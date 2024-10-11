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Украина передаст Ватикану список журналистов, находящихся в российском плену, - Зеленский

Україна передасть Ватикану список журналістів у полоні РФ, - Зеленський

Украина передаст Ватикану список журналистов, которые сейчас находятся в плену в России.

Об этом в своем традиционном вечернем видеообращении сказал президент Украины Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.

"Очень трудно вести эту работу - подталкивать обмены, и именно поэтому нуждаемся в специальной помощи, в частности в усилиях Ватикана. Мы договорились, что Украина передаст список журналистов, которые сейчас в плену в России. Мы обсудили подробно возвращение гражданских, возвращение депортированных детей. И мы надеемся на поддержку", - сказал глава государства.

Зеленский добавил, что Киев готовит на этот месяц встречу в Канаде именно по этому пункту Формулы мира, по гуманитарным вопросам. Президент пригласил Ватикан принять участие в ней.

Напомним, что 11 октября в Ватикане Зеленский обсудил с Папой Римским Франциском вопрос возвращения в Украину захваченных в российский плен украинцев. Глава государства также напомнил, что 10 октября стало известно, что в плену в России умерла украинская журналистка Виктория Рощина.

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Ватикан (213) Зеленский Владимир (20734) россия (96018) пленные (2166)


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А яке відношення має Ватикан до рашки?
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11.10.2024 20:36 Ответить
Таке саме як і сберкаса
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11.10.2024 21:13 Ответить
А прикордонників?
А захисників Маріуполя?
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11.10.2024 20:38 Ответить
З таким успіхом можна і в лігу сексменшин подавати.
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11.10.2024 20:38 Ответить
живими чи вже мертвими? одна вже все.
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11.10.2024 20:47 Ответить
потужний пук в калюжу
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11.10.2024 21:18 Ответить
І накуя це ватніканцям ?
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11.10.2024 21:20 Ответить
Їм легше попросити в свого друга фуйла.
У того більш точні дані.
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11.10.2024 21:43 Ответить
Хто-небудь поясніть цьому дебілу, що цивільні заручники, а не полонені. Та й що зробить той трухлявий пень? Помолиться за їхнє звільнення?
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11.10.2024 21:58 Ответить
 
 