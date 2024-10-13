В Польше откроют базу ПРО, с которой можно также сбивать российские ракеты, - Сикорский

В ближайшие недели в Редзикове в Польше откроют базу противоракетной обороны США, с которой также можно "сбивать российские ракеты, которые летят на Польшу".

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом в эфире радио Rebeliant сообщил глава МИД Польши Радослав Сикорский.

"В ближайшие недели мы откроем базу противоракетной обороны в Редзикове возле города Пуцк. Это та база, о которой мы договорились с Соединенными Штатами", - сообщил Сикорский.

Кроме того, глава польского МИД заявил, что он договорился, "чтобы ракеты могли также сбивать российские ракеты, которые летят на Польшу, а не только иранские ракеты, которые направляются на Соединенные Штаты".

"Наши оппоненты обвинили нас в уничтожении проекта базы, а он уже есть и вскоре будет официально открыт", - добавил Сикорский.

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