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Новости
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Россияне планируют очередное повышение цен на проезд в общественном транспорте на оккупированных территориях, - Центр нацсопротивления

ЦНС

40-50 минут ожидания маршрутки в часы пик, график работы максимум до 18:00, неисправные автобусы - это только часть тех "неудобств", с которыми сталкиваются жители временно оккупированной Луганщины и Донетчины. Люди жалуются, что невозможно доехать домой после работы, единственный вариант - это такси, которое не каждому по карману. В конце концов, цены на городской транспорт также для большинства "кусачие". Не менее 20 российских рублей стоимость проезда в общественном транспорте.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает Цензор.НЕТ.

"А тем временем местная оккупационная администрация готовится к очередному "улучшению". Речь идет о вероятном повышении цен на проезд для того, чтобы улучшить качество перевозок. Об этом говорится в опросах, которые проводят коллаборационисты. Спрашивают готовы ли горожане платить больше за лучшее качество.

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Впрочем, повышение стоимости проезда никак не повлияет на качество работы общественного транспорта. От тотальной нехватки водителей из-за массовой мобилизации их в армию оккупанта и изношенности автопарка не избавиться таким образом.

Центр национального сопротивления призывает помогать приближать время деоккупации украинских земель, чтобы вернуться к нормальной и безопасной жизни. Присылайте информацию о враге на наш анонимный чат-бот", - говорится в сообщении.

Автор: 

оккупация (10187) цены (2291) Центр национального сопротивления (574)


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Топ комментарии
+16
Мабуть очікував що при війні в країні, не будуть красти мільйонами та мільярдами.
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12.10.2024 22:34
+14
А «росіяни» у Верховній Раді підняли податки українцям.
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12.10.2024 22:44
+13
От самки собаки!
Слава богу, у нас такого нема!
Ги...
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12.10.2024 22:11
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От самки собаки!
Слава богу, у нас такого нема!
Ги...
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12.10.2024 22:11 Ответить
***** на них
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12.10.2024 22:14 Ответить
Можна подумати,що в нас ціни не піднімаються.
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12.10.2024 22:20 Ответить
Цур вас, борщовий набір ще ніколи не був таким доступним кожному із 4424 помічників депутатів ВР, прокурвовам, суддям та іншим держмордам зеленої мрії суків нарітних, вибору ржунів по домовинах та закордонах імені 73%...
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12.10.2024 22:40 Ответить
Как то пофиг, что там у них. Вы лучше расскажите какие цены у нас... Истории про "полвареника", становятся реальностью.
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12.10.2024 22:21 Ответить
Війна в країні. Ти що очікував?
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12.10.2024 22:25 Ответить
Мабуть очікував що при війні в країні, не будуть красти мільйонами та мільярдами.
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12.10.2024 22:34 Ответить
А нам для чого іх тяготи?
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12.10.2024 22:27 Ответить
Так 20 кацапсячих срублів це 8 гривень. Так в порівнянні з неокупованими вони ще там шикують
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12.10.2024 22:33 Ответить
Підароязиким псам узькій мір реклама...
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12.10.2024 23:18 Ответить
Ти маєш на увазі саму статтю, чи мій комент?
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13.10.2024 09:37 Ответить
Їм доїхати неможливо. Нехай вдома сидять,коли свинособаки десять років тому шабаші влаштовували сиділи ж по хатах,от нехай сидять і далі,може їм колись Ахмєтов погудить,для підтримки.
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12.10.2024 22:34 Ответить
Сруцкий мир и все идет по плану. Жить стало лучше, жить стало веселее. Главное, чтоб швабрили со смазкой.
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12.10.2024 22:38 Ответить
А «росіяни» у Верховній Раді підняли податки українцям.
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12.10.2024 22:44 Ответить
" Окупанти " в Верховній зРаді…..
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13.10.2024 04:03 Ответить
така ідіотична новина...
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12.10.2024 22:48 Ответить
думали народ порадіє

однак автори новини мабуть не їздять на громадському транспорті
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13.10.2024 00:45 Ответить
 
 