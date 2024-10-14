Насилие в реабилитационном центре Львовской области: детей переселят в другие заведения

Львовская ОВА приняла решение временно переселить детей из Великолюбинского учебно-реабилитационного центра в другие заведения в связи с расследованием возможных фактов сексуального насилия.

Об этом сообщил в фейсбуке председатель Львовской ОВА Максим Козицкий, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, сейчас проверки продолжаются во всех 19 учебно-реабилитационных центрах области, чтобы гарантировать безопасность детей.

Львовская областная государственная администрация совместно с Львовским областным советом проводят мониторинг всех фактов. По результатам анализа обстоятельств в Великолюблинском учебно-реабилитационном заведении, рекомендовали временно переместить детей в другие учебные заведения подобного профиля через расследование ситуации.

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Напомним, 28 сентября омбудсман Украины Лубинец сообщил, что в одном из учебно-реабилитационных центров Львовщины возможны случаи физического, психологического и сексуального насилия над детьми.

Офис Генпрокурора начал уголовное производство.

В сети Интернет распространяется видео о совершении насилия над воспитанницей в учебно-реабилитационном центре на Львовщине. Этот факт является предметом проверки в рамках уголовного производства, начатого правоохранителями Львовщины 27 сентября 2024 года.