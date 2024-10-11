Глава НАПК Павлущик о декларации главы Хмельницкой МСЭК Крупы: Мы не могли посмотреть, что лежит в тумбочке
Наличные, обнаруженные во время обыска у главы Хмельницкой МСЭК, и данные о ее активах за рубежом дали основания для проведения повторной полной проверки ее декларации.
Об этом сообщил председатель Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Виктор Павлущик в интервью Главкому, передает Цензор.НЕТ.
"У нас осуществлялась полная проверка ее декларации (главы Хмельницкой МСЭК, - ред.), которая, кстати, была отобрана как имевшая самый высокий показатель рейтинга риска на дату отбора. Но та наличность, которая была обнаружена у нее во время обыска правоохранителями, а также данные об активах за рубежом - это, по сути, вновь открывшиеся обстоятельства. Мы же не могли проверять ее наличные вне информации, которая была предоставлена в декларации. НАПК не могло прийти и посмотреть, что лежит в ее тумбочке", - сказал он.
Павлущик отметил, что полученная в ходе расследования информация дала основания Агентству для проведения повторной полной проверки.
"Повторная проверка декларации председателя Хмельницкой МСЭК будет происходить по общей процедуре. Порядок полной проверки предусматривает 120 дней, может быть продлена на срок не более 60 дней, то есть до 180 дней в целом. Средние сроки проведения проверки составляют от 60 до 120 дней. В этом конкретном случае мы проверяем сведения, которые не были проверены ранее, - вновь выявленные факты, которые стали основанием для проведения повторной полной проверки", - сказал он.
Павлущик добавил, что речь идет о получении информации из реестров, баз данных, от публичного и частного сектора через запросы, от банков, а также объяснений от определенных лиц и анализ этой информации.
Глава НАПК напомнил, что ведомство проверяет декларации по риск-ориентированному подходу.
"Мы физически не можем проверить более 1,8 млн деклараций, которые есть по состоянию на сейчас. Поэтому специалисты НАПК работают с декларациями, отобранными по риск-ориентированному подходу. Каждой декларации присваивается рейтинг риска с помощью логического и арифметического контроля. Те, которые имеют самый высокий показатель рейтинга риска, передаются уполномоченному лицу для проведения полной проверки", - отметил он.
Арест руководительницы МСЭК в Хмельницкой области Крупы
Напомним, что 5 октября в ГБР сообщили, что у руководительницы МСЭК в Хмельницкой области Крупы обнаружили во время обысков $6 млн наличными. Суспільне отметило, что речь идет о Татьяне Крупе, которая является депутатом "Слуги народа" в Хмельницком облсовете. Главным врачом областной МСЭК Татьяна Крупа работает с 2008 года.
Также сообщалось, что руководитель Хмельницкого областного центра МСЭК задержана и ей сообщено о подозрении в незаконном обогащении.
Сейчас ГБР изучает списки, найденные в кабинете председателя Хмельницкой МСЭК Крупы. В них указаны фамилии и фиктивные диагнозы.
В понедельник, 7 октября, Печерский райсуд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей главе Хмельницкой областной МСЭК Татьяне Крупе.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
В декларації одні бомжі, а самі живуть в лакшері, це матеріал для телемарафоного гівна?
Скоріш за все це процес. Крім того, на одного працівника не одна декларація.
А подивитися чи росходи відповідають доходам теж не могли?
Не повірю, що ця тьотя їздила трамваєм, жила у хрущовці та їла кефір та булочку.
У неї чоловік ще той перець.
Може в тумбочку і не зазирнути - але українську і закордонну нерухомість побачити без мікроскопу можна?
Наводжу приклад, я живу в Києві, мої батьки в Черкасах. Я декларую: свої доходи, свої видатки (зокрема оренду квартири), свої цінні папери (у мене були військові облігації), доходи своєї дівчини (бо у нас спільний побут, хоча ми і не в шлюбі), батьків (їхню нерухомість, доходи, автомобілі) своїх я не декларую, бо ми не живемо разом і я ним не користуюсь (в розумінні закону "про запобігання корупції)
Очевидно, що якщо нерухомість зареєстрована на батька, який не вказаний в декларації, то яким чином НАЗК його перевірить? По базам прав власності на нерухоме майно або транспортні засоби "б'ється" те майно, яке зареєстровано на неї. Що там у папки-мамки це вже треба цілеспрямовано шукати, бо про їхню власність вона не має повідомляти.
Якби ти хоча б раз заповнював декларацію ьи би знав, або вмів би читати і розуміти написане. Але ти просто висрав своє "важне мнєніє" і переконаний, що от ти то точно знаєш як воно працює
Кинувся його захищати, як скажений пес на кістку.
НАЗК - Національне Агентство Запобігання Корупції. Запобігання - це слово тобі знайоме? Ну, ти ж, звісно не дегенрат - то маєш знати... І декларації - це тільки частина їхньої роботи. А переписування твого накраденого на папу-маму-брата - Колю охоронника - теж частина їхньої роботи. Сподіваюся, що ти своє накрадене сховав більш надійно...
Джерело:
З її офіційної ЗП будуть знімати усі підвищені податки.
От вона на цьому теж залетіла. У неї тепер 3 статті - недекларування, незаконне збагачення, корупція.
знаємо ми таких...
Там сидить павлущик!
Так увесь райцентр був обклеєний листівками з текстом, - "На городі груша-дичка, голосуйте за Павличка!"
Ну, наших вєлікоразумних виборців це аж ніяк не вразило, і вони вчергове обрали тоді якогось "потужного господарника" із безрозмірними запасами пакетів гречки.
Квартири, автомобілі, гроші в банках, все вже зареєстроване. Нахіба цілий дублюючий орган.
А саме отакі випадки незаконного збагачення чомусь не входять в поле зору НАЗК.
Завдання НАЗК визначені.
Там є вакансії, до речі. Мабуть.
Не надо заглядывать ни в какую тумбочку.
Достаточно посмотреть электронный реестр недвижимости. И все будет как на блюдечке.
Есть даже бесплатный сайт проверки наличия всего недвижимого имущества:
https://opendatabot.ua/ru/open/real-estate-registry
Наверное боится себя засветить...
І хто ж та особа, що здійснювала перевірку може і в неї треба перевірити її декларацію і статки?
Можуть правда вжарити сантехніка Миколу, який продав б/у кран на ОЛХ