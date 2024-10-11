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Рютте призвал союзников игнорировать ядерные угрозы Путина: "НАТО сильный. Мы можем противостоять любому противнику"

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте

Союзники по НАТО не должны бояться ядерного бряцания оружием российского лидера Владимира Путина, потому что альянс силен и может ответить на любые угрозы.

Об этом в интервью Sky News заявил новый Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

По словам Рютте, ежегодные ядерные учения стран-членов НАТО, которые начнутся на следующей неделе, дают четкий сигнал противникам, "что мы готовы ответить на любую угрозу".

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"НАТО силен. Мы можем противостоять любому противнику. У нас есть все необходимое для того, чтобы гарантировать безопасность и защищенность НАТО и то, что мы можем дать отпор любой угрозе. И нас никогда не запугает кто-либо вне НАТО, кто будет пытаться нам угрожать. Поэтому это бесполезно, лучше бы он (Путин - ред.) это прекратил", - заявил Рютте.

Отвечая на вопрос, должны ли союзники по НАТО прислушиваться к бряцанию российского оружия, Рютте ответил: "Нет, не должны, и они не прислушиваются".

Он подчеркнул, что жизненно важно продолжать поддерживать Украину оружием, обучением и финансированием, чтобы Владимир Зеленский имел как можно более сильную позицию для любых будущих переговоров.

Отвечая на вопрос, не ослабляет ли Украину то, что союзники, такие как Великобритания и США, до сих пор не предоставили разрешения Киеву на использование своих дальнобойных вооружений против целей на территории России, в частности на крылатые ракеты Storm Shadow, глава НАТО сказал: "Я не уверен, что это так".

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"Чтобы быть абсолютно ясным, главный вопрос здесь заключается в том, чтобы военная помощь продолжала поступать в Украину, чтобы мы наращивали также промышленное производство в Украине, помогали им с этой массивной логистикой. Одна система вооружений не изменит исход войны", - считает генсек НАТО.

Автор: 

НАТО (10042) путин владимир (31501) ядерное оружие (1346) Рютте Марк (374)


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Топ комментарии
+4
Если забить в гугл поиск "Сколько лет ******", появляется биография путина.
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11.10.2024 18:00
+4
Може і сильні, але перелякані.
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11.10.2024 18:01
+3
Рютте - молоток - ше б зброі нам підкинули
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11.10.2024 17:51
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11.10.2024 17:47 Ответить
Рютте - молоток - ше б зброі нам підкинули
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11.10.2024 17:51 Ответить
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11.10.2024 17:55 Ответить
Если забить в гугл поиск "Сколько лет ******", появляется биография путина.
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11.10.2024 18:00 Ответить
Перевірив - усе точно
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11.10.2024 21:45 Ответить
Може і сильні, але перелякані.
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11.10.2024 18:01 Ответить
Рютте не вміє пояснювати свинособакам. Треба було нагадати про можливий радіоактивний попіл Москви і Петербурга.
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11.10.2024 18:06 Ответить
Начните сбивать ракеты для начала. Гопник взял вас на понт и вы зассали. А теперь кукарекаете, ботаны.
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11.10.2024 18:09 Ответить
Над НАТО ракет немає - що вони повинні збивати? І в чому саме "засцяли"?
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11.10.2024 20:06 Ответить
Нато мьогодні це 1 млрд овечок, якщо раптом що вони зберуть 1-2млн солдат, а не розбіжаться по своїм національним норам це буде 8 диво світу.
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11.10.2024 18:21 Ответить
Є старий мульт, про бегемота, який боявся щепллень. Був здоровий, сильний а сцикливий до безмежності.
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11.10.2024 19:03 Ответить
Бегемот думав уникнути щеплення завдяки втечі. Але у підсумку отримав і щеплення і ганьбу.
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11.10.2024 19:37 Ответить
Респект Рютте!
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11.10.2024 19:15 Ответить
 
 