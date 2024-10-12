Россия не способна в полной мере воспользоваться захватом Угледара, ее ресурсы ограничены, – Ходжес

Несмотря на оккупацию Угледара и других населенных пунктов в Донецкой области, российские оккупанты не смогут достичь стратегической цели, ведь несут большие потери во время боев.

Об этом заявил экс-командующий армией США в Европе Бен Ходжес в эфире телеканала "Эспрессо", передает Цензор.НЕТ.

"Потеря Угледара и других городов в зоне боевых действий - это очень болезненно с психологической точки зрения. Никому не хочется терять города, за которые шла такая напряженная борьба. Однако перед тем, как называть это "стратегическим поражением", стоит помнить, что Россия не способна в полной мере воспользоваться этими захватами. Независимо от того, идет ли речь об Авдеевке, Бахмуте или Угледаре, за свои незначительные успехи россияне платят десятками тысяч солдат и техникой. Их ресурсы ограничены, поэтому они не имеют возможности захватить большие территории или даже, к примеру, дойти до Днепра. Поэтому, я считаю, что Генеральный штаб использует правильную тактику с имеющимися ресурсами, чтобы не дать России достичь значительных прорывов. В то же время я поддерживаю решение о контрнаступлении в направлении Курска, поскольку эта операция создает серьезную проблему для россиян. Как следствие, на Путина оказывается конкретное давление и он вынужден искать решение. Кроме того, Украина таким образом приобретает себе лучшую переговорную позицию, когда для переговоров наступит подходящее время", - пояснил Ходжес.

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Генерал убежден, что победа Украины в войне против РФ соответствует стратегическим интересам США и Европы.



"Безусловно, впереди Украину ждут большие вызовы, но стоит помнить, что война с Россией продолжается уже более 10 лет и, несмотря на все преимущества, которые имеет Россия, Украина все еще контролирует более 80% своей территории, а ее Вооруженные силы продолжают наращивать численность и мощность. Поэтому я остаюсь оптимистом, особенно если Соединенные Штаты с новой администрацией и Германия поймут, что победа Украины соответствует нашим стратегическим интересам", - подчеркнул он.

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