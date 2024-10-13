Российские оккупанты разворовывают стипендии детей на Донетчине, - Центр нацсопротивления
Невыплаты стипендий воспитанникам местных фейковых учебных заведений на временно оккупированной Донетчине уже стали привычным явлением. В большинстве случаев ученики колледжей и ПТУ, а также студенты смирились с этим.
Об этом сообщает Центр нацспортива, передает Цензор.НЕТ.
"Однако терпение таки лопнуло у воспитанников одного из лицеев Макеевки. Здесь директор учебного заведения, который пошел на сотрудничество с российской оккупационной администрацией, присвоил себе 175 тысяч российских рублей.
Похожая ситуация произошла и со студентам "Луганского художественно-промышленного колледжа", среди которых значительное количество дети-сироты. Им в течение полугода не выплачивали стипендии.
Это уже тенденция, когда оккупационные администрации учебных заведений на ВОТ Украины организовали преступные схемы, через которые присваивают средства, предназначенные на выплату стипендий. Очевидно, что "заоблачных" зарплат и социальных льгот, обещанных кремлем, местным коллаборационистам недостаточно - жить на широкую ногу хочется. А почему бы не украсть у детей?
Центр национального сопротивления призывает всех неравнодушных помогать Силам обороны Украины пресекать преступления российских приспешников на нашей земле. Есть информация о враге и его коллаборационистах - присылайте по этой ссылке. Анонимность гарантируем!" - говорится в сообщении.
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