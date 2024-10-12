Командование Медицинских сил и СБУ встретились с руководителями ВВК: говорили о борьбе с коррупцией

Командование Медицинских сил ВСУ совместно с представителями Служба безопасности Украины провели встречу с руководителями военно-врачебных комиссий разных уровней. Ее цель - наладить дополнительные механизмы для эффективного противодействия любым проявлениям коррупции в системе ВВК.

Об этом рассказали в Медицинских силах, передает Цензор.НЕТ.

Во время встречи сотрудники СБУ сообщили, что только с начала 2024 года спецслужба открыла 14 уголовных производств в отношении противоправных действий сотрудников ВВК. В рамках этих производств 31 лицу было сообщено о подозрении в совершении коррупционных правонарушений.

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В двух случаях речь шла о противоправной деятельности сотрудников ВВК в составе организованных преступных групп.

По данным СБУ, коррупционные преступления, совершенные представителями военно-врачебных комиссий, как правило, классифицируются по статьям 191, 262, 308, 312, 313, 320, 357, 354, 364, 368, 368-2, 369, 369-2 и 410 Уголовного кодекса Украины.

Со своей стороны, командование Медицинских сил ВСУ отметило, что любые проявления коррупции неприемлемы и вредят интересам государства. В первую очередь - его обороноспособности.

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Представители КМС поблагодарили спецслужбу за быстрое реагирование на коррупционные проявления в медицинской вертикали.

Всего на встрече присутствовали более 50 руководителей ВЛК ВСУ.