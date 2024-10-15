Информация о подготовке военных из КНДР к отправке в Украину - вымысел, - ЦПД

Информация о якобы подготовке Россией солдат из КНДР к отправке на фронт в Украину не соответствует действительности.

Об этом пишет в телеграм-канале руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко, передает Цензор.НЕТ.

"Информация о подготовке 100 тысяч военных КНДР и задействовании их на территории Украины, которая появилась в СМИ, пока - выдумки", - убеждает он.

"Менее 1% кадрового офицерского состава армии КНДР владеет русским языком. Это важно понимать, чтобы анализировать возможности привлечения этих военных к действиям армии рф в будущем", - добавляет он.

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Ранее издание Washington Post писало, что несколько тысяч солдат из КНДР проходят обучение в России и могут быть отправлены на фронт в Украину.

Напомним, в начале октября министр обороны Южной Кореи Ким Йонг Хен заявил, что КНДР могла направить своих военных во временно оккупированные территории Украины в поддержку войны России против нашей страны.