В первом туре выборов в Сейм Литвы победили социал-демократы

В Литве состоялся первый тур парламентских выборов в общегосударственном многомандатном округе.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Delfi.

Явка избирателей составила 52,06%, тогда как четыре года назад - 47,16%. На нынешних президентских выборах явка была выше - 59,95%. После закрытия участков проголосовали 40,31% избирателей, а досрочно - 11,75%. Всего право голоса имели почти 2,4 миллиона человек. Избирали 141 депутата: 71 в одномандатных округах и 70 в многомандатном. В выборах участвовали 1740 кандидатов от 14 партий и одной коалиции.

В понедельник утром были подсчитаны голоса первого тура выборов в Сейм Литвы в многомандатных округах. Социал-демократы получили самую большую поддержку - 19,36%. Второе место заняла СО-ЛКД с 17,96%, опередив партию "Заря Нямунаса", которая получила 14,99%. Демократический союз "Во имя Литвы" Саулауса Сквернялиса занял четвертое место с 9,24%, за ним следует Либеральное движение с 7,70%. Партия "Крестьян и зеленых" прошла в Сейм с 7,02%. Партия свободы не преодолела 5% барьер, набрав 4,5%.

Избирательной акции поляков Литвы - Союзу христианских семей (ИАПЛ-СГС) не удалось преодолеть 5-процентный барьер, необходимый для прохождения в Сейм. По данным на момент подсчета голосов в 1889 из 1947 избирательных участков, эта политическая сила набрала 4,05% голосов.

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