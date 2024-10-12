Россия не способна в полной мере воспользоваться захватом Угледара, ее ресурсы ограничены, – Ходжес
Несмотря на оккупацию Угледара и других населенных пунктов в Донецкой области, российские оккупанты не смогут достичь стратегической цели, ведь несут большие потери во время боев.
Об этом заявил экс-командующий армией США в Европе Бен Ходжес в эфире телеканала "Эспрессо", передает Цензор.НЕТ.
"Потеря Угледара и других городов в зоне боевых действий - это очень болезненно с психологической точки зрения. Никому не хочется терять города, за которые шла такая напряженная борьба. Однако перед тем, как называть это "стратегическим поражением", стоит помнить, что Россия не способна в полной мере воспользоваться этими захватами. Независимо от того, идет ли речь об Авдеевке, Бахмуте или Угледаре, за свои незначительные успехи россияне платят десятками тысяч солдат и техникой. Их ресурсы ограничены, поэтому они не имеют возможности захватить большие территории или даже, к примеру, дойти до Днепра. Поэтому, я считаю, что Генеральный штаб использует правильную тактику с имеющимися ресурсами, чтобы не дать России достичь значительных прорывов. В то же время я поддерживаю решение о контрнаступлении в направлении Курска, поскольку эта операция создает серьезную проблему для россиян. Как следствие, на Путина оказывается конкретное давление и он вынужден искать решение. Кроме того, Украина таким образом приобретает себе лучшую переговорную позицию, когда для переговоров наступит подходящее время", - пояснил Ходжес.
Генерал убежден, что победа Украины в войне против РФ соответствует стратегическим интересам США и Европы.
"Безусловно, впереди Украину ждут большие вызовы, но стоит помнить, что война с Россией продолжается уже более 10 лет и, несмотря на все преимущества, которые имеет Россия, Украина все еще контролирует более 80% своей территории, а ее Вооруженные силы продолжают наращивать численность и мощность. Поэтому я остаюсь оптимистом, особенно если Соединенные Штаты с новой администрацией и Германия поймут, что победа Украины соответствует нашим стратегическим интересам", - подчеркнул он.
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Може вже досить робити ці пустопорожні прогнози?
Так, ресурси кацапів обмежені, але хіба в нас ситуація краще?
Невже лише кацапи несуть втрати?!
Ситуація яка склалася дуже невтішна: або кацапи настільки налагодили механізм забезпечення своїх військ особовим складом, що на втрати їм просто начхать: на заміну трупаків і важкопоранених швидко прибуває нове мʼясо, або наша статистика про тисячі вбитих кацапів щодня, це відверта брехня.
А тепер перенесемо це на рівень людини: десь неладеко від її домівки лежить тонна потрібної їй продукції. Людина злодій може підняти 20 кг в середньому без рюкзаків всіляких і візків. І якось донести декілька разів по 20 кг за день. Цю людину б'ють періодично дуже сильно господарі продукції, але в іншому особливо ніхто не заважає їй. Навіть підкидають їй злодійкуваті дружки допомогу. Господарям теж щось дають, але тільки для того щоб ті вчергове побили злодія. Ніхто навіть не думає заарештувати чи вбити злодія. А апетит злодія і його дружків росте.
За який час людина злодій потихеньку витягає все чуже добро?
Плачуть слабкі рузьге, захоплюючи наші землі!
Плачуть та захоплюють!
А міст "на повну" так і не запрацював. Там йде повільна усадка. Конструкції дають тріщини. Ще сейсмічна зона, дуже активна. Його по повній не навантажують, бо руйнація прискориться.
Тримається він поки, тому що 21 сторіччя і зовсім інші технології, ніж у німців в 40-х роках, котрі на той час були *********. Розвалиться той міст сам - справа часу.