РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6667 посетителей онлайн
Новости
15 841 93

ГБРовец Говорущак с семьей за несколько лет приобрели недвижимости и автомобилей на 35 млн грн. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

ДБРівець Говорущак із родиною купили нерухомості й автівок на 35 млн грн

Александр Говорущак, который в Государственном бюро расследований возглавляет отдел, занимающийся расследованием преступлений правоохранителей и судей, и его родственники приобрели домов, квартир и автомобилей на 35 миллионов гривен. Дорогое имущество начало появляться у чиновника и его родственников, когда он пришел работать в ГБР.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале "Слідства.Інфо".

Так, в 2023 году жена чиновника ГБР Екатерина Говорущак стала владелицей земельного участка и нового дома в Петропавловской Борщаговке - пригороде Киева. Кроме того, она, как и ее муж Александр Говорущак, работает в ГБР - подбирает кадры, организует обучение.

ДБРівець Говорущак із родиною купили нерухомості й автівок на 35 млн грн
Екатерина и Александр Говорущаки

Сообщается, что согласно декларации чиновника, дом площадью 165 м кв. приобрели за 1,45 млн грн, а земельный участок - за 3 млн грн.

От соседей известно, что супруги ГБРовцы переехали в дом примерно месяц назад. Также журналисты увидели, что со двора выехала белая HONDA CR-V - именно такую машину, согласно декларации чиновника, имеет Екатерина Говорущак.

Также читайте: Депутата Хмельницкой мэрии Баранскую, у которой изъяли более $1,5 млн, арестовали: залог 50 млн грн

ДБРівець Говорущак із родиною купили нерухомості й автівок на 35 млн грн
Дом Говорущаков в пригороде Киева

Из объявления в интернете известно, что почти идентичный дом с ремонтом рядом с помещением чиновника стоит 350 тыс. долл. или 14,5 млн грн.

Как позже сообщил застройщик, который продавал семье Говорущака землю под домом, только земля под домом как у чиновника, стоит 6 млн грн. Напомним, в декларации Говорущака стоимость земельного участка вдвое меньше - 3 миллиона гривен.

Из разговора с застройщиком также известно, что семья чиновника купила дом без ремонта. Поэтому, журналисты вычислили стоимость ремонта.

"Итак, дом из объявления, если вычесть расходы на ремонт, мог стоить 210 тысяч долларов. Или же около 8,5 миллионов гривен. Вместе с землей рыночная стоимость дома без ремонта могла составить 14,5 миллионов гривен, а это втрое меньше, чем задекларировал чиновник (почти 4,5 миллиона гривен)", - говорится в расследовании

Читайте: НАПК выявило в декларациях депутатов Кропивницкого и Миргородского горсоветов ложные сведения на почти 23 млн грн

Кроме того, расследователи утверждают, что семья ГБРовцев имеет довольно тесные отношения с родителями Екатерины Говорущак. В течение нескольких лет чиновница декларировала денежные подарки (200 тысяч гривен ежегодно) от отца Константина Вялого. Также она пользуется паркоместом своей матери Людмилы Вялой.

Так, в феврале 2024 года Людмила и Константин Вялые стали владельцами дома и земельного участка также в Петропавловской Борщаговке, неподалеку от дочери и ее мужа. Из выписки из Государственного реестра прав известно, что дом в почти 155 м кв. вместе с земельным участком стоил супругам 7 млн грн.

С 2020 года родители Екатерины Говорущак приобрели два паркоместа в новостройках, две двухкомнатные квартиры по 69 м кв. - также в новостройках и нежилые помещения. По подсчетам, вместе это имущество может стоить 8,5 млн грн.

Майно, яке придбали тесть та теща Говорущака

Кроме того, в 2022 году Константин Вялый стал владельцем двух автомобилей: Toyota Land Cruiser 2020 года и Mercedes-Benz ML350 2011 года. Первый автомобиль сейчас может стоить около 2,5 млн грн, второй - почти 1 млн грн. Жена Константина и мать чиновницы в 2024 году стала обладательницей новенького авто Suzuki Jimny 2024 года. На официальном сайте такая стоит от 937 тыс. грн.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Костин подписал заявление на увольнение своего экс-заместителя Вербицкого, которого подозревают в незаконном обогащении

Майно, яке придбали тесть та теща Говорущака
Майно, яке придбали тесть та теща Говорущака

Стоит заметить, что все эти дорогие покупки, общая стоимость которых около 20 млн грн, тесть и теща Александра Говорущака осуществили начиная с 2020 года - с тех пор, как их зять получил должность в ГБР. На вопрос журналистки, откуда у Константина Вялого деньги на такие покупки, он ответил, что работал и платил налоги.

Таким образом, в целом супруги Говорущак и супруги Вялых в течение 2020-2024 годов приобрели недвижимости и автомобилей на 35 млн грн. Сам Александр Говорущак относительно происхождения денег заявил, что все указано в его декларации.

Автор: 

коррупция (8569) ГБР (3029) незаконное обогащение (151)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+39
100500 статевих антикорупціїних органів хз чим займаються
Потрібно їх всі ліквідувати і по аутсорсингу залучити антикорупційні органи єс та сша
показать весь комментарий
11.10.2024 15:01
+29
памʼятаю як відкривали нову поліцію в Києві! Стоять нові поліціянти, одягнені в гарну форму, у всіх жетони, всі готові - "служити і захищати" і тут, вилазить на трибуну їх новий оплічник і такий:
- Вьі далжньі знать, шо если у вас будут проблемьі, то вьі всегда можете расчитьівать на меня и своих старшьіх коллег!

ТЬФУ ПЛЯТЬ!

не, "ваша справа відстоювати Закон і в цьому ми всі вам допоможемо", не "ви захисники Закону і Порядку в країні, буде ідеалами правопорядку - ваша ціль і досягнути цієї цілі я буду сприяти з усіх сил" і тому подібнє... нє, "у вас будут проблемы? бежите ко мне, все порешаем"
показать весь комментарий
11.10.2024 15:14
+25
Татаров дає результат. Ну дуже ефективний менеджер! Незамінний!
показать весь комментарий
11.10.2024 15:12
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
100500 статевих антикорупціїних органів хз чим займаються
Потрібно їх всі ліквідувати і по аутсорсингу залучити антикорупційні органи єс та сша
показать весь комментарий
11.10.2024 15:01 Ответить
Система загине
показать весь комментарий
11.10.2024 15:03 Ответить
памʼятаю як відкривали нову поліцію в Києві! Стоять нові поліціянти, одягнені в гарну форму, у всіх жетони, всі готові - "служити і захищати" і тут, вилазить на трибуну їх новий оплічник і такий:
- Вьі далжньі знать, шо если у вас будут проблемьі, то вьі всегда можете расчитьівать на меня и своих старшьіх коллег!

ТЬФУ ПЛЯТЬ!

не, "ваша справа відстоювати Закон і в цьому ми всі вам допоможемо", не "ви захисники Закону і Порядку в країні, буде ідеалами правопорядку - ваша ціль і досягнути цієї цілі я буду сприяти з усіх сил" і тому подібнє... нє, "у вас будут проблемы? бежите ко мне, все порешаем"
показать весь комментарий
11.10.2024 15:14 Ответить
Доречі а де Дівся Аваков ?
Загалі не відсвічує, повинен же якось засуджувати ***** це все а ніт тиша ...
а його призначив Порошенко і вперше про це сказав на Майдані , що ось класний пацан я його знаю звати Арсен буде очільником мвс і отакої
показать весь комментарий
11.10.2024 15:20 Ответить
я не знаю де Аваков, якого призначив Порошенко і сказав, що ось класний пацан, я його знаю... але справедливості заради, з моменту як Аваков залишив МВС у 21 році пройшло:

24 - 21 = 3 роки * 365 днів = 1095 днів, в продовж яких всі рівно сиділи на жопах і жодної хвилини не звільняли нікого, нікого не наймали, ніяки оборутки не провертали і все було чесно і красиво як в бажанному зеленому раю
показать весь комментарий
11.10.2024 15:25 Ответить
Авакова в выдвинул и протянул на должность народный фронт Яценюка. Пете пришлось его назначить. Это так, к слову.
показать весь комментарий
11.10.2024 20:26 Ответить
До речі, увесь НФ чомусь зараз опинився у ЄС.
показать весь комментарий
12.10.2024 04:04 Ответить
ну не потрібно кидати зелене лайно на вентилятор . де ти дятел бачив нф у партіі ЄС . ти фаміліі в студію називай муділа
показать весь комментарий
12.10.2024 17:57 Ответить
Сюмар, Княжицький, Парубій. Так що ПНХ лідорок.
показать весь комментарий
12.10.2024 18:59 Ответить
і тебе туди ж і тебе також вафля ..v..
показать весь комментарий
14.10.2024 07:20 Ответить
Клоуны разрушают страну изнутри. Неужели никто не заметил?
показать весь комментарий
11.10.2024 21:24 Ответить
Эта система - " вибір мудрого українського народу". Так они мне верещали в 2019 году. Так что "все по плану". Зеленому плану.
показать весь комментарий
11.10.2024 20:24 Ответить
А гдє наші чиновники харчєватса будуть
показать весь комментарий
11.10.2024 15:14 Ответить
Зе-ДБР ********* себе не обідять.
показать весь комментарий
11.10.2024 15:03 Ответить
"Я і моя молода команда робимо щось..." версія 2,0.
показать весь комментарий
11.10.2024 15:19 Ответить
Так зараз з очільниці мсєк Хмельницька подвоять свої статки
показать весь комментарий
12.10.2024 04:39 Ответить
мабуть скарб знайшли..., от людям деяким просто везіння на деяких посадах, мсек, тцк, єйчар ДБР - ще одна прибуткова посада...
показать весь комментарий
11.10.2024 15:04 Ответить
Це не посада а просто скарб!
показать весь комментарий
11.10.2024 15:51 Ответить
Ай, маладєц! Напевно тьоща подарила...
показать весь комментарий
11.10.2024 15:06 Ответить
Гарна теща, та він і сам дуже талановитий! Це той що на Саакашвілі колись кидався?
показать весь комментарий
11.10.2024 15:12 Ответить
ой, а чому діти 17 років, тікають з україни?
дивується приморожений черговий міністр зе!дегенерат.
показать весь комментарий
11.10.2024 15:06 Ответить
Оце так потужна боротьба зі злочинами та корупцією! 😱
показать весь комментарий
11.10.2024 15:07 Ответить
Татаров дає результат. Ну дуже ефективний менеджер! Незамінний!
показать весь комментарий
11.10.2024 15:12 Ответить
Інших перевірте, буде не менш цікаво !
показать весь комментарий
11.10.2024 15:09 Ответить
Схоже, що це "ніщеброд" відносно інших
показать весь комментарий
11.10.2024 15:27 Ответить
І по статках "ніщеброд" і по розуму,раз так "спалився" журналістам.
показать весь комментарий
12.10.2024 15:29 Ответить
Звичайне мусорило. Або ж хахломалорос, який здійснив запрограмоване в його спадковому коді. Можна з легкістю передбачити, що ні сам мусор, ні його сімейка якщо і якось постраждають від ЗЕлуплено-антиукраїнської держави, то мінімально. Я принциповий противник "всівониоднаковості", але в випадку мусорні різного сорту готовий порушити цей принцип - вся мусорня, прокурви та судді, як представники апарату насилля, в більшій або меншій мірі вимазані з голови до ступнів гівном здирництва, хабарництва, рекету, садизму, а іноді і вбивства і в тому подібних "якостях".
показать весь комментарий
11.10.2024 15:12 Ответить
кого дебееріш, з того і маеш.
показать весь комментарий
11.10.2024 15:14 Ответить
Ну чого причепилися? Чоловік 24/7 не покладаючи рук бореться з корупцією.
показать весь комментарий
11.10.2024 15:15 Ответить
аки пчела
показать весь комментарий
11.10.2024 15:37 Ответить
Зупинимо корупцію разом!

https://t.me/VartovyiSpravedlyvostiBot
показать весь комментарий
11.10.2024 15:17 Ответить
Дивно, що народ збудився, рядова новина.
А навіщо йдуть вчитися " на міліцонера"?
І нічого не зміниться, поки українці самі не зміняться.
Різниці між цим міліціонером і середньостатисичним " пересічним"- НІЯКОЇ.
Якщо замість одного поставити іншого- буде повторюватися те саме..
показать весь комментарий
11.10.2024 15:27 Ответить
система гнила. будь-кого чесного, хто випадково туди потрапив пережує ти виплюне
показать весь комментарий
11.10.2024 15:56 Ответить
Систему формують люди, люди у в владу, в міліцію, в чиновники з'являються не від інопланетянетян, а від усіх нас.
Від тебе, від мене, від сусіда перукаря Васі, що став Слугою Народу у місті Х, тамади Петі, що опинився на посаді зам голови податкової інспекції, банщика Миколи, що опинився у охвісі президента, від поганго коміка Голоборотько, що став Головастовим..
Нікого, жодного інопланетяни із собою не принесли, це все МИ і такі як Ми.
показать весь комментарий
11.10.2024 16:42 Ответить
Це казки для плебеїв - якщо кожного дослідити, то більшість на грошові посади потрапляли не випадково. Певний набір параметрів, які приволять людину на таку посаду не доступні пересічним
показать весь комментарий
11.10.2024 18:26 Ответить
Та да, 270 Слуг Народу у нинішньому парламенті із тамад, безробітних, перукарів, банщиків страхових агентів, таки мають " певний набір параметрів, недоступних пересічним"
Це " перукарі із вищого світу"
показать весь комментарий
11.10.2024 19:47 Ответить
А особливо багато параметрів у Васі Голобородько, видно гєни Напольона є, куди нам всім, " пересічним " до Зеленьського. Аристократ
показать весь комментарий
11.10.2024 19:51 Ответить
самый лучший способ "борьбы" с коррупцией это ее возглавить
показать весь комментарий
11.10.2024 15:36 Ответить
Якби була політична воля нинішньої влади боротись з корупціє не на словах ,то всьогоь цього не було б ,що тут сказати хтось проливає кров за свою країну ,а хтось наживаєтся на горі і біді.
показать весь комментарий
11.10.2024 15:39 Ответить
А ДЖІНСИ НЕ КУПИВ НОРМАЛЬНІ !)
показать весь комментарий
11.10.2024 15:42 Ответить
І це подружжя досі ходить на роботу у ДБР?? Цікаво відношення до цих публікацій керівництва ДБР...вони ж,бідолахи, мабуть тільки на зарплату живуть...поки у Києві...недоїдають...усе для фронту,для перемоги....як кажуть в ОПі.....
показать весь комментарий
11.10.2024 15:44 Ответить
Зеленский, ты кого привел к власти?
Где твоя клоуновская совесть?
Другой наверное нет по определению...
показать весь комментарий
11.10.2024 16:04 Ответить
Привів таких як сам!
показать весь комментарий
11.10.2024 18:01 Ответить
закидати цього свинар... зеленчука зеленими жабами та простити
показать весь комментарий
11.10.2024 16:08 Ответить
Смотрящiй, штоле?
показать весь комментарий
11.10.2024 16:13 Ответить
Я уявляю в якому ступурі американці. Це ж на їхню вимогу створювалось оце ДБР. Їм ніколи не збагнути менталітет українців. А тут все просто, тому хто повинен виявляти корупціонерів сам бог велів ,в відповідності до ментадлітету українця, стати ледь не головним корупціонером.
показать весь комментарий
11.10.2024 16:14 Ответить
Розкажи мені, хто твій друг ...

показать весь комментарий
11.10.2024 16:15 Ответить
прес-коференція прокурора кулика 19.04.19 в уніан
предмет прес-конфереції за посиланням

https://glavcom.ua/country/incidents/prokurori-kulika-na-pres-konferenciji-vidverto-spotvoryuvali-fakti-ekspert-585275.html
показать весь комментарий
11.10.2024 16:19 Ответить
На такій посаді і тільки 35млн. нещасних гривень . Не смішно .
показать весь комментарий
11.10.2024 16:23 Ответить
Це те що видно неозброєним оком. А якщо у диван заглянути?
показать весь комментарий
12.10.2024 04:06 Ответить
А потім отаке муйло відкриває карну справу і затримує хлопця, який 6 років із своїх 25 віддав захисту країни, а потім ще буде доводити, що він злочинець і дезертир!
показать весь комментарий
11.10.2024 16:29 Ответить
яка блд несподіванка
показать весь комментарий
11.10.2024 16:34 Ответить
Сімейне ДБР)
показать весь комментарий
11.10.2024 16:53 Ответить
Ви наступного разу підходьте типу ви не "Слідство Інфо", а з "Телемарафону"
Скоріш вам навіть дещо порозповідають...
показать весь комментарий
11.10.2024 16:56 Ответить
А в чиїй там підслідності, підкажіть, той ДБР?? Це ж ніби один з антикорупційних органів?
показать весь комментарий
11.10.2024 17:04 Ответить
А ви кажете: захід дай нам гроші, бо їсти немає що .....
показать весь комментарий
11.10.2024 17:27 Ответить
Як говорив мій батько -- " Не вмієш красти, то працюй за платню."
показать весь комментарий
11.10.2024 17:32 Ответить
від'*******. Йому татаров дозволив. Треба розповідати, хто дозволив татарову??
показать весь комментарий
11.10.2024 18:13 Ответить
якщо на дивані не було гірки 6 лімонів долярів то це вже не цікаво
показать весь комментарий
11.10.2024 18:33 Ответить
Наволоч
показать весь комментарий
11.10.2024 19:03 Ответить
Без вироку суду не можна звинувачувати,тому чекаємо,поки вони раз продадуться та по звільняються,а потім зʼясується,що вини взагалі торгували *********** на кольцевій усе життя,а в ДБР пішли працювати,бо ********* закінчились
показать весь комментарий
11.10.2024 19:30 Ответить
хер соси, мокша
показать весь комментарий
12.10.2024 21:13 Ответить
"Есть такая профессия - родину расхищать..."
показать весь комментарий
11.10.2024 19:42 Ответить
лотерея...
показать весь комментарий
11.10.2024 20:07 Ответить
А чого ви чекали від кишенькової контори ЗЄрмаків, яка займається виключно заказухою?

Нагадати, яка сама гучна справа була за весь час у ДБР?
Гонитва за Порошенком та арешт картин у музеях.
показать весь комментарий
11.10.2024 20:39 Ответить
Одних влада виловлює заганяє в окопи, під патріотичні гасла телемарафону в не *** не ставлячи їх життя, інші в той же час успішно крадуть... ось така ненька Україна..., здохни в окопі щоб інші могли і далі красти..., доки не рострілюватимуть корупціонерів цей піздець буде без кінця..
показать весь комментарий
11.10.2024 21:03 Ответить
Нормально прибарахлился.
показать весь комментарий
11.10.2024 22:34 Ответить
Чмо не туди пішло, а може як раз туди, куди треба!? Мабуть тільки від суми залежить, коли посадовець перетвориться на такого собі кума-хохла з липкими долонями...
показать весь комментарий
11.10.2024 22:55 Ответить
Как можно вообще прокурора в ДБР на работу брать? Еще и миллионера.
показать весь комментарий
12.10.2024 00:01 Ответить
ГАРНІ ДИСЛОКАЦІЇ ДЛЯ ВСУ !)
показать весь комментарий
12.10.2024 01:30 Ответить
Для того щоб впевнено та якісно боротися з корупцією - треба її очолити.
показать весь комментарий
12.10.2024 04:03 Ответить
УКРАЇНІ ПРИ ВЛАДІ НЕОБХІДНІ ТАКІ ЛЮДИ ЯК ІРИНА ФАРІОН !!!
показать весь комментарий
12.10.2024 07:46 Ответить
А ЧЕРТІВ ГНАТИ !!!
показать весь комментарий
12.10.2024 07:47 Ответить
ЩЕ Й В СРАКУ ЇХ ТА ЇХ РОДИЧІВ ЇБТИ НАСМЕРТЬ !!!
показать весь комментарий
12.10.2024 07:49 Ответить
Це все,що потрібно знати про ДБР.
показать весь комментарий
12.10.2024 09:09 Ответить
Вигнати обох нахрен...
показать весь комментарий
12.10.2024 12:36 Ответить
Українці аплодують, аплодують і думають з таким баблом на держслужбі нас всіх швидко візьмуть і в ЄС і в НАТО….
показать весь комментарий
12.10.2024 13:24 Ответить
Помятаю слова нашого гаранта: «Вийді с зала разбойнік! А то сейчас Баканову позвоню.».
показать весь комментарий
12.10.2024 13:26 Ответить
НЕОБХОДИМО ЧТОБЫ ВСЕ СТРАНЫ ПРЕДОСТАВИЛИ В ОТКРЫТЫЙ ДОСТУП СЕБЕСТОИМОСТЬ ВСЕХ ТОВАРОВ И УСЛУГ !!!
показать весь комментарий
12.10.2024 16:06 Ответить
шизофренік?
показать весь комментарий
12.10.2024 21:12 Ответить
https://www.youtube.com/shorts/wELaOHiyv_s

показать весь комментарий
12.10.2024 16:15 Ответить
А ТЕ КТО ПАТРОНЫ ПРОДАЁТ !?
показать весь комментарий
14.10.2024 07:35 Ответить
ми всі негодуємо . ми кричимо що це злодійство . ми кажемо що під час війни такого не може бути . що за таке потрібно карати і знімати з посад . що потрібно конфіскувати на ЗСУ те що вони ******** у держави і народу а цих пацюків посадити на 15 років --- але ж є влада яку вибрали в 19 році . і та грьобана влада отих тварюк на посади і призначила . вони беруть тільки те що влада ім дозволяє . а остальне .. докладають.. по кишеням владноі драбини ---ОНИ ВСЕ ПРИШЛИ ТУДА ПРИБАРАХЛИТЬСЯ -- кому це ще незрозуміло ??????? тую вашу зелену мать
показать весь комментарий
12.10.2024 18:14 Ответить
от недовірливі - людина гарувала на (в, за, під, у... або будь-який прийменник) МАЛИНІ !
показать весь комментарий
12.10.2024 20:45 Ответить
От несподіванка!!! А ми ж думали, що там самі чесні, морально стійкі борці з корупцією...Та досить вже локшини людям вішати на вуха! Всі лізуть до влади не служити батьківщині а заробляти та обкрадати батьківщину та її мешканців. Чесних та принципових там немає і бути не може, бо це злодійська система!
показать весь комментарий
12.10.2024 21:55 Ответить
Кривохоронець з лицем підлітка « baby face " краде аж гай шумить !
Ясно що все записано на бабцю , чи як там в них « бабушку» ну і решта за сценарієм . Нам тільки знову важко зітхати і роводити руками ? Чи може якось інакше ?
показать весь комментарий
13.10.2024 03:41 Ответить
Чому вони всі така....кугутня? Ну, вийшло так, що накрали- хоч колись писали, що придбали виробничі приміщення, хайтек, побудували учбові заклади, культурні, церковні? Ні- тільки тачки й будинки, будинки й тачки!
показать весь комментарий
13.10.2024 07:12 Ответить
 
 