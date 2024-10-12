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Новости Война
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Россия не способна в полной мере воспользоваться захватом Угледара, ее ресурсы ограничены, – Ходжес

Вугледар

Несмотря на оккупацию Угледара и других населенных пунктов в Донецкой области, российские оккупанты не смогут достичь стратегической цели, ведь несут большие потери во время боев.

Об этом заявил экс-командующий армией США в Европе Бен Ходжес в эфире телеканала "Эспрессо", передает Цензор.НЕТ.

"Потеря Угледара и других городов в зоне боевых действий - это очень болезненно с психологической точки зрения. Никому не хочется терять города, за которые шла такая напряженная борьба. Однако перед тем, как называть это "стратегическим поражением", стоит помнить, что Россия не способна в полной мере воспользоваться этими захватами. Независимо от того, идет ли речь об Авдеевке, Бахмуте или Угледаре, за свои незначительные успехи россияне платят десятками тысяч солдат и техникой. Их ресурсы ограничены, поэтому они не имеют возможности захватить большие территории или даже, к примеру, дойти до Днепра. Поэтому, я считаю, что Генеральный штаб использует правильную тактику с имеющимися ресурсами, чтобы не дать России достичь значительных прорывов. В то же время я поддерживаю решение о контрнаступлении в направлении Курска, поскольку эта операция создает серьезную проблему для россиян. Как следствие, на Путина оказывается конкретное давление и он вынужден искать решение. Кроме того, Украина таким образом приобретает себе лучшую переговорную позицию, когда для переговоров наступит подходящее время", - пояснил Ходжес.

Читайте также: США не должны ограничивать Украину в ударах - российские аэродромы являются законными целями, - Ходжес

Генерал убежден, что победа Украины в войне против РФ соответствует стратегическим интересам США и Европы.

"Безусловно, впереди Украину ждут большие вызовы, но стоит помнить, что война с Россией продолжается уже более 10 лет и, несмотря на все преимущества, которые имеет Россия, Украина все еще контролирует более 80% своей территории, а ее Вооруженные силы продолжают наращивать численность и мощность. Поэтому я остаюсь оптимистом, особенно если Соединенные Штаты с новой администрацией и Германия поймут, что победа Украины соответствует нашим стратегическим интересам", - подчеркнул он.

Читайте также: Запад тормозит поддержку Украины из-за страха перед РФ, - Ходжес

Автор: 

армия РФ (19578) Ходжес Бен (167) Угледар (132)


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Топ комментарии
+12
Да, "ракет на 2-3 раза", "мобики-чмобики" и вообще РФ вот-вот распадется...
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12.10.2024 22:55
+11
На початку вторгнення, якийсь «геній» з пентагону казав, що втрати в 10000 будуть для кацапів критичними і це буде для них катастрофою.
Може вже досить робити ці пустопорожні прогнози?
Так, ресурси кацапів обмежені, але хіба в нас ситуація краще?
Невже лише кацапи несуть втрати?!
Ситуація яка склалася дуже невтішна: або кацапи настільки налагодили механізм забезпечення своїх військ особовим складом, що на втрати їм просто начхать: на заміну трупаків і важкопоранених швидко прибуває нове мʼясо, або наша статистика про тисячі вбитих кацапів щодня, це відверта брехня.
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12.10.2024 23:01
+10
Дефолт в квітні 22, якщо не станеться, то санкції до кінця 22 притиснуть, а протягом 23 дотиснути, після введення повного ембарго на початку 23 повний колапс економіки... Дальше не буду, бо в жовтні 24 так смішно з всіх цих заяв, що живіт зараз лусне
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12.10.2024 23:11
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А що для кацапів втрати?
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12.10.2024 22:44 Ответить
Вже 2 р пишу - шо при втратах 2 млн - може на рашці хтось почухається
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12.10.2024 23:28 Ответить
Ходжес дуже все правильно описав
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12.10.2024 22:48 Ответить
Там інше. Простіше сказати можна: "я не розумію як вони до сих пір живі, ми б так не змогли...".
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12.10.2024 23:09 Ответить
там ресурсу хоч опой жуй
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12.10.2024 22:51 Ответить
Да, "ракет на 2-3 раза", "мобики-чмобики" и вообще РФ вот-вот распадется...
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12.10.2024 22:55 Ответить
Дефолт в квітні 22, якщо не станеться, то санкції до кінця 22 притиснуть, а протягом 23 дотиснути, після введення повного ембарго на початку 23 повний колапс економіки... Дальше не буду, бо в жовтні 24 так смішно з всіх цих заяв, що живіт зараз лусне
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12.10.2024 23:11 Ответить
На початку вторгнення, якийсь «геній» з пентагону казав, що втрати в 10000 будуть для кацапів критичними і це буде для них катастрофою.
Може вже досить робити ці пустопорожні прогнози?
Так, ресурси кацапів обмежені, але хіба в нас ситуація краще?
Невже лише кацапи несуть втрати?!
Ситуація яка склалася дуже невтішна: або кацапи настільки налагодили механізм забезпечення своїх військ особовим складом, що на втрати їм просто начхать: на заміну трупаків і важкопоранених швидко прибуває нове мʼясо, або наша статистика про тисячі вбитих кацапів щодня, це відверта брехня.
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12.10.2024 23:01 Ответить
Ну в статистике от ГенШтаба уточняют же, что это цифры примерные... А на сколько именно они "примерные", кто его знает.
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12.10.2024 23:06 Ответить
Щодня гинуть 100-300, решта це санітарні, правда включаючи ще й нелетальні безповоротні
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12.10.2024 23:15 Ответить
Так само писали після кожного розваленого міста Луганщини і Донеччини.

А тепер перенесемо це на рівень людини: десь неладеко від її домівки лежить тонна потрібної їй продукції. Людина злодій може підняти 20 кг в середньому без рюкзаків всіляких і візків. І якось донести декілька разів по 20 кг за день. Цю людину б'ють періодично дуже сильно господарі продукції, але в іншому особливо ніхто не заважає їй. Навіть підкидають їй злодійкуваті дружки допомогу. Господарям теж щось дають, але тільки для того щоб ті вчергове побили злодія. Ніхто навіть не думає заарештувати чи вбити злодія. А апетит злодія і його дружків росте.

За який час людина злодій потихеньку витягає все чуже добро?
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12.10.2024 23:07 Ответить
А поклади літію Вугледару це теж фуйня?
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12.10.2024 23:44 Ответить
Росія не здатна повною мірою скористатися захопленням Вугледара, її ресурси обмежені

Плачуть слабкі рузьге, захоплюючи наші землі!
Плачуть та захоплюють!
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13.10.2024 00:55 Ответить
Набежало всепропальщиков.
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13.10.2024 04:13 Ответить
а міст - ніколи, ну просто ніколи не буде побудований, там муляка, там все пливе, там німці не побудували, ну вже якщо - то до першого льоду
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13.10.2024 09:41 Ответить
Так міст росіянє і не будували. Будували голландці. За що та фірма під санкціями і в Нідерландах йде судовий процес над цією фірмою. На них важкі штрафи наклали.

А міст "на повну" так і не запрацював. Там йде повільна усадка. Конструкції дають тріщини. Ще сейсмічна зона, дуже активна. Його по повній не навантажують, бо руйнація прискориться.

Тримається він поки, тому що 21 сторіччя і зовсім інші технології, ніж у німців в 40-х роках, котрі на той час були *********. Розвалиться той міст сам - справа часу.
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13.10.2024 13:53 Ответить
Арестович, залогінься. Цю хєрню ми вже чуємо третій рік. 2-3 нєдєлі, ракет на 2-3 залпів, ресурси вичерпані. а кацапи пруть і пруть, а ми відступаємо і відступаємо. Досить вже потужної та незламної брехні!
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13.10.2024 13:23 Ответить
 
 