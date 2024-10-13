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В Армия+ появятся учебные курсы, Е-удостоверение и программа лояльности для воинов, - Минобороны

Нові функції в Армія+

Приложение Армия+ станет универсальным цифровым помощником военнослужащего. В следующей версии появятся функции обучения. Кроме того, в будущем будет добавлен электронный военный билет и социальные услуги и бонусы от бизнесов.

Как передает Цензор.НЕТ, о таких планах рассказала заместитель министра обороны Украины по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко во время встречи с американской делегацией во главе с вице-президентом Института мира США Уильямом Тейлором.

"В гражданской жизни мы привыкли к удобным цифровым сервисам. Наша цель - сделать военную службу максимально комфортной и современной, учитывая специфику армии", - подчеркнула Черногоренко.

По ее словам, ключевые нововведения Армия+ будут содержать:

  • учебный модуль с базовой информацией о военном деле, который уже согласован с Генеральным штабом ВСУ;
  • цифровой аналог военного билета, который будет иметь такую же юридическую силу, что и бумажный;
  • систему бонусов, скидок и социальных льгот для военных.

Читайте: Онлайн-рекрутинг, три типа отсрочок: Минобороны планирует привлечь еще несколько миллионов пользователей в "Резерв+" благодаря новым функциям

Также она рассказала, что в приложении Резерв+, появится инновационный сервис рекрутинга, что позволит военнообязанным просматривать актуальные вакансии в воинских частях.

"Мы стремимся сделать процесс мобилизации более прозрачным и информативным. Чтобы мотивированные люди, которые решили добровольно вступить в ряды Сил обороны, получили полную картину возможностей службы", - подчеркнула заместитель министра.

В свою очередь американская делегация отметила значительный прогресс Минобороны за последний год в сфере инноваций, в частности основание Коалиции дронов и внедрение важных законодательных инициатив. А также представила свои предложения по реформированию оборонного сектора в Украине.

Также читайте: В приложении "Армия+" зарегистрировались 300 тысяч военных, - Генштаб

Как сообщили в Минобороны, по итогам встречи стороны договорились продолжить тесное сотрудничество в сфере инноваций и цифровой трансформации оборонного сектора.

Автор: 

Минобороны (9405) приложение (170) электронные услуги (106)


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Топ комментарии
+10
До виборів треба встигнути всіх загнати в є-стойло.
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13.10.2024 15:53
+9
1. Коли ви вперше почали думати про застосунки?
2. Як часто ви думаєте про застосунки?
3. Що ви відчуваєте, коли думаєте про застосунки?
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13.10.2024 16:06
+7
А "верховна рада+" буде додаток, щоб пройти курси і стати народним депутатом?
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13.10.2024 15:58
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А рефералка буде? "Приведи друга - отримай тиждень відпустки"
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13.10.2024 15:53 Ответить
До виборів треба встигнути всіх загнати в є-стойло.
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13.10.2024 15:53 Ответить
А "верховна рада+" буде додаток, щоб пройти курси і стати народним депутатом?
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13.10.2024 15:58 Ответить
на запитання допитливих, бо не зебілів, надаємо відповідь, що даний додаток вже існує:"єТрускавець" та розрахований виключно на обраний монозбрід віслюка на початковому етапі накопичування моматеріальних цінностей...
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13.10.2024 16:23 Ответить
1. Коли ви вперше почали думати про застосунки?
2. Як часто ви думаєте про застосунки?
3. Що ви відчуваєте, коли думаєте про застосунки?
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13.10.2024 16:06 Ответить
... а що то таке оті застосунки? 😂
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13.10.2024 16:13 Ответить
за стосунки- це виключно, пошук партнера для створення гетеросексуальних сімей однієї статі...
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13.10.2024 16:25 Ответить
"гетеросексуальних сімей однієї статі"
Все, ви зламали мій мозок...
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13.10.2024 16:43 Ответить
Ці застосунки зараз тут з нами, в цій кімнаті?
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13.10.2024 16:42 Ответить
А ''програма лояльності'' це напевне фіксуватимуть як вилизуєш зад начальству.
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13.10.2024 16:25 Ответить
Е-оружие будут выдавать?
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13.10.2024 20:21 Ответить
 
 