С начала года Силы обороны уничтожили 10373 артиллерийские системы российских оккупантов

С 1 января по 1 октября 2024 года Силы обороны Украины уничтожили 10 373 артиллерийские системы российских оккупантов, что условно равно 144 артбригадам и стоило России 8 млрд долларов.

Об этом сообщили в Минобороны, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, "самым черным днем" для российской армии стало 22 сентября, когда, по данным Генерального штаба ВСУ, украинские защитники уничтожили 81 вражескую артсистему.

Стоит заметить, что 1 артиллерийский дивизион - это 18 артиллерийских стволов, артбригада - 72 артустановки. Итак, в течение 9 месяцев этого года Силы обороны уничтожили условно 144 вражеские артбригады.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Соотношение артиллерийских боеприпасов Украины и РФ составляет 1:3, - Минобороны

В Минобороны добавили, что стоимость уничтоженной в этом году российской техники - не менее 8 млрд долларов США. Это приблизительная цифра, которая основывается на информации из открытых источников и средних ценах на вооружение и военную технику (ВВТ) на мировом рынке. Таким образом, уничтоженные или выведенные из строя без перспективы восстановления вражеские САУ, гаубицы и пушки - возможно, самый дорогой металлолом в мире.

"Расходы россии на войну, захват чужой земли, убийства украинцев могли быть направлены на решение внутренних социальных вопросов. За 8 млрд долларов США, к примеру, агрессор мог бы построить 13 современных спортивных арен или 18 объектов здравоохранения, оснащенных лучшими образцами лечебно-диагностической аппаратуры", - отметили в Минобороны.

Также смотрите: Бойцы 45-й ОАрБр прямым попаданием уничтожили вражескую гаубицу и 2 склада с БК. ВИДЕО