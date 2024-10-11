ГБРовец Говорущак с семьей за несколько лет приобрели недвижимости и автомобилей на 35 млн грн. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Александр Говорущак, который в Государственном бюро расследований возглавляет отдел, занимающийся расследованием преступлений правоохранителей и судей, и его родственники приобрели домов, квартир и автомобилей на 35 миллионов гривен. Дорогое имущество начало появляться у чиновника и его родственников, когда он пришел работать в ГБР.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале "Слідства.Інфо".

Так, в 2023 году жена чиновника ГБР Екатерина Говорущак стала владелицей земельного участка и нового дома в Петропавловской Борщаговке - пригороде Киева. Кроме того, она, как и ее муж Александр Говорущак, работает в ГБР - подбирает кадры, организует обучение.



Екатерина и Александр Говорущаки

Сообщается, что согласно декларации чиновника, дом площадью 165 м кв. приобрели за 1,45 млн грн, а земельный участок - за 3 млн грн.

От соседей известно, что супруги ГБРовцы переехали в дом примерно месяц назад. Также журналисты увидели, что со двора выехала белая HONDA CR-V - именно такую машину, согласно декларации чиновника, имеет Екатерина Говорущак.

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Дом Говорущаков в пригороде Киева

Из объявления в интернете известно, что почти идентичный дом с ремонтом рядом с помещением чиновника стоит 350 тыс. долл. или 14,5 млн грн.

Как позже сообщил застройщик, который продавал семье Говорущака землю под домом, только земля под домом как у чиновника, стоит 6 млн грн. Напомним, в декларации Говорущака стоимость земельного участка вдвое меньше - 3 миллиона гривен.

Из разговора с застройщиком также известно, что семья чиновника купила дом без ремонта. Поэтому, журналисты вычислили стоимость ремонта.

"Итак, дом из объявления, если вычесть расходы на ремонт, мог стоить 210 тысяч долларов. Или же около 8,5 миллионов гривен. Вместе с землей рыночная стоимость дома без ремонта могла составить 14,5 миллионов гривен, а это втрое меньше, чем задекларировал чиновник (почти 4,5 миллиона гривен)", - говорится в расследовании

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Кроме того, расследователи утверждают, что семья ГБРовцев имеет довольно тесные отношения с родителями Екатерины Говорущак. В течение нескольких лет чиновница декларировала денежные подарки (200 тысяч гривен ежегодно) от отца Константина Вялого. Также она пользуется паркоместом своей матери Людмилы Вялой.

Так, в феврале 2024 года Людмила и Константин Вялые стали владельцами дома и земельного участка также в Петропавловской Борщаговке, неподалеку от дочери и ее мужа. Из выписки из Государственного реестра прав известно, что дом в почти 155 м кв. вместе с земельным участком стоил супругам 7 млн грн.

С 2020 года родители Екатерины Говорущак приобрели два паркоместа в новостройках, две двухкомнатные квартиры по 69 м кв. - также в новостройках и нежилые помещения. По подсчетам, вместе это имущество может стоить 8,5 млн грн.

Кроме того, в 2022 году Константин Вялый стал владельцем двух автомобилей: Toyota Land Cruiser 2020 года и Mercedes-Benz ML350 2011 года. Первый автомобиль сейчас может стоить около 2,5 млн грн, второй - почти 1 млн грн. Жена Константина и мать чиновницы в 2024 году стала обладательницей новенького авто Suzuki Jimny 2024 года. На официальном сайте такая стоит от 937 тыс. грн.

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Стоит заметить, что все эти дорогие покупки, общая стоимость которых около 20 млн грн, тесть и теща Александра Говорущака осуществили начиная с 2020 года - с тех пор, как их зять получил должность в ГБР. На вопрос журналистки, откуда у Константина Вялого деньги на такие покупки, он ответил, что работал и платил налоги.

Таким образом, в целом супруги Говорущак и супруги Вялых в течение 2020-2024 годов приобрели недвижимости и автомобилей на 35 млн грн. Сам Александр Говорущак относительно происхождения денег заявил, что все указано в его декларации.