В Польше откроют базу ПРО, с которой можно также сбивать российские ракеты, - Сикорский
В ближайшие недели в Редзикове в Польше откроют базу противоракетной обороны США, с которой также можно "сбивать российские ракеты, которые летят на Польшу".
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом в эфире радио Rebeliant сообщил глава МИД Польши Радослав Сикорский.
"В ближайшие недели мы откроем базу противоракетной обороны в Редзикове возле города Пуцк. Это та база, о которой мы договорились с Соединенными Штатами", - сообщил Сикорский.
Кроме того, глава польского МИД заявил, что он договорился, "чтобы ракеты могли также сбивать российские ракеты, которые летят на Польшу, а не только иранские ракеты, которые направляются на Соединенные Штаты".
"Наши оппоненты обвинили нас в уничтожении проекта базы, а он уже есть и вскоре будет официально открыт", - добавил Сикорский.
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А ті ракети, які летять до нас через Польщу, збивати не можна.
Джерело: https://society.comments.ua/ua/news/warrussia/desantniki-znischili-rosiyskih-shturmovikiv-yaki-rozstrilyali-viyskovih-na-kurschini-video-744774.html
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А на сукупному Заході повнісінько ракет, якими можна збивати що завгодно на росії!