чи довіреного посередника можливі. А який сенс цього указу крім формального суто зовнішнього ставлення до справи? Імітація принциповості. Дитячий садок.
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11.10.2024 12:34 Ответить
Якщо тебе ображає вираз угода із совістю, то я міняю його на слово компроміс.
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11.10.2024 12:35 Ответить
Так і хочеться виматюкаться! ШОСТИЙ РІК державою керує "вуличний репродуктор", який просто відтворює ротом те, що йому написали Литвин з Пололяком, а затвердив д"Єермак... А ти все віриш в "укази" ... Та він не пам"ятає, що чим вчора обідав - а ти мені розказуєш, що він щось колись підписав!...
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11.10.2024 13:16 Ответить
А хто у нас президент? От хто підписує укази, той за них відповідальність і несе. І ніхто йому не може заборонити в преферанс грати або в баню зі своїми друзями ходити, де вони на нього впливають, суто юридично це до справи не стосується.
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11.10.2024 14:30 Ответить
"Я упала с самосвала -
Тормозила головой...".
Я вже матюкаюся... ............................................
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11.10.2024 14:45 Ответить
Пока голову искала,
две ноги ушли домой.
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11.10.2024 17:22 Ответить
Черговий плювок на МКС, нехай видають...
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10.10.2024 23:13 Ответить
Згідно з Human Rights Watch, влада держави має тоталітарний контроль над життям народу, Туркменістан залишається однією з найрепресивніших держав планети.

У всіх рейтингах свободи держава посідає останні місця.

Туркменістан має п'яті за величиною поклади природного газу у світі.
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10.10.2024 23:18 Ответить
Вже всім зрозуміло, що авторитет мкс=0 так само як і дієвість міжнародних норм.
Але дуже зручно робити заяви, вдаючи що все під контролем.
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10.10.2024 23:19 Ответить
авторитет Туркменістану і рашки<0..
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10.10.2024 23:22 Ответить
Нам від цього легше?
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10.10.2024 23:29 Ответить
З самого початку було зрозуміло, що в деякі суміжні віслюкостани є шанс, що його приймуть.
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10.10.2024 23:33 Ответить
тим часом керівництво Туркменістану:

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10.10.2024 23:21 Ответить
Він спочатку знущався з ООН та МККК, зараз знущається з МКС. А інші країни так і будуть на це просто дивитись.
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10.10.2024 23:28 Ответить
Монголія, Туркменістан.. Потім можливо буде щє якийсь віслюкостан.

Це новий рівень рашкіной міжнародної політики, на який по факту рашку попустила Україна.
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10.10.2024 23:31 Ответить
Вы бы измеряли уровень международной политики не громкостью лая озабоченности, а количеством денег в страну, и тоннами металло-тротила.

Сколько Иран, "новий рівень рашкіной міжнародної політики" поставил им дронов, которые потушили нашу энергетику и спровоцировали рост цены на электроэнергию?

А сколько Германия+Италия+Франция+Польша+Чехия+Румыния+кто угодно из нашей международной политики дал нам оружия, чтобы мы потушили рашкинскую энергетику? То-то же.

Вам почему-то смешно, а вот я смотрю чуть дальше, и меня это сближение вовсе не радует.

Завтра они договорятся о поставке из Туркменистана в РФ того, что сейчас еще пока поставляется им с Запада. Это им развяжет руки. Послезавтра шандарахнут чем-нибудь массово по больницам или школам в Украине (надеюсь вы понимаете что есть чем). Европа - курлык курлык, озабоченность, санкции. А РФии на эти санкции будет уже побоку, они это с Туркменистана уже получают.

Но вы да, недооценивайте, смейтесь, наш МИД - первый МИД в мире.
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10.10.2024 23:50 Ответить
не воняй кацапчику, срасеї киздець з туркменами чи без
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11.10.2024 03:50 Ответить
Туркменістан це КНДР 2.0. Ще б до Китаю звернулись...
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10.10.2024 23:45 Ответить
Всегда есть за что дергать, всегда есть за что давить.
Раньше так оно и было.
Сейчас политиков нет, а есть куколды.
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10.10.2024 23:52 Ответить
Увы, диктатуры усилились и рычагов воздействия на маленьких сатрапов по крышей больших, сильно поуменьшилось.
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11.10.2024 00:13 Ответить
поезія, кажете?
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11.10.2024 00:25 Ответить
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11.10.2024 00:59 Ответить
Вся Середня Азія це бувший совок з диктаторами.То любимий ареал для пуйла де він ще може пастись разом з такими самими козлами і баранами.
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11.10.2024 01:18 Ответить
***** любому Аркадагу друг, товарищ, Бацька и Туркменбаши.
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11.10.2024 04:15 Ответить
"форуме, посвященном 300-летию выдающегося туркменского поэта"

Что-то странный какой-то повод. Ну где )(уйло и где туркменская поэзия, совершенно непересекающиеся темы. Впечатление, что причина другая, а это просто для прикрытия.

П.С. Пару снайперов бы туда отправить... Да поздно уже.
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11.10.2024 05:01 Ответить
А скільки дивізій має міжнародний крiмiнальний суд?
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11.10.2024 06:56 Ответить
100500!
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11.10.2024 08:53 Ответить
Треба проти країн, що не арештовують хутина , одразу вводити ЕКОНОМІЧНІ САНКЦІЇ, і нехай їх бизнес і родини можновладців не можуть користуватись світовим сервісом
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11.10.2024 10:41 Ответить
 
 