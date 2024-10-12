Трамп имеет преимущество над Харрис в вопросе о войне РФ в Украине, - опрос WSJ
Кандидат в президенты США Дональд Трамп имеет преимущество над вице-президентом США Камалой Харрис в вопросе завершения войны в Украине.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на результаты собственного опроса*, проведенного с 28 сентября по 8 октября.
"Трамп опережает Харрис среди колеблющихся избирателей, 50% против 39% в вопросе о том, кто лучше справится с российской войной в Украине, и имеет большее преимущество, 48% против 33%, в вопросе о том, кто лучше подходит для управления войной между Израилем и ХАМАСом", - пишет WSJ.
Издание отмечает, что этот и другие опросы свидетельствуют, что внешняя политика не является сейчас приоритетом для избирателей, но следующий президент "унаследует два конфликта", которые не имеют четкого завершения и участие в которых США поляризовала электорат.
Опрос WSJ показал, что респонденты продолжают считать экономику важнейшим фактором при выборе кандидата, за которым следуют иммиграция и безопасность границ.
Опрос проводился с 28 сентября по 8 октября, в нем приняли участие 2100 избирателей, которые ответили на каждый из вопросов об Израиле и Украине, с погрешностью +/- 2,1%.
Напомним, избирательная кампания вице-президента США и кандидата на пост президента Харрис и связанные с ней политические комитеты собрали 1 млрд долларов. При этом, Трамп и Республиканская партия собрали 130 млн долларов в августе, получив 295 млн долларов наличными в конце того месяца, против 404 млн долларов Харрис и демократов.
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"Я думаю, що він подзвонить Путіну і скаже, що цього вже достатньо", - заявив спікер у інтервʼю.
Уявіть, на початку 1940-х рр спікер Палати представників Сэм Рейберн заявляє: "Я думаю, Рузвельт подзвонить Гітлеру і скаже, що цього вже достатньо". І всьо, війна припинилась, мільйони життів врятовано
Але це мала втіха...
Відповідно до недавніх запитів Wall Street Journal, Дональд Трамп користується більшою підтримкою, ніж Камала Гарріс, коли справа стосується ведення війни в Україні.Крім того, показується, що Трамп попереду з питань економіки та імміграції, в той час як Харріс розглядається як більш сильна кандидатура з питань охорони здоров'я та соціальних питань.
Важливо, що це опитування відзначає напружену боротьбу, і на такі результати можуть впливати різні фактори, включаючи аудиторію видання , котре робило ВЛАСНЕ опитування а також вказує на важливість активності голосуючих прибічників з обох стороні.
всі хочуть заробити. золотий час для журнашлюх.
Зараз інші лохи мріють що: "Трамп дарма казати не буде, щось він мабуть та знає...".
Що майже 100% ймовірно.
Як довго американський народ терпітиме тезу що "Америка вже нічого не вирішує"?
Ні. Не це минулий час. Це умовна форма дієслова (сослагательное наклонение), яке лише збігається з формою минулого часу. Відповідь видалили, тому відповідаю в іншому місті.
Свої запити надсилайте Михайлу Старицькому до вірша ''Ґава та Лисиця''
''...«Магайбі, серденько! Здоровенькі були!
Які ж ви стали прехороші!
Та, будь я проклята, платити треба гроші,...''
Якщо Він , Український Класик, виправить то все заради Вас , то і я виправлюся.
Дотримуватись своїх же санкцій на обмеження технологій в рашу та в Китай а не так що всі нові чіпи Інтела і Nvdia які не мали б попасти взагалі до косооких там щей тестуються їх прототипи.
Якщо б це все зробили в орків б не було грошей на війну а Китай б не мав ресурсів зуби показувати та їх підтримувати
у Трампа хоч якийсь
.
Типу - ну їм повезло - в них хоч план є закінчити для себе війну в Україні... 🤣
Якби Трамп в обмін на території дав чітко до прикладу 100 винищувачів і далекобійну зброю і це було реальною гарантією дотримання того договору але він хоче щоб ми відмовились але він пообітцяє це все дати якщо орки порушать договір.
Але ці обітцянки від США нічого не варті та і ху..ло може почекати 5 років на іншого президента та добре підготуватись уже щоб не стати на ті самі граблі як в 22 році.
До цього все прагне, без всяких гарантій і поступок.
Поки такої підтримки немає лиш одні обітцянки і анонси та потім їх невиконання як з Ф16, двох міліонів снарядів та іншим. І постійні заяви для спонукання ху..ла дальше продовжувати як мантра про обмеження використання зброї на території раші для уникнення ескалації.
За цих умов тільки будемо втрачати людей та території без якоїсь конкретної стратегії.
А вам б варто повернутись з Англії та наочно показати як повернути кордони.
Ваш вибір (крім противсіх)?
Може вистачить тягнути кота за яйця.
вистачить тягнути...
кидай нахєр ти той яндекс-перекладач, бо палишся все більше і більше )))
Згадалося:
- По тобі дурка плаче!
- Ну, хоч хтось...
Чи це позиція всієї демпартії "Ну повоюйте ще, потім ще, а потім побачимо"?
Українцям краще не лізти в американські вибори, але зосередитись на внутрішніх справах. Вже і козі зрозуміло, що наша влада узурпована злочинним, зеленим угрупуванням, що повісило нашу Конституцію на цвях у себе в вбиральні. Ось, де варто докласти свої зусилля замість, щоб лізти у внутрішні справи наших важливих парнерів. Нам потрібні вибори в Україні і якнайскорше. А американці без нас розберуться у своїх справах
https://www.ukrlib.com.ua/world/printit.php?tid=491 "За сніданком, байдуже проглядаючи газети, я натрапив на такого дописа, і, мушу признатися, це приголомшило мене так, як ніколи в житті:
https://www.ukrlib.com.ua/world/printit.php?tid=491 "Кривосвідчення. Можливо, тепер містер Марк Твен, що виступає перед народом як кандидат в губернатори, сподобить нас виясненням з приводу того, як тридцять чотири свідки спіймали його на порушенні присяги у Вокавоку (Кохінхіна) в 1863 році? Мета цього кривосвідчення полягала в тому, щоб відсудити в бідолашної вдови-тубілки та в її беззахисної родини мізерний клаптик землі з кількома банановими деревами - їхню єдину опору та підтримку в скруті. Містер Твен зобов'язаний і перед своїм сумлінням, і перед своїми виборцями, на чиї голоси він розраховує, роз'яснити цю історію. Чи зробить він це?"
https://www.ukrlib.com.ua/world/printit.php?tid=491 Я думав, що лусну від подиву! Такий брутальний, мерзенний наклеп! Я ніколи зроду не бачив Кохінхіни. Я нічого зроду не чув про Вокавоку! Я не міг би відрізнити бананове дерево від кенгуру! Я був розлютований, але цілком безпорадний і не знав, що мені робити. Зовсім нічого не зробивши, я сяк-так згаяв день. Наступного ранку в тій самій газеті було вміщено всього кілька слів на мою адресу.
https://www.ukrlib.com.ua/world/printit.php?tid=491 "Знаменно! Слід зауважити, що містер Твен багатозначно мовчить з приводу свого кривосвідчення в Кохінхіні!"
https://www.ukrlib.com.ua/world/printit.php?tid=491 (Далі протягом усієї виборчої кампанії ця газета ніколи не називала мене інакше, як "Безчесний Клятвопорушник Твен".) "
Боб Вудворт написав книгу "https://vivat.com.ua/product/strakh-tramp-u-bilomu-domi/ Страх. Трамп у Білому домі " у якій приводить докази того, що Трамп є агентом Путiна.
1. Трaмп у ковідний карантин надсилав особисто Путіну тестери ковіду та ліки. У відповідь Путін сказав "не палитися".
2. Кацапи шатнтажували ядерним удaром якщо іх війська не випустили б із Херсoну (30 тисяч полонених). Це могло закінчити війну!
3. Звербованого aгентв ЦРУ Ушакова США "спалили", коли намагалися відмовити Х-ла від нападу!
4. Україна підписала нові контракти на постaчaння газу і нaфти до Угорщини, граючи проти себе та європейської єднoстi!