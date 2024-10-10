Путин собирается в Туркменистан. В МИД Украины напомнили, что Путин – военный преступник, на которого выдан ордер на арест

Министерство иностранных дел Украины отреагировало на поездку российского диктатора Владимира Путина в Туркменистан, которая запланирована на 11 октября. Министерство напомнило о военных преступлениях Путина и призвало страны не проводить с ним никаких встреч.

Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Украины относительно визита Путина в Туркменистан, передает Цензор.НЕТ.

"В связи с запланированным на 11 октября визитом Путина в Туркменистан для участия в международном форуме, посвященном 300-летию выдающегося туркменского поэта Магтымгулы Фраги, заявляем о следующем.

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Украина надеется, что руководство Туркменистана осознает, что Путин является военным преступником, на которого выдан ордер на арест Международного уголовного суда за незаконное принудительное перемещение украинских детей в Российскую Федерацию.

Это лишь одно из целого ряда преступлений верхушки Кремля. Путин и его приспешники несут ответственность за преступление агрессии против Украины, военные преступления, преступления против человечности, геноцид, убийства, пытки, изнасилования, мародерство, обстрелы гражданской инфраструктуры и другие зверства, совершенные российскими оккупантами на территории Украины. Все они должны предстать перед правосудием за преступления, совершенные против украинского народа.

Просто сейчас российские оккупанты продолжают осуществлять ежедневные варварские атаки на украинские города и села, вызывая разрушение гражданской инфраструктуры и гибель мирных людей.

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Призываем все страны, которые ценят человеческую жизнь, международное право и Устав ООН, воздерживаться от проведения совместных мероприятий с участием Путина, который развязал войну в Европе в масштабах, неизвестных со времен Второй мировой войны, и чьи руки по локоть в крови.

Обращаемся ко всем государствам и международным организациям с призывом приложить максимальные усилия для эффективной реализации Формулы мира как единственного действенного пути к завершению российской агрессии и восстановлению всеобъемлющего, справедливого и прочного мира в Украине и на европейском континенте", - говорится в заявлении МИД Украины.