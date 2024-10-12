Россияне планируют очередное повышение цен на проезд в общественном транспорте на оккупированных территориях, - Центр нацсопротивления

40-50 минут ожидания маршрутки в часы пик, график работы максимум до 18:00, неисправные автобусы - это только часть тех "неудобств", с которыми сталкиваются жители временно оккупированной Луганщины и Донетчины. Люди жалуются, что невозможно доехать домой после работы, единственный вариант - это такси, которое не каждому по карману. В конце концов, цены на городской транспорт также для большинства "кусачие". Не менее 20 российских рублей стоимость проезда в общественном транспорте.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает Цензор.НЕТ.

"А тем временем местная оккупационная администрация готовится к очередному "улучшению". Речь идет о вероятном повышении цен на проезд для того, чтобы улучшить качество перевозок. Об этом говорится в опросах, которые проводят коллаборационисты. Спрашивают готовы ли горожане платить больше за лучшее качество.

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Впрочем, повышение стоимости проезда никак не повлияет на качество работы общественного транспорта. От тотальной нехватки водителей из-за массовой мобилизации их в армию оккупанта и изношенности автопарка не избавиться таким образом.

Центр национального сопротивления призывает помогать приближать время деоккупации украинских земель, чтобы вернуться к нормальной и безопасной жизни. Присылайте информацию о враге на наш анонимный чат-бот", - говорится в сообщении.