Польша хочет в одностороннем порядке отказывать в предоставлении убежища: Не будем уважать идей ЕС, которые вредят безопасности
Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что разработанная его правительством стратегия противодействия нелегальной миграции предусматривает временное приостановление предоставления убежища.
Об этом он сказал на съезде своей партии "Гражданская платформа" в Варшаве в субботу, 12 октября, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".
Анонсируя представление стратегии "Вернуть контроль, обеспечить безопасность", Туск заявил, что одним из ее элементов будет "временное территориальное приостановление права на убежище, и я буду призывать к признанию этого решения в Европе".
"Мы очень хорошо знаем, как это используется Лукашенко и Путиным, контрабандистами, переправщиками людей, торговцами людьми - как право на убежище используется именно против сути права на убежище", - добавил он.
Польский премьер отметил, что Варшава не будет "уважать и внедрять любые идеи ЕС, если будем уверены, что они вредят нашей безопасности".
Польша попробовала различные меры, чтобы уменьшить количество пересечений через свою восточную границу, в частности построила стену на границе с Беларусью и анонсировала строительство дополнительных фортификационных сооружений.
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І будуть шантажувати, або ексгумація, або всі на х* з поляндії. Це ж гієна європи. Типовий почерк.
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