479 6
Сибига и Боррель обсудили прогресс в предоставлении 35 млрд евро кредита Украине
Глава МИД Украины Андрей Сибига и высокий представитель ЕС Жозеп Боррель в ходе телефонного разговора обсудили прогресс относительно 35 млрд евро кредита Украине за счет использования замороженных активов РФ.
Об этом Сибига сообщил в субботу в соцсети Х, передает Цензор.НЕТ.
"Провел продуктивный телефонный разговор с Жозепом Боррелем накануне предстоящей встречи Совета ЕС по иностранным делам, на которую был приглашен. Мы обсудили ощутимый прогресс в предоставлении Украине 35 миллиардов евро за счет использования замороженных российских активов и другие следующие совместные шаги", - рассказал Сибига.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
vlad podolsky
показать весь комментарий12.10.2024 21:14 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Danger Zone
показать весь комментарий12.10.2024 21:31 Ответить Мне нравится 2 Ссылка
Роман #562610
показать весь комментарий12.10.2024 22:30 Ответить Мне нравится 2 Ссылка
Danger Zone
показать весь комментарий12.10.2024 22:38 Ответить Мне нравится 2 Ссылка
Владимир Сухов #378743
показать весь комментарий12.10.2024 21:42 Ответить Мне нравится 2 Ссылка
Пересічний українець #452786
показать весь комментарий12.10.2024 22:32 Ответить Мне нравится 2 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль