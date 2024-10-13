Сопротивление на оккупированных территориях стало более точечным и результативным, - глава Запорожской ОВА Федоров

Российские захватчики регулярно похищают и убивают украинцев на оккупированных территориях.

Об этом рассказал в интервью Голосу Америки председатель Запорожской областной военной администрации Иван Федоров, рассказывая о нынешней ситуации в оккупированном россиянами Мелитополе, передает Цензор.НЕТ.

"Я бы выделил несколько аспектов. Первое - это похищения людей. Мы ежедневно или еженедельно получаем страшные цифры об очередных похищениях людей или об убийствах тех, кого похитили.

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Второе - это милитаризация населения и геноцид украинского народа. Враг пытается завести на оккупированные территории из России бывших военнослужащих, правоохранителей, чтобы размыть нашу идентичность.

Молодежь - категория, которая страдает больше всего. Почему? Потому что враг пытается своей пропагандой промыть им мозги. Вражеская пропаганда - качественная. Поэтому молодежь очень страдает. И мы после возвращения этих территорий увидим последствия этого.

Но нет никакого сомнения, что мы вернемся на эти территории. Наша самая большая ценность - люди там, которых мы должны освободить из вражеского плена", - рассказал Федоров.

Председатель ОВА также описал ситуацию с сопротивлением оккупантам.

"Многие боятся. Поэтому, если делаются спецоперации, то точечные и результативные. Как, например, на прошлой неделе в Энергодаре уничтожили машину с руководителем охраны ЗАЭС.

Поэтому исчезло ли сопротивление? Нет, не исчезло. Оно стало более точечным и результативным.

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Самое страшное, что в 2014-м году мы все отказались от временно оккупированных территорий: Донбасса, Луганска, Крыма. Международное сообщество сказало нам: не надо агрессии. Это был плохой опыт, и сейчас мы не имеем права его повторить.

Потому что мира не будет, если мы отказываемся от уже новых оккупированных территорий. За что мы потеряли сотни тысяч жизней? За что были сломаны миллионы судеб? Поэтому мы должны одержать победу и вернуть территории", - отметил Федоров.