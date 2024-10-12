Трамп имеет преимущество над Харрис в вопросе о войне РФ в Украине, - опрос WSJ

Кандидат в президенты США Дональд Трамп имеет преимущество над вице-президентом США Камалой Харрис в вопросе завершения войны в Украине.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на результаты собственного опроса*, проведенного с 28 сентября по 8 октября.

"Трамп опережает Харрис среди колеблющихся избирателей, 50% против 39% в вопросе о том, кто лучше справится с российской войной в Украине, и имеет большее преимущество, 48% против 33%, в вопросе о том, кто лучше подходит для управления войной между Израилем и ХАМАСом", - пишет WSJ.

Издание отмечает, что этот и другие опросы свидетельствуют, что внешняя политика не является сейчас приоритетом для избирателей, но следующий президент "унаследует два конфликта", которые не имеют четкого завершения и участие в которых США поляризовала электорат.

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Опрос WSJ показал, что респонденты продолжают считать экономику важнейшим фактором при выборе кандидата, за которым следуют иммиграция и безопасность границ.

Опрос проводился с 28 сентября по 8 октября, в нем приняли участие 2100 избирателей, которые ответили на каждый из вопросов об Израиле и Украине, с погрешностью +/- 2,1%.

Напомним, избирательная кампания вице-президента США и кандидата на пост президента Харрис и связанные с ней политические комитеты собрали 1 млрд долларов. При этом, Трамп и Республиканская партия собрали 130 млн долларов в августе, получив 295 млн долларов наличными в конце того месяца, против 404 млн долларов Харрис и демократов.