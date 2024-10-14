Войска РФ смогут атаковать НАТО не позднее конца этого десятилетия, - глава разведки Германии Каль
Глава Федеральной разведывательной службы Германии Бруно Каль видит прямую военную угрозу со стороны России, и считает, что российские войска смогут атаковать НАТО не позднее конца этого десятилетия.
Об этом сообщает n-tv, передает Цензор.НЕТ.
"Российские войска будут способны осуществить атаку на НАТО не позднее конца этого десятилетия", - отметил Каль на слушаниях в Комитете парламентского контроля Бундестага.
По его словам, Кремль видит в ФРГ врага. Кроме того, Каль добавил, что Германия является второй крупнейшей страной, которая поддерживает Украину после вторжения России.
"Мы находимся в прямой конфронтации с Россией", - отметил он.
Также отмечается, что российский диктатор Владимир Путин обеспокоен не только Украиной, а "на самом деле созданием нового мирового порядка". Российские спецслужбы все активнее действуют всеми возможными средствами и "без всяких сомнений".
"Дальнейшее ухудшение ситуации маловероятно", - предупредил Каль. Поэтому политики должны предоставить службам безопасности Германии средства и полномочия, чтобы предотвратить эти опасности.
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Нагадаю - США були незрівнянно більш могутніми в військовому плані, ніж Вʼєтнам. І взагалі не порівняти з Афганістаном. І чим закінчилося?
З.І, А ще якщо Трампа виберуть. Як воно буде?
У реалі ... яке НАТО, вони з нашими ЗСУ не змогли. А якщо ще й у НАТО потрапимо років через
5-7-10. То взагалі дурня.