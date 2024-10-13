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Эстония рассматривает возможность закупки оборонной продукции из Украины, - министр обороны Певкур

Певкур висловив зацікавленість у закупівлі оборонної продукції з України

Глава оборонного ведомства Эстонии Ханно Певкур выразил заинтересованность в закупке оборонной продукции из Украины. Такое сотрудничество, по его словам, могло бы помочь Украине увеличить производство.

Заявление министра обороны Эстонии приводит ERR, сообщает Цензор.НЕТ.

Сейчас из-за военного положения в Украине действует запрет на экспорт оборонной продукции. Однако, по словам Певкура, запрет на экспорт не помешает, если страны придут к обоюдной договоренности. Он считает, что такое сотрудничество было бы полезным и для Украины, и для Эстонии.

"Если мы получим согласие от правительства Украины, то, конечно, это можно делать. Нужно понимать, что это можно сделать только так, что если мы покупаем, то Украина получает больше денег. И они смогут больше производить для их армии",- сказал глава оборонного ведомства Эстонии.

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По словам министра, если Эстонии и Украине удастся прийти к согласию в этом вопросе, то Таллинн будет закупать только то, что действительно необходимо для страны. В частности, Певкур выразил заинтересованность в ракетах дальнего действия.

"Ракеты дальнего действия - это, конечно, интересно для нас. Там разных вариантов много. Конечно, в деталях мы не можем говорить, но прежде всего мы посмотрим на эти системы, которые могут воздействовать на противника на большой дальности", - добавил глава Минобороны Эстонии.

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Автор: 

оборона (5228) экспорт (878) Эстония (1450)


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Топ комментарии
+7
Який уряд,в Україні є лише *ОПа !!))
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13.10.2024 17:22
+6
Зацікавили ракети дальної дії. Та їх для себе не можемо зробити. Хіба що ''паляницю'' в єдиному екземплярі щоб хрінпіду міг попіаритися
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13.10.2024 17:26
+3
Ні , у нас все для фронта, все для перемоги !
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13.10.2024 17:14
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Ні , у нас все для фронта, все для перемоги !
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13.10.2024 17:14 Ответить
Який уряд,в Україні є лише *ОПа !!))
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13.10.2024 17:22 Ответить
Зацікавили ракети дальної дії. Та їх для себе не можемо зробити. Хіба що ''паляницю'' в єдиному екземплярі щоб хрінпіду міг попіаритися
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13.10.2024 17:26 Ответить
А можна перелік надлишку зброї?Що у нас лишнє то?
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13.10.2024 17:30 Ответить
Це все потрібно для нашіх неозброєних юригад
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13.10.2024 20:52 Ответить
ага всі кацапи за трампа - хто б сумнівався
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13.10.2024 17:37 Ответить
За американський народ дбає закон, а президент, то так, вивіска. А ви не знали? Мокшан
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14.10.2024 04:49 Ответить
Оксана, так виглядає, що ви більше знаєте про Америку ніж самі американці. Ну, в такому випадку, і за український народ дбає закон, а президент - то просто вивіска. Тільки не розумію чому за цю "вивіску" в Америці іде зараз страшна битва? Ну але, якщо ви кажете, що президент - то "вивіска" то я за Трампа. Яка різниця, яка "вивіска". Дякую за підказку, а то я до сьгоднішнього вечора ще вагався за кого голосувати.
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14.10.2024 05:07 Ответить
У всіх штатах багато своїх законів. А ви просто пісня з ніком
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14.10.2024 07:13 Ответить
Такі да. Я не бот з ніком сша
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14.10.2024 07:31 Ответить
Битва? Токшоу
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14.10.2024 07:47 Ответить
Ракети були і думаю, що якась кількість їх є і можливість їх продукувати.
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13.10.2024 18:45 Ответить
Дальнобійної ракети не було жодної. Навіть до Кримського мосту не було чим дістати. Не кажучи про військові бази кацапів у самому Криму.
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13.10.2024 18:48 Ответить
Пшол
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14.10.2024 04:50 Ответить
Тобто Україна має зайві рекети дальньої дії,тому охоче продасть їх естонцям,а за зароблені кошти знов випустить такі ж ракети і знов продасть їх естонцям... незрозуміло, як це допоможе нам перемогти орків?
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13.10.2024 18:38 Ответить
В цьому щось є. А саме фінансування збройної промисловості. І європейцям вигідно і українцям бо з'являться гроші на виробництво і для себе. В ідеалі. Якщо прибрати всіх злодійкуватих управлінців повністю.

Головне прибрати паразитуючих на потоках.
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13.10.2024 18:44 Ответить
Після продажу ми не побачимо не ракет не грошей.
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13.10.2024 21:01 Ответить
ВОПРОС !!! НАХЙЯ ДЕЛАТЬ ДОХЯ ДРОНОВ ЕСЛИ МОЖНО СДЕЛАТЬ ОДНУ БОЛЬШУЮ БОМБУ ИЛИ ПУСТИТЬ ОДНУ ПУЛЮ В ОДНУ ГОЛОВУ !!!???
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14.10.2024 08:18 Ответить
Бабченко-Почитал комменты к посту про продажу излишков дронов. Да, доводы мне действительно кажутся разумными и логичными.

Но только основной посыл поста - сначала создать СТРАТЕГИЧЕСКИЙ запас дронов на несколько лет вперед в подземных бункерах в горах, как это делает Иран и Северная Корея с ракетами или орки с Шахедами, а уж потом распродавать все остальное - так и не был услышан. Потому что Россия дроны экспортировать точно не будет- но Украине виднее, конечно.

Лучше, безусловно, госзакупки потратить на озеленение Покровска, чем на стратегические закупки собственного же вооружения.

А на дронах заработать еще гигаватт миллиарда деревьев.

Одно только но.

Как только украинские дроны начнут поставляться на экспорт - я прекращаю сборы на дроны.

Ну, потому что я в принципе не смогу объяснить своим, скажем, эстонским подписчикам, почему им надо донатить на дроны, если Украина экспортирует дроны.

Спасибо, что сняли с меня хотя бы это бремя.

В скором времени, я надеюсь, Украина сможет выйти на обсяг экпортироаания «Стугн» арабам, на экспорт эвакуационных тележек, турникетов, и каких-нить там бронированных Унимогов с БМП - и с волонтеров будет снято и это бремя.

Вот тогда и выйдем на границы 1991 года.

Доброе утро.

Извините.

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14.10.2024 13:47 Ответить
 
 