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Путин отказывается говорить по телефону с Шольцом, - Бербок

Міністерка закордонних справ ФРН Анналена Бербок

Украина и Европа хотят справедливого мира, но Путин его отвергает.

Об этом заявила министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок в Берлине на совместной пресс-конференции со словацким коллегой Юраем Бланаром, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы неустанно работаем с начала этой преступной войны России, чтобы в Украине снова воцарился мир, а затем - на нашем европейском континенте. Украина готова к справедливому миру", - отметила Бербок.

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Именно поэтому, по ее словам, украинский президент Владимир Зеленский сегодня снова находится в Берлине с целью переговоров. Бербок отметила при этом, что Путин отказывается говорить с канцлером Шольцом по телефону.

"Путин отвергает мир, к которому мы все так стремимся", - подчеркнула дипломат.

Она добавила, что именно российский глава ежедневно показывает это всем, продолжая убивать украинцев и разрушать страну.

Преступная путинская война касается всех, сказала глава МИД Германии и подчеркнула важность того, чтобы Украина не была оставлена "беззащитной и безоружной" в эти тяжелые дни. Именно в эти дни чрезвычайно важным она назвала усиление украинской ПВО, "чтобы защитить треть энергообъектов, которые еще остались".

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"Украина зависит от нас, чтобы удерживать линию фронта. А мы зависим, чтобы Украина фронт удержала ради нашей собственной безопасности", - сказала Бербок, отметив, что агрессивная война России против Украины является также войной против европейцев, которую она ведет гибридно. Европейцы должны совместно защищать себя, чтобы иметь возможность жить в мире.

Бланар в свою очередь пообещал, что его страна будет помогать Украине гуманитарно, в частности, в области энергетики. Что касается военной помощи, то Словакия уже отдала все, что могла, обнажив при этом собственную оборону.

Автор: 

переговоры (5052) путин владимир (31501) Анналена Бербок (348) Шольц Олаф (912)


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Топ комментарии
+14
Двойнік ***** не може ніяк вивчити німецької мови... А сам живий *****- її більш-менш знав. А Шольц хоче особисто з путлєром спілкуватись. Причому- це не просто телефонних зв'язок- а відеозв
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11.10.2024 18:27
+11
***** обіжалку вмикнуло, другий саміт з кацапнею кажете...
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11.10.2024 18:16
+11
Просто не треба бути куколдом. Хтось би пояснив це Шольцу. Якби він завтра заявив про поставку Україні Таурусів,то післязавтра ***** би саме йому дзвонило. Тупі євронікчеми.
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11.10.2024 18:38
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Путін відмовляється говорити телефоном із Шольцом

Сатанинская штуковина. Через нее могут похитить душу, ну ее нахх!
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11.10.2024 18:15 Ответить
Сатана придумав тєлєхвон.

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11.10.2024 18:24 Ответить
***** обіжалку вмикнуло, другий саміт з кацапнею кажете...
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11.10.2024 18:16 Ответить
на мою Шольца послали
хоча у вас інша думка
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11.10.2024 20:45 Ответить
Чекає, поки особисто приїде чєлом біть.
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11.10.2024 18:21 Ответить
рашисти піймали кураж - тепер вони хочуть увесь лівий берег...
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11.10.2024 18:24 Ответить
Хтось їм пообіцяв "пасєрєдінє"...
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11.10.2024 18:57 Ответить
Бу га га
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11.10.2024 18:24 Ответить
А чего ему с ботаном базарить. Он же ссыкло. Чото вякает там. Даже в глаз не сьездит. Как девчонка.
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11.10.2024 18:25 Ответить
Двойнік ***** не може ніяк вивчити німецької мови... А сам живий *****- її більш-менш знав. А Шольц хоче особисто з путлєром спілкуватись. Причому- це не просто телефонних зв'язок- а відеозв
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11.10.2024 18:27 Ответить
Шольц!Ну як побалакав?
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11.10.2024 18:31 Ответить
А навіщо це йому? Ботокс вже майже досягнув своіх цілей-мінімум - сухопутний коридор до Криму, + Донбас. Навіщо йому якісь д-звінки Шольца, коли в нього позиція сили, на відміну від України та Європи?
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11.10.2024 18:34 Ответить
Шольц теперь выглядит как сопливый школьник обвафленный хулиганом
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11.10.2024 18:35 Ответить
Є гарний фразеологізм - "спіймав облизня".
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11.10.2024 19:00 Ответить
А Шольц, бідося, так хотів, так хотів....
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11.10.2024 18:35 Ответить
Він даже пообіцяв що х...лом називати не буде
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11.10.2024 19:41 Ответить
А хоть и бы и поговорили, чего Шольц ожидал от этого разговора?
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11.10.2024 18:36 Ответить
Просто не треба бути куколдом. Хтось би пояснив це Шольцу. Якби він завтра заявив про поставку Україні Таурусів,то післязавтра ***** би саме йому дзвонило. Тупі євронікчеми.
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11.10.2024 18:38 Ответить
А Південна Корея сьогодні випробовувала Taurus, вперше за сім років.
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11.10.2024 19:01 Ответить
Макарка, нє палісь так тупо!
Украіна с бальшой букви, біла і будєт.
А пуйло нужна пісать с Х заглавнай.
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11.10.2024 18:49 Ответить
Єслі ти пра план пабєди *****, то сагласєн
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11.10.2024 20:06 Ответить
Чому Шольц дуже часто за перемовини так це його шлях вирішення проблем з усіма домовлятися. Не знаю чи це профдеформація бо він юрист за фахом чи це така його особливість як людини. Але на посаді канцлера він тримається і його коаліція не розвалилася не зважаючи на всю критику і недоліки.

Інша справа, що з Путіним це не працює. Він хоч і жив якийсь час у Німеччині німцем не став. Як був типовим росіянином з зашитим в генах вєлічієм так і залишився.

До того ж згадав би як сприймають такі совки як Путін німців.
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11.10.2024 18:56 Ответить
Пам'ятаю як показував один з знайомих, ще порівняно молода людина, німців відео як він працював в Росії вчителем німецької мови. В бувшому Сталінграді.

Як його принижували росіяни на 9 травня і на всілякі роковини ювілею сталінградської битви грати полоненого німця. З якою ненавистю дивилися на нього ті, хто в них зображав ветеранів війни.

Дякувати богові поїхав той німець назад у Берлін вчителем у школу.
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11.10.2024 19:00 Ответить
Я про те, що росіяни не сприймають німців як авторитет. Вони нікого не сприймають нормально.
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11.10.2024 19:01 Ответить
Вони сприймають тілько мову сили. Хто по мордасам настучить, поработить, обкладе даниною - тих бояться. Ті будут авторитетами. Тому - поки московія не палає, поки вони не хоронять загиблих у траншеях, як в Маріку - ніфіга не буде..ну або путін у прямому ефірі гігне..і патрушев, щур хитрозроблений, піде на мирні переговори, щоб відновлювати ВПК..
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11.10.2024 19:11 Ответить
С гавнюком решили таки поговорить,а оно обиженку включило и царя всея сруси....Нах он вам нужен.Европейские толерасты.Давно пора бешенную собачку усыпить
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11.10.2024 19:05 Ответить
Черговий ляпас від рашки! Боягузливим фарісеям!!
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11.10.2024 19:05 Ответить
ганьба ганебна, негайно починайте нову "барбароссу" , покінчимо разом з цією х..нею
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11.10.2024 19:06 Ответить
Хай ангела меркель зателефонує *****, то тоді спілкавання і відбудетьця! 😁
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11.10.2024 19:11 Ответить
біганина за путлєром тільки надихає його.
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11.10.2024 19:22 Ответить
Шольц міг виголосити наступне-"Не хочеш говорити зі мною, тоді з Твоїми війсковими базами,складами ,аеродромами і т.д ,почнуть говорити німецькі "taurus"
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11.10.2024 19:34 Ответить
Він би взяв слухавку,якби його орда відступала вже десь хоч до кордонів 2022 року.
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11.10.2024 19:42 Ответить
а этот придурок ещё и унижается названивая этому дерьму!
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11.10.2024 19:46 Ответить
"Путін відмовляється говорити телефоном із Шольцом" Як несподівано? Так?
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11.10.2024 19:50 Ответить
Лошари у молі немає мобільного телефону він - старовір
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11.10.2024 20:32 Ответить
не думал ,что европейцы такие бараны!!! если бы путин СНАЧАЛА напал бы на прибалтийские страны ,то он бы их победил в два счета , а после на Украину то он бы был на коне , а так он совершил СТРАТЕГИЧЕСКУЮ ошибку !!!((((
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11.10.2024 20:57 Ответить
 
 