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Суды уже рассмотрели 314 дел об отмене новых штрафов от ТЦК. ИНФОГРАФИКА

Суд

По меньшей мере 314 дел об отмене штрафов от ТЦК по состоянию на начало октября найдено в судебном реестре за 5 месяцев с момента введения в действие новых норм о нарушении правил воинского учета. С каждым месяцем дел становится больше. В большинстве случаев суд отменяет штрафы.

Об этом сообщает платформа для работы с открытыми данными Опендатабот, передает Цензор.НЕТ.

"По меньшей мере 314 дел об обжаловании штрафов от ТЦК рассмотрели украинские суды с июня по октябрь текущего года - уже после введения новых правил и штрафов за нарушение правил воинского учета.

Подобных дел становится больше с каждым месяцем: если в июне их было всего 10, в сентябре количество обращений достигло 148. С начала октября уже рассмотрено 34 дела.

Читайте: Нардеп "Слуги народа" Потураев о рейде полиции и ТЦК после концерта "Океана Эльзы": Приветствую такие проверки, они должны быть постоянными

Опендатабот проанализировал дела об отмене штрафов и в большинстве случаев суды остаются на стороне истцов и отменяют штрафы.

Кількість справ щодо скасування штрафів від ТЦК

Сейчас можно выделить три основные причины отмены штрафов:

  • несоблюдение ТЦК процедуры наложения штрафа.
  • отсутствие убедительных доказательств совершения нарушений гражданами.
  • штрафы налагаются за период, когда новые нормы еще не вступили в силу, что является основанием для их отмены", - говорится в сообщении.

Также читайте: Военные обратились к недовольным действиями ТЦК: "А если бы пришли кацапы, вы бы тоже кричали ганьба?"

Автор: 

суд (25135) мобилизация (2796) штраф (1287) ТЦК (582)


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Топ комментарии
+12
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13.10.2024 00:52
+12
Шановний, може одразу у піч?
З якого напрямку пишеш воїн?
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13.10.2024 08:15
+8
Зедєрьмаки спеціально ліплять з українців "нарід-ухилянт", щоб потім сказати - це не ми, це вони не хочуть воювати 🤬

При цьому зелена влада обкрадає ЗСУ на мільярди, краде навіть на їжі і турнітеках, саботує розвиток ВПК, випуск снарядів, фортифікації, УМИСНО знищує наших військових в безглуздих авантюрах.

Владу в Україні захопив хитрий і небезпечний ворог, який прикривається державними символами тризубом і прапором.
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13.10.2024 10:27
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13.10.2024 00:32 Ответить
Если будет штраф. Люди заплатят штраф, но откажутся от детей.
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13.10.2024 00:49 Ответить
Про детей в нашей стране можно забыть.
Уже только негры.
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13.10.2024 10:30 Ответить
Якась маячня.
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13.10.2024 14:46 Ответить
Сподіваюсь це дозволить збільшити мобілізацію
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13.10.2024 00:50 Ответить
Вона іде. Насправді у відкритий простір виходить непевна інфа. Тому багато чого незрозуміло.
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13.10.2024 14:48 Ответить
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13.10.2024 00:52 Ответить
суд у більшості випадків керується КоАП, а ТЦК обмажує лише скудна фантазія
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13.10.2024 01:15 Ответить
КУпАП,а коап
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13.10.2024 13:34 Ответить
А накласти штрафи судом у відповідь на тцк за такі справи.
Чи у суду є купа часу і немає інших справ.
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13.10.2024 03:23 Ответить
Суд від свого імені накладає штрафи лише за порушення у сфері судочинства.
У всіх інших випадках суд лише розглядає адміністративні матеріали які складені уповноваженими посадовими особами і ухвалює рішення.
А ось засоби реагування (ухвала чи припис) суд може постановити.
Але думаю, що поки не буде узагальнена практика і не буде роз'яснення, щодо уніфікованих підходів від Верховного суду то нічого не буде.
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13.10.2024 06:11 Ответить
Дякую за роз'яснення
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13.10.2024 11:15 Ответить
Суд стягує з тце судовий збір і судові витрати позиваса,але тцк похєр,гроші ж державні
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13.10.2024 13:36 Ответить
І суддю який винесе припис на користь ухилянта і адвоката разом з підар сом ухилянтом в окопи з ломом і лопатою
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13.10.2024 08:01 Ответить
Шановний, може одразу у піч?
З якого напрямку пишеш воїн?
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13.10.2024 08:15 Ответить
Основа любої держави то право, якщо корабельні сосни склали такий закон а недалекі депутати, деякі навіть не в курсі за що вони кнопку натискають, його прийняли з порушенням інших законів і конституції. То нехай такі дії оскаржують, нехай думають що вони приймають і як це потім буде працювати.

Не буде майбутнього в державі де все залежить тільки від хотілок однієї людини яка може не з тої ноги стати і припустимо видати постанову що треба вже не в унітаз ходити а в раковину і за це буде штраф. Має бути незалежна судова система і запобіжник незалежна Рада де закони формують професійні юристи.
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13.10.2024 11:39 Ответить
І тебе розстріляти за сзч без суда і слідства
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13.10.2024 13:37 Ответить
Якщо врахувати що в більшості ''судів'' працюють латентні сепари,то результат більш ніж прогнозований.
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13.10.2024 08:45 Ответить
Зедєрьмаки спеціально ліплять з українців "нарід-ухилянт", щоб потім сказати - це не ми, це вони не хочуть воювати 🤬

При цьому зелена влада обкрадає ЗСУ на мільярди, краде навіть на їжі і турнітеках, саботує розвиток ВПК, випуск снарядів, фортифікації, УМИСНО знищує наших військових в безглуздих авантюрах.

Владу в Україні захопив хитрий і небезпечний ворог, який прикривається державними символами тризубом і прапором.
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13.10.2024 10:27 Ответить
Наразі можна виділити три основні причини скасування штрафів:

- недотримання ТЦК процедури накладення штрафу.
- відсутність переконливих доказів вчинення порушень громадянами.
- штрафи накладаються за період, коли нові норми ще не набули чинності, що є підставою для їх скасування".
Джерело:

Тобто, це випадки неякісного оформлення адмін. правопорушення - прояви недостатньої підготовленості працівників ТЦК. Або роздолбайства, чи відвертої корупції (так теж можна заховати).

Але це не факт, що правопорушення не було.

Для балансу було б непогано надати інфу скільки випадків штрафів вже сплачено.
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13.10.2024 14:55 Ответить
Харків. ОЗУ Єрмака намагалися запакувати 16-річного хлопця, проте перехожі відбили його, - місцеві канали.

Підкреслюю, це не військові, не ТЦК. Це якісь перероджені манкурти, беркутня з Майдану, яка знову слугує Татарову.

Хто сіє вітер, пожне бурю
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13.10.2024 18:36 Ответить
 
 