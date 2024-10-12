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Командование Медицинских сил и СБУ встретились с руководителями ВВК: говорили о борьбе с коррупцией

ВЛК

Командование Медицинских сил ВСУ совместно с представителями Служба безопасности Украины провели встречу с руководителями военно-врачебных комиссий разных уровней. Ее цель - наладить дополнительные механизмы для эффективного противодействия любым проявлениям коррупции в системе ВВК.

Об этом рассказали в Медицинских силах, передает Цензор.НЕТ.

Во время встречи сотрудники СБУ сообщили, что только с начала 2024 года спецслужба открыла 14 уголовных производств в отношении противоправных действий сотрудников ВВК. В рамках этих производств 31 лицу было сообщено о подозрении в совершении коррупционных правонарушений.

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В двух случаях речь шла о противоправной деятельности сотрудников ВВК в составе организованных преступных групп.

По данным СБУ, коррупционные преступления, совершенные представителями военно-врачебных комиссий, как правило, классифицируются по статьям 191, 262, 308, 312, 313, 320, 357, 354, 364, 368, 368-2, 369, 369-2 и 410 Уголовного кодекса Украины.

Со своей стороны, командование Медицинских сил ВСУ отметило, что любые проявления коррупции неприемлемы и вредят интересам государства. В первую очередь - его обороноспособности.

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Представители КМС поблагодарили спецслужбу за быстрое реагирование на коррупционные проявления в медицинской вертикали.

Всего на встрече присутствовали более 50 руководителей ВЛК ВСУ.

Автор: 

коррупция (8569) СБУ (19985) военно-врачебная комиссия (197) Командование медицинских сил (18)


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Топ комментарии
+12
Узгоджували єдині тарифи.
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12.10.2024 19:35
+11
Поговорили про боротьбу з корупцією. Наржались до гикавки.
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12.10.2024 19:39
+11
ВЛК поклялись шо більше не будуть - і менше теж
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12.10.2024 19:51
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а васька слушаєт і єст
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12.10.2024 19:27 Ответить
Напевне вирішували як на майбутнє не ''палитися''.
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12.10.2024 19:28 Ответить
И как делиться.
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12.10.2024 19:56 Ответить
Хто багато говорить ,той мало робить.
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12.10.2024 20:06 Ответить
Знаю одного СБУшника ,пузо як у жінки на 9му місяці і огорожа ,що ще один будинок можна збудувати, в цій структурі порядних людей нема ,вони туди йдуть лише для збагачення і відчуття влади і безкарності,Україна приречена,бо не змінюється ментальність народу.
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12.10.2024 20:15 Ответить
Обсасывали як ділити грошові потоки які заробляють на проходженні влк Сходняк блатних, як у 90х. Сподіваємося перестрілки не буде
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12.10.2024 19:32 Ответить
Узгоджували єдині тарифи.
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12.10.2024 19:35 Ответить
цікаво, вони на фєнє боталі українською, чи по класікє?
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12.10.2024 19:58 Ответить
Феня - то блатний жаргон, коктейль з мокшанської, української та ідіш..
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12.10.2024 20:12 Ответить
Я навіть уявляю ці кадри з бригади чи бандитського Петербургу
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12.10.2024 19:35 Ответить
Поговорили про боротьбу з корупцією. Наржались до гикавки.
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12.10.2024 19:39 Ответить
Тобто, Офісу президента займатися корупцією можна, СБУ можна, Міноборони можна, а керівникам ВЛК ні?

Щось підказує, що аргументи такі собі. Головне не попадатися.
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12.10.2024 19:46 Ответить
можна, так собі, по мєлочі.
але, коли виходять на нормальні об'єми, з'являється сбу.
чи звідки у мєнтів, квартири, маєтки, мерседеси та губаті жаби?
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12.10.2024 19:56 Ответить
Головне не попадатися, засвоїти табличку ділення та віднімання...
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12.10.2024 23:20 Ответить
Да понятно...Обговорили ставку..."сверили часы",чтоб не было демпинга.Обговорили откаты.Все чин-чинарем.Страна мечты блд..
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12.10.2024 19:47 Ответить
Треба спочатку перевірити перевіряючих, а потім перевіряючих перевірити.)))
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12.10.2024 19:48 Ответить
Я до кінця не думав що живу в країні дибілоїдів.
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12.10.2024 19:50 Ответить
ВЛК поклялись шо більше не будуть - і менше теж
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12.10.2024 19:51 Ответить
Узгодили прайс щоб демпінгу не було?
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12.10.2024 19:52 Ответить
А не пробували поважне командування побороти вітер, дощ чи схід та захід сонця?
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12.10.2024 19:53 Ответить
всі помітили?
сбу присутнє всюди, де в схемах величезне бабло.
яке відношення, має сбу, до медичних сил зсу та влк?
от, що це, за безкінечний мутняк?
хай сбу перевірить контролерів на транспорті, там теж мільйони гуляють.
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12.10.2024 19:54 Ответить
Коли потужний Лідер, потужне все
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12.10.2024 20:25 Ответить
Через руки представниківВЛК.вже пройшли десятки мільйонів доларів!
Невже ви думаєте, дебіли в формі СБУ, що вони просто перестануть?!
Ви перестали кришувати контрабас?!
Вам просто треба взяти під контроль нову сферу заробітку…
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12.10.2024 19:59 Ответить
Всі в темі, всі в долі.
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12.10.2024 20:05 Ответить
У Листопаді знаймого мого сусіда, зупинило ТЦК та відправило на ВЛК. Чоловіку 56 років, стоіть стен та усі супутні болячки. І сталось чудо- годен. Почали оскарживати висноки ВЛК, преписали- годен но не всюди( ограничино придатен). Коли проходили повторне ВЛК йоьу відкрито сказали- у них вказівка не кого не списувати.
Вручили бойову повістку, ходе кожні двіа тижня до ТЦК з з речами як на працю.
Вот така херня малята і дарма в віськах такий служака не потрібен і не списують.
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12.10.2024 20:10 Ответить
Керівництво медсил це не цікавить...
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12.10.2024 20:39 Ответить
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12.10.2024 20:11 Ответить
Вопіющая несправедливість! А про сірожу претулу чому забули?
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12.10.2024 20:21 Ответить
Треба більше говорити про те, що бути харошим - харашо, а поганим - погано.
Говорити, говорити і говорити!
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12.10.2024 20:19 Ответить
Попередили, що всі беззаперечно здорові?
Хоча хочеться помріяти і думати, що лікарів призвали бути лікарями згідно данної їми клятви Гепократа, основним в якій є «не нашкодь», аби хворі люди не визнавались здоровими, а здорові - хворими.
Сподіваюсь, що медслужба МО вимагає вказувати всі хвороби які в людини є, а не лише одину і то якщо у ВЛК буде в добрий настрій, щоб хвору людини не відправити аби без користі для країни просто загинув від хвороб.
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12.10.2024 20:34 Ответить
Правильний заголовок був би: гієни з шакалами зустрілися поспілкуватись про неправильність свого годування м'ясом.
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12.10.2024 20:38 Ответить
вся СБУ проситься в штат ТЦК
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12.10.2024 20:53 Ответить
Квадроберы были?
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12.10.2024 21:01 Ответить
цирк
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12.10.2024 21:13 Ответить
якого хрена базікання ні про що? з запасів тих хапуг можна військовий бюджет наповнити
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12.10.2024 21:24 Ответить
Сходняк
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12.10.2024 21:33 Ответить
Одні, що їздять на лімузинах зустрілися з іншими, що їздять на лімузинах і обговорили як боротися з корупцією.
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12.10.2024 22:07 Ответить
........ і необхідність ділитися
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13.10.2024 06:40 Ответить
 
 