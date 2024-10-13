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МАГАТЭ не способно контролировать ситуацию на Запорожской АЭС, - глава ОВА Федоров

ЗАЕС

На захваченной российскими оккупантами Запорожской АЭС присутствуют наблюдатели Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), но эта организация не способна контролировать ситуацию на ЗАЭС.

Об этом рассказал в интервью Голосу Америки председатель Запорожской областной военной администрации Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.

"Ситуация (на Запорожской АЭАС. - Ред.) стабильно критическая. Ни один цивилизованный человек не контролирует, что там происходит. Мы понимаем, что МАГАТЭ, находясь там, не способно контролировать ситуацию. Способно только мониторить, не контролировать. Это совершенно разные вещи.

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Поэтому мы должны ожидать худшее развитие событий. Враг может осуществить на Запорожской атомной электростанции что угодно, любую провокацию", - пояснил Федоров.

Автор: 

МАГАТЭ (398) Федоров Иван (469) Запорожская АЭС (712)


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13.10.2024 00:45 Ответить
МАГАТЕ лише здатне обніматися з кацапами.
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13.10.2024 04:27 Ответить
МАГАТЕ,ОБСЕ,ООН сожрали миллионы долларов а на выходе пшик.
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13.10.2024 07:37 Ответить
Капітан Очевидність
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13.10.2024 08:43 Ответить
Федоров повідомив нам те, про що всім відомо (просто з новин) вже більше двох років.
Федоров точно на своєму місці?
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13.10.2024 08:46 Ответить
 
 