США в ОБСЕ: России следует помнить, что любое ядерное оружие не должно быть применено

Соединенные Штаты напоминают России, что ни одно применение ядерного оружия не может быть признано "тактическим" ни по своей природе, ни по последствиям

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ, об этом заявил советник делегации США при ОБСЕ по вопросам контроля над вооружениями Дэниел Вартко во время заседания Форума безопасности сотрудничества ОБСЕ в Вене.

"Я также хотел бы отреагировать на заявление, сделанное Российской Федерацией на этом форуме на прошлой неделе, когда она намекнула на потенциальное применение Россией так называемого "тактического ядерного оружия" в ответ на определенные конвенционные атаки. Соединенные Штаты вновь заявляют, что применение любого ядерного оружия не может быть определено или считаться "тактическим" ни по характеру, ни по последствиям", - заявил он.

Американский дипломат подчеркнул, что применение Россией любого ядерного оружия "в корне изменило бы характер конфликта".

Отдельно в своем выступлении он раскритиковал утверждение российской делегации, что якобы поддержка Украины со стороны стран-партнеров обусловлена "русофобией".

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"Защита принципов, которые мы все взяли на себя в Хельсинкском Заключительном акте, и наших обязательств по Уставу ООН - это не русофобия. Не русофобия руководит нашим призывом к соблюдению международного верховенства права и уважения к территориальной целостности государств. Это - принципы, которых обязалось придерживаться каждое государство-участник ОБСЕ", - отметил Вартко.

Напомним, ранее диктатор Владимир Путин провел заседание постоянного совещания Совета Безопасности по ядерному сдерживанию и расширил список условий, при которых РФ может применить ядерное оружие.

Он предложил, в частности, рассматривать как основание для нанесения ядерного удара массированную воздушную атаку неядерными средствами, в частности - беспилотниками.