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Зеленский после встречи с Шольцом: Важно, чтобы в следующем году помощь Германии не уменьшилась

Володимир Зеленський та Олаф Шольц

Президент Владимир Зеленский назвал сегодняшнюю встречу с канцлером Германии Олафом Шольцом одной из важнейших за все время полномасштабной войны.

Об этом глава Украинского государства сообщил в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня уже третья наша встреча с канцлером Германии Олафом Шольцом за эту осень и, пожалуй, одна из важнейших за все время полномасштабной войны. Сейчас мы представляем нашим ключевым друзьям нашу стратегию приближения мира для Украины - это план абсолютно четких и реалистичных шагов, которые могут подтолкнуть всю ситуацию к настоящему миру.

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Восстановление справедливого мира для Украины - это победа для нас, и именно ради этого работаем. И мы можем сделать это во взаимодействии - все наши партнеры. Рассчитываем на поддержку со стороны Германии.

Спасибо за то, что вы так сильно помогаете Украине. ПВО, очень весомая оборонная, экономическая поддержка, наше политическое взаимодействие, поддержка Формулы мира и работа вместе с нами ради действенности саммитов мира. Для нас очень важно, чтобы и в следующем году помощь не уменьшалась, чтобы объем помощи был достаточным для защиты людей и жизни", - рассказал Зеленский.

Володимир Зеленський про зустріч із Олафом Шольцом

Автор: 

Зеленский Владимир (20734) Шольц Олаф (912)


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Топ комментарии
+3
Ще рік твого "потужного керівництва" і Україна щезне з карти світу.
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11.10.2024 20:12
+3
Так, а якже закінчення війни до 2025 року?
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11.10.2024 20:21
+1
"ето другоє"
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11.10.2024 20:34
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Ще рік твого "потужного керівництва" і Україна щезне з карти світу.
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11.10.2024 20:12 Ответить
Просто нужно напоминать и Германии и другим европейским странам что ссср которое хочет ***** востановить, захватывало чуть ли не половину сегодняшней Европы. А Украина ето только промежуточная цель кремлевского режима
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11.10.2024 20:20 Ответить
Так, а якже закінчення війни до 2025 року?
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11.10.2024 20:21 Ответить
"ето другоє"
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11.10.2024 20:34 Ответить
Та ти шо, вже " без Німеччини не зможе"?
А два роки тому як ти верещав на президента Німеччини, як твої нукєри із твого наказу називали канцлера " Ковбасою"..
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11.10.2024 20:58 Ответить
А зачем помогать Германии?
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11.10.2024 21:02 Ответить
Країна-жебрак. І ніхто не планує це якось змінювати. Ні народ, ні влада.
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11.10.2024 21:16 Ответить
Досяг, пля! Щоб допомога не збільшилась - а хоч би не зменшилась.

Зеленського треба десь зачинити і нікуди не пускати - бо його метушня по європах робить тільки гірше. Західні партнери бачать цього бездарного нікчему і підкацапника - Зеленський найкращий демотиватор допомагати Україні.

Хто може серйозно повірити у перемогу України споглядаючи і нашого небритого балаганного "верховного головнокомандувача" і слухаючи його словесний понос?
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11.10.2024 22:42 Ответить
 
 