Между встречами "Рамштайна" работа не прекращается, - Пентагон

В периоды между встречами Контактной группы по вопросам обороны Украины (UDCG), известной как формат "Рамштайн", продолжается напряженная работа по координации и обеспечению поставок необходимого вооружения в Украину.

Об этом заявил в четверг представитель Министерства обороны США генерал Патрик Райдер, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"Между заседаниями UDCG происходит очень много работы, и это действительно предусматривает работу Коалиций возможностей через своих сопредседателей по определению, развитию и предоставлению возможностей украинцам как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективах", - отметил представитель Пентагона.

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Кроме того, по его словам, с американской стороны прилагается немало усилий на разных уровнях - от рабочих групп до министров обороны. Это предусматривает телефонные переговоры и двусторонние встречи, которые проводятся на регулярной основе.

Генерал Райдер также напомнил о работе Группы содействия безопасности Украины, которая работает в Германии с международными партнерами, чтобы скоординировать приобретение и доставку военных возможностей в Украину.

"Итак, UDCG является невероятно важным форумом, который помогает синхронизировать и обеспечить обмен информацией и поддержку Украины слаженно, но, однако, это отнюдь не единственный механизм, с помощью которого мы поддерживаем Украину",- отметил представитель Пентагона.

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Он также отметил, что заседание Контактной группы, назначенное на 12 октября, было отложено. Время и место проведения следующей встречи пока определяется.

Напомним, накануне президент США Джо Байден отложил визит в Германию и Анголу из-за угрозы нового урагана Милтон.

Госсекретарь США Энтони Блинкен также отменил визит в Германию во время которого должен был принять участие в заседании контактной группы "Рамштайн".

В итоге, заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины, которое было запланировано на 12 октября, перенесли.