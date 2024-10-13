Суды уже рассмотрели 314 дел об отмене новых штрафов от ТЦК. ИНФОГРАФИКА
По меньшей мере 314 дел об отмене штрафов от ТЦК по состоянию на начало октября найдено в судебном реестре за 5 месяцев с момента введения в действие новых норм о нарушении правил воинского учета. С каждым месяцем дел становится больше. В большинстве случаев суд отменяет штрафы.
Об этом сообщает платформа для работы с открытыми данными Опендатабот, передает Цензор.НЕТ.
"По меньшей мере 314 дел об обжаловании штрафов от ТЦК рассмотрели украинские суды с июня по октябрь текущего года - уже после введения новых правил и штрафов за нарушение правил воинского учета.
Подобных дел становится больше с каждым месяцем: если в июне их было всего 10, в сентябре количество обращений достигло 148. С начала октября уже рассмотрено 34 дела.
Опендатабот проанализировал дела об отмене штрафов и в большинстве случаев суды остаются на стороне истцов и отменяют штрафы.
Сейчас можно выделить три основные причины отмены штрафов:
- несоблюдение ТЦК процедуры наложения штрафа.
- отсутствие убедительных доказательств совершения нарушений гражданами.
- штрафы налагаются за период, когда новые нормы еще не вступили в силу, что является основанием для их отмены", - говорится в сообщении.
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Уже только негры.
Чи у суду є купа часу і немає інших справ.
У всіх інших випадках суд лише розглядає адміністративні матеріали які складені уповноваженими посадовими особами і ухвалює рішення.
А ось засоби реагування (ухвала чи припис) суд може постановити.
Але думаю, що поки не буде узагальнена практика і не буде роз'яснення, щодо уніфікованих підходів від Верховного суду то нічого не буде.
З якого напрямку пишеш воїн?
Не буде майбутнього в державі де все залежить тільки від хотілок однієї людини яка може не з тої ноги стати і припустимо видати постанову що треба вже не в унітаз ходити а в раковину і за це буде штраф. Має бути незалежна судова система і запобіжник незалежна Рада де закони формують професійні юристи.
При цьому зелена влада обкрадає ЗСУ на мільярди, краде навіть на їжі і турнітеках, саботує розвиток ВПК, випуск снарядів, фортифікації, УМИСНО знищує наших військових в безглуздих авантюрах.
Владу в Україні захопив хитрий і небезпечний ворог, який прикривається державними символами тризубом і прапором.
- недотримання ТЦК процедури накладення штрафу.
- відсутність переконливих доказів вчинення порушень громадянами.
- штрафи накладаються за період, коли нові норми ще не набули чинності, що є підставою для їх скасування".
Джерело:
Тобто, це випадки неякісного оформлення адмін. правопорушення - прояви недостатньої підготовленості працівників ТЦК. Або роздолбайства, чи відвертої корупції (так теж можна заховати).
Але це не факт, що правопорушення не було.
Для балансу було б непогано надати інфу скільки випадків штрафів вже сплачено.
Підкреслюю, це не військові, не ТЦК. Це якісь перероджені манкурти, беркутня з Майдану, яка знову слугує Татарову.
Хто сіє вітер, пожне бурю