Сибига и Боррель обсудили прогресс в предоставлении 35 млрд евро кредита Украине

Глава МИД Украины Андрей Сибига и высокий представитель ЕС Жозеп Боррель в ходе телефонного разговора обсудили прогресс относительно 35 млрд евро кредита Украине за счет использования замороженных активов РФ.

Об этом Сибига сообщил в субботу в соцсети Х, передает Цензор.НЕТ.

"Провел продуктивный телефонный разговор с Жозепом Боррелем накануне предстоящей встречи Совета ЕС по иностранным делам, на которую был приглашен. Мы обсудили ощутимый прогресс в предоставлении Украине 35 миллиардов евро за счет использования замороженных российских активов и другие следующие совместные шаги", - рассказал Сибига.

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