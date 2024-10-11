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Представители СБУ и глава Минздрава Ляшко провели сегодня встречу с главами МСЭК
Представители СБУ и глава Министерства здравоохранения Виктор Ляшко провели 11 октября встречу с председателями МСЭК.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.
Силовики будут еще более жестко реагировать на факты предоставления "липовых" инвалидностей для уклонения от мобилизации.
Так, только с начала года разоблачены 77 человек, причастных к коррупционным преступлениям в сфере деятельности МСЭК. Кроме того - 7 преступных группировок среди представителей комиссий.
Совместно с правоохранителями уже обработано почти 19 тысяч медико-экспертных дел. Поэтому скоро мы увидим новые задержания и подозрения.
Также важная тема - реформирование МСЭК. Разработан законопроект.
Среди ключевых предложений:
- проводить экспертизу в кластерных и надкластерных больницах, где на месте есть все необходимые специалисты и возможность проводить дополнительные обследования;
- направление на экспертизу будет происходить на основании четких критериев, с подтверждением их через электронную систему здравоохранения (ЕСОЗ);
- введение электронного направления для прохождения экспертизы;
- семейный или лечащий врач смогут направлять на экспертизу самостоятельно, без привлечения врачебно-консультативной комиссии;
- при принятии решения комиссией и для определения потребностей человека будут учитывать данные, внесенные во время реабилитации, сама комиссия может направлять и на дообследование.
Топ комментарии
+17 MrStepanovM
показать весь комментарий11.10.2024 21:17 Ссылка
+16 ॐ Серж ॐ
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+12 Svetlana Marchenko #573572
показать весь комментарий11.10.2024 21:27 Ссылка
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Скоріше мова йшла про те щоб не світили свої мільйони...
І усі люди один-одному довіряють - 100 %.
А за надання "липових" висновків про придатність до мобілізації буде якесь покарання?
Головний "ТЦКшник" серед них на питання ТСН, що відбувається, не відповів і спрямував до пресслужби.
https://t.me/sumygo/88158?single
(п.с. зараз збираємо 600 тис. на реби для евакогруп (130об). З 1 жовтня люди накидали поки що тільки 16тис. на банку...Раніше за три дні збирали таку суму, а зараз...)
Квитки від 400 грн, здається.
але відсвяткували шо народився "золотий МСЕК"