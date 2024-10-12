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Новости
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ЕС выгоднее позволить бить вглубь РФ, чем постоянно насыщать украинскую ПВО, - евродепутат Галер

Депутат Європарламенту від Німеччини Міхаель Ґалер

Странам Европы выгоднее позволить ВСУ бить по военным объектам вглубь РФ, чем постоянно насыщать Украину средствами ПВО для отражения массированных российских атак.

Такое мнение высказал депутат Европарламента от Германии Михаэль Галер во время Международной конференции "Панъевропейская идея для победы и мира в Украине", которая состоялась в Черновцах 11-12 октября, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Что касается оказания помощи Украине оружием, мы пока недовольны уровнем такой поддержки от стран ЕС. Мы расстроены тем, что до сих пор действуют ограничения на использование предоставленного Украине оружия по территории РФ. Поэтому для нас гораздо логичнее, чтобы Украина имела возможность наносить дальние удары по военным объектам РФ, чем истощала свои системы ПВО, а мы продолжали предоставлять ей все больше этих систем. Лучше позволить Украине бить вглубь России", - сказал евродепутат.

Он отметил, что работает в Европейском парламенте уже более 25 лет и всегда поддерживал суверенность и демократические процессы в Украине.

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В частности, после оккупации Россией Крыма и начала ее военных действий в Луганске и Донецке, евродепутаты заняли четкую позицию и выступали за санкции против РФ еще с тех пор. А когда Украина подписала Соглашение об ассоциации, помогали имплементировать все реформы, чтобы страна двигалась дальше в направлении Европы, отметил евродепутат.

"Так же мы продолжали поддержку европейского курса Украины и после прихода к власти президента Зеленского. Параллельно в Европейском парламенте еще с 2021 года говорилось о намерениях России по вторжению в Украину, мы предупреждали об опасности. Мы продвигали идею введения упреждающих санкций против РФ и предоставления военной помощи для Украины. А после начала полномасштабного российского вторжения мы все настаивали на полноценном членстве Украины в Европейском Союзе, и таким образом сейчас есть решение о кандидатстве в члены ЕС", - добавил Михаэль Галер.

По его словам, несмотря на наличие в странах Западной Европы пророссийских сил, большинство европейских политиков осознают, что в Украине сейчас идет борьба между диктаторством и свободой, между жестокостью и миром.

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"И борьба происходит не только в Украине, но и по всей Европе. К сожалению, Украина находится на передовых линиях этой борьбы. Мы также страдаем от кибератак и от пропаганды в новостях и социальных сетях. Кроме того, что мы должны помогать Украине, нам нужно укрепить наше собственное население. А это требует политического лидерства, которого пока не хватает", - отметил депутат Европейского парламента от Германии.

В течение 11 и 12 октября в Черновцах проходила Международная конференция "Панъевропейская идея для победы и мира в Украине". В ней приняли участие депутаты Европейского парламента, Верховной Рады Украины, представители международных организаций, общественные деятели, политики, дипломаты, эксперты, преподаватели и студенты, местные чиновники и депутаты.

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Во время проведения конференции участники обсуждали ключевые вопросы поддержки Украины и европейской интеграции в контексте войны.

Автор: 

Европарламент (1808) оружие (10248) разрешение (149)


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Топ комментарии
+5
Хароші думки приходять у ваші мізки на зламі третього року війни!
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12.10.2024 20:00
+3
Той, хто забороняє.
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12.10.2024 20:00
+3
А чому не бити кожен день по Криму, або по кримському мосту? ЄС та США не забороняє це робити. Щоб звільнити Херсон, не треба було бити по Владивостоку.
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12.10.2024 20:49
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Мало не прочитав Гітлер...але по суті правильно.
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12.10.2024 19:57 Ответить
А хто має дозволити бити по Керченському мосту ?
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12.10.2024 19:58 Ответить
Той, хто забороняє.
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12.10.2024 20:00 Ответить
І бити потрібно "довгою рукою" і ППО шоб відбиватись - бо рашка ж не вгамується
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12.10.2024 20:00 Ответить
Хароші думки приходять у ваші мізки на зламі третього року війни!
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12.10.2024 20:00 Ответить
так війна не у них - куди поспішати
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12.10.2024 20:23 Ответить
Если б это сказал бидон или штольц, а так это все - до физды дверца.
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12.10.2024 20:06 Ответить
мабуть це сами розумний депутат у Європарламенті. У інших пробеми з арифметикою.
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12.10.2024 20:29 Ответить
Найрозумніші ті, від кого нічого не залежить і на кому нуль відповідальності.
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12.10.2024 20:45 Ответить
аа, зрозумів. Як тільки посадовця призначають на відповідальну посаду, то він зразу втрачає розум, і чим більш відповідальна посада, тим більше розуму втрачає. Таке начебто було з одним кіногероєм, який волею політичних аферістів став у реальному житті президентом воюючої країни. Хоча як був довбойобом до того, то ще більшим довбойобом відповідальна посада його не зробила. Бо далі вже було нікуди.
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12.10.2024 22:42 Ответить
О, а якже ''ескалація'', ''червоні лінії '', ''*уйло нападе''?
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12.10.2024 20:36 Ответить
Але дідусь Байданелла проти. йому байдуже і Україна, і ЄС. Ще б на Ізраіль забити - і все ОК
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12.10.2024 20:44 Ответить
А чому не бити кожен день по Криму, або по кримському мосту? ЄС та США не забороняє це робити. Щоб звільнити Херсон, не треба було бити по Владивостоку.
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12.10.2024 20:49 Ответить
а дійсно. Мабуть тому що у ГШ одни довбойоби сидять, і ніяк не можуть дійти до такого просторо рішення. От нашо було по Ханській бити...
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12.10.2024 22:47 Ответить
Слушна думка, розумна людина
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12.10.2024 21:02 Ответить
Галер - розумного батька дитина
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12.10.2024 21:09 Ответить
нарешті почувся голос розуму...
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12.10.2024 21:17 Ответить
ЕС вигідніше накопичувати зброю та б/к для себе. Бр українці сотнями тисяч тікають з країни, десятками тисяч тікають з ЗСУ. Думай-Те.
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12.10.2024 21:33 Ответить
мда.. не пройшло і три роки..
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12.10.2024 22:18 Ответить
цинічний розрахунок. А якщо б було дешевше, то хай гатять по Україні, хто тих українців за людей вважає.. Гроші головне
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12.10.2024 22:37 Ответить
 
 