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Насилие в реабилитационном центре Львовской области: детей переселят в другие заведения

насилля над дітьми на Львівщині

Львовская ОВА приняла решение временно переселить детей из Великолюбинского учебно-реабилитационного центра в другие заведения в связи с расследованием возможных фактов сексуального насилия.

Об этом сообщил в фейсбуке председатель Львовской ОВА Максим Козицкий, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, сейчас проверки продолжаются во всех 19 учебно-реабилитационных центрах области, чтобы гарантировать безопасность детей.

Львовская областная государственная администрация совместно с Львовским областным советом проводят мониторинг всех фактов. По результатам анализа обстоятельств в Великолюблинском учебно-реабилитационном заведении, рекомендовали временно переместить детей в другие учебные заведения подобного профиля через расследование ситуации.

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Напомним, 28 сентября омбудсман Украины Лубинец сообщил, что в одном из учебно-реабилитационных центров Львовщины возможны случаи физического, психологического и сексуального насилия над детьми.

Офис Генпрокурора начал уголовное производство.

В сети Интернет распространяется видео о совершении насилия над воспитанницей в учебно-реабилитационном центре на Львовщине. Этот факт является предметом проверки в рамках уголовного производства, начатого правоохранителями Львовщины 27 сентября 2024 года.

Автор: 

дети (6554) насилие (396) Львовская область (2929)


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а може виховательський персонал переселити в... інше місце з вікнами в клітинку

чи, ніззя ! вибачайте, у нас же повний бєспрєдєл дємократії
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14.10.2024 15:35 Ответить
А не ліпше перемістити вихователів до камери, а вчителів набрати нових
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14.10.2024 15:36 Ответить
Якась маячня, переселяти дітей, а не дорослих
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14.10.2024 15:37 Ответить
я не розумію, чому схаменулись тільки тоді, коли ситуація дійшла до краю..., це ж діти, державна установа, а там коїлось казна що й ніхто не звертав жодної уваги...
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14.10.2024 15:41 Ответить
А в других же заведениях всё, капец, как по-другому.. Просто, тамошнее гадьё ещё не спалилось.
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14.10.2024 15:59 Ответить
 
 