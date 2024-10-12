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Польша хочет в одностороннем порядке отказывать в предоставлении убежища: Не будем уважать идей ЕС, которые вредят безопасности

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что разработанная его правительством стратегия противодействия нелегальной миграции предусматривает временное приостановление предоставления убежища.

Об этом он сказал на съезде своей партии "Гражданская платформа" в Варшаве в субботу, 12 октября, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

Анонсируя представление стратегии "Вернуть контроль, обеспечить безопасность", Туск заявил, что одним из ее элементов будет "временное территориальное приостановление права на убежище, и я буду призывать к признанию этого решения в Европе".

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"Мы очень хорошо знаем, как это используется Лукашенко и Путиным, контрабандистами, переправщиками людей, торговцами людьми - как право на убежище используется именно против сути права на убежище", - добавил он.

Польский премьер отметил, что Варшава не будет "уважать и внедрять любые идеи ЕС, если будем уверены, что они вредят нашей безопасности".

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Польша попробовала различные меры, чтобы уменьшить количество пересечений через свою восточную границу, в частности построила стену на границе с Беларусью и анонсировала строительство дополнительных фортификационных сооружений.

Автор: 

беженцы (1649) Польша (8497) Туск Дональд (762) Евросоюз (17258) приют (39)


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Топ комментарии
+21
ви текст читали? Там ні слова про українців, там про мігрантів, яких підкидує білорусь і росія (азіатів, африканців).
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12.10.2024 18:40
+11
які ідеї? Польща монорелігійна держава і не хоче щоби у них будували мечеті
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12.10.2024 18:58
+6
А "наших" біженсько-ухилянтських квіточок,не чіпатимуть? Чи вони там потрібні щоб гоноровиє їх товкли,як безсловесну і перелякану українську шмату??
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12.10.2024 18:34
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А "наших" біженсько-ухилянтських квіточок,не чіпатимуть? Чи вони там потрібні щоб гоноровиє їх товкли,як безсловесну і перелякану українську шмату??
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12.10.2024 18:34 Ответить
Сотні тисяч героїчних українців що переховуються у Польші з нетерпінням чекають на повернення в Україну!
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12.10.2024 18:36 Ответить
ви текст читали? Там ні слова про українців, там про мігрантів, яких підкидує білорусь і росія (азіатів, африканців).
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12.10.2024 18:40 Ответить
читайте між рядків. сказати про українців - це обісратися на весь світ, а от про тих путінських (яких вже мабуть і нема) то дуже патріотично. тільки ж причешуть якраз українців тою забороною.
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12.10.2024 18:57 Ответить
Это никак не может коснуться украинцев, даже мадьяры не пытаются
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12.10.2024 19:52 Ответить
сьогодні ті, а завтра ми.
І будуть шантажувати, або ексгумація, або всі на х* з поляндії. Це ж гієна європи. Типовий почерк.
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12.10.2024 22:42 Ответить
А як там сотні тисяч героїчних мусорів поживають?
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12.10.2024 18:57 Ответить
Ідеї ДНР/ЛНР потрохи захоплюють світ. Європі в кінці кінців прийде кінець
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12.10.2024 18:53 Ответить
які ідеї? Польща монорелігійна держава і не хоче щоби у них будували мечеті
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12.10.2024 18:58 Ответить
Польща добре розжиріла на евро грошах та технологіях, тепер пух підійма.
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12.10.2024 18:59 Ответить
Це тіки квіточки, ягідки попереду.
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12.10.2024 19:02 Ответить
мабуть ця ідея путінського "пшияцеля" прийшла до нього з фсб і саме найбільше може бути направлена проти українців, котрі найбільше і потребують притулку...???
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12.10.2024 19:38 Ответить
95% цих т.з."українців" з Польщі,Німеччини,Чехії тощо...потребують не притулку,а добрячого пенделя ногою,а потім сцяною ганчіркою щоб їх і духу там не стало! особисто знаю деяких таких 2українців2 ,що дременули в Німеччину та Чехію,для чого дременули,з якою метою і що вони нам розповідають щоб ми здавалися русні. ти мабуть теж такий,чи ти уродзона кацапська поросятина,чувак?
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12.10.2024 19:47 Ответить
чувак.(((ти мабуть теж такий,чи ти уродзона кацапська поросятина,чувак?)))- 95% цих т.з."українців" з Польщі,Німеччини,Чехії тощо...потребують не притулку,а добрячого пенделя ногою,а потім сцяною ганчіркою щоб їх і духу там не стало! особисто знаю деяких таких -особисто знаєш де-яких таких , а звідкіля ж Ти чувак 95 % взяв???
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12.10.2024 19:54 Ответить
Шо за понос ти тут ви..в? Вот ні слова не зрозуміло
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13.10.2024 05:38 Ответить
Польща забороняє аборти, ЛГБТ, надання притулку. В одного мене виникає питання-що в біса вона забула в ЄС?!
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12.10.2024 19:46 Ответить
може заборона абортів призвела до твого народження? Голандія дуже від цього виграла....
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12.10.2024 19:48 Ответить
Ти хоч сам зрозумів, що ти сказав, довбню?
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12.10.2024 20:00 Ответить
Та в мене враження, шо це бот: пише ахінєю безсвязну
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13.10.2024 05:40 Ответить
І правильно зроблять! Красави!
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12.10.2024 19:50 Ответить
Дуже правильно і вчасно. Поки в Польщі ще мечеті не почали масово будувати.
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12.10.2024 19:54 Ответить
Звісно, що все вірно, навіщо їм арабо-африканці, їх треба годувати, працювати вони не будуть
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12.10.2024 20:13 Ответить
Польща завжди поводилася незалежно, на відміну від України яка заради ЄС готова на все.
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12.10.2024 20:35 Ответить
Кравчук з кучмою розпродали країну і здали ядерку рашці заради Європи?
Може юлька з яником дешевий газ в рашці для олігархів, в обмін на Севастополь здали заради Європи?
Може хоча б Івашка Брюховецький заради Європи після 'Чорної ради' мудрого наріда за московські гроші, підписав всі грамоти які підсунула москва?
Чи може Вінниченко розпустив українізовані корпуси і задивлявся в очі Троцького в пошуках миру, заради Європи?
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14.10.2024 15:20 Ответить
Підтримую польський уряд у цьому зачинанні. Бо Європі з такою мізерною військовою підтримкою України потрібно вже думати як розміщувати ще 30 млн українських біженців. А раптом все буде зайнято північно-африканськими грантоїдами?
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12.10.2024 21:32 Ответить
Мізерною???
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13.10.2024 05:41 Ответить
Якщо ОДНА КНДР постачає росії *********** більше ніж УСІ країни західної коаліції нам то як назвати цю допомогу?
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13.10.2024 11:11 Ответить
Цікаво, а чуваки не бояться, шо ЄС виставить додому всіх поляків? Німеччина на кордоні вже блокпости поставила. Якось в понеділок не пропустять пʼять мільонів пшеків, які ідуть на роботу в Німеччину і привіт.
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12.10.2024 22:13 Ответить
як раз німеччина так ніколи не зробить....
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12.10.2024 22:43 Ответить
ХЗ. Коли ковід бахнув, в НЛ і Німеччині на поляків облави були. Ловили і виставляли додому. Бо тут багато цих голодранців нелегалять.
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12.10.2024 22:47 Ответить
Пі∆0р шепелявий....
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13.10.2024 06:02 Ответить
залишити в ЄС тільки 65+ років мами з дітьми і поранених що там лікуються --- всіх остальних депортувати додому і чим швидше тим краще . у нас жінки вже шахтарями . трактористами . дальнобійниками працюють а здорові лобуряки на пособія пиво дудлять по всій європі
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13.10.2024 07:19 Ответить
Депортувати на якій підставі? ЗЕленський через депутатів і ментів організував їм легальні схеми виїзду і взяв за це немале бабло
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14.10.2024 15:23 Ответить
 
 