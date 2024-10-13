Российские оккупанты разворовывают стипендии детей на Донетчине, - Центр нацсопротивления

Невыплаты стипендий воспитанникам местных фейковых учебных заведений на временно оккупированной Донетчине уже стали привычным явлением. В большинстве случаев ученики колледжей и ПТУ, а также студенты смирились с этим.

Об этом сообщает Центр нацспортива, передает Цензор.НЕТ.

"Однако терпение таки лопнуло у воспитанников одного из лицеев Макеевки. Здесь директор учебного заведения, который пошел на сотрудничество с российской оккупационной администрацией, присвоил себе 175 тысяч российских рублей.

Похожая ситуация произошла и со студентам "Луганского художественно-промышленного колледжа", среди которых значительное количество дети-сироты. Им в течение полугода не выплачивали стипендии.

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Это уже тенденция, когда оккупационные администрации учебных заведений на ВОТ Украины организовали преступные схемы, через которые присваивают средства, предназначенные на выплату стипендий. Очевидно, что "заоблачных" зарплат и социальных льгот, обещанных кремлем, местным коллаборационистам недостаточно - жить на широкую ногу хочется. А почему бы не украсть у детей?

Центр национального сопротивления призывает всех неравнодушных помогать Силам обороны Украины пресекать преступления российских приспешников на нашей земле. Есть информация о враге и его коллаборационистах - присылайте по этой ссылке. Анонимность гарантируем!" - говорится в сообщении.