Украина передаст Ватикану список журналистов, находящихся в российском плену, - Зеленский

Украина передаст Ватикану список журналистов, которые сейчас находятся в плену в России.

Об этом в своем традиционном вечернем видеообращении сказал президент Украины Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.

"Очень трудно вести эту работу - подталкивать обмены, и именно поэтому нуждаемся в специальной помощи, в частности в усилиях Ватикана. Мы договорились, что Украина передаст список журналистов, которые сейчас в плену в России. Мы обсудили подробно возвращение гражданских, возвращение депортированных детей. И мы надеемся на поддержку", - сказал глава государства.

Зеленский добавил, что Киев готовит на этот месяц встречу в Канаде именно по этому пункту Формулы мира, по гуманитарным вопросам. Президент пригласил Ватикан принять участие в ней.

Напомним, что 11 октября в Ватикане Зеленский обсудил с Папой Римским Франциском вопрос возвращения в Украину захваченных в российский плен украинцев. Глава государства также напомнил, что 10 октября стало известно, что в плену в России умерла украинская журналистка Виктория Рощина.

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