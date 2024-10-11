Зеленский после встречи с Шольцом: Важно, чтобы в следующем году помощь Германии не уменьшилась
Президент Владимир Зеленский назвал сегодняшнюю встречу с канцлером Германии Олафом Шольцом одной из важнейших за все время полномасштабной войны.
Об этом глава Украинского государства сообщил в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.
"Сегодня уже третья наша встреча с канцлером Германии Олафом Шольцом за эту осень и, пожалуй, одна из важнейших за все время полномасштабной войны. Сейчас мы представляем нашим ключевым друзьям нашу стратегию приближения мира для Украины - это план абсолютно четких и реалистичных шагов, которые могут подтолкнуть всю ситуацию к настоящему миру.
Восстановление справедливого мира для Украины - это победа для нас, и именно ради этого работаем. И мы можем сделать это во взаимодействии - все наши партнеры. Рассчитываем на поддержку со стороны Германии.
Спасибо за то, что вы так сильно помогаете Украине. ПВО, очень весомая оборонная, экономическая поддержка, наше политическое взаимодействие, поддержка Формулы мира и работа вместе с нами ради действенности саммитов мира. Для нас очень важно, чтобы и в следующем году помощь не уменьшалась, чтобы объем помощи был достаточным для защиты людей и жизни", - рассказал Зеленский.
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А два роки тому як ти верещав на президента Німеччини, як твої нукєри із твого наказу називали канцлера " Ковбасою"..
Зеленського треба десь зачинити і нікуди не пускати - бо його метушня по європах робить тільки гірше. Західні партнери бачать цього бездарного нікчему і підкацапника - Зеленський найкращий демотиватор допомагати Україні.
Хто може серйозно повірити у перемогу України споглядаючи і нашого небритого балаганного "верховного головнокомандувача" і слухаючи його словесний понос?