Путин собирается в Туркменистан. В МИД Украины напомнили, что Путин – военный преступник, на которого выдан ордер на арест
Министерство иностранных дел Украины отреагировало на поездку российского диктатора Владимира Путина в Туркменистан, которая запланирована на 11 октября. Министерство напомнило о военных преступлениях Путина и призвало страны не проводить с ним никаких встреч.
Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Украины относительно визита Путина в Туркменистан, передает Цензор.НЕТ.
"В связи с запланированным на 11 октября визитом Путина в Туркменистан для участия в международном форуме, посвященном 300-летию выдающегося туркменского поэта Магтымгулы Фраги, заявляем о следующем.
Украина надеется, что руководство Туркменистана осознает, что Путин является военным преступником, на которого выдан ордер на арест Международного уголовного суда за незаконное принудительное перемещение украинских детей в Российскую Федерацию.
Это лишь одно из целого ряда преступлений верхушки Кремля. Путин и его приспешники несут ответственность за преступление агрессии против Украины, военные преступления, преступления против человечности, геноцид, убийства, пытки, изнасилования, мародерство, обстрелы гражданской инфраструктуры и другие зверства, совершенные российскими оккупантами на территории Украины. Все они должны предстать перед правосудием за преступления, совершенные против украинского народа.
Просто сейчас российские оккупанты продолжают осуществлять ежедневные варварские атаки на украинские города и села, вызывая разрушение гражданской инфраструктуры и гибель мирных людей.
Призываем все страны, которые ценят человеческую жизнь, международное право и Устав ООН, воздерживаться от проведения совместных мероприятий с участием Путина, который развязал войну в Европе в масштабах, неизвестных со времен Второй мировой войны, и чьи руки по локоть в крови.
Обращаемся ко всем государствам и международным организациям с призывом приложить максимальные усилия для эффективной реализации Формулы мира как единственного действенного пути к завершению российской агрессии и восстановлению всеобъемлющего, справедливого и прочного мира в Украине и на европейском континенте", - говорится в заявлении МИД Украины.
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У випадку, який розглядається, діє саме "формальна сторона (а не фактична) Бо до діалогу хочуть запросить саме РОСІЮ, а не особу, яка нею на даний момент править... Тому на Саміті (якщо таке станеться), буде присутнім якийсь її представник, що не перебуває під міжнародним переслідуванням... Саме це я й пробую пояснить...
Тормозила головой...".
Я вже матюкаюся... ............................................
две ноги ушли домой.
У всіх рейтингах свободи держава посідає останні місця.
Туркменістан має п'яті за величиною поклади природного газу у світі.
Але дуже зручно робити заяви, вдаючи що все під контролем.
Це новий рівень рашкіной міжнародної політики, на який по факту рашку попустила Україна.
лаяозабоченности, а количеством денег в страну, и тоннами металло-тротила.
Сколько Иран, "новий рівень рашкіной міжнародної політики" поставил им дронов, которые потушили нашу энергетику и спровоцировали рост цены на электроэнергию?
А сколько Германия+Италия+Франция+Польша+Чехия+Румыния+кто угодно из нашей международной политики дал нам оружия, чтобы мы потушили рашкинскую энергетику? То-то же.
Вам почему-то смешно, а вот я смотрю чуть дальше, и меня это сближение вовсе не радует.
Завтра они договорятся о поставке из Туркменистана в РФ того, что сейчас еще пока поставляется им с Запада. Это им развяжет руки. Послезавтра шандарахнут чем-нибудь массово по больницам или школам в Украине (надеюсь вы понимаете что есть чем). Европа - курлык курлык, озабоченность, санкции. А РФии на эти санкции будет уже побоку, они это с Туркменистана уже получают.
Но вы да, недооценивайте, смейтесь, наш МИД - первый МИД в мире.
Раньше так оно и было.
Сейчас политиков нет, а есть куколды.
Что-то странный какой-то повод. Ну где )(уйло и где туркменская поэзия, совершенно непересекающиеся темы. Впечатление, что причина другая, а это просто для прикрытия.
П.С. Пару снайперов бы туда отправить... Да поздно уже.