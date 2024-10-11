Представители СБУ и глава Минздрава Ляшко провели сегодня встречу с главами МСЭК

Представители СБУ и глава Министерства здравоохранения Виктор Ляшко провели 11 октября встречу с председателями МСЭК.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Силовики будут еще более жестко реагировать на факты предоставления "липовых" инвалидностей для уклонения от мобилизации.

Так, только с начала года разоблачены 77 человек, причастных к коррупционным преступлениям в сфере деятельности МСЭК. Кроме того - 7 преступных группировок среди представителей комиссий.

Совместно с правоохранителями уже обработано почти 19 тысяч медико-экспертных дел. Поэтому скоро мы увидим новые задержания и подозрения.

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Также важная тема - реформирование МСЭК. Разработан законопроект.

Среди ключевых предложений:

проводить экспертизу в кластерных и надкластерных больницах, где на месте есть все необходимые специалисты и возможность проводить дополнительные обследования;

направление на экспертизу будет происходить на основании четких критериев, с подтверждением их через электронную систему здравоохранения (ЕСОЗ);

введение электронного направления для прохождения экспертизы;

- семейный или лечащий врач смогут направлять на экспертизу самостоятельно, без привлечения врачебно-консультативной комиссии;

- семейный или лечащий врач смогут направлять на экспертизу самостоятельно, без привлечения врачебно-консультативной комиссии; при принятии решения комиссией и для определения потребностей человека будут учитывать данные, внесенные во время реабилитации, сама комиссия может направлять и на дообследование.

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