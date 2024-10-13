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Новости
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Российские оккупанты разворовывают стипендии детей на Донетчине, - Центр нацсопротивления

ЦНС

Невыплаты стипендий воспитанникам местных фейковых учебных заведений на временно оккупированной Донетчине уже стали привычным явлением. В большинстве случаев ученики колледжей и ПТУ, а также студенты смирились с этим.

Об этом сообщает Центр нацспортива, передает Цензор.НЕТ.

"Однако терпение таки лопнуло у воспитанников одного из лицеев Макеевки. Здесь директор учебного заведения, который пошел на сотрудничество с российской оккупационной администрацией, присвоил себе 175 тысяч российских рублей.

Похожая ситуация произошла и со студентам "Луганского художественно-промышленного колледжа", среди которых значительное количество дети-сироты. Им в течение полугода не выплачивали стипендии.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россияне агитируют детей в оккупированном Мелитополе поступать в военные вузы, - Центр национального сопротивления

Это уже тенденция, когда оккупационные администрации учебных заведений на ВОТ Украины организовали преступные схемы, через которые присваивают средства, предназначенные на выплату стипендий. Очевидно, что "заоблачных" зарплат и социальных льгот, обещанных кремлем, местным коллаборационистам недостаточно - жить на широкую ногу хочется. А почему бы не украсть у детей?

Центр национального сопротивления призывает всех неравнодушных помогать Силам обороны Украины пресекать преступления российских приспешников на нашей земле. Есть информация о враге и его коллаборационистах - присылайте по этой ссылке. Анонимность гарантируем!" - говорится в сообщении.

Автор: 

оккупация (10187) стипендии (206) Центр национального сопротивления (574)


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Топ комментарии
+9
Слава богу, у нас такого немає!
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13.10.2024 02:07
+5
******* з українського бюджету? НІ!!!!. Ну нафіг про це писати. Тим більше, що перевірити це не можливо. ВОНО НАМ НЕ ПОТРІБНО. Ви своїми крадіями займайтесь. Тут не про навчання, тут крадууть у військових.
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13.10.2024 07:05
+3
Як при Порошенко було, але потужний Лідер скінчив епоху крадівництва
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13.10.2024 07:34
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посилання та телеграм- це анонімність?
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13.10.2024 02:01 Ответить
Слава богу, у нас такого немає!
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13.10.2024 02:07 Ответить
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13.10.2024 07:44 Ответить
Хто в кого вчиться?!
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13.10.2024 05:29 Ответить
В Приазовском университете города Мариуполя в 90х годах стипендию за первые два года заплатили только на третьем курсе всего 6 гривен за месяц. По стоимости килограмм ливерной колбасы.
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13.10.2024 05:46 Ответить
Тогда доллар был в пределах 1 : 1.8
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13.10.2024 06:39 Ответить
по сегодняшнему курсу это будет 3юсд х 40грн = 120 грн
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13.10.2024 06:42 Ответить
Это сколько ж ливерки можно накупить?
https://silpo.ua/product/kovbasa-liverna-globyno-nizhna-p-a-1-g-184974?gad_source=1&gclid=CjwKCAjw3624BhBAEiwAkxgTOtsLpiXcg-yXGoiHXGQYyJK6A0tACbtbVngCOA9RECW7J3AzbzXh3xoCvogQAvD_BwE
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13.10.2024 12:09 Ответить
******* з українського бюджету? НІ!!!!. Ну нафіг про це писати. Тим більше, що перевірити це не можливо. ВОНО НАМ НЕ ПОТРІБНО. Ви своїми крадіями займайтесь. Тут не про навчання, тут крадууть у військових.
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13.10.2024 07:05 Ответить
Там наші діти є
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13.10.2024 07:29 Ответить
Як при Порошенко було, але потужний Лідер скінчив епоху крадівництва
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13.10.2024 07:34 Ответить
Що ви про росію?! Продовжить тему, наприклад, про євро в багажнику, або про крадіїв на закупці продуктів і зброї для армії!!!!!??? Чи вже тема закрита?!
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13.10.2024 07:49 Ответить
Яке щастячко, що наша влада усім крадіям вже руки повідрубувала!
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13.10.2024 07:50 Ответить
своїми крадіями займіться
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13.10.2024 07:56 Ответить
З початку самі перестаньте красти.
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13.10.2024 07:58 Ответить
Тут усе розкрадають!
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13.10.2024 09:29 Ответить
Які заклади такі і стипендії... Кацапи, шо тут дивуватись...
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13.10.2024 09:33 Ответить
А в цей час коломойські окупанти розкрадають бюджет України як в останнє.
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13.10.2024 09:43 Ответить
В Україні війскових і народ України теж добре обкрадають і бюджет розкрадають-"слуги" рросійських окупантів в Україні
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13.10.2024 09:55 Ответить
 
 