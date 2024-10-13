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Новости Война
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Лубинец обратился в ООН и МККК из-за расстрела россиянами 9 украинских военнопленных в Курской области

розстріл полонених на Курщині

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец направил письма в ООН и МККК относительно очередного преступления россиян - расстрела 9 украинских военнопленных в Курской области.

Об этом сообщил Лубинец, передает Цензор.НЕТ.

"В социальных сетях снова распространяется информация о возможном расстреле россиянами 9 украинских военнопленных на Курщине", - говорится в сообщении.

Лубинец подчеркнул, что такие действия являются грубым нарушением Женевской конвенции об обращении с военнопленными.

"В очередной раз направил письма в ООН и МККК относительно очередного преступления россиян. Эти действия не должны остаться безнаказанными, и враг должен понести всю ответственность. Россия - это страна-террорист, которая нарушает все правила и обычаи войны. Международное сообщество не должно закрывать глаза на такие преступления!" - добавил омбудсмен.

Также читайте: Лубинец обратился в МККК и ООН из-за казни россиянами украинских военнопленных в Донецкой области: "Это недопустимо"

Напомним, по данным DeepState, войска РФ расстреляли группу пленных украинских военных на Курщине. Сообщается, что это произошло 10 октября, расстреляли дронщиков и смежников в районе н.п. Зеленый Путь.

Автор: 

военнопленные (1109) расстрел (505) Лубинец Дмитрий (480) Курск (1136)


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Топ комментарии
+13
у Спортлото можно ще
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13.10.2024 10:55
+13
Не можна показати те,чого немає. А на українців їм начхати.
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13.10.2024 10:58
+9
Сумніваюсь що ці листи взагалі прочитають в цих шарашкіних конторах.
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13.10.2024 10:57
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у Спортлото можно ще
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13.10.2024 10:55 Ответить
Ну язик в жопу і мовчать теж не варіант...
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13.10.2024 12:43 Ответить
усі злочини нацистів московії мають бути задокументовані. А інакше у них буде образ білих і пухнастих
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13.10.2024 13:23 Ответить
ну так. Згодиться, можно буде із архівів ООН витягти років через 20 для майбутнього суду над колишньою рф. Але це не точно.
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14.10.2024 05:06 Ответить
років через 20 ? Ні, лайно стільки не проживе
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14.10.2024 12:27 Ответить
Неважливо, хай десять. Все одно не вдасться притягнути до суду. Бо новоутворення будуть зїжджати від відповідальності.
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14.10.2024 16:11 Ответить
Скільки ще має загинути українців щоб країни Заходу нарешті показали свій характер та надали необхідні дозволи?
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13.10.2024 10:55 Ответить
Не можна показати те,чого немає. А на українців їм начхати.
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13.10.2024 10:58 Ответить
там такі коричньові лінії, що з розгону не перескочиш.
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13.10.2024 11:00 Ответить
Сумніваюсь що ці листи взагалі прочитають в цих шарашкіних конторах.
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13.10.2024 10:57 Ответить
Краще напиши ЗОЛКИНУ...
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13.10.2024 10:59 Ответить
послухай що каже Золкин про Червоний Хрест і не пиши дурні .
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13.10.2024 11:14 Ответить
Байдуже що він каже. Ти поглянь на пики рашистів. І їх привелеї. А базікати вміють і Зеля, і Дермак, і Безугла. Головне справи
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13.10.2024 11:26 Ответить
так ці привелеї треба скорочувати після кожного такого випадку . за справи , то погану справу робить Золкин збираючи інформацію про кацапську армію ? не треба порівнювати Золкина з піськограєм і Безумною , бо це не порівнянні речи .
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13.10.2024 11:37 Ответить
які ще привилеї??? Лише тільки за Оленівку, їх (рашистів) треба було знищіти. Залишити лише тіх, що підуть на обмін. Я вже не кажу про відрубані голови та статеві органи. Ворогам смерть
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13.10.2024 12:06 Ответить
дзвінки , посилки , магазини хіба це не привілеї ? знищувати треба ворогів які не суть небезпеку , а не тих хто на зоні конверти клее . знищувати треба пілотів , ракетчиків , військових інженерів , а витрачати час і сили на звичайне м'ясо .
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13.10.2024 12:16 Ответить
всі полонені рашисти співають приблизно одне. І байдуже що він на зоні робив, "смотрящім" був чи півнем співав. Він прийшов вбивати, у тому числі і тебе
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13.10.2024 12:20 Ответить
так я за вбивати тих хто зі зброєю ! але вбивати тих хто кинув і здався це тупо .
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13.10.2024 12:27 Ответить
І що з того? Наші теж були без зброї. Це якось врятувало ім життя? Тому "око за око" і тільки так
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13.10.2024 14:04 Ответить
ти тупе шо може казати вбивця який забив людину до смерті доскою а ти каструля тупа віриш шо воно на Україну працює ане на підорашку
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13.10.2024 11:32 Ответить
В МККР просто сидят пох...сты и импотенты ...
тупо там сидят зарабатывают бабки и пользуются своим иммунитетом.
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13.10.2024 11:00 Ответить
Якраз оті дві ''кантори'' чи не найбеззубіші.
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13.10.2024 11:01 Ответить
Просто відзвітував про свою роботу, не вперше. Реакції нуль, бо пуйло ядеркою вдарить.
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13.10.2024 11:07 Ответить
Можно ещё направить листы в космос! Путлер ложил на всякие женевские конвенции!
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13.10.2024 11:08 Ответить
А ми їх олівє сігарєти нехай бачить які ми хорошіє. Ми нє ведемося на провокації ми за мір
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13.10.2024 11:13 Ответить
ну да я не розумію чому їм квартири і машини ше не дають
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13.10.2024 11:37 Ответить
Якби през оголосив,що з огляду на такі випадки та реакцію світу,Україна не бачить підстав брати полонених,то ,можливо,щось би змінилося.
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13.10.2024 11:40 Ответить
зе!дегенерат лубінець, дуже потужний.
листи пише. в листах вимагає.
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13.10.2024 11:41 Ответить
А Захід хоче перемовен між Україною та рф.
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13.10.2024 11:44 Ответить
А може не треба кидати військових на призволяще без б.к.???
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13.10.2024 11:51 Ответить
Лубінець ти настільки тупий що не розумієш одної істини , москалі і всякі там оони женевсьі конвенції червоні хрести речі не сумісні .
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13.10.2024 11:55 Ответить
Спеціально для тупих - усі злочини нацистів Московії мають бути задокументовані. А інакше у них буде образ білих і пухнастих
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13.10.2024 13:22 Ответить
Спеціально для розумних провокаторів . Ці злочинці понесуть покарання років приблизно через 50.
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13.10.2024 19:32 Ответить
У разі поразки рашисти розстріляють усю Україну - зокрема ухильников.

(мені 72, якщо є питання)
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13.10.2024 13:21 Ответить
Є така опція, чи дійство, як завгодно можна називати, під назвою УЛЬТИМАТУМ. На полі бою ультиматум досить часто досягає своєї мети, ну наприклад пропозиція-вимога скласти зброю та здатися в полон, інакше буде ліквідація при спробі чинити опір. Це ми досить часто спостерігали з відео наших хлопців під час боїв. Але це все дрібниці місцевого значення, мається на увазі бій, зачистка на якісь обмеженій тактично території. Ультиматум має поширитись стратегично, розповсюитися широким фронтом. Ну на приклад. Весь світ бачить військові, нелюдяні злочини оркостану, вбивства цивільних бомбардуванням та знищенням наших населених пунктів, страта наших військових, які здалися в полон та багато, багато, нажаль інших випадків злочинів. Чесно кажучи, після "Охмадиту", атаки на святе, на дітей, була надія, що врешті решт, захід та американці прокинуться, надавши дозвіл ******* кацапів дальнобійною зброєю. Ан нІт, чергова, стотисячна стурбованість, більш нічого, як завжди. Далі купа злочинів, сумський дитячий будинок, будинок людей похилого віку, лікарня, універсітет. Це тільки про Суми мова, бо я це все бачу, мешкаючи тут, а по всій країні ще більше. Розумію, багато пишу, спробую коротко далі. Остін та міністр "нападу" рашки, досить регулярно балакають по телефону, то один ініціатор розмови, то інший, щось таки патякають? Ну може ж Остін, в режимі УЛЬТИМАТУМА, сказати, чи передати через того йолопа, що мовляв, майже три роки світ спостерігає за вбивством мирних українців, за численими злочинами, що все "баста" терпець урвався. І якщо в подальшому, хоч одна атака на мирних людей, хоч одна жертва від вашого терору, ми неввагаясь наступного дня надаємо дозвіл да далекобій. А з нашої сторони, аналогічно можна ї за страти військовополонених, ще оди злочин, ще одне вбивство, все ми знімаємо з себе всі обмеження та виконання вселяких конвенцій. Оприлюднити ці ультиматуми з усіх трибун, включаючи ООН, Європарламент, та інших сраних пАсЕ, пАрЕ, червоних та не дуже хрестів та іншої прокацапячої "шалупоні". І нехай вони, там хоч захлинуться соплями заперечення та обурення у мільонному ступеню, та пофіг, пішли нафіг. Не знаю, може й дурниці написав, але чомусь саме такі думки прийшли в голову.
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13.10.2024 13:30 Ответить
 
 