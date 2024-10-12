Командование Медицинских сил и СБУ встретились с руководителями ВВК: говорили о борьбе с коррупцией
Командование Медицинских сил ВСУ совместно с представителями Служба безопасности Украины провели встречу с руководителями военно-врачебных комиссий разных уровней. Ее цель - наладить дополнительные механизмы для эффективного противодействия любым проявлениям коррупции в системе ВВК.
Об этом рассказали в Медицинских силах, передает Цензор.НЕТ.
Во время встречи сотрудники СБУ сообщили, что только с начала 2024 года спецслужба открыла 14 уголовных производств в отношении противоправных действий сотрудников ВВК. В рамках этих производств 31 лицу было сообщено о подозрении в совершении коррупционных правонарушений.
В двух случаях речь шла о противоправной деятельности сотрудников ВВК в составе организованных преступных групп.
По данным СБУ, коррупционные преступления, совершенные представителями военно-врачебных комиссий, как правило, классифицируются по статьям 191, 262, 308, 312, 313, 320, 357, 354, 364, 368, 368-2, 369, 369-2 и 410 Уголовного кодекса Украины.
Со своей стороны, командование Медицинских сил ВСУ отметило, что любые проявления коррупции неприемлемы и вредят интересам государства. В первую очередь - его обороноспособности.
Представители КМС поблагодарили спецслужбу за быстрое реагирование на коррупционные проявления в медицинской вертикали.
Всего на встрече присутствовали более 50 руководителей ВЛК ВСУ.
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Щось підказує, що аргументи такі собі. Головне не попадатися.
але, коли виходять на нормальні об'єми, з'являється сбу.
чи звідки у мєнтів, квартири, маєтки, мерседеси та губаті жаби?
не попадатися, засвоїти табличку ділення та віднімання...
сбу присутнє всюди, де в схемах величезне бабло.
яке відношення, має сбу, до медичних сил зсу та влк?
от, що це, за безкінечний мутняк?
хай сбу перевірить контролерів на транспорті, там теж мільйони гуляють.
Невже ви думаєте, дебіли в формі СБУ, що вони просто перестануть?!
Ви перестали кришувати контрабас?!
Вам просто треба взяти під контроль нову сферу заробітку…
Вручили бойову повістку, ходе кожні двіа тижня до ТЦК з з речами як на працю.
Вот така херня малята і дарма в віськах такий служака не потрібен і не списують.
Говорити, говорити і говорити!
Хоча хочеться помріяти і думати, що лікарів призвали бути лікарями згідно данної їми клятви Гепократа, основним в якій є «не нашкодь», аби хворі люди не визнавались здоровими, а здорові - хворими.
Сподіваюсь, що медслужба МО вимагає вказувати всі хвороби які в людини є, а не лише одину і то якщо у ВЛК буде в добрий настрій, щоб хвору людини не відправити аби без користі для країни просто загинув від хвороб.