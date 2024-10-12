ЕС выгоднее позволить бить вглубь РФ, чем постоянно насыщать украинскую ПВО, - евродепутат Галер

Странам Европы выгоднее позволить ВСУ бить по военным объектам вглубь РФ, чем постоянно насыщать Украину средствами ПВО для отражения массированных российских атак.

Такое мнение высказал депутат Европарламента от Германии Михаэль Галер во время Международной конференции "Панъевропейская идея для победы и мира в Украине", которая состоялась в Черновцах 11-12 октября, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Что касается оказания помощи Украине оружием, мы пока недовольны уровнем такой поддержки от стран ЕС. Мы расстроены тем, что до сих пор действуют ограничения на использование предоставленного Украине оружия по территории РФ. Поэтому для нас гораздо логичнее, чтобы Украина имела возможность наносить дальние удары по военным объектам РФ, чем истощала свои системы ПВО, а мы продолжали предоставлять ей все больше этих систем. Лучше позволить Украине бить вглубь России", - сказал евродепутат.

Он отметил, что работает в Европейском парламенте уже более 25 лет и всегда поддерживал суверенность и демократические процессы в Украине.

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В частности, после оккупации Россией Крыма и начала ее военных действий в Луганске и Донецке, евродепутаты заняли четкую позицию и выступали за санкции против РФ еще с тех пор. А когда Украина подписала Соглашение об ассоциации, помогали имплементировать все реформы, чтобы страна двигалась дальше в направлении Европы, отметил евродепутат.

"Так же мы продолжали поддержку европейского курса Украины и после прихода к власти президента Зеленского. Параллельно в Европейском парламенте еще с 2021 года говорилось о намерениях России по вторжению в Украину, мы предупреждали об опасности. Мы продвигали идею введения упреждающих санкций против РФ и предоставления военной помощи для Украины. А после начала полномасштабного российского вторжения мы все настаивали на полноценном членстве Украины в Европейском Союзе, и таким образом сейчас есть решение о кандидатстве в члены ЕС", - добавил Михаэль Галер.

По его словам, несмотря на наличие в странах Западной Европы пророссийских сил, большинство европейских политиков осознают, что в Украине сейчас идет борьба между диктаторством и свободой, между жестокостью и миром.

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"И борьба происходит не только в Украине, но и по всей Европе. К сожалению, Украина находится на передовых линиях этой борьбы. Мы также страдаем от кибератак и от пропаганды в новостях и социальных сетях. Кроме того, что мы должны помогать Украине, нам нужно укрепить наше собственное население. А это требует политического лидерства, которого пока не хватает", - отметил депутат Европейского парламента от Германии.

В течение 11 и 12 октября в Черновцах проходила Международная конференция "Панъевропейская идея для победы и мира в Украине". В ней приняли участие депутаты Европейского парламента, Верховной Рады Украины, представители международных организаций, общественные деятели, политики, дипломаты, эксперты, преподаватели и студенты, местные чиновники и депутаты.

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Во время проведения конференции участники обсуждали ключевые вопросы поддержки Украины и европейской интеграции в контексте войны.