Евроинтеграция Украины будет одним из приоритетов Польши во время председательства в ЕС, - Дуда

Одним из приоритетов Польского председательства в ЕС в первом полугодии 2025 года будет евроинтеграция Украины и политика "открытых дверей" для новых стран.

Об этом во время публичного заявления вместе с другими президентами группы "Аррайолос", которые встретились в пятницу в Кракове, заявил президент Польши Анджей Дуда, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

По словам Дуды, во время встречи с президентами этой группы "неоднократно поднимался вопрос совместной поддержки Украины".

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"Неоднократно поднимались вопросы, как действовать, чтобы Украина не только пережила ужасную агрессию России, с которой она сейчас сталкивается, а и как действовать, чтобы Украина как можно быстрее была принята в ЕС", - подчеркнул он.

Президент РП отметил, что во время встречи с президентами он представил приоритеты Польского председательства в ЕС в первой половине следующего года.

Он подчеркнул, что, во-первых, речь идет об укреплении трансатлантических связей между ЕС и США.

"Мы также говорили о вопросах евроинтеграции новых государств, то есть об "открытых дверях" в Европу, которые, по нашему мнению, необходимо сохранить. И мы отметили, что страны, которые, как мы предполагаем, будут первыми приняты в ЕС, это Украина, а также Молдова, страны Западных Балкан", - отметил Дуда.

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Он выразил надежду, что после следующих выборов Грузия также приблизится к Евросоюзу.

"Мы также говорили о следующем приоритете, которым является вопрос восстановления Украины после военных разрушений, и, наконец, последний из этих важнейших вопросов, а именно - энергетическая безопасность в Евросоюзе",- подчеркнул Дуда.

О необходимости поддержки Украины в противодействии российскому агрессору, а также поддержки членства Киева в ЕС говорили и другие президенты. В частности, президент Эстонии Алар Карис подчеркнул, что главы государств обсудили "необходимость продолжения поддержки Украины, а также то, как лучше всего способствовать процессу восстановления страны". Он добавил, что российский агрессор "в конце концов должен будет заплатить за ущерб", нанесенный Украине. Он отметил, что лидеры страны, собравшиеся в Кракове, подчеркивали необходимость расширения ЕС и "ликвидации серых зон". Поэтому необходим динамичный процесс расширения Сообщества за счет Украины, Молдовы и стран Западных Балкан.

Карис сообщил, что следующая встреча президентов в формате "Аррайолос" состоится в 2025 году в Эстонии.

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Напомним, группа "Аррайолос" создана в 2003 году по инициативе Португалии. Название группы происходит от города, где состоялась первая встреча глав государств. Во встречах группы, которые раз в год проходят в разных странах, участвуют первые лица из более 10 государств-членов ЕС: Португалии, Польши, Австрии, Венгрии, Германии, Болгарии, Эстонии, Хорватии, Финляндии, Италии, Латвии, Мальты, Словении, Греции, Словакии.