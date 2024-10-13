Эстония рассматривает возможность закупки оборонной продукции из Украины, - министр обороны Певкур
Глава оборонного ведомства Эстонии Ханно Певкур выразил заинтересованность в закупке оборонной продукции из Украины. Такое сотрудничество, по его словам, могло бы помочь Украине увеличить производство.
Заявление министра обороны Эстонии приводит ERR, сообщает Цензор.НЕТ.
Сейчас из-за военного положения в Украине действует запрет на экспорт оборонной продукции. Однако, по словам Певкура, запрет на экспорт не помешает, если страны придут к обоюдной договоренности. Он считает, что такое сотрудничество было бы полезным и для Украины, и для Эстонии.
"Если мы получим согласие от правительства Украины, то, конечно, это можно делать. Нужно понимать, что это можно сделать только так, что если мы покупаем, то Украина получает больше денег. И они смогут больше производить для их армии",- сказал глава оборонного ведомства Эстонии.
По словам министра, если Эстонии и Украине удастся прийти к согласию в этом вопросе, то Таллинн будет закупать только то, что действительно необходимо для страны. В частности, Певкур выразил заинтересованность в ракетах дальнего действия.
"Ракеты дальнего действия - это, конечно, интересно для нас. Там разных вариантов много. Конечно, в деталях мы не можем говорить, но прежде всего мы посмотрим на эти системы, которые могут воздействовать на противника на большой дальности", - добавил глава Минобороны Эстонии.
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Головне прибрати паразитуючих на потоках.
Но только основной посыл поста - сначала создать СТРАТЕГИЧЕСКИЙ запас дронов на несколько лет вперед в подземных бункерах в горах, как это делает Иран и Северная Корея с ракетами или орки с Шахедами, а уж потом распродавать все остальное - так и не был услышан. Потому что Россия дроны экспортировать точно не будет- но Украине виднее, конечно.
Лучше, безусловно, госзакупки потратить на озеленение Покровска, чем на стратегические закупки собственного же вооружения.
А на дронах заработать еще гигаватт миллиарда деревьев.
Одно только но.
Как только украинские дроны начнут поставляться на экспорт - я прекращаю сборы на дроны.
Ну, потому что я в принципе не смогу объяснить своим, скажем, эстонским подписчикам, почему им надо донатить на дроны, если Украина экспортирует дроны.
Спасибо, что сняли с меня хотя бы это бремя.
В скором времени, я надеюсь, Украина сможет выйти на обсяг экпортироаания «Стугн» арабам, на экспорт эвакуационных тележек, турникетов, и каких-нить там бронированных Унимогов с БМП - и с волонтеров будет снято и это бремя.
Вот тогда и выйдем на границы 1991 года.
Доброе утро.
Извините.
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