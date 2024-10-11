Глава НАПК Павлущик о декларации главы Хмельницкой МСЭК Крупы: Мы не могли посмотреть, что лежит в тумбочке

Наличные, обнаруженные во время обыска у главы Хмельницкой МСЭК, и данные о ее активах за рубежом дали основания для проведения повторной полной проверки ее декларации.

Об этом сообщил председатель Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Виктор Павлущик в интервью Главкому, передает Цензор.НЕТ.

"У нас осуществлялась полная проверка ее декларации (главы Хмельницкой МСЭК, - ред.), которая, кстати, была отобрана как имевшая самый высокий показатель рейтинга риска на дату отбора. Но та наличность, которая была обнаружена у нее во время обыска правоохранителями, а также данные об активах за рубежом - это, по сути, вновь открывшиеся обстоятельства. Мы же не могли проверять ее наличные вне информации, которая была предоставлена в декларации. НАПК не могло прийти и посмотреть, что лежит в ее тумбочке", - сказал он.

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Павлущик отметил, что полученная в ходе расследования информация дала основания Агентству для проведения повторной полной проверки.

"Повторная проверка декларации председателя Хмельницкой МСЭК будет происходить по общей процедуре. Порядок полной проверки предусматривает 120 дней, может быть продлена на срок не более 60 дней, то есть до 180 дней в целом. Средние сроки проведения проверки составляют от 60 до 120 дней. В этом конкретном случае мы проверяем сведения, которые не были проверены ранее, - вновь выявленные факты, которые стали основанием для проведения повторной полной проверки", - сказал он.

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Павлущик добавил, что речь идет о получении информации из реестров, баз данных, от публичного и частного сектора через запросы, от банков, а также объяснений от определенных лиц и анализ этой информации.

Глава НАПК напомнил, что ведомство проверяет декларации по риск-ориентированному подходу.

"Мы физически не можем проверить более 1,8 млн деклараций, которые есть по состоянию на сейчас. Поэтому специалисты НАПК работают с декларациями, отобранными по риск-ориентированному подходу. Каждой декларации присваивается рейтинг риска с помощью логического и арифметического контроля. Те, которые имеют самый высокий показатель рейтинга риска, передаются уполномоченному лицу для проведения полной проверки", - отметил он.

Арест руководительницы МСЭК в Хмельницкой области Крупы

Напомним, что 5 октября в ГБР сообщили, что у руководительницы МСЭК в Хмельницкой области Крупы обнаружили во время обысков $6 млн наличными. Суспільне отметило, что речь идет о Татьяне Крупе, которая является депутатом "Слуги народа" в Хмельницком облсовете. Главным врачом областной МСЭК Татьяна Крупа работает с 2008 года.

Также сообщалось, что руководитель Хмельницкого областного центра МСЭК задержана и ей сообщено о подозрении в незаконном обогащении.

Сейчас ГБР изучает списки, найденные в кабинете председателя Хмельницкой МСЭК Крупы. В них указаны фамилии и фиктивные диагнозы.

В понедельник, 7 октября, Печерский райсуд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей главе Хмельницкой областной МСЭК Татьяне Крупе.