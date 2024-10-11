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Глава НАПК Павлущик о декларации главы Хмельницкой МСЭК Крупы: Мы не могли посмотреть, что лежит в тумбочке

Обшук у голови Хмельницької МСЕК Крупи

Наличные, обнаруженные во время обыска у главы Хмельницкой МСЭК, и данные о ее активах за рубежом дали основания для проведения повторной полной проверки ее декларации.

Об этом сообщил председатель Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Виктор Павлущик в интервью Главкому, передает Цензор.НЕТ.

"У нас осуществлялась полная проверка ее декларации (главы Хмельницкой МСЭК, - ред.), которая, кстати, была отобрана как имевшая самый высокий показатель рейтинга риска на дату отбора. Но та наличность, которая была обнаружена у нее во время обыска правоохранителями, а также данные об активах за рубежом - это, по сути, вновь открывшиеся обстоятельства. Мы же не могли проверять ее наличные вне информации, которая была предоставлена в декларации. НАПК не могло прийти и посмотреть, что лежит в ее тумбочке", - сказал он.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": У руководительницы МСЭК в Хмельницкой области Крупы обнаружили во время обысков $6 млн наличными, - ГБР. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Павлущик отметил, что полученная в ходе расследования информация дала основания Агентству для проведения повторной полной проверки.

"Повторная проверка декларации председателя Хмельницкой МСЭК будет происходить по общей процедуре. Порядок полной проверки предусматривает 120 дней, может быть продлена на срок не более 60 дней, то есть до 180 дней в целом. Средние сроки проведения проверки составляют от 60 до 120 дней. В этом конкретном случае мы проверяем сведения, которые не были проверены ранее, - вновь выявленные факты, которые стали основанием для проведения повторной полной проверки", - сказал он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": НАПК повторно проверит декларацию руководительницы Хмельницкой МСЭК Крупы, которую подозревают в незаконном обогащении

Павлущик добавил, что речь идет о получении информации из реестров, баз данных, от публичного и частного сектора через запросы, от банков, а также объяснений от определенных лиц и анализ этой информации.

Глава НАПК напомнил, что ведомство проверяет декларации по риск-ориентированному подходу.

"Мы физически не можем проверить более 1,8 млн деклараций, которые есть по состоянию на сейчас. Поэтому специалисты НАПК работают с декларациями, отобранными по риск-ориентированному подходу. Каждой декларации присваивается рейтинг риска с помощью логического и арифметического контроля. Те, которые имеют самый высокий показатель рейтинга риска, передаются уполномоченному лицу для проведения полной проверки", - отметил он.

Арест руководительницы МСЭК в Хмельницкой области Крупы

Напомним, что 5 октября в ГБР сообщили, что у руководительницы МСЭК в Хмельницкой области Крупы обнаружили во время обысков $6 млн наличными. Суспільне отметило, что речь идет о Татьяне Крупе, которая является депутатом "Слуги народа" в Хмельницком облсовете. Главным врачом областной МСЭК Татьяна Крупа работает с 2008 года.

Также сообщалось, что руководитель Хмельницкого областного центра МСЭК задержана и ей сообщено о подозрении в незаконном обогащении.

Сейчас ГБР изучает списки, найденные в кабинете председателя Хмельницкой МСЭК Крупы. В них указаны фамилии и фиктивные диагнозы.

В понедельник, 7 октября, Печерский райсуд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей главе Хмельницкой областной МСЭК Татьяне Крупе.

Автор: 

электронное декларирование (1025) незаконное обогащение (151) Виктор Павлущик (4)


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Топ комментарии
+26
Голова НАЗК Павлущик - брехливе зелене мурло.
Може в тумбочку і не зазирнути - але українську і закордонну нерухомість побачити без мікроскопу можна?
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11.10.2024 22:14
+22
Зі свої "тумбочки" вже все сховав?
В декларації одні бомжі, а самі живуть в лакшері, це матеріал для телемарафоного гівна?
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11.10.2024 22:06
+20
Півроку перевіряти декларації??? Це абсурд і знущання над здоровим глуздом!
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11.10.2024 22:07
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Правила форума Совет форумчан
Ось така крупа, малята..
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11.10.2024 22:05 Ответить
Зі свої "тумбочки" вже все сховав?
В декларації одні бомжі, а самі живуть в лакшері, це матеріал для телемарафоного гівна?
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11.10.2024 22:06 Ответить
Півроку перевіряти декларації??? Це абсурд і знущання над здоровим глуздом!
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11.10.2024 22:07 Ответить
до нього був новіков - тихо пішов лісом теж...жінка в Норвегії сидить 2 роки...
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11.10.2024 22:44 Ответить
від 60 до 120 днів.

Скоріш за все це процес. Крім того, на одного працівника не одна декларація.
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11.10.2024 23:37 Ответить
та ясне діло, як ви щє в декларацію змогли зазирнути
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11.10.2024 22:11 Ответить
Краще би розказали басню про банківську таємницю ще
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11.10.2024 22:24 Ответить
Та ладно.
А подивитися чи росходи відповідають доходам теж не могли?

Не повірю, що ця тьотя їздила трамваєм, жила у хрущовці та їла кефір та булочку.
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11.10.2024 22:12 Ответить
саме так і було, вона підробляла водієм трамваю...
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11.10.2024 22:14 Ответить
Як подивитись усі видатки ?

У неї чоловік ще той перець.
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11.10.2024 23:40 Ответить
Чому не віриш? Один вагон коштує півтора мільйони євро. Могла б і на трамваї...
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12.10.2024 06:33 Ответить
Так у них не в тумбочке тоже миллионы - у всех на виду.
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11.10.2024 22:13 Ответить
Голова НАЗК Павлущик - брехливе зелене мурло.
Може в тумбочку і не зазирнути - але українську і закордонну нерухомість побачити без мікроскопу можна?
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11.10.2024 22:14 Ответить
Але ти ж дегенерат, який пише про те, на чому не розуміється. Ти знаєш, що в декларацію подаються відомості, які стосуються твоїх доходів/права власності і членів твоєї сім'ї. В даному випадку, члени твоєї сім'ї це не просто мати/батько, а ті, з ким ти ведеш спільний побут (проживаєш разом більше трьох місяців (якщо не помиляюсь) протягом звітного періоду.
Наводжу приклад, я живу в Києві, мої батьки в Черкасах. Я декларую: свої доходи, свої видатки (зокрема оренду квартири), свої цінні папери (у мене були військові облігації), доходи своєї дівчини (бо у нас спільний побут, хоча ми і не в шлюбі), батьків (їхню нерухомість, доходи, автомобілі) своїх я не декларую, бо ми не живемо разом і я ним не користуюсь (в розумінні закону "про запобігання корупції)

Очевидно, що якщо нерухомість зареєстрована на батька, який не вказаний в декларації, то яким чином НАЗК його перевірить? По базам прав власності на нерухоме майно або транспортні засоби "б'ється" те майно, яке зареєстровано на неї. Що там у папки-мамки це вже треба цілеспрямовано шукати, бо про їхню власність вона не має повідомляти.
Якби ти хоча б раз заповнював декларацію ьи би знав, або вмів би читати і розуміти написане. Але ти просто висрав своє "важне мнєніє" і переконаний, що от ти то точно знаєш як воно працює
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18.10.2024 10:26 Ответить
Таке враження, що отой Павлущик - твій кум...
Кинувся його захищати, як скажений пес на кістку.
НАЗК - Національне Агентство Запобігання Корупції. Запобігання - це слово тобі знайоме? Ну, ти ж, звісно не дегенрат - то маєш знати... І декларації - це тільки частина їхньої роботи. А переписування твого накраденого на папу-маму-брата - Колю охоронника - теж частина їхньої роботи. Сподіваюся, що ти своє накрадене сховав більш надійно...
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18.10.2024 12:13 Ответить
Там же не тільки нал був. Там ще багато зареєстрованого майна і в Україні, і за кордоном на мільйони. Теж не бачили?
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11.10.2024 22:14 Ответить
Досить піаритись на цій стадії. Пропіаритесь після судового вироку. А то ще якийсь прокурор забере речдоки і перестане виходити на роботу. Чому ні? Прецедент існує.
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11.10.2024 22:14 Ответить
Це просто супер. Декларації перевіряються наобум. Звичайно корупціонери будуть лише багатіти і ніколи не нести не те що відповідальності, а навіть збитки. Латинська Америка відпочиває. Тобто насправді грошей налом і не налом завались. Яке може бути збільшення податків? Яке ще може бути збільшення видатків на отих перевіряльників? Вони працюють наугад. За що взагалі за це платити.? Хоч би в інтерв'ю про це не казали. Ха ха ха.
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11.10.2024 22:19 Ответить
фахівці НАЗК працюють із деклараціями, відібраними за ризик-орієнтованим підходом. Кожній декларації присвоюється рейтинг ризику за допомогою логічного та арифметичного контролю.

Джерело:

З її офіційної ЗП будуть знімати усі підвищені податки.
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11.10.2024 23:43 Ответить
Зрозуміло що деклараціями ніхто толком не перевіряє. Оця якоби перевірка це насправді не перевірка. Для того щоб перевірити наприклад голову МСЕК треба брати на перевірку декларації як родини так і оточення в комплексі. Отоді буде щось схоже на виявлення незрозумілого збагачення. Ха ха ха.
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12.10.2024 08:50 Ответить
Декларанти повинні вказувати в своїх деклараціях майно і своє і співмешканців.
От вона на цьому теж залетіла. У неї тепер 3 статті - недекларування, незаконне збагачення, корупція.
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12.10.2024 16:32 Ответить
Ми не могли подивитися, що лежить у тумбочці
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11.10.2024 22:20 Ответить
квадробобер?
знаємо ми таких...
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11.10.2024 22:36 Ответить
о,ще і ці тепер захотять "доляху"))
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11.10.2024 22:20 Ответить
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11.10.2024 22:21 Ответить
Знущається із колеги, що не знала про існування крипто валюти.
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11.10.2024 22:27 Ответить
Не пойняв, що нерухомість в Україні та закордоном теж у тумбочці лежала, чи десять елітних авто..
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11.10.2024 22:29 Ответить
Це традиція давня. Для держави ти живеш на зарплату, а в реальності все по-іншому.
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11.10.2024 22:30 Ответить
Головне що потік грошей був настільки сильний , що вони просто не встигали все витратити. Він же не від марсіан йшов той потік грошей.
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11.10.2024 22:31 Ответить
Такий потік в кожній галузі. І напевно війна для них усіх вигідна. Солдати хай там якось і далі возяться. Бо якщо ці потоки пустити на дрони скажімо то війна може піти в іншому руслі. Більше дронів , менше мобілізації. Більше дронів, більше мертвих кацапів. Зменшення мобілізації їм нікому не вигідне. Люди думають що то тцк погане. А насправді це погані оці мсеки, влк, броні і інше. Тцк це ширма для населення і інструмент в руках оцих організаторів індустрій які так чи інакше пов'язані з мобілізацією. МСЕК як показує практика ніяк не відстає від воєнкомів. Ха ха ха.
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11.10.2024 22:54 Ответить
Прикол в тому, що про ці гроші вона забула. Все сховала, а про ці забула. І ще злі язики кажуть, що це частина місцевого партійного збору, який мав іти наверх, в общак, для виборчої компанії.
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11.10.2024 22:33 Ответить
Загляни під кущик -
Там сидить павлущик!
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11.10.2024 22:38 Ответить
Можливо, це була політична антиреклама, але запам'яталася. Майже 30 років тому балотувався в депутати від нашого округу відомий поет Дмитро Павличко.

Так увесь райцентр був обклеєний листівками з текстом, - "На городі груша-дичка, голосуйте за Павличка!"

Ну, наших вєлікоразумних виборців це аж ніяк не вразило, і вони вчергове обрали тоді якогось "потужного господарника" із безрозмірними запасами пакетів гречки.
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11.10.2024 23:22 Ответить
Ця заява для тупих зебілів. Який сенс вводити декларування, якщо нема методів перевірки достовірності даних?
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11.10.2024 22:44 Ответить
Методи перераховані. Залишилось перевірити.
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11.10.2024 23:45 Ответить
До сраки всі ці антикорупційні органи, коли мусорок купує нові тачки в салоні, а ніякої автоматичної підозри це не викликає.
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11.10.2024 22:45 Ответить
НАЗК- це непотрібна структура і додаткове ярмо на шиях платників податків. Сам голова НАЗК заявляє про неспроможність своєї структури провести якісну перевірку. Це ганьба його та його підлеглих, які скоріше всього за гроші просто не помічають порушень та невідповідностей способу життя та офіційних доходів чиновників. Якщо коротко: "Ворон ворону око не виклює". При цій владі майбутнє України під великим питанням.
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11.10.2024 22:49 Ответить
9-ть елітних авто і 30-ть об'єктів нерухомості теж в тумбочці лежали,чи вони були записані не на родичів,а на сусідів?
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11.10.2024 22:50 Ответить
Навіщо оремий орган утримувати за наші гроші, якщо 90% інформації в декларації вже внесена в інші реєстри?
Квартири, автомобілі, гроші в банках, все вже зареєстроване. Нахіба цілий дублюючий орган.
А саме отакі випадки незаконного збагачення чомусь не входять в поле зору НАЗК.
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11.10.2024 22:59 Ответить
Ну внесені, і що ? Як це організує вилов корпів ??
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11.10.2024 23:47 Ответить
Цена не я. Мені підкинули
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11.10.2024 23:01 Ответить
Почув новину за Крупу, якийсь МСЕК. Думаю що воно таке? Набрав в гуглі, ага, це та контора що вирішує хто інвалід, а хто ні. Дак вони, ці крупи, віками таким чином наживались, Чорнобиль для них був як щастя.
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11.10.2024 23:13 Ответить
Черговий локшинатор...
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11.10.2024 23:17 Ответить
Слід зазирнути у тумбочку Віктора Павлущика. У буцигарні зір у Павлущика значно поліпшиться. В"язниця - найкращий офтальмолог.
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11.10.2024 23:17 Ответить
Тобто сам підтвердив, що ця контора марна.
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11.10.2024 23:19 Ответить
Нагадало старий, як світ анігдот про "дєньгі в тумбочкє".
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11.10.2024 23:39 Ответить
Останнє слово дається підсудному: не винен, пан суддя…, ну що ж, ви вільні… навіщо то НАЗК, поки незрозуміло…, хто ж буде в декларації розказувати про свої ліві гроші, це абсурд, задача НАЗК виявляти невідповідність способу життя цій грьобаній декларації…, а цей пан прикидається вінико
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11.10.2024 23:40 Ответить
Тим не менш, помиляються. У багатьох чиновників декларації по кілька метрів, чи десятків метрів.

Завдання НАЗК визначені.

Там є вакансії, до речі. Мабуть.
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11.10.2024 23:50 Ответить
Цікаво,а декларації працівників ОПи не планують перевірити?? Може вони голодують?? Чи ще якось допомогти їм ще більше "любити" Україну ....
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12.10.2024 00:03 Ответить
Врет и не зеленеет.
Не надо заглядывать ни в какую тумбочку.
Достаточно посмотреть электронный реестр недвижимости. И все будет как на блюдечке.
Есть даже бесплатный сайт проверки наличия всего недвижимого имущества:
https://opendatabot.ua/ru/open/real-estate-registry
Наверное боится себя засветить...
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12.10.2024 00:17 Ответить
А на..уя нам тоді така служба, яка нічогоне може?
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12.10.2024 00:26 Ответить
С коррупционеров кормиться.
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12.10.2024 09:01 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=x5nUXlHf9vg Ганебний закон про податки!
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12.10.2024 06:08 Ответить
А як тоді орган по боротьбі з корупцією збирається боротися з нею, з корупцією?
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12.10.2024 06:24 Ответить
Як ці потвори брехливі брешуть без сорому...придумали ці декларації а потім заставили усіх навіть на держпідприємствах їх робити,щоб за кількістю приховати покидьків , які крадуть мілліонами...
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12.10.2024 07:00 Ответить
" Кожній декларації присвоюється рейтинг ризику за допомогою логічного та арифметичного контролю. Ті, які мають найвищий показник рейтингу ризику, передаються уповноваженій особі для проведення повної перевірки" У нас здійснювалася повна перевірка її декларації (голови Хмельницької МСЕК, - ред.), яка, до речі, була відібрана як така, що мала найвищий показник рейтингу ризику на дату відбору. Джерело:
І хто ж та особа, що здійснювала перевірку може і в неї треба перевірити її декларацію і статки?
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12.10.2024 07:02 Ответить
У держсужбовцив миллионы баксов в кошельках крутилось от хабарей,а эти типа не заметили - конечно верим.
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12.10.2024 07:31 Ответить
ТЕПЛОВИЗОРОМ НЕОБХОДИМО БЫЛО СМОТРЕТЬ !!!
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12.10.2024 07:43 Ответить
Хіба ваша функція-перевіряти тумбочки? А купа нерухомості в Україні та за кордоном, готелі корпоративні права на десятки мільйонів, парк автомобілів - це теж в тумбочках від НАЗК заховано? Якщо народу розказують про тумбочки, то за кого нас мають?
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12.10.2024 08:56 Ответить
А как назвать тех, кто коррупционеров выбирает.
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12.10.2024 09:08 Ответить
Та ладно, в какого чинушу властьпридержащего ни плюнь - в коррупционера попадешь.
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12.10.2024 08:59 Ответить
А нах... ці контролери, з їх захмарними зарплатами, які нічого не бачать і не знають.
Можуть правда вжарити сантехніка Миколу, який продав б/у кран на ОЛХ
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12.10.2024 11:44 Ответить
 
 