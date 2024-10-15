Из пяти деятелей культуры, которые по разрешению Минкульта выезжают за границу, один не возвращается, - Точицкий
Министр культуры и стратегических коммуникаций Николай Точицкий сообщил, что из пяти деятелей культуры, которые по разрешению от Минкульта выезжают за границу, один не возвращается.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на LB.ua.
"В течение последних лет должна была бы быть создана база, согласно которой художники могли бы выезжать за границу. Но ее нет. Мне ежедневно приходится рассматривать по 100 заявлений на выезд, большинства из этих имен я не знаю, приходится тратить время на поиск информации. Также должен заметить, что из 5 тех, кто выехал, 1 не возвращается", - рассказал Точицкий.
Кроме того, министр отметил, что на пути в ЕС Украине придется принять и имплементировать много необходимых изменений. В частности, обратить внимание на вопрос сохранения наследия.
"Уже сейчас и ЮНЕСКО и ЕС имеют к нам немало претензий по защите нашего культурного наследия. Без выполнения директив ЮНЕСКО по защите культурного наследия, не видать нам ЕС", - заявил министр.
Точицкий также сообщил, что не поддерживает идею децентрализации и передачи на места вопросов, связанных с сохранением объектов наследия, с определением буферных зон и тому подобное. По его словам, каждая сфера культуры требует отдельной стратегии - театры, искусство, библиотеки и тому подобное. Он заверил, что министерство работает над этим и уже в марте 2025 будет готово представить пять стратегий.
Напомним, ранее министр культуры и стратегических коммуникаций Николай Точицкий призвал создать условия для того, чтобы украинские художники могли беспрепятственно осуществлять поездки за границу с целью популяризации нашей страны.
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ОВА заробляють на Шляху, ТЦК+МОЗ на інвалідностях, ***** на відрядженнях корупціонерів, а Мінспорту на тренерах та масажистах, що супроводжують спортсменів. А Мінкультури, що, має дивитись голодними очима на все це? Майте повагу до чиновників від культури, дайте і їм спокійно кормитись на цьому святі корупції.
"щоденно доводиться розглядати по 100 заяв" - 20 чоловік щоденно, або 7300 осіб на рік (?)
Яка вартість дозволу для "діяча культури"?
Це хто повинен цьому Опудалу ту " базу" розробити