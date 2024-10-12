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Новости Помощь Украине
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Сибига и Боррель обсудили прогресс в предоставлении 35 млрд евро кредита Украине

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга

Глава МИД Украины Андрей Сибига и высокий представитель ЕС Жозеп Боррель в ходе телефонного разговора обсудили прогресс относительно 35 млрд евро кредита Украине за счет использования замороженных активов РФ.

Об этом Сибига сообщил в субботу в соцсети Х, передает Цензор.НЕТ.

"Провел продуктивный телефонный разговор с Жозепом Боррелем накануне предстоящей встречи Совета ЕС по иностранным делам, на которую был приглашен. Мы обсудили ощутимый прогресс в предоставлении Украине 35 миллиардов евро за счет использования замороженных российских активов и другие следующие совместные шаги", - рассказал Сибига.

Читайте также: Гибридные действия РФ не помешают поддержке Украины со стороны ЕС, - Боррель

Сибіга про розмову з Боррелем

Автор: 

кредит (2378) Сибига Андрей (473) Боррель Жозеп (784)


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Гроші, кредити, кредити, вони здристнуть, а нашим онукам віддавати
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12.10.2024 21:14 Ответить
Борель, не давай цим крадіям нічого - до ЗСУ нічого не дійде - ні зброї, ні б/к, ні аптечок... - невже ви там у Европі ще не зрозуміли з ким маєте справу.
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12.10.2024 21:31 Ответить
Все просто. Давати треба не грошима, а зброєю.
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12.10.2024 22:30 Ответить
Так і я про шо - про постачання зброї та б/к. Ніяких грошей банді зеленского.
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12.10.2024 22:38 Ответить
Це кидати гроші в якусь діру, за що ніхто не буде нести відповідальність.
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12.10.2024 21:42 Ответить
Доки зелені ворюги не придумали як ті гроші зкомуніздити - доти і тягнуть резину...
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12.10.2024 22:32 Ответить
 
 