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Трамп имеет преимущество над Харрис в вопросе о войне РФ в Украине, - опрос WSJ

Трамп має перевагу над Гарріс у питанні війни в Україні

Кандидат в президенты США Дональд Трамп имеет преимущество над вице-президентом США Камалой Харрис в вопросе завершения войны в Украине.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на результаты собственного опроса*, проведенного с 28 сентября по 8 октября.

"Трамп опережает Харрис среди колеблющихся избирателей, 50% против 39% в вопросе о том, кто лучше справится с российской войной в Украине, и имеет большее преимущество, 48% против 33%, в вопросе о том, кто лучше подходит для управления войной между Израилем и ХАМАСом", - пишет WSJ.

Издание отмечает, что этот и другие опросы свидетельствуют, что внешняя политика не является сейчас приоритетом для избирателей, но следующий президент "унаследует два конфликта", которые не имеют четкого завершения и участие в которых США поляризовала электорат.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Перед вторжением РФ Харрис просила Зеленского выбрать преемника на случай, если его убьют или возьмут в плен, - WP

Опрос WSJ показал, что респонденты продолжают считать экономику важнейшим фактором при выборе кандидата, за которым следуют иммиграция и безопасность границ.

Опрос проводился с 28 сентября по 8 октября, в нем приняли участие 2100 избирателей, которые ответили на каждый из вопросов об Израиле и Украине, с погрешностью +/- 2,1%.

Напомним, избирательная кампания вице-президента США и кандидата на пост президента Харрис и связанные с ней политические комитеты собрали 1 млрд долларов. При этом, Трамп и Республиканская партия собрали 130 млн долларов в августе, получив 295 млн долларов наличными в конце того месяца, против 404 млн долларов Харрис и демократов.

Автор: 

выборы (24756) США (27043) Трамп Дональд (5569) Харрис Камала (122)


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Топ комментарии
+40
Так війну завершити ж дуже просто)

"Я думаю, що він подзвонить Путіну і скаже, що цього вже достатньо", - заявив спікер у інтервʼю.

Уявіть, на початку 1940-х рр спікер Палати представників Сэм Рейберн заявляє: "Я думаю, Рузвельт подзвонить Гітлеру і скаже, що цього вже достатньо". І всьо, війна припинилась, мільйони життів врятовано
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12.10.2024 14:48
+21
ОТ колись лохи мріяли що прийде ("хлопчик з народу") Голобородько і все за них порішає - "Війна стій! Раз, два!"
Зараз інші лохи мріють що: "Трамп дарма казати не буде, щось він мабуть та знає...".
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12.10.2024 14:58
+20
чим ближче до виборів, тим брудніша та брехливіша інформація.
всі хочуть заробити. золотий час для журнашлюх.
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12.10.2024 14:53
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Правила форума Совет форумчан
Так війну завершити ж дуже просто)

"Я думаю, що він подзвонить Путіну і скаже, що цього вже достатньо", - заявив спікер у інтервʼю.

Уявіть, на початку 1940-х рр спікер Палати представників Сэм Рейберн заявляє: "Я думаю, Рузвельт подзвонить Гітлеру і скаже, що цього вже достатньо". І всьо, війна припинилась, мільйони життів врятовано
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12.10.2024 14:48 Ответить
А якщо ні? - якщо ні, то ні.
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12.10.2024 14:51 Ответить
Мабуть вони думають що від пропозицій президента Америки не відмовляються
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12.10.2024 15:05 Ответить
Байден напевно приїде і консолідує Європу перед виборами Харріс на посаду президента США...?!! Говорити ж будуть, радитись : " А що ж то буде з цивілізованим Світом, НАТО, ЄС як прийде Трамп і розвалить ВСЕ?" Будуть бідкатись, їх напевно ж почують виборці в США, особливо із пострадянської діаспори, українці, поляки..., чи ні...??! А чи залишаться при Трампі у США союзники, якщо з США буде війна, а він до того знищить НАТО,ЄС, а кому тоді вони ті США будуть потрібні? Воюйте собі самі...?!? Не приїде, буде напевно велика помилка- користь буде тільки конкурентам і імперіям ЗЛА?! Біда буде?Чи ж не так?
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12.10.2024 19:47 Ответить
Може й не зовсім коректно, але приблизно так - США вже виходили з Північної Кореї, В'єтнаму, Афганістану.
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12.10.2024 19:56 Ответить
Буде напевно вимагати зупинки війни з status quo загарбаних територій, без компенсації за жертви і засяють лейбли його імені на готелях у містах мільйонниках раші...? "Finita la Comedy разом з Plaudite, cives, plaudite, amici, finita est comoedia «Аплодуйте громадяни, друзі, комедія закінчена": вважається так закінчували свій виступ давньоримські актори, з яким вони звертались до публіки після виступу...?!
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13.10.2024 04:11 Ответить
Вони так і робили. Посол США у Великий Британії Кенеді переконував Черчіля домовитись з Гітлером. А ще до початку війни Кенеді захоплювався Гітлером, який був його кумиром.
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12.10.2024 15:05 Ответить
Уявляю як реготав ***** - коли слухав те інтерв'ю того Джонсона . У бункері мабуть стіни тряслися .
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12.10.2024 15:10 Ответить
можливо він йому заплатив за нього
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12.10.2024 23:02 Ответить
WSJ- абсолютно прореспубликанське видання Мердока, котрий скільки тримався на Такера Карслсона на FOX???? Доки на мільйони не штрафонули видання за брехню та маніпуляції Карлсона -й він його вигнав у вільне плавання,
Але це мала втіха...
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12.10.2024 16:45 Ответить
На мій запит до чату GPT -така відповідь .
Відповідно до недавніх запитів Wall Street Journal, Дональд Трамп користується більшою підтримкою, ніж Камала Гарріс, коли справа стосується ведення війни в Україні.Крім того, показується, що Трамп попереду з питань економіки та імміграції, в той час як Харріс розглядається як більш сильна кандидатура з питань охорони здоров'я та соціальних питань.

Важливо, що це опитування відзначає напружену боротьбу, і на такі результати можуть впливати різні фактори, включаючи аудиторію видання , котре робило ВЛАСНЕ опитування а також вказує на важливість активності голосуючих прибічників з обох стороні.
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12.10.2024 17:03 Ответить
чим ближче до виборів, тим брудніша та брехливіша інформація.
всі хочуть заробити. золотий час для журнашлюх.
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12.10.2024 14:53 Ответить
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12.10.2024 14:56 Ответить
І пішли вкидони , як простіше. А піпл схаває - не турбуйтеся , в Україні 73 процента таких. І їх не лікує життя ДО та ПІСЛЯ - тільки смерть.(Цинічно, але правда)
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12.10.2024 14:53 Ответить
ОТ колись лохи мріяли що прийде ("хлопчик з народу") Голобородько і все за них порішає - "Війна стій! Раз, два!"
Зараз інші лохи мріють що: "Трамп дарма казати не буде, щось він мабуть та знає...".
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12.10.2024 14:58 Ответить
А що якщо трампон нічого не порішає і війна продовжиться ще з більшою інтенсивністю?
Що майже 100% ймовірно.
Як довго американський народ терпітиме тезу що "Америка вже нічого не вирішує"?
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12.10.2024 15:08 Ответить
"Здоровенькі Були" це МИНУЛИЙ час? Минулий.

Ні. Не це минулий час. Це умовна форма дієслова (сослагательное наклонение), яке лише збігається з формою минулого часу. Відповідь видалили, тому відповідаю в іншому місті.
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12.10.2024 15:39 Ответить
Не просто були, а [щоб] були. Також, ще аналогічне побажання - щоб ви і ми були здорові. Навіть коли [щоб] скоротили, це слово все рівно лишається за контекстом, просто не вимовляється.
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12.10.2024 16:20 Ответить
Порешает. Просто запретит оказывать Украине помощь и война для американцев остановится. На время. На время, пока Китай. вдохновленный победой союзника не начнет атаку на Тайвань, Иран не применит ядерное оружие по Израилю, а КНДР не атакует Южную Корею сотнями баллистических ракет. Вот тогда американцы будут вынуждены либо реагировать на следующем витке, либо утереться и сдать Мир диктаторам. Вангую, что случится второй вариант. Ну, и вишенкой на торте будет ультиматум США убираться из всех частей мира с соответствующими экономическими и политическими потерями, включая потерю долларом статуса главной валюты Мира и навязывание Китаем их модели экономики. Американцы, увидев такие дела, немного обеспокоятся, но Боржоми будет пить уже поздно.
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12.10.2024 15:40 Ответить
На Ваше питання (якщо не забули) про ''здоровенькі були''.
Свої запити надсилайте Михайлу Старицькому до вірша ''Ґава та Лисиця''
''...«Магайбі, серденько! Здоровенькі були!

Які ж ви стали прехороші!

Та, будь я проклята, платити треба гроші,...''
Якщо Він , Український Класик, виправить то все заради Вас , то і я виправлюся.
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12.10.2024 15:55 Ответить
Рудий блазень немає жодної уяви що таке ******** таке рашизм. Бо вся ця балаканина призведе лише до одного - третьої світової. І Мордор вже готується, не приховуясь
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12.10.2024 15:00 Ответить
Питання можна просто вирішити повернути податки на китайську продукції які зняв Байден, дотримуватись уже існуючих санкцій проти орків а не тихо їх відміняти або як у випадку тіньового флоту ні одну компанію до цього часу не вштрафували, тобто вроді є санкції але за порушення наказують тільки тих хто в дипломаті щось провіз а не хто кораблями возить як дочерні структури Shell і Тотал.

Дотримуватись своїх же санкцій на обмеження технологій в рашу та в Китай а не так що всі нові чіпи Інтела і Nvdia які не мали б попасти взагалі до косооких там щей тестуються їх прототипи.

Якщо б це все зробили в орків б не було грошей на війну а Китай б не мав ресурсів зуби показувати та їх підтримувати
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12.10.2024 15:11 Ответить
якби та коли. Пам'ятаю, як цей діяч спрямував флот США до берегів Півн. Кореї . І що ? А нічого - обісрались та й поплили, як лайно, до дому. А це лише пупса, а не *****. Трамп дешевий шоумен
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12.10.2024 15:18 Ответить
у Харріс зовсім ніякого плану немає

у Трампа хоч якийсь
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12.10.2024 15:04 Ответить
який саме ?
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12.10.2024 15:10 Ответить
Оце увесь план трампа . Іншого в нього нема .
.
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12.10.2024 15:23 Ответить
Це дуже нагадує самовбивць лілі-путіна, що підривають себе гранатами в полях України.
Типу - ну їм повезло - в них хоч план є закінчити для себе війну в Україні... 🤣
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12.10.2024 15:10 Ответить
Я не за Гарріс тому що це продовження політики Байдена торгівля з орками та Китаєм та капельні поставки нам щоб не програли але у Трампа немає чіткого плану, є тільки обмежити нам допомогу щоб ми пішли на поступки територіями в обмін на їх гарантії які нічого не варті, досвід це показав.

Якби Трамп в обмін на території дав чітко до прикладу 100 винищувачів і далекобійну зброю і це було реальною гарантією дотримання того договору але він хоче щоб ми відмовились але він пообітцяє це все дати якщо орки порушать договір.
Але ці обітцянки від США нічого не варті та і ху..ло може почекати 5 років на іншого президента та добре підготуватись уже щоб не стати на ті самі граблі як в 22 році.
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12.10.2024 15:18 Ответить
Ви обміняєте території в обмін на припинення вогню.

До цього все прагне, без всяких гарантій і поступок.
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12.10.2024 16:48 Ответить
Ми не можемо їх відбити власними силами у орків лише військовий бюджет більший за весь наш бюджет і все через диряві санкції і їх недотримання заходом. В цих умовах потрібна маштабна підтримка із заходу озброєнням в першу чергу авіація та далекобійні системи, щоб вирівняти ситуацію.

Поки такої підтримки немає лиш одні обітцянки і анонси та потім їх невиконання як з Ф16, двох міліонів снарядів та іншим. І постійні заяви для спонукання ху..ла дальше продовжувати як мантра про обмеження використання зброї на території раші для уникнення ескалації.

За цих умов тільки будемо втрачати людей та території без якоїсь конкретної стратегії.

А вам б варто повернутись з Англії та наочно показати як повернути кордони.
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12.10.2024 18:26 Ответить
уявіть собі що ви українець, який має проголосувати за президента сша.
Ваш вибір (крім противсіх)?
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12.10.2024 23:10 Ответить
Раніше був за Трампа через його позицію щодо Китаю що може нам колосально допомогти, але зараз якщо з двох зол вибирати краще то мабуть Гаріс, можливо вона почне всести незалежну від Обами політику і можливо притисне наше корупційне кодло та ті почнуть виробляти зброю
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13.10.2024 11:33 Ответить
Зателефонувати путлеру та припинити постачання зброї Україні? Такий план?
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12.10.2024 15:20 Ответить
До цього все йде, незалежно від президента.

Може вистачить тягнути кота за яйця.
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12.10.2024 16:51 Ответить
До цього все прагне...

вистачить тягнути...

кидай нахєр ти той яндекс-перекладач, бо палишся все більше і більше )))
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12.10.2024 20:28 Ответить
"...у Трампа хоч якийсь..."

Згадалося:
- По тобі дурка плаче!
- Ну, хоч хтось...
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12.10.2024 19:12 Ответить
А у Гарріс позиція по війні взагалі існує хоч якась?
Чи це позиція всієї демпартії "Ну повоюйте ще, потім ще, а потім побачимо"?
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12.10.2024 15:10 Ответить
Трамп бажає капітуляції (тобто знищення) України. Гарріс нібито бажає перемоги Україні, але без якоїсь конкретики.
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12.10.2024 15:27 Ответить
Якби ти слухав не тільки своє трампидло, то не задавав би тут дурних запитань, бо Гарріс озвучувала свою позицію і не раз. Але ж у трампонів тільки методичка.
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12.10.2024 15:40 Ответить
Для американців зовнішня політика на 22-му місці - отаке опитування
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12.10.2024 15:14 Ответить
Та більшість з них можу поспорити навіть не покаже на карті де Україна, їх більше хвилює що гроші які витрачаються на нас тут розкрадають а їм кажуть що немає грошей на вирішення проблем з нелегалами на південних кордонах.
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12.10.2024 15:21 Ответить
пересічному амеріканцю дійсно. Еліта свого чекає. Так було і першу і у другу світові.
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12.10.2024 15:25 Ответить
А ще трампоїд товстіший,рудішій,старішій,та може зателефонувати путлеру, щоб узяв його на місце Шредера,якщо він програє....
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12.10.2024 15:27 Ответить
Якщо він програє, то піде до буцигарні, тому у нього виходу нема. Як у класиці: Мне теперь из этого дома два пути. Или я её веду в ЗАГС, или она меня ведёт к прокурору.
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12.10.2024 15:42 Ответить
Навряд наші вподобання можуть щось змінити в американських виборах. Скоріше навпаки - американці проголосують всупереч, подивившись на агітацію з боку українців. А майбутній президент не буде до українців прихильніше за такої агітації.

Українцям краще не лізти в американські вибори, але зосередитись на внутрішніх справах. Вже і козі зрозуміло, що наша влада узурпована злочинним, зеленим угрупуванням, що повісило нашу Конституцію на цвях у себе в вбиральні. Ось, де варто докласти свої зусилля замість, щоб лізти у внутрішні справи наших важливих парнерів. Нам потрібні вибори в Україні і якнайскорше. А американці без нас розберуться у своїх справах
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12.10.2024 15:35 Ответить
бо в америці діє філіал Офісу Простих Рішень..
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12.10.2024 15:45 Ответить
Трамп має просте рішення. Гаріс не має простого рішення бо не знає що робити з Зеленським.
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12.10.2024 15:58 Ответить
Вот вам и весь х*р, до последней копейки.
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12.10.2024 16:15 Ответить
Чим більш відверта брехня, тим більше в неї вірять. Трамп не гірший за зеленський, який убрав лінію разграничения в головах. Хай обидва горять в пеклі зеленський і трамп
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12.10.2024 16:41 Ответить
Let's stop spending money on a project that is not likely to pay back vs. Let's keep spending money and see what happens. In a country where everything is about money, which approach will prevail?
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12.10.2024 16:44 Ответить
Ясен пень, він хоч якось, хоч на словах але говорить про мир. А демам воювати,воювати і воювати щоб ця війна тліла яклсь там, а вони по 2 танки та 3 бредли разом с вогоном бравурних та духопідйомних речей часів Перл-Харбора.
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12.10.2024 16:54 Ответить
Щось статті про Трампа мені нагадують Марк Твена -

https://www.ukrlib.com.ua/world/printit.php?tid=491 "За сніданком, байдуже проглядаючи газети, я натрапив на такого дописа, і, мушу признатися, це приголомшило мене так, як ніколи в житті:

https://www.ukrlib.com.ua/world/printit.php?tid=491 "Кривосвідчення. Можливо, тепер містер Марк Твен, що виступає перед народом як кандидат в губернатори, сподобить нас виясненням з приводу того, як тридцять чотири свідки спіймали його на порушенні присяги у Вокавоку (Кохінхіна) в 1863 році? Мета цього кривосвідчення полягала в тому, щоб відсудити в бідолашної вдови-тубілки та в її беззахисної родини мізерний клаптик землі з кількома банановими деревами - їхню єдину опору та підтримку в скруті. Містер Твен зобов'язаний і перед своїм сумлінням, і перед своїми виборцями, на чиї голоси він розраховує, роз'яснити цю історію. Чи зробить він це?"

https://www.ukrlib.com.ua/world/printit.php?tid=491 Я думав, що лусну від подиву! Такий брутальний, мерзенний наклеп! Я ніколи зроду не бачив Кохінхіни. Я нічого зроду не чув про Вокавоку! Я не міг би відрізнити бананове дерево від кенгуру! Я був розлютований, але цілком безпорадний і не знав, що мені робити. Зовсім нічого не зробивши, я сяк-так згаяв день. Наступного ранку в тій самій газеті було вміщено всього кілька слів на мою адресу.

https://www.ukrlib.com.ua/world/printit.php?tid=491 "Знаменно! Слід зауважити, що містер Твен багатозначно мовчить з приводу свого кривосвідчення в Кохінхіні!"

https://www.ukrlib.com.ua/world/printit.php?tid=491 (Далі протягом усієї виборчої кампанії ця газета ніколи не називала мене інакше, як "Безчесний Клятвопорушник Твен".) "
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12.10.2024 17:15 Ответить
План у Трампа е - вiддати Украiну *****, ну i в загалi, що ще йому там знадобиться. Европа? - нема питаннь! НАТО? - да нах воно всралось, однi витрати на нього! Нехай забирають!
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12.10.2024 17:39 Ответить
бо я вже писав і ще раз напишу-wsj-це прореспубліканське смі.все одно що "г+г" проведе власне опитувааня про дії віслюка
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12.10.2024 17:48 Ответить
То вже справа громадян США за кого голосувати і не потрібно українцям сунути свого носа куди не просять.
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12.10.2024 17:58 Ответить
Як казала мати Трампа- він асоціальний, а якщо піде в політику -це буде катастрофа. Таки була права.
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12.10.2024 18:43 Ответить
Юрiй Швeць https://www.youtube.com/watch?v=_v2cb7o4rtg&t=1013s №829 . Рoзповідaє про "жoвтневі сюрпризи" - вкиди компромату напередодні віборів у США.
Боб Вудворт написав книгу "https://vivat.com.ua/product/strakh-tramp-u-bilomu-domi/ Страх. Трамп у Білому домі " у якій приводить докази того, що Трамп є агентом Путiна.
1. Трaмп у ковідний карантин надсилав особисто Путіну тестери ковіду та ліки. У відповідь Путін сказав "не палитися".
2. Кацапи шатнтажували ядерним удaром якщо іх війська не випустили б із Херсoну (30 тисяч полонених). Це могло закінчити війну!
3. Звербованого aгентв ЦРУ Ушакова США "спалили", коли намагалися відмовити Х-ла від нападу!

4. Україна підписала нові контракти на постaчaння газу і нaфти до Угорщини, граючи проти себе та європейської єднoстi!
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12.10.2024 18:48 Ответить
То й дивиться КДБ-шного Чмоню собі десь тихесенько... Навіщо ви це опудало тягнете на Цензор? Ще Гордона , Смішка, Арестовича та інший непотріб прорекламуйте тут.
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13.10.2024 12:25 Ответить
Мне никогда не нравился этот самовлюбленный клоун,но я никогда так не хотел чтобы он победил и это блд..ство наконец в Укранине закончилось,со всеми вытекающими для зеленых пдрс..
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12.10.2024 20:01 Ответить
Вам мало того, що закрутилося у 2019р.? Може потрібно хоч з того зробити правильні висновки. Бо все закінчити повною катастрофою можна не поспішати. І вигрібати це будуть точно не зелені пдрс
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12.10.2024 21:28 Ответить
Мы уже и так выгребаем несколько лет.Меня лично,уже ничего не пугает.
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12.10.2024 21:35 Ответить
Уже классика "хуже не будет". Прямо садо-мазо какое-то
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12.10.2024 21:40 Ответить
Всі бачили як трамп стояв обі* раний біля х*йла на брифінгу, в кремлі , як шо амеріканці США такі як українські виборці в 19р...то 100% х* йло, нагне при трампі (не дай Боже ) США і доведе до громадянські війни !
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12.10.2024 21:48 Ответить
Трамп має перевагу тільки у живій вазі.
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12.10.2024 22:06 Ответить
 
 