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Сопротивление на оккупированных территориях стало более точечным и результативным, - глава Запорожской ОВА Федоров

Іван Федоров

Российские захватчики регулярно похищают и убивают украинцев на оккупированных территориях.

Об этом рассказал в интервью Голосу Америки председатель Запорожской областной военной администрации Иван Федоров, рассказывая о нынешней ситуации в оккупированном россиянами Мелитополе, передает Цензор.НЕТ.

"Я бы выделил несколько аспектов. Первое - это похищения людей. Мы ежедневно или еженедельно получаем страшные цифры об очередных похищениях людей или об убийствах тех, кого похитили.

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Второе - это милитаризация населения и геноцид украинского народа. Враг пытается завести на оккупированные территории из России бывших военнослужащих, правоохранителей, чтобы размыть нашу идентичность.

Молодежь - категория, которая страдает больше всего. Почему? Потому что враг пытается своей пропагандой промыть им мозги. Вражеская пропаганда - качественная. Поэтому молодежь очень страдает. И мы после возвращения этих территорий увидим последствия этого.

Но нет никакого сомнения, что мы вернемся на эти территории. Наша самая большая ценность - люди там, которых мы должны освободить из вражеского плена", - рассказал Федоров.

Председатель ОВА также описал ситуацию с сопротивлением оккупантам.

"Многие боятся. Поэтому, если делаются спецоперации, то точечные и результативные. Как, например, на прошлой неделе в Энергодаре уничтожили машину с руководителем охраны ЗАЭС.

Поэтому исчезло ли сопротивление? Нет, не исчезло. Оно стало более точечным и результативным.

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Самое страшное, что в 2014-м году мы все отказались от временно оккупированных территорий: Донбасса, Луганска, Крыма. Международное сообщество сказало нам: не надо агрессии. Это был плохой опыт, и сейчас мы не имеем права его повторить.

Потому что мира не будет, если мы отказываемся от уже новых оккупированных территорий. За что мы потеряли сотни тысяч жизней? За что были сломаны миллионы судеб? Поэтому мы должны одержать победу и вернуть территории", - отметил Федоров.

Автор: 

оккупация (10187) Запорожская область (3168) Федоров Иван (469)


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Топ комментарии
+10
"Какаяразніца дуже швидко перевзувається. У нас вони швидко вдягли вишиванки, а там також швидко вдягли гімнастерки.
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13.10.2024 01:31
+7
"...здобути перемогу та повернути території.." Все що могли Ви зелені потвори зробили: поклали асвальт для путінських танків заморозили ракетні програми розмінували Чонгар зняли війська і з кримського напрямку не підірвали мости -зробили все що потрібно було путтіну для оокупації півдня України.. Тепер мрієте про неможливе.
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13.10.2024 07:14
+5
Слишком много Федорова, чересчур
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13.10.2024 01:59
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Правила форума Совет форумчан
А чому так швидко страждає молодь від пропаганди? Всього 2,5 роки пройшло.
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13.10.2024 01:26 Ответить
"Какаяразніца дуже швидко перевзувається. У нас вони швидко вдягли вишиванки, а там також швидко вдягли гімнастерки.
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13.10.2024 01:31 Ответить
Дiти - гнучкi, як лоза, куди нахилиш, туди й нахиляться, бо у них ще не сформована громадянська позицiя, в якiй би вони добре розумiлися. Ми виннi в першу чергу, що не вберегли наших дiтей вiд супостата.
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13.10.2024 06:56 Ответить
Слишком много Федорова, чересчур
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13.10.2024 01:59 Ответить
Несе хєрню про кордони 91 року. Нехай йому хтось скаже, що зєльоний лідор давно про це не гундосить.
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13.10.2024 08:05 Ответить
відпрацьовує "посадовий оклад"...
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13.10.2024 09:42 Ответить
Удачно проведенная операция спецуры. Какой это спротив. Там и без спротыву всех уже замордовали, кто не успел выехать.
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13.10.2024 06:53 Ответить
Можливо ви поясните для чого ризикувати життям спецпризначенців щоб вбити начальника сторожів(воєнізована охорона)? Як це вплине на перебіг війни? Мутна історія, спротив там ні до чого, бреше Фєдоров
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13.10.2024 08:09 Ответить
А вiд АБИРВАЛГу, по 18, при владi всього можна очiкувати.
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13.10.2024 08:43 Ответить
"...здобути перемогу та повернути території.." Все що могли Ви зелені потвори зробили: поклали асвальт для путінських танків заморозили ракетні програми розмінували Чонгар зняли війська і з кримського напрямку не підірвали мости -зробили все що потрібно було путтіну для оокупації півдня України.. Тепер мрієте про неможливе.
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13.10.2024 07:14 Ответить
Не мріють, їм реально похєр. Просто брешуть. Мелють язиками абищо
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13.10.2024 08:10 Ответить
Кацапів всіх національностей роду і віку всіх нищити і всюди це не люди а недорозвинена гілка чи проміжна між людиною і мавпою
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13.10.2024 08:05 Ответить
Хотілось би спитати Федорова , а чи ведете ви в області пропаганду української мови, історії України, любові до своєї землі, ідентичності, росія завдяки цьому і перемелює українців в недоросіян
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13.10.2024 08:05 Ответить
Спочатку здають Україну ,а потім кажуть про нац партизанський спротив ?!!! Ви ж пі* араси, здали теріторію ,відкрили Чонгар ,а тепер люди мусять себе захищати ,а ви 🤡 зеленські, зірочки заробляїте !!!
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13.10.2024 10:38 Ответить
 
 