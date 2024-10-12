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Военные обратились к недовольным действиями ТЦК: "А если бы пришли кацапы, вы бы тоже кричали ганьба?"

Перевірки документів на концерті

Военнослужащие и волонтеры возмущены реакцией уклонистов, которые недовольны проверкой документов ТЦК после концерта "Океана Эльзы" и другими рейдами. А волна негативных публикаций в соцсетях подпитывается врагом.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ

"Особенно порадовали наши ура-патриоты. Это те же люди вищали в 2022 "солнышки, зайчики, спасите нас от россиян, в 2024 орут "Ганьба полиции? Очень обнадеживающе и мотивационно", - пишет Алина Михайлова, вдова погибшего героя Украины Да Винчи.

"А если бы пришли кацапы, вы бы тоже кричали ганьба? Я понимаю, боишься, бывает. Но не позорься. Когда ты три года прятался и тебя здесь уже задержали, ну будь мужчиной, подними голову гордо вверх и вперед. Никто тебя под пули отсюда не отправит в первый день", - добавляет бывший военнослужащий 93 бригады Артем.

Как сообщали журналисты с места происшествия, на самом деле только нескольких мужчин, у которых обнаружили проблемы с документами или которые отказывались их показать, задержали и отвезли в ТЦК. Еще нескольким выписали повестки и отпустили. На других видео видно, что общение было спокойным и корректным.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нардеп "Слуги народа" Потураев о рейде полиции и ТЦК после концерта "Океана Эльзы": Приветствую такие проверки, они должны быть постоянными

Зато эту тему активно раздувают пропагандистские паблики, уверяя собственную аудиторию, что украинцы ожидают "освободителей" из "братской России". Между тем, украинские военные возмущены, что когда враг давит на фронте, отдельные люди живут своей мирной жизнью, забывая о войне.

"Одни и те же люди мечтают о полном уничтожении России - но выступают против усиления мобилизации в Украине. Требуют выхода на границы 1991 года - но не планируют лично участвовать в отвоевании Донецка, Луганска или Крыма", - отмечает публицист Михаил Дубинянский.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что накануне в Киеве ТЦК и полиция массово проверяли документы у мужчин после концерта группы "Океан Эльзы", некоторых задержали.

Автор: 

концерт (401) военнослужащие (6174) уклонисты (907) ТЦК (582)


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Топ комментарии
+50
на відео з Херсону в березні 2022 люди кричать кацапам ганьба , а от жодного поліцая немає !
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12.10.2024 15:30
+47
Я військовий, і я незадоволений діями ТЦК на всіх ланках цього процесу.

Перевірка документів на вулиці=бусифікація=гарматне м'ясо. Людина, яка оновлена в резерві, стоїть на обліку, якщо її зупиняють на вулиці, потрапляє відразу на "влк" - в лапках, бо після "влк" всі без винятку виходять здоровими. Після цього без заїзду додому - відразу на "навчання" - знову-таки в лапках, бо, починаючи від умов в учебці, і завершуючи якістю "навчання" - це просто формальність.

Наслідок - непідготовлені, невмотивовані, перелякані новоприбулі військові потрапляють протягом тижня-двох по завершенні "навчання" в окоп або в штурмову групу. Наслідок - швидка загибель або безліч СЗЧ (лише офіційно підтверджено ДЕСЯТКИ ТИСЯЧ). І кількість СЗЧ наростає, як сніжний ком

Тому такий підхід - вкрай неефективний і наслідки ми бачимо на фронті (куди рухається лінія зіткнення). І він є наслідком провальної стратегії влади (і особисто чотириразового ухилянта), яка попередні 1,5 року ігнорувала необхідність раціонального підходу щодо мобілізації, а зараз намагається заткнути діри, які вже неможливо закрити нічим.
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12.10.2024 15:34
+42
Вам, дорогенькі, треба засвоїти одну неприємну, хоч і просту істину:
Якщо ви збираєтесь робити з України махровий совок, а то й ще гірше - північну корею, де є тільки обов'язки без прав - то все більше й більше людей просто покладе болт на війну з таким же совком, але з ядерною зброєю і відкритими кордонами.
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12.10.2024 15:29
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зрозуміло...а тепер марш на вколи,ухилянтська безумна душа!
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12.10.2024 18:00 Ответить
я маю змогу і сміливість написати ПРАВДУ.а ти ссикло служи й далі внутрішнім ОКУПАНТАМ людожерам.ІНХ !!!
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12.10.2024 18:04 Ответить
Та вимагайте вже від президента капітулювати, зайчікі. Не наступайте власній пісні на горло. Будьте чесними, нарешті. І в опитуваннях про кордони також... Діктатура вас душить і порушення прав, бачте. То прагніть виконання оманських і стамбульських, тисніть на владу, кажіть вже все як є.
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12.10.2024 17:44 Ответить
Зразу ж після тебе,мужній воїн-ухилянт!!
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12.10.2024 17:55 Ответить
Щось не зрозуміло, до чого ти тут випорожнилося?
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12.10.2024 17:59 Ответить
щоб було зрозуміліше: 🖕
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12.10.2024 18:02 Ответить
цеж треба бути такім ЗЕбілом.
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12.10.2024 18:08 Ответить
За те 3 года что зеленый клоун наворотил своими законами, коррупцией итд все скорее на майдан очередной пойдут. Единственное что сейчас сдерживает людей это призрачный шанс на выживание страны даже с этии полудурком и его окружением у власти. Как только станет ясно что фронту перда начнётся экшн. Скринь
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12.10.2024 18:03 Ответить
Як https://antikor.com.ua/articles/711908-vakarchuk_prohodit_sluhbu_v_shevchenkovskom_rttsk_goroda_ljvova_-_sotsseti пишуть в соцмережах, зокрема, https://t.me/putch111/50040 Путч. Русский - нах*й , та https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=************************************************************************&id=61559054133456 інших , "Фронтмен гурту «Океан Ельзи» та народний депутат двох скликань Святослав Вакарчук, який служить у Збройних силах України з початку повномасштабного вторгнення й має військове звання лейтенант, наразі проходить службу у Шевченківському РТЦК міста Львова на посаді офіцера з мобілізаційної роботи".

А в ТЦК служить різний контингент...
Нині, наприклад в Криворізькому ТЦК (ще з червня 22-го року) служить офіцер (звання ще не встановив) Юрій Вернидуб, паралельно - головний тренер вищолігової футбольної команди Кривбас.
Джерело: https://www.armyfm.com.ua/ia-mih-by-zalyshytys-u-moldovi-ta-**********-velyki-hroshi-ale-ia-povernuvsia-shchob-zakhyshchaty-svoiu-krainu--viiskovosluzhbovets-ta-trener-fk-kryvbas-iurii-vernydub/ Армія FM , зважте, сайт від Міноборони.
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12.10.2024 17:58 Ответить
В всу сделали специальный культурный фронт для элиты. Если вы не в курсе. В окопе же ни Вакарчук ни остальные жертвы эстрады сидетб не будут. А вот кататься прославлять Украину и поддерживать моральный дух войска самое то🤣
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12.10.2024 18:05 Ответить
А так вон оно шо, Вакарчук заробояє на Ухілєсах )
Красава
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12.10.2024 21:41 Ответить
Я,чомусь, більш ніж впевнений-всі ті хто зараз кричить мобілізації "ганьба",лають ТЦК,нехорошу Україну (яка їм нічого не дала)....коли прийдуть кацапи,побіжать їм служити в поліції,місцевих окупаційних органах,в армію,стукачами ФСБ тощо,причому,вони щодо українців будуть жорстокішими ніж всі ці буряти,чечі,тувинці тощо.....
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12.10.2024 17:59 Ответить
думаю,таких на цьому форумі
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12.10.2024 18:03 Ответить
не пропускає коменти....50%,не менше!
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12.10.2024 18:09 Ответить
спочатку розкажи про себе. ждун? думаєш завдяки кацапам,піднімешся?
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12.10.2024 18:10 Ответить
А ты уже справочку купил или бронь? Или пенсионер киборг убийца?
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12.10.2024 18:10 Ответить
Юра бери своїх бравих хлопів 18+ і допомагайте дідам на ділі, тобто на 0.
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12.10.2024 18:11 Ответить
хто не хоче добровільно захищати Україну проти рашки
буде примусово воювати за рашку проти НАТО

упир-путін другий раз помилку з "парадом в Києві" не зробить -
всіх українців пустить на м'ясний фарш
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12.10.2024 18:09 Ответить
абсолютно вірно! але боягузлива і нікчемна отара ухилянтів-ждунів цього не розуміє. вони,настільки тупі....до них просто не доходить: русня вже поклала стільки своєї солдатні не для того щоб ждунам влаштувати соціальні ліфти,а їх батькам дати московські пенсії....де*****біли,бл****ь.....
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12.10.2024 18:14 Ответить
Мені страшно уявити що було б якби зараз не воїни,які захищають Україну!!!Куди б тікали всі ці "ухилянти".Вони думають що самі " хитріші".А воюють нехай "дураки"!!! Кацапи прийдуть-будете другий " Бам" будувати в сібірі,як раби.Там і будете кричати "ганьба"
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12.10.2024 19:08 Ответить
Ну ось тут і назріло питання, яка до бісу бронь вантажників, охоронців, студентів, менеджерів, продавців, депутатів, силовиків, бюджетників і лоботрясів 20+?
Виглядає так як самий сильний моб "ресурс" залишають кацапам для війни з іншими країнами, ні?)))
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12.10.2024 18:15 Ответить
Вчора в нас тут у швидку з чорними номерами на вулиці добровільно запакували двох хлопців з села. Вони добровільно хвилин 10 відбивались, але згодом добровільно поїхали ставати героями. Тепер збирати врожай та картоплю добровільно в селі будуть руками, а не трактором, бо дівчат-тракторес та комбайнерш чомусь немає. А копати поле у березні будуть добровільно персионери та діти лопатами.
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12.10.2024 19:06 Ответить
це не найгірше що може статися
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12.10.2024 22:52 Ответить
А найгірше, я так розумію, це коли тебе запакують? Чи ти вже в окопі, клавіатурой орків гатиш?
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12.10.2024 23:12 Ответить
А зелені ухилянти 95 розливу навіть слово "кацапня" не вживають, а ніжне "русня".
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12.10.2024 18:10 Ответить
Дійсні військові давно висловити свої дії після перемоги до ТЦК. Вас жде гілляка, як й поліцаїв.
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12.10.2024 18:15 Ответить
Я вважаю що тракторісти повинні йти в бій останніми. Після того як закінчиться поліція, СБУ, охорона, воєнізовані силові структури.
Зараз в строю, якщо з втратами та мобілізованими з 2022 року,- десь під 2 млн. людей зі зброєю.
Навіщо зараз трактористи?
Може, ці 2 млн. не хочуть воювати, хочуть щоб трактористи їх захищали?
Дивні справи відбуваються...
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12.10.2024 18:18 Ответить
А що написала Аліна і екс-військовий про брильянтове життя Татарова і його фаворита?
Нічого?
Отож ....

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12.10.2024 18:21 Ответить
Тим часом мобілізовані гинуть в наступний місяць після мобілізації.

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12.10.2024 19:10 Ответить
Настав час ухилянтів проявити свою мужність на полі бою
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12.10.2024 18:27 Ответить
Це про квартал 95, чи про Зелю ?
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12.10.2024 20:12 Ответить
Це про МВС всім складом. А мамині черешні - будуть санітарками.
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12.10.2024 21:01 Ответить
саша, не балакай
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12.10.2024 21:42 Ответить
настав чяс ,тобі піти у штурмовики п..ре, за фіктивним влк висновком, відпзж у бусіуку та на підвалі тцк, як тобі така мотивація, га ??
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12.10.2024 21:47 Ответить
Те, що ти, кацапе, тут розповсюджуєш тут ІПСО , щоб Україна капітулювала чітко видно.
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12.10.2024 23:31 Ответить
Алінка Михайлова - то та яка сидить у "вовках да вінчі", яких прикарманив собі їх "лідер" Філімонов, який отримав клікуху "Ролекс" за годинники у десятки тисяч євро, в яких він красується та "воює"?
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12.10.2024 18:43 Ответить
Украина страна где всякие ряженые высказывают свое мнение за всех. Пора бы им давно заткнуть их тупое хлеб ало. Лучше помолчать иногда.
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12.10.2024 18:48 Ответить
Прийшли б кацапи- ці. гімноганьбисти очі в землю,і пішли б далі на Польщу і т.д. у складі армії раші. І жодного писку не було б. Бо сцикотно. Бидло любить кнут.
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12.10.2024 18:51 Ответить
Тобто силовиків і 18-25 залишають для кацапів? Щось не сходиться в ваших нахрюках.
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12.10.2024 19:03 Ответить
не дай біг, прийдутькацапи- ти , партіотичний равлик будеш бігти за своїм роботодавцем подоляеком і підтирати йому сраку .
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12.10.2024 21:45 Ответить
Мусорня 90% яка щалишилась на окупованиз територіях працює на кацапів ,усе що потрібно знати про мусорів
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12.10.2024 19:24 Ответить
Тобто ви пропонуєте їх утилізувати в першу чергу, призвавши до війська, як потенційних колаборантів, а фактично зрадників? А замінити списаними ветеранами, які можуть виконувати функції поліції, але фізично не можуть бути військовими? Також залучати більше жінок з хорошою фізичною підготовкою до служби в МВС?
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13.10.2024 09:32 Ответить
Все вірно
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13.10.2024 17:00 Ответить
Класна тема для російських тролів, вони у захваті, грошей на вкидах нарублять..
Ну і кількість " просмотров сайту" виросте, ніхто не буде не в накладі, всі своє ухоплять.
Крім людей на фронті..
Бригади, укопмплектовані на третину продовжують стримувати росіян, щоб ті не прийшли до супєрпатріотів- ухилянтів строчащих на Цензорі...
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12.10.2024 19:37 Ответить
Нам не надо кацапів...рідненьки..Цих падлюк замінили в повному обсзі "рідні" украінці...То что вытворяет ТЦК....кацапов даже не нужно....Военные вообще потерялись походу....Не поймут в чем дело...Страшно когда краинцы ******** украинцев...С кацапов совсем другой спрос..Мы для них чужие...Но когда свои такое творят...вы уж извините...Военные во всех странах нормальных-элита нации.....Дальше продолжать?? Вы ж молчите...А нам что делать???
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12.10.2024 19:55 Ответить
Українці ніколи не поважали один одного. Ніхто ні до кого не прислухається. Кожен вперто твердить своє, тягне на себе ковдру поки не порвуть. Абсолютно незріле, дитяче суспільство.
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12.10.2024 20:52 Ответить
Абсолютно так и есть...Хочется много чего написать...Но поднимут же вой.....Правду слушать,понимать и жить по закону и правилам-это общество не дозрело совершенно.Живут одним днем..Даже если и патриот,все равно наровит чего нибудь урвать и *****..,даже если это и стыдно ему...Но алчность,покуизм...на своих же.Зашкаливают
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12.10.2024 20:59 Ответить
СРАЧ,СРАЧ І ще раз--СРАЧ!!! Так а щож робити? Військові на передку скаржуться на внекомплектованність підрозділів,громадяни УКРАЇНИ(чи може то громадяни рашки),скаржуться на ТЦК,дуже вумні закликають до якихось законів під час війни (доречі,ті,що чекали шашлики на Херсонщині і Запоріжжі(ок.тер.) вже отримують повістки на службу,тобіш будуть вбивати нас) ,щось ніяк не можу второпати,щож робити? Я думаю,що все просто--- з завтрішнього дня,діточки всих депутатів і чиновників високого рангу---мобілізовуються і після навчання на ПЕРЕДОК,а потім всих ждунів до війська,хто не хоче,або вумнічає--нахер з України і позбавлення як громадянства так і всього майна!!! По іншому--НІЯК!!!АЛЕ В ПРЕШУ ЧЕРГУ--КАСТУ!!!! Я на пенсії(70-т) і як почитаю,що в вікно викинула пів мільйона долярів,а той спав на декількох лямах,а в тої шість лямів--з РОЗУМУ сходжу!!!! РОЗСТРІЛЯТИ без суда і слідства!!!!!
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12.10.2024 19:57 Ответить
І що це буде за військо з дітей депутатів і ждунов? На фронті і так не вистачає мотивації.
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12.10.2024 20:12 Ответить
І що таке мотивація? Гроші,в рашці вже є приклади,що платять по 2-а ляма і що?В України таких грошей немає! Захочуть вижити-будуть вчитись виживати і не будуть в тилу роздувати всілякі настрої. НЕМАЄ вже великої кількості українців,СПРАВЖНІХ УКРАЇНЦІВ,ПАТРІОТІВ--вони майже всі вже полягли захищаючи цих патріотів ,які сидять в кафешках,фітнес клубах,або ще гірше,грабують і наживаються на війні і це не трактористи і шахтарі,а такі, як Крупи всілякі--його в першу чергу на передок!!! хай відпрацьовує награбоване і всіх йому подібних,все одно з них тільки вред!!
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12.10.2024 20:48 Ответить
Ось про майно Ви добре сказали. Відібрати сарай, собаку і козу, в кого є. І головне - пенсію 3000.
І вигнати з України. Нехай пожебракують та згадують крізь сльози як розкошували в Неньці.
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12.10.2024 21:08 Ответить
Бик...,назви мені хоч одне призвище депутата чи чиновника високого рангу в якого окрім БМВ,Мерса,Порше,віли на Мальдівах і в Італії,декілька лямів в долярах і ще є таке дорогуще придбання,як САРАЙ,КОЗА і пенсія в цілих 3000грн!!!!!
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12.10.2024 23:36 Ответить
"потім всих ждунів до війська,хто не хоче,або вумнічає--нахер з України і позбавлення як громадянства так і всього майна!!!"
Якийсь йолоп оце написав. Не Ви часом?
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12.10.2024 23:50 Ответить
Для того,щоб зрозуміти коментар,потрібно проаналізувати,хто такі ЖДУНИ-це в основному ті,хто не бажає ціною свого життя,йти захищати ВКРАДЕНЕ(в основному) в нас. А вкрав хто,тракторист? Вони так і говорять,я що,буду йти захищати Країну,а їхні отприски будуть ходити по ресторанах і відпочивати на Мальдівах,а якщо покажуть приклад діти всих чинуш і депутатів,як в Ізраілі,то і відмазки вже не буде і потрібно буде йти і виконувати свій прямий обов*язок громадянина,згідно Конституції! І можеш ще почитати свіжий коментар Жоріна по подіях після концерту Вакарчука і може зможеш зрозуміти хто йолоп.
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13.10.2024 12:38 Ответить
Воно й видно, що пенс пише. Нічого нового.
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13.10.2024 01:32 Ответить
Дурна стаття щоб відбілити неконституційні дії незрозумілої організації під назвою тцк, де ставка йде знову на почуття а не на прописані конституційні норми, які і треба вважати законом
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12.10.2024 22:21 Ответить
Є дуже великий відсоток шо це можуть крикуни перевірити на власній шкурці. Скоро.
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12.10.2024 22:22 Ответить
А крикуни, це хто? Слюсари, трактористи, комбайнери....? Ну звісно, тисячи ТЦКунів, мусорня.. інше мегазаброньоване лайно буде тікати хто куди, як завжди. А усі встигнуть? Питання....
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12.10.2024 23:19 Ответить
А що неправда про мусорів? Які, власне, туди і пішли, щоб бути заброньованими. А тепер відпрацьовують. А якщо ще в долю візьмуть - то взагалі "поперло по життю"
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12.10.2024 23:28 Ответить
Кацапи п!здуйте з України, Украї нці не ведіться на цей срач.Тяжко, не справедливо так, але ми вистоємо, не солухайте тих всепропальщиків це сміття не варте уваги. Слава Україні.
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12.10.2024 23:44 Ответить
Нагадую, абсолютна більшість військових зараз це мобікі, тобто тупо український народ,а не якісь там військові бла бла бла,окрема каста і тд.
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12.10.2024 23:49 Ответить
РЕАЛЬНА УКРАЇНА. КРИЗА ТА ВИХІД З НЕЇ. ВІЙСЬКО. ЗАКІНЧЕННЯ.

1. Військові США та Європи одностайні у бажанні створити в Україні "Центри відбору" військових всіх рівнів для подальшого їх навчання у вишах США та Європи. Голова ОКНШ Браун та очільник Пентагону Остін повідомили Сирському та Умерову про готовність навчати українських командирів усіх ланок за рахунок Пентагону та на американський навчальній базі.
2. Американці вважають за необхідне провести аудит особового складу ЗСУ з залученням американських спеціалістів. Ціль - оптимізація нашого війська. Не секрет що радники ОКНШ при ГШ ЗСУ вважають як мінімум чверть нашого війська непотрібним баластом який тільки обтяжує військовий бюджет України. Вони вважають роздуті штати ЗСУ джерелом корупції коли небоєздатні підрозділи укомплектовані умовно придатним, взагалі непридатним та похилого віку особовим складом не здатним нести службу, але існують як годівниці для командних армійських чинів.
3. Американці вважають за необхідне демобілізувати як мінімум 12 відсотків особового складу, це саме обмежено придатні та особи похилого віку. Після аудиту кількість рекомендованих до демобілізації напевно зросте. Вільні кошти американці пропонують направити на підвищення виплат тим, хто приймає участь у бойових діях.
4. Американці вважають за необхідне прийняття "Програми оновлення ЗСУ" з поступовою заміною командного складу нашого війська на підготовлений у країнах Заходу командний склад.
5. Американці пропонують вже зараз почати реформування ГШ ЗСУ з поступовим переходом планування з радянської на НАТОвську моделі планування. Взагалі військові США вважають реформу ГШ однією з надважливих, це їх висновки після півроку роботи їх радників при нашому ГШ.
6. Військові США вимагають навести лад з мобілізацією. Після останніх скандалів з медичними комісіями зараз обговорюється їх підсилення кадрами з союзницького табору які визначать сумнівні висновки які давали ці комісії з наступним повторним проходженням медогляду тими, кому був поставлений сумнівний висновок щодо придатності до служби.
7. Американці вимагають побудувати систему військової юриспруденції та створити окремий "Військовий суд" який буде розглядати виключно справи пов'язані з силовими структурами. Після наведення ладу з мобілізацією та сприйняття позитивних змін суспільством американці пропонують вводити драконівські міри проти ухилянтів, СЗЧ та дезертирів. Командний склад повинен мати право на знищення тих, хто не виконує бойовий наказ.
8. Американці вимагають створити дієві інституції громадського та парламентського контролю за усіма силовими структурами України та посилити їх аудиторами з держав-союзниць.
9. Американці категорично вимагають повного терміну навчання для особового складу ЗСУ усіх спеціальностей. Група радників ОКНШ при ГШ взагалі ставить під сумнів раціональність подальшої масової передачі нашому війську західної техніки - недостатньо навчені українські спеціалісти останнім часом все частіше винні у виході її з ладу з-за неналежної її експлуатації недостатньо навченими її операторами.
10. Американці вимагають введення суворої військової цензури на час війни і не менш суворого покарання офіційних осіб які розголошують військові таємниці та втручаються у систему керування військом. (Привіт, Безугла),
11. Американці пропонують після закінчення бойових дій створення щорічного Плану навчань ЗСУ як складового загального Плану навчань країн НАТО на яких ЗСУ повинні розглядатися як військо країни - члена Альянсу.

Я знаю, що всі ці пропозиції передані нашому вищому керівництву і особисто Президент підтримує майже повне впровадження союзницьких пропозицій на відміну від українського генералітету...
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13.10.2024 00:14 Ответить
Тобто американці життями українців будуть довгостроково послаблювати рашу? Нормально. Головне зброю передавати дозовано і не дозволяти бити по території параши.
Плани американців я розумію. Тільки ще напишіть нафіга це українцям?
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13.10.2024 01:37 Ответить
Америка и Европа планомерно оснащают Украину. Наши умудряются терять оружие на ровном месте или кто-то сливает России целые склады, но в целом Запад активно работает, чтобы делать нашу армию намного зубастее, чем она была раньше. Так что все не сводится к одному только ожиданию.
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13.10.2024 01:50 Ответить
Так. І ракетна програма за їх рахунок,не забуваємо. Теж дуже важливо.
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13.10.2024 12:03 Ответить
Американці і не повинні за нас впрягатись живою силою. Наш обов'язок захистити СВОЮ землю. А хто сказав,що дозовано,щоб послабити рашку? Рашківське ІПСО? Вже вигребли все,що мали в запасах для нас і Європа,і Штати. З того,що просили наші. Недарма європейці запускають виробництва зброї. Нафіга українцям захищати свою землю і народ??
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13.10.2024 12:01 Ответить
Все правильно, наш ГШ як і Ставка тупі совки, які нездатні відмовитись від совковості в війську. Може американці примусять ЗЕ бути адекватнішим та повикидати старих довбо1обів із управління
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13.10.2024 08:16 Ответить
Так і є. Відправляють після місяця учєбки старі кадри,навчені ще за совка. Вони й керують. Є така практика (((
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13.10.2024 12:08 Ответить
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13.10.2024 01:12 Ответить
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