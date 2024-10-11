У Нидерландов есть еще более 6 млрд евро на военную помощь Украине, никакого сокращения не будет, - министр обороны Брекельманс

Нидерланды зарезервировали в целом €10,4 млрд для оказания военной помощи Украине, из них неизрасходованными остаются более €6 млрд.

Об этом сообщил министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Я вижу, что гуляют сообщения о том, что помощь Украине будет сокращена на 1 миллиард евро. Это НЕ так. Ни на один евро меньше не пойдет в Украину. Всего на военную поддержку было выделено 10,4 миллиарда евро. Из них почти 4 миллиарда евро уже было доставлено, остается еще более 6 миллиардов евро", - подчеркнул министр.

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Он отметил, что стремится, чтобы все было доставлено как можно быстрее (именно поэтому некоторые контракты заключаются, например, в 2024 году, а не в 2025).

"Украина ведет напряженную борьбу и не может ждать. Как Нидерланды, мы продолжаем поддерживать Украину. Мы одна из стран, которые предоставляют относительно высокий уровень поддержки", - подчеркнул Брекельманс.

По его словам, украинцы борются не только за свою свободу и безопасность, но и за свободу Европы.

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По данным Минобороны Нидерландов, на сегодня общий объем предоставленной Украине военной помощи достиг €3,76 млрд. В эту сумму входит поставка истребителей F-16 и снаряжения для них, танков, артиллерийских установок и бронированных автомобилей.