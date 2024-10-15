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Информация о подготовке военных из КНДР к отправке в Украину - вымысел, - ЦПД

Військові КНДР можуть воювати в Україні

Информация о якобы подготовке Россией солдат из КНДР к отправке на фронт в Украину не соответствует действительности.

Об этом пишет в телеграм-канале руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко, передает Цензор.НЕТ.

"Информация о подготовке 100 тысяч военных КНДР и задействовании их на территории Украины, которая появилась в СМИ, пока - выдумки", - убеждает он.

"Менее 1% кадрового офицерского состава армии КНДР владеет русским языком. Это важно понимать, чтобы анализировать возможности привлечения этих военных к действиям армии рф в будущем", - добавляет он.

Читайте также: КНДР подорвала часть дорог, соединяющих ее с Южной Кореей, - СМИ

Ранее издание Washington Post писало, что несколько тысяч солдат из КНДР проходят обучение в России и могут быть отправлены на фронт в Украину.

Напомним, в начале октября министр обороны Южной Кореи Ким Йонг Хен заявил, что КНДР могла направить своих военных во временно оккупированные территории Украины в поддержку войны России против нашей страны.

Автор: 

КНДР (1221) Центр противодействия дезинформации (134) Коваленко Андрей (20)


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Топ комментарии
+30
Дибилоид. То же самое говорили когда рашисты собирались у наших границ что они не пасмеют. Особенно улыбнуло что аргументом что косоглазые обезьяны не будут воевать против Украины, автор приводит что они не знают рузгого языга. Как будто для штурмовиков и пушечного мяса важно на каком языге они разгаваривают. Особенно если учесть что в Украине воюет уже тысячи африканцев и арабов которые нибельмец по рузги
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15.10.2024 09:52
+21
То есть Зеленский трындит? Ну, хоть кто то из "зе-манды", не побоялся про это сказать.
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15.10.2024 09:50
+16
До цієї влади нема довіри а ні на крихту з огляду на її минуле і *******. І по тому, що ці "звездуни" триндять, можна судити, що все відбувається з точностю до навпаки.
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15.10.2024 09:52
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Не аргумент. Їх там так пYZдять, шо будь-яка мова вивчається за місяць
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15.10.2024 09:48 Ответить
Та північним корейцям взагалі все одно якою мовою розмовляти!
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15.10.2024 10:17 Ответить
північному корейцю, в який бік кинули шмат хлібу, туди він і побіг
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15.10.2024 11:00 Ответить
Куди скажуть, туди й побіжить. І шмату хліба не потрібно.
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15.10.2024 11:36 Ответить
То есть Зеленский трындит? Ну, хоть кто то из "зе-манды", не побоялся про это сказать.
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15.10.2024 09:50 Ответить
ЦПД вже стільки разів дезінформував що краще б уже мовчали
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15.10.2024 09:50 Ответить
я знову ж переконуюсь яка ЦЕ лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!

руZZкому міру повірити - себе обманути!
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15.10.2024 09:51 Ответить
якщо навіть вони замінять мокшанських вояків на кордоні мордору, а останніх кинуть на війну з Україною - легше не стане...
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15.10.2024 09:51 Ответить
До цієї влади нема довіри а ні на крихту з огляду на її минуле і *******. І по тому, що ці "звездуни" триндять, можна судити, що все відбувається з точностю до навпаки.
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15.10.2024 09:52 Ответить
Дибилоид. То же самое говорили когда рашисты собирались у наших границ что они не пасмеют. Особенно улыбнуло что аргументом что косоглазые обезьяны не будут воевать против Украины, автор приводит что они не знают рузгого языга. Как будто для штурмовиков и пушечного мяса важно на каком языге они разгаваривают. Особенно если учесть что в Украине воюет уже тысячи африканцев и арабов которые нибельмец по рузги
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15.10.2024 09:52 Ответить
Так точно, здається не мають виникнуть проблеми у застосуванні підрозділів сформованих з корейців підрозділи разом з корейським молодшим командним складом типу командири взводів і рот.
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15.10.2024 10:00 Ответить
Ну сначала они вряд ли будут воевать, скорее заниматься инженерными работами, в этом они специалисты. А потом, со временем, могут и в штурмовики пойти...
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15.10.2024 10:05 Ответить
Зєлю натокмачили небритою харьою в його брехню. А от вялікій русссссскій Инівцям не буде потрібен, їм достатньо буде рукою показати куди бігти під кулі.
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15.10.2024 09:53 Ответить
А я чомусь схильний вважати, що це не вигадка.
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15.10.2024 09:55 Ответить
Це противага можливому рішенню НАТО про розміщення своїх солдатів в Україні.
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15.10.2024 09:58 Ответить
Если в зоне боевых действий исчезнут собаки значит таки да.
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15.10.2024 09:55 Ответить
А нахрєна їм мова?
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15.10.2024 09:57 Ответить
Тобто ЗЕля балабол ? ))
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15.10.2024 09:57 Ответить
Зеленський ніколи не зездить
І тому багато прикладів-
=вбивство чеченців
-зарплата вчитилів
-діло Шеремета
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15.10.2024 09:58 Ответить
Війну перед носом вони теж не бачили!
Вже навчилися брехати як і кацапи.
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15.10.2024 09:58 Ответить
Для некоторых людей нет никакой разницы между 100, 1000, 10000, 100000 и 1000000... Главное запомнить основное -"військові КНДР" будуть віправлені!
От сотні до мільону, десь так.
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15.10.2024 10:02 Ответить
А договір про стратегічну військову співпрацю росії і КНДР, який озвучив путін, також вигадка?
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15.10.2024 10:07 Ответить
Крім того їхня дума ратифікувала цей договір
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15.10.2024 10:13 Ответить
Центр протидії дезінформації - робочий орган Ради національної безпеки і оборони України, утворений відповідно до рішення Ради національної безпеки і оборони України від 11 березня 2021 року «Про створення Центру протидії дезінформації», уведеного в дію Указом Президента України від 19 березня 2021 року № 106. Таким чином це не громадська організація, а таки же брехливий рупор влади Зеленського-Єрмака, як Подоляк, Єдиний марафон..........
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15.10.2024 10:08 Ответить
Да да
Можна вірити
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15.10.2024 10:09 Ответить
Тобто,президент брехав?))
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15.10.2024 10:09 Ответить
Шо, опять?
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15.10.2024 12:35 Ответить
незабувайте ,що )(уйло і Ин підписали між собою документи про військову допомогу.
Називається--"Договір про стратегічне всеосяжне партнерство"
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15.10.2024 10:12 Ответить
схоже агенти Порошенко нашому потужному Лідору підсунули в суфлер текст по-дибільному написаний і він прочитав якусь ***** у вечірньому відосик-шоу
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15.10.2024 10:12 Ответить
якби в мене був такий "план" як в Зеленського..
то міні і марсиани могли би привидитись
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15.10.2024 10:12 Ответить
.... вигадка .....
---------------------------
ЦПД, вы и есть главный распространитель дезинформации, а не борец с ней.
Подобное от вас звучало в январе-феврале 2022 года. Мол, нападение не будет. Это не соответствует действительности.
Так и напрашивается расшифровать вашу аббревиатуру как:
ЦПД -центр путинской дезинформации
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15.10.2024 10:13 Ответить
Тобто або те опудало, ТВО президента бреше, або він тепер як путін тільки менший - всю інформацію бере з різних папочок, наприклад з таких де татарови з єрмаками чеченців вбивають.
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15.10.2024 10:15 Ответить
Менше 1% кадрового офіцерського складу української армії володіє російською мовою. Ні??...якби у свій час мільйони українців не відмовилися від української мови на користь російської, то не було би зараз ніякої росіі.
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15.10.2024 10:19 Ответить
все хорошо прекрасная маркиза, в травні на шашлики.
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15.10.2024 10:23 Ответить
що куйлу, що корейському недомірку, пару сотень тисяч життів солдат, не вартують нічого ,Куйло реаліст і добре знає, де можна купити дешевого стерва для війни...
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15.10.2024 10:27 Ответить
Все, що каже зелена влада, треба сприймати навпаки. Як українці з цими гадливими потворами збираються вигравати війну, незрозуміло
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15.10.2024 10:43 Ответить
Насмішили! Бачу, що 2.5 роки війни нічого не додали в мізки зелених.
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15.10.2024 10:51 Ответить
Згадавсь анекдот. Сидить макака з очеретиною на березі і щось ловить. Крокодил її питає:
- Макака, що ти ловиш
- тиша(і так три рази)
Макака:
- Дай 100 баксів скажу.
Крокодил йорзав, йорзав, але цікавість подолати не зміг, дав 100 баксів.
- Зірки ловлю, Місяць....
- Ну ти і дура!
- Дура-дурою, а свої 100 баксів на день маю
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15.10.2024 11:01 Ответить
Ну то хай назвуть у ЦПД голову Запорізької обласної адміністрації "розповсюджувачем дезинформації"... Бо саме він повідомив що корейські артилеристи в Сартані УЖЕ проходять тренування на полігоні...
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15.10.2024 10:57 Ответить
Чому вони тоді підірвали мости біля Південної Кореї?
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15.10.2024 11:16 Ответить
гы.... вы б там как-то согласовывали темники)))
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15.10.2024 11:32 Ответить
Одне з двох:
- брешуть всі бо не мають достовірних даних;
або
- Зеленський "наганяє жуті" щоб Захід дав зброю.
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15.10.2024 12:30 Ответить
Це Пи3Деж
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15.10.2024 12:37 Ответить
Инівські військові відносно давно на території окупованої України:

"ГУР: Ракетним ударом поблизу Донецька було ліквідовано шістьох офіцерів з КНДР.

https://www.liga.net/ua/author/milana-golovan Мілана Головань

Редактор новин LIGA.net

4 жовтня, 21:12

Ще троє військових з КНДР були поранені, повідомив співрозмовник у воєнній розвідці.

За даними джерела, того дня Силам оборони вдалося ліквідувати 20 російських загарбників та шістьох офіцерів з Північної Кореї, які прибули на окуповану територію нібито для консультацій з росіянами.

Ще троє військових з КНДР були поранені."
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15.10.2024 12:46 Ответить
Ось похожа інфа:

"https://tsn.ua/ato/pid-doneckom-likviduvali-shistoh-oficeriv-z-pivnichnoyi-koreyi-kyiv-post-2673558.html Під Донецьком ліквідували шістьох офіцерів з Північної Кореї - Kyiv Post Під Донецьком ліквідували шістьох офіцерів з Північної Кореї - Kyiv Post

Авторhttps://tsn.ua/authors/dmitro-guliychuk Дмитро Гулійчук

На Донеччині внаслідок ракетного удару ЗСУ загинули шестеро військових з КНДР, які прибули "обмінюватися досвідом" з росіянами.

Внаслідок ракетного удару по окупованій території Донеччини загинули 20 ворожих військових. Серед них, зокрема, були ліквідовані не лише окупанти, а й офіцери армії https://tsn.ua/tags/%D0%9F%D1%96%D0%B2%D0%BD%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B0%20%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%8F КНДР."

Про це пише https://www.kyivpost.com/post/40037 Kyiv Post .
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15.10.2024 12:48 Ответить
******** у нас "керівник Центру протидії дезінформації!" Нахера їм (корейцям) володіти російською мовою? Їх хіба використовують в аеро-космічних військах? Це гарматне м"ясо, цим мавпам достатньо зазубрити 35-40 слів московського діалекту, серед яких "вперьод","назад", агонь", "здаюсь", путін капут"... І, звісно ж "*** тваю мать"... який же без цього "русскій мір"...
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15.10.2024 19:11 Ответить
 
 