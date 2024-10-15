Италия работает над соглашением по кредиту G7 для Украины под залог замороженных активов РФ, - Мелони

Италия сейчас работает над реализацией соглашения о предоставлении кредита Украине под залог замороженных в ЕС российских активов.

Об этом заявила премьер-министр Италии Джорджа Мелони, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

"Мы продолжим работать над реализацией соглашения о займе (для Украины. - Ред.), обеспеченном процентами, начисленными на российские активы, замороженные в Европе, - важный результат, достигнутый итальянским председательством в G7", - сказала Мелони.

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Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что комитет Европарламента поддержал предоставление Украине 35 млрд евро кредита за счет замороженных активов РФ.