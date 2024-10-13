Суды уже рассмотрели 314 дел об отмене новых штрафов от ТЦК. ИНФОГРАФИКА

По меньшей мере 314 дел об отмене штрафов от ТЦК по состоянию на начало октября найдено в судебном реестре за 5 месяцев с момента введения в действие новых норм о нарушении правил воинского учета. С каждым месяцем дел становится больше. В большинстве случаев суд отменяет штрафы.

Об этом сообщает платформа для работы с открытыми данными Опендатабот, передает Цензор.НЕТ.

"По меньшей мере 314 дел об обжаловании штрафов от ТЦК рассмотрели украинские суды с июня по октябрь текущего года - уже после введения новых правил и штрафов за нарушение правил воинского учета.

Подобных дел становится больше с каждым месяцем: если в июне их было всего 10, в сентябре количество обращений достигло 148. С начала октября уже рассмотрено 34 дела.

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Опендатабот проанализировал дела об отмене штрафов и в большинстве случаев суды остаются на стороне истцов и отменяют штрафы.

Сейчас можно выделить три основные причины отмены штрафов:

несоблюдение ТЦК процедуры наложения штрафа.

отсутствие убедительных доказательств совершения нарушений гражданами.

штрафы налагаются за период, когда новые нормы еще не вступили в силу, что является основанием для их отмены", - говорится в сообщении.

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