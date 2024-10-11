Путин отказывается говорить по телефону с Шольцом, - Бербок

Украина и Европа хотят справедливого мира, но Путин его отвергает.

Об этом заявила министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок в Берлине на совместной пресс-конференции со словацким коллегой Юраем Бланаром, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы неустанно работаем с начала этой преступной войны России, чтобы в Украине снова воцарился мир, а затем - на нашем европейском континенте. Украина готова к справедливому миру", - отметила Бербок.

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Именно поэтому, по ее словам, украинский президент Владимир Зеленский сегодня снова находится в Берлине с целью переговоров. Бербок отметила при этом, что Путин отказывается говорить с канцлером Шольцом по телефону.

"Путин отвергает мир, к которому мы все так стремимся", - подчеркнула дипломат.

Она добавила, что именно российский глава ежедневно показывает это всем, продолжая убивать украинцев и разрушать страну.

Преступная путинская война касается всех, сказала глава МИД Германии и подчеркнула важность того, чтобы Украина не была оставлена "беззащитной и безоружной" в эти тяжелые дни. Именно в эти дни чрезвычайно важным она назвала усиление украинской ПВО, "чтобы защитить треть энергообъектов, которые еще остались".

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"Украина зависит от нас, чтобы удерживать линию фронта. А мы зависим, чтобы Украина фронт удержала ради нашей собственной безопасности", - сказала Бербок, отметив, что агрессивная война России против Украины является также войной против европейцев, которую она ведет гибридно. Европейцы должны совместно защищать себя, чтобы иметь возможность жить в мире.

Бланар в свою очередь пообещал, что его страна будет помогать Украине гуманитарно, в частности, в области энергетики. Что касается военной помощи, то Словакия уже отдала все, что могла, обнажив при этом собственную оборону.