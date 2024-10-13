МАГАТЭ не способно контролировать ситуацию на Запорожской АЭС, - глава ОВА Федоров
На захваченной российскими оккупантами Запорожской АЭС присутствуют наблюдатели Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), но эта организация не способна контролировать ситуацию на ЗАЭС.
Об этом рассказал в интервью Голосу Америки председатель Запорожской областной военной администрации Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.
"Ситуация (на Запорожской АЭАС. - Ред.) стабильно критическая. Ни один цивилизованный человек не контролирует, что там происходит. Мы понимаем, что МАГАТЭ, находясь там, не способно контролировать ситуацию. Способно только мониторить, не контролировать. Это совершенно разные вещи.
Поэтому мы должны ожидать худшее развитие событий. Враг может осуществить на Запорожской атомной электростанции что угодно, любую провокацию", - пояснил Федоров.
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