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Италия работает над соглашением по кредиту G7 для Украины под залог замороженных активов РФ, - Мелони

Джорджа Мелоні

Италия сейчас работает над реализацией соглашения о предоставлении кредита Украине под залог замороженных в ЕС российских активов.

Об этом заявила премьер-министр Италии Джорджа Мелони, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

"Мы продолжим работать над реализацией соглашения о займе (для Украины. - Ред.), обеспеченном процентами, начисленными на российские активы, замороженные в Европе, - важный результат, достигнутый итальянским председательством в G7", - сказала Мелони.

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Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что комитет Европарламента поддержал предоставление Украине 35 млрд евро кредита за счет замороженных активов РФ.

Автор: 

Италия (1654) Евросоюз (17263) Джорджа Мелони (125) замороженные активы (294)


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Скыльки можна брати кредитів? Наріду паски затягнули, тепер черга депутатів та чиновників
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15.10.2024 12:48 Ответить
Ну який кредит під заставу кацапських грошей !? Україна не віддасть - то ж кацапські гроші все одно треба буде забрати. То чому одразу не надати ці кошти Україні ?
Відповідь очевидна - рафінований буржуй якщо не заробить щось, байдуже на чому - ходить як обісраний...
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15.10.2024 12:54 Ответить
 
 