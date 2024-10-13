Лубинец обратился в ООН и МККК из-за расстрела россиянами 9 украинских военнопленных в Курской области

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец направил письма в ООН и МККК относительно очередного преступления россиян - расстрела 9 украинских военнопленных в Курской области.

Об этом сообщил Лубинец, передает Цензор.НЕТ.

"В социальных сетях снова распространяется информация о возможном расстреле россиянами 9 украинских военнопленных на Курщине", - говорится в сообщении.

Лубинец подчеркнул, что такие действия являются грубым нарушением Женевской конвенции об обращении с военнопленными.

"В очередной раз направил письма в ООН и МККК относительно очередного преступления россиян. Эти действия не должны остаться безнаказанными, и враг должен понести всю ответственность. Россия - это страна-террорист, которая нарушает все правила и обычаи войны. Международное сообщество не должно закрывать глаза на такие преступления!" - добавил омбудсмен.

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Напомним, по данным DeepState, войска РФ расстреляли группу пленных украинских военных на Курщине. Сообщается, что это произошло 10 октября, расстреляли дронщиков и смежников в районе н.п. Зеленый Путь.