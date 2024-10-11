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Новости Борьба с коррупцией
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Представители СБУ и глава Минздрава Ляшко провели сегодня встречу с главами МСЭК

мсек

Представители СБУ и глава Министерства здравоохранения Виктор Ляшко провели 11 октября встречу с председателями МСЭК.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Силовики будут еще более жестко реагировать на факты предоставления "липовых" инвалидностей для уклонения от мобилизации.

Так, только с начала года разоблачены 77 человек, причастных к коррупционным преступлениям в сфере деятельности МСЭК. Кроме того - 7 преступных группировок среди представителей комиссий.

Совместно с правоохранителями уже обработано почти 19 тысяч медико-экспертных дел. Поэтому скоро мы увидим новые задержания и подозрения.

Читайте на "Цензор.НЕТ": СБУ разоблачила в Ривном масштабную схему уклонения от мобилизации: среди задержанных чиновники МСЭК. ФОТОрепортаж

Также важная тема - реформирование МСЭК. Разработан законопроект.

Среди ключевых предложений:

  • проводить экспертизу в кластерных и надкластерных больницах, где на месте есть все необходимые специалисты и возможность проводить дополнительные обследования;
  • направление на экспертизу будет происходить на основании четких критериев, с подтверждением их через электронную систему здравоохранения (ЕСОЗ);
  • введение электронного направления для прохождения экспертизы;
    - семейный или лечащий врач смогут направлять на экспертизу самостоятельно, без привлечения врачебно-консультативной комиссии;
  • при принятии решения комиссией и для определения потребностей человека будут учитывать данные, внесенные во время реабилитации, сама комиссия может направлять и на дообследование.

Также читайте: Сообщено о подозрении главе Фастовской межрайонной МСЭК, которая за 10 $тыс. помогла военнообязанному получить "инвалидность". ФОТО

Автор: 

Минздрав (4902) СБУ (19980) Ляшко Виктор (1364) инвалидность (175)


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Топ комментарии
+17
замість того щоб всіх пов'язати( ніхто ж не вірить що тільки в Хмельницкому паршива вівця) вони влаштували конференцію. Для чого? Оголосити ціну?
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11.10.2024 21:17
+16
Обговорення того що
Потрібно Делитися....
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11.10.2024 21:17
+12
Без криши на рівні людини, що керує спецслужбами, така діяльність МСЕК, ТЦК була не можлива взагалі.
Скоріше мова йшла про те щоб не світили свої мільйони...
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11.10.2024 21:27
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Обговорення того що
Потрібно Делитися....
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11.10.2024 21:17 Ответить
Хотіла саме те ж написати. Бо обговорювали як треба це робити, щоб за дупу не хапали
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11.10.2024 23:12 Ответить
замість того щоб всіх пов'язати( ніхто ж не вірить що тільки в Хмельницкому паршива вівця) вони влаштували конференцію. Для чого? Оголосити ціну?
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11.10.2024 21:17 Ответить
Без криши на рівні людини, що керує спецслужбами, така діяльність МСЕК, ТЦК була не можлива взагалі.
Скоріше мова йшла про те щоб не світили свої мільйони...
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11.10.2024 21:27 Ответить
Власне у цьому весь цирк
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11.10.2024 22:04 Ответить
Свічку явно тримали !
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11.10.2024 23:24 Ответить
Замість того, щоби дати людям офіційну можливість відкупитися за 20 тищ баксів - їх ще більше затискають і вони несуть ще більше… але не на армію. 6000000 баксів - це просто дохіріща. І ці гроші не в арміі лише тому, шо у нас влада заграє з електоратом. І не треба думати, шо всі вдруг останні бабки, а може і не останні - почнуть нести на армію просто так. Ні вам, ні мені не легше від того, шо ці бабки у когось лежать під подушкою, або хтосб заніс на МСЕК. А оці всі театральні виступи призведуть не до попінення бюджету арміі, а лише до підвищення ставок. Вс
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11.10.2024 22:03 Ответить
Якщо конфіскують усе, вкл. майно чоловіка та сина - буде набагато більше ніж 6 млн долярів.
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11.10.2024 23:25 Ответить
Погодили проценти від хабарів
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11.10.2024 21:18 Ответить
Короткий зміст бесіди :

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11.10.2024 21:19 Ответить
Ліквідувати цю структуру. Живуть же в інших країнах люди без всіляких МСЕКів.
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11.10.2024 21:24 Ответить
100 % - в тих краях, з молочними річками, ніяких інвалідів не існуює !

І усі люди один-одному довіряють - 100 %.
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11.10.2024 23:27 Ответить
Ляшко намікнув ,що каси потрібно йому заносити більше, а то буде як з хмельницькою дамою
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11.10.2024 21:24 Ответить
"Силовики будуть ще більш жорстко реагувати на факти надання "липових" інвалідностей для ухилення від мобілізації." Джерело: https://censor.net/ua/n3514480

А за надання "липових" висновків про придатність до мобілізації буде якесь покарання?
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11.10.2024 21:24 Ответить
одслюнявлення десятини, по лідовським законах римського права, сьогодні стало ж оп-никам замало ))
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11.10.2024 21:25 Ответить
Яка десятина... мінімум половина.
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11.10.2024 21:29 Ответить
ну це ж оп-не нове понятіє! а не якесь там староримське право ))
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11.10.2024 21:48 Ответить
70/30 или 50/50?
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11.10.2024 21:31 Ответить
А шо ім вже розказувати? -- вони багатенькі Буратіно - ім росказні Ляшка пох
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11.10.2024 21:32 Ответить
Головна тема застряла
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11.10.2024 21:36 Ответить
Голови МСЕК здали касу під час зустрічі.
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11.10.2024 21:37 Ответить
Хлопці назвали свій відсоток від гешефту МСЕК на ухилянтах, більше нічого...
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11.10.2024 21:42 Ответить
Облава ТЦК на концерті "Океану Ельзи": пів сотні військових масово перевіряють чоловіків

Головний "ТЦКшник" серед них на питання ТСН, що відбувається, не відповів і спрямував до пресслужби.

https://t.me/sumygo/88158?single
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11.10.2024 21:44 Ответить
Одне питання - концерт безкоштовний?
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11.10.2024 22:12 Ответить
Я не в курсі, але скоріш за все - платний.
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11.10.2024 22:16 Ответить
Якщо кошти вді концерту не для ЗСУ, то мені пофіг на всіх хто ходить на ці концерти! Комусь війна, а комусь на пісеньки сходить! Не виправдовую дій деяких тцк (не всі погані!) бо це лютий треш буває, але якщо хтось гине, а хтось розважається (витрачає кошти)....вибач, але це бісить!
(п.с. зараз збираємо 600 тис. на реби для евакогруп (130об). З 1 жовтня люди накидали поки що тільки 16тис. на банку...Раніше за три дні збирали таку суму, а зараз...)
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11.10.2024 22:47 Ответить
Недавно з помпою пройшов концерт, цієї, у капелюсі ... Клавдії Петрівни ... блін, і придумала ж псевдо. Чомусь російщиною несе.

Квитки від 400 грн, здається.
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11.10.2024 23:31 Ответить
ляшка тоже берите, он всех прикрывал
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11.10.2024 21:48 Ответить
покривав )) як бичара овець ))
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11.10.2024 21:49 Ответить
Ну да, всі хто міг і хотів уже купили собі інвалідності. Цих вже перевірять не будуть. І МСЕКи також перевірять не будуть, хоча всі вони награбастали вже своє. А от вже для нових, хто не встиг накопичити необхідну суму вже зась.
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11.10.2024 21:55 Ответить
Так, там під МСЕК цілодобово черги стоять. Сам бачив ??
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11.10.2024 23:32 Ответить
Сбушникам перестали заносить?
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11.10.2024 22:13 Ответить
І що,домовились про частку кожного?
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11.10.2024 22:17 Ответить
клоуни
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11.10.2024 22:22 Ответить
ГоМСЕКи...
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11.10.2024 22:22 Ответить
Ключовим моментом є необхідність збільшення кількості *********** у десятки разів.
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11.10.2024 22:24 Ответить
що, закликали "ділитися", і все у всіх буде добре...
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11.10.2024 22:24 Ответить
Таке враження, що наступний рівень обілечування.
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11.10.2024 22:29 Ответить
ще один доказ, що вони всі - одне злочинне угруповання.
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11.10.2024 22:34 Ответить
Проснулися
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11.10.2024 22:57 Ответить
пожаліли що Ковід здох
але відсвяткували шо народився "золотий МСЕК"
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11.10.2024 23:02 Ответить
Попереджений - значить озброєний!
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12.10.2024 04:34 Ответить
В робочому плані зустріч записана під назвою « Адміністрування хабарів МСЕЕ
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12.10.2024 05:57 Ответить
То збіговисько називається шахрайська сходка. Вирішували хто де кому скільки буде винний і як і де то завозити.
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12.10.2024 22:40 Ответить
 
 