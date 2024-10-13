В Армия+ появятся учебные курсы, Е-удостоверение и программа лояльности для воинов, - Минобороны
Приложение Армия+ станет универсальным цифровым помощником военнослужащего. В следующей версии появятся функции обучения. Кроме того, в будущем будет добавлен электронный военный билет и социальные услуги и бонусы от бизнесов.
Как передает Цензор.НЕТ, о таких планах рассказала заместитель министра обороны Украины по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко во время встречи с американской делегацией во главе с вице-президентом Института мира США Уильямом Тейлором.
"В гражданской жизни мы привыкли к удобным цифровым сервисам. Наша цель - сделать военную службу максимально комфортной и современной, учитывая специфику армии", - подчеркнула Черногоренко.
По ее словам, ключевые нововведения Армия+ будут содержать:
- учебный модуль с базовой информацией о военном деле, который уже согласован с Генеральным штабом ВСУ;
- цифровой аналог военного билета, который будет иметь такую же юридическую силу, что и бумажный;
- систему бонусов, скидок и социальных льгот для военных.
Также она рассказала, что в приложении Резерв+, появится инновационный сервис рекрутинга, что позволит военнообязанным просматривать актуальные вакансии в воинских частях.
"Мы стремимся сделать процесс мобилизации более прозрачным и информативным. Чтобы мотивированные люди, которые решили добровольно вступить в ряды Сил обороны, получили полную картину возможностей службы", - подчеркнула заместитель министра.
В свою очередь американская делегация отметила значительный прогресс Минобороны за последний год в сфере инноваций, в частности основание Коалиции дронов и внедрение важных законодательных инициатив. А также представила свои предложения по реформированию оборонного сектора в Украине.
Как сообщили в Минобороны, по итогам встречи стороны договорились продолжить тесное сотрудничество в сфере инноваций и цифровой трансформации оборонного сектора.
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