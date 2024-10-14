РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7542 посетителя онлайн
Новости
2 214 18

Войска РФ смогут атаковать НАТО не позднее конца этого десятилетия, - глава разведки Германии Каль

Глава Федеральної розвідувальної служби Німеччини Бруно Каль

Глава Федеральной разведывательной службы Германии Бруно Каль видит прямую военную угрозу со стороны России, и считает, что российские войска смогут атаковать НАТО не позднее конца этого десятилетия.

Об этом сообщает n-tv, передает Цензор.НЕТ.

"Российские войска будут способны осуществить атаку на НАТО не позднее конца этого десятилетия", - отметил Каль на слушаниях в Комитете парламентского контроля Бундестага.

По его словам, Кремль видит в ФРГ врага. Кроме того, Каль добавил, что Германия является второй крупнейшей страной, которая поддерживает Украину после вторжения России.

"Мы находимся в прямой конфронтации с Россией", - отметил он.

Читайте также: Нет никаких признаков, что режим Путина разваливается - глава германской разведки Каль

Также отмечается, что российский диктатор Владимир Путин обеспокоен не только Украиной, а "на самом деле созданием нового мирового порядка". Российские спецслужбы все активнее действуют всеми возможными средствами и "без всяких сомнений".

"Дальнейшее ухудшение ситуации маловероятно", - предупредил Каль. Поэтому политики должны предоставить службам безопасности Германии средства и полномочия, чтобы предотвратить эти опасности.

Читайте также: Отсутствие военной поддержки Украины облегчило РФ вторжение. Это должно стать уроком для НАТО, - Столтенберг

Автор: 

Германия (7043) НАТО (10048) россия (96038) Каль Бруно (4)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+5
Нажаль для України кацапи ніколи не полізуть до НАТО поки не закінчиться (або повністю призупиниться) війна в Україні. Тож я би рекомендував прийняти це як дане і не мріяти, шо ось кацапи дорвуться до НАТО і воно їм наваляє.
показать весь комментарий
14.10.2024 13:55
+4
То нехай нато допоможе розгромити москалів тут і зараз, і тоді не доведеться нато воювати потім.
показать весь комментарий
14.10.2024 13:41
+1
Головна мета влади рф,знищити світовий правопорядок і створити новий з авторитарним правлінням для шкоди риночнрої економіки.
показать весь комментарий
14.10.2024 13:46
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
То нехай нато допоможе розгромити москалів тут і зараз, і тоді не доведеться нато воювати потім.
показать весь комментарий
14.10.2024 13:41 Ответить
Головна мета влади рф,знищити світовий правопорядок і створити новий з авторитарним правлінням для шкоди риночнрої економіки.
показать весь комментарий
14.10.2024 13:46 Ответить
Гроші заробляют на будь-який економіки.Риночна економіка стимулірує конкуренцію.Джерело прогресу.А авторитарна екопоміка-що дають,то і жри.Це прямий путь до бідності суспільства.Це є головною причиною поразки радянського союза перед заподом,що привело к распаду союзу.
показать весь комментарий
14.10.2024 16:44 Ответить
А може і раніше.......
показать весь комментарий
14.10.2024 13:49 Ответить
Каль, якщо куйло окупує Україну, то Німеччини кінець, від слова кізда
показать весь комментарий
14.10.2024 13:50 Ответить
Зовсім 3,14зд.
показать весь комментарий
14.10.2024 14:00 Ответить
Нажаль для України кацапи ніколи не полізуть до НАТО поки не закінчиться (або повністю призупиниться) війна в Україні. Тож я би рекомендував прийняти це як дане і не мріяти, шо ось кацапи дорвуться до НАТО і воно їм наваляє.
показать весь комментарий
14.10.2024 13:55 Ответить
Дивіться на питання ширше. Які задачі ставитиме перед собою рашка? Захопити США і розваляти Вашингтон вони звичайно не зможуть. Але якшо ставити менші і легші цілі? Наприклад захопити країни Балтії і втопити війська, які прийдуть на допомогу, в крові Ваньків з Васьками. Виставити НАТО імпотентами і фактично диктувати політичну волю на континенті.
Нагадаю - США були незрівнянно більш могутніми в військовому плані, ніж Вʼєтнам. І взагалі не порівняти з Афганістаном. І чим закінчилося?
З.І, А ще якщо Трампа виберуть. Як воно буде?
показать весь комментарий
14.10.2024 14:52 Ответить
всі роки незалежності Україна була політично слабкою державою. ***** готував собі легку здобич. З країнами НАТО так просто не вийде. Вони перелякані і це буде поштовхом мілітаризації і стимулом допомагати Україні. Це остання війна на європейському континенті і останній шанс для *****. Для України доречі теж.
показать весь комментарий
14.10.2024 14:41 Ответить
Угорщина заявила, що не буде опиратися в випадку нападу рашки. Словаччина теж не далеко від них пішла. Уявіть на мить, шо обрали Трампа і тут рашка нападає на Угорщину, яка і не думає чинити спротив. Поїде НАТО тягнути з болота бегемота? А якшо ні - як це вплине на інші країни?
показать весь комментарий
14.10.2024 14:55 Ответить
а для чого ***** нападати на свого союзника Угорщину. До речі вони і з гітлером були союзниками. Угорщина, Словаччина та інші під парасолькою НАТО можуть спати спокійно навіть якщо США виберуть бовдура.
показать весь комментарий
14.10.2024 15:10 Ответить
для того, шоб розрізати ЄС і європейську частину НАТО навпіл. але для цього і дійсно не потрібно нападати на угрів. вони самі салюбки доєднаються до рашки (і там ще є одні братушки) які з радістю виконають цю задачу.
показать весь комментарий
14.10.2024 15:32 Ответить
Це політика. Може і правильно каже.

У реалі ... яке НАТО, вони з нашими ЗСУ не змогли. А якщо ще й у НАТО потрапимо років через
5-7-10. То взагалі дурня.
показать весь комментарий
14.10.2024 14:20 Ответить
Німецький розрахунок і мокшанське авось ніколи не співпадуть .
показать весь комментарий
14.10.2024 14:28 Ответить
Так давайте заздалегіть як діди на маацкву танковими колонами ...
показать весь комментарий
14.10.2024 14:38 Ответить
правду кажуть, шо генерали готуються до минулих війн. так і цей дядько живе в парадигмі танкових проривів 22 року. альо, дядя, для ведення рейдової маневрової, а також гібридної війни великої кількості металоллому непотрібно. невеличкі рейдові групи на легкоброньованій техніці, квадріках і мотиках вони можуть направити хоч завтра.
показать весь комментарий
14.10.2024 15:36 Ответить
 
 