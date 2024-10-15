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Новости Агрессия России против Украины Война
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С начала года Силы обороны уничтожили 10373 артиллерийские системы российских оккупантов

Знищення ворожої артилерії

С 1 января по 1 октября 2024 года Силы обороны Украины уничтожили 10 373 артиллерийские системы российских оккупантов, что условно равно 144 артбригадам и стоило России 8 млрд долларов.

Об этом сообщили в Минобороны, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, "самым черным днем" для российской армии стало 22 сентября, когда, по данным Генерального штаба ВСУ, украинские защитники уничтожили 81 вражескую артсистему.

Стоит заметить, что 1 артиллерийский дивизион - это 18 артиллерийских стволов, артбригада - 72 артустановки. Итак, в течение 9 месяцев этого года Силы обороны уничтожили условно 144 вражеские артбригады.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Соотношение артиллерийских боеприпасов Украины и РФ составляет 1:3, - Минобороны

В Минобороны добавили, что стоимость уничтоженной в этом году российской техники - не менее 8 млрд долларов США. Это приблизительная цифра, которая основывается на информации из открытых источников и средних ценах на вооружение и военную технику (ВВТ) на мировом рынке. Таким образом, уничтоженные или выведенные из строя без перспективы восстановления вражеские САУ, гаубицы и пушки - возможно, самый дорогой металлолом в мире.

"Расходы россии на войну, захват чужой земли, убийства украинцев могли быть направлены на решение внутренних социальных вопросов. За 8 млрд долларов США, к примеру, агрессор мог бы построить 13 современных спортивных арен или 18 объектов здравоохранения, оснащенных лучшими образцами лечебно-диагностической аппаратуры", - отметили в Минобороны.

Также смотрите: Бойцы 45-й ОАрБр прямым попаданием уничтожили вражескую гаубицу и 2 склада с БК. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19598) Минобороны (9408) уничтожение (7176) артиллерия (644)


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ого, колись я писала, що полювання на арту повинно відбуватися 24 на 7, завжди, поки ці системи не закінчяться..., звичайно, всі скажуть, що з дивану видніше, але це про життя насамперед на передовій...
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15.10.2024 16:09 Ответить
В цей список також входять міномети, вони не такі дороговартісні відносно
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15.10.2024 16:09 Ответить
Важлива не ціна, а те, що їх випускають десятками тисяч безперервно.
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15.10.2024 16:25 Ответить
Головне, щоб статистика була ... правдивою. А не як у кацапів - "наш герой ножом зарезал 15 Абрамсов и из рогатки сбил стаю Байрактаров".
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15.10.2024 16:15 Ответить
$8 млрд - це приблизно стільки ж, скільки Чехія сплатила московії за нафту і газ.
Тепер (ж)ОП(а) збирається пустити московитський газ через Українську трубу під виглядом азербайджанського, щоби країна-терорист і далі могла заробляти гроші на продовження війни.
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15.10.2024 16:50 Ответить
Слава ЗСУ!
Але скільки ще роботи попереду?!
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15.10.2024 16:57 Ответить
потужно ! марафон жив !
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15.10.2024 17:41 Ответить
- Кацапі заперечує, що Північна Корея підготувала кілька тисяч елітних бійців для відправки в зону конфлікту в Східній Європі. Вірити цим падлючим покидькам- не поважати себе.
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15.10.2024 17:53 Ответить
 
 