Путин отказывается говорить по телефону с Шольцом, - Бербок
Украина и Европа хотят справедливого мира, но Путин его отвергает.
Об этом заявила министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок в Берлине на совместной пресс-конференции со словацким коллегой Юраем Бланаром, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Мы неустанно работаем с начала этой преступной войны России, чтобы в Украине снова воцарился мир, а затем - на нашем европейском континенте. Украина готова к справедливому миру", - отметила Бербок.
Именно поэтому, по ее словам, украинский президент Владимир Зеленский сегодня снова находится в Берлине с целью переговоров. Бербок отметила при этом, что Путин отказывается говорить с канцлером Шольцом по телефону.
"Путин отвергает мир, к которому мы все так стремимся", - подчеркнула дипломат.
Она добавила, что именно российский глава ежедневно показывает это всем, продолжая убивать украинцев и разрушать страну.
Преступная путинская война касается всех, сказала глава МИД Германии и подчеркнула важность того, чтобы Украина не была оставлена "беззащитной и безоружной" в эти тяжелые дни. Именно в эти дни чрезвычайно важным она назвала усиление украинской ПВО, "чтобы защитить треть энергообъектов, которые еще остались".
"Украина зависит от нас, чтобы удерживать линию фронта. А мы зависим, чтобы Украина фронт удержала ради нашей собственной безопасности", - сказала Бербок, отметив, что агрессивная война России против Украины является также войной против европейцев, которую она ведет гибридно. Европейцы должны совместно защищать себя, чтобы иметь возможность жить в мире.
Бланар в свою очередь пообещал, что его страна будет помогать Украине гуманитарно, в частности, в области энергетики. Что касается военной помощи, то Словакия уже отдала все, что могла, обнажив при этом собственную оборону.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Сатанинская штуковина. Через нее могут похитить душу, ну ее нахх!
хоча у вас інша думка
Украіна с бальшой букви, біла і будєт.
А пуйло нужна пісать с Х заглавнай.
Інша справа, що з Путіним це не працює. Він хоч і жив якийсь час у Німеччині німцем не став. Як був типовим росіянином з зашитим в генах вєлічієм так і залишився.
До того ж згадав би як сприймають такі совки як Путін німців.
Як його принижували росіяни на 9 травня і на всілякі роковини ювілею сталінградської битви грати полоненого німця. З якою ненавистю дивилися на нього ті, хто в них зображав ветеранів війни.
Дякувати богові поїхав той німець назад у Берлін вчителем у школу.