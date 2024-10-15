18 военных из КНДР уже сбежали с позиций РФ на границе Брянщины и Курщины, - СМИ

С позиций армии РФ на границе Украины с Брянской и Курской областями уже сбежали восемнадцать военнослужащих Северной Кореи.

Об этом "Суспільному" сообщили источники в разведке, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, это произошло в 7 километрах от государственной границы с Украиной.

Собеседник издания добавил, что мотивы побега северокорейских военных пока не установлены, а россияне уже начали их поиски.

В то же время эту информацию российские захватчики пытаются скрыть от своего высшего командования, добавил источник "Суспільного" в разведке.

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Что предшествовало?

Ранее издание Washington Post писало, что несколько тысяч солдат из КНДР проходят обучение в России и могут быть отправлены на фронт в Украину.

Напомним, в начале октября министр обороны Южной Кореи Ким Йонг Хен заявил, что КНДР могла направить своих военных во временно оккупированные территории Украины в поддержку войны России против нашей страны.

Руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко заявил, что информация о якобы подготовке Россией солдат из КНДР к отправке на фронт в Украину не соответствует действительности.

15 октября СМИ сообщили, что на базе 11-й отдельной десантно-штурмовой бригады оккупационной армии РФ россияне начали формировать так называемый "особый бурятский батальон". Он будет укомплектован гражданами Северной Кореи.

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