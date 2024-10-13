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В Польше откроют базу ПРО, с которой можно также сбивать российские ракеты, - Сикорский

Сікорський повідомив про відкриття бази ПРО

В ближайшие недели в Редзикове в Польше откроют базу противоракетной обороны США, с которой также можно "сбивать российские ракеты, которые летят на Польшу".

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом в эфире радио Rebeliant сообщил глава МИД Польши Радослав Сикорский.

"В ближайшие недели мы откроем базу противоракетной обороны в Редзикове возле города Пуцк. Это та база, о которой мы договорились с Соединенными Штатами", - сообщил Сикорский.

Кроме того, глава польского МИД заявил, что он договорился, "чтобы ракеты могли также сбивать российские ракеты, которые летят на Польшу, а не только иранские ракеты, которые направляются на Соединенные Штаты".

"Наши оппоненты обвинили нас в уничтожении проекта базы, а он уже есть и вскоре будет официально открыт", - добавил Сикорский.

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Автор: 

Польша (8497) ПРО (282) Сикорский Радослав (435)


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Топ комментарии
+14
Ви не зрозуміли, певно. Ніхто ракети і шахеди збивати не буде. Він мав на увазі, що якщо раптом розпочнеться війна між рашею і США, то тоді з цієї бази будуть, можливо, збивати пакети, які раша, можливо, запустить на америку. Нам же з тієї бази користі зараз нуль цілих *** десятих.
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13.10.2024 14:26
+8
"Десантники знищили російських штурмовиків, які розстріляли військових на Курщині"

Джерело: https://society.comments.ua/ua/news/warrussia/desantniki-znischili-rosiyskih-shturmovikiv-yaki-rozstrilyali-viyskovih-na-kurschini-video-744774.html
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13.10.2024 14:45
+6
Иран обстреливает США через Польшу? Иран вообще обстреливает США?
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13.10.2024 14:21
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Иран обстреливает США через Польшу? Иран вообще обстреливает США?
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13.10.2024 14:21 Ответить
Чергова байка...
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13.10.2024 14:22 Ответить
Ви не зрозуміли, певно. Ніхто ракети і шахеди збивати не буде. Він мав на увазі, що якщо раптом розпочнеться війна між рашею і США, то тоді з цієї бази будуть, можливо, збивати пакети, які раша, можливо, запустить на америку. Нам же з тієї бази користі зараз нуль цілих *** десятих.
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13.10.2024 14:26 Ответить
що він домовився, "щоб ракети могли також збивати російські ракети, які летять на Польщу, а не тільки іранські ракети, які прямують на Сполучені Штати Джерело:
А ті ракети, які летять до нас через Польщу, збивати не можна.
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13.10.2024 14:27 Ответить
Йди в сраку, пшецький балабол. Кожен сам за себе? Ну-ну...
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13.10.2024 14:33 Ответить
якщо з цієї бази не будутьзбивати ракети над Україною,тоді очевидно, що Україну в НАТО Україну не бачуть .найближчим часом і рашист може вибірково наносити ракетні удари по територіїУкраїни...
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13.10.2024 14:38 Ответить
Не будут. Эта база на берегу Балтики далеко от наших границ. Как-раз на пути баллистики из Ирана в США.
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13.10.2024 17:01 Ответить
"Десантники знищили російських штурмовиків, які розстріляли військових на Курщині"

Джерело: https://society.comments.ua/ua/news/warrussia/desantniki-znischili-rosiyskih-shturmovikiv-yaki-rozstrilyali-viyskovih-na-kurschini-video-744774.html
© Comments.ua
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13.10.2024 14:45 Ответить
Редзіково знаходиться біля міста Слупськ. А такого міста як Пуцьк немає в Польщі.
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13.10.2024 16:05 Ответить
Есть. И Пуцкий залив есть. Около Гдыни.
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13.10.2024 17:03 Ответить
Согласен , есть. Но это скорее не город, там население 10тысяч, а в Слупске 100тысяч.
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13.10.2024 19:10 Ответить
Пхе!
А на сукупному Заході повнісінько ракет, якими можна збивати що завгодно на росії!
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13.10.2024 16:12 Ответить
Також? А ще які є? Невже з Палестини?
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13.10.2024 18:10 Ответить
 
 