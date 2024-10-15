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Новости Война
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18 военных из КНДР уже сбежали с позиций РФ на границе Брянщины и Курщины, - СМИ

Військові КНДР вже тікають з позицій армії РФ

С позиций армии РФ на границе Украины с Брянской и Курской областями уже сбежали восемнадцать военнослужащих Северной Кореи.

Об этом "Суспільному" сообщили источники в разведке, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, это произошло в 7 километрах от государственной границы с Украиной.

Собеседник издания добавил, что мотивы побега северокорейских военных пока не установлены, а россияне уже начали их поиски.

В то же время эту информацию российские захватчики пытаются скрыть от своего высшего командования, добавил источник "Суспільного" в разведке.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": РФ формирует "особый бурятский батальон", укомплектованный гражданами КНДР, - СМИ

Что предшествовало?

Ранее издание Washington Post писало, что несколько тысяч солдат из КНДР проходят обучение в России и могут быть отправлены на фронт в Украину.

Напомним, в начале октября министр обороны Южной Кореи Ким Йонг Хен заявил, что КНДР могла направить своих военных во временно оккупированные территории Украины в поддержку войны России против нашей страны.

Руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко заявил, что информация о якобы подготовке Россией солдат из КНДР к отправке на фронт в Украину не соответствует действительности.

15 октября СМИ сообщили, что на базе 11-й отдельной десантно-штурмовой бригады оккупационной армии РФ россияне начали формировать так называемый "особый бурятский батальон". Он будет укомплектован гражданами Северной Кореи.

Также читайте: Путин внес в Госдуму законопроект о ратификации договора о стратегическом партнерстве с КНДР

Автор: 

армия РФ (19598) Брянск (117) КНДР (1222) Курск (1139)


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Топ комментарии
+36
По КНДР загроза реальна, досить значна кількість особового складу (як рядового так і офіцерського уже знаходиться в рф на полігонах.Одна з причин це необхідність здобуття ними реального досвіду бойових дій у ******** війні щоб потім цей досвід застосувати у війні проти Південної Кореї. Вороги обʼєднуються, а наші союзники лише втомлюються від війни.
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15.10.2024 16:42
+17
незабаром почуємо що
татаров в Київі вбиває корейців
поки ви були не тут
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15.10.2024 16:58
+14
Неочікувано для себе північно-корейці побачили зграю бездомних бродячих собак.
На запитання - чиї це собаки? Отримали відповідь - нічийні - беріть і їште...
Ну тоді ми погнали... 🤣
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15.10.2024 16:50
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Правила форума Совет форумчан
Потужно.
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15.10.2024 16:40 Ответить
Неочікувано для себе північно-корейці побачили зграю бездомних бродячих собак.
На запитання - чиї це собаки? Отримали відповідь - нічийні - беріть і їште...
Ну тоді ми погнали... 🤣
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15.10.2024 16:50 Ответить
А может и жареных рузких пошли по посадкам искать и жрать
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15.10.2024 17:44 Ответить
Втекли - це таке - якби з роту кацапів положили
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15.10.2024 16:41 Ответить
Якщо потраплять в полон, буде і доказ участі, і ганьба пончику, що його суперідейні так само хочуть жити, як і розбещені капіталізмом споживачі.
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15.10.2024 16:47 Ответить
Звідки інфа. Вони там головами бетон ломають - а тут війна і вбивають.
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15.10.2024 16:42 Ответить
От би нашим таких спіймати... Це було б гучно.
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15.10.2024 16:42 Ответить
По КНДР загроза реальна, досить значна кількість особового складу (як рядового так і офіцерського уже знаходиться в рф на полігонах.Одна з причин це необхідність здобуття ними реального досвіду бойових дій у ******** війні щоб потім цей досвід застосувати у війні проти Південної Кореї. Вороги обʼєднуються, а наші союзники лише втомлюються від війни.
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15.10.2024 16:42 Ответить
значить будуть воювати втомленими і наодинці
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15.10.2024 17:29 Ответить
Скоріше втомлюються від зеленої влади, яка коли вони попереджали про вторгнення, пропонувала всім готуватися до шашликів.
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15.10.2024 20:58 Ответить
родичі, вже, або розстріляні, або в таборах труда.
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15.10.2024 16:43 Ответить
буде як з китайцями в 1919 , за цибулю будуть воювати , для них тут рай , а якщо в полон попадуть , то будуть схож1 на свого л1дера
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15.10.2024 16:45 Ответить
Розстріляють сім'ю і батьків
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15.10.2024 17:35 Ответить
Чучхе такому ж не навчав
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15.10.2024 16:46 Ответить
Ще цієї нечисті нам не вистачало!
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15.10.2024 16:47 Ответить
джерела у розвідці ? З тєлємарафону розвідники ?
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15.10.2024 16:48 Ответить
В росії он 10+ років активного зомбування і натовпи рашистів лізуть сюди. А в КНДР 70+ років ще активнішого промивання мізків. Боюсь просто з цими Кімозомбі не буде, тим більше сюди напевно відправлятимуть самих чокнутих.
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15.10.2024 16:53 Ответить
Одна 120 міна впала в 50м від корейців і 70 років зомбування як рукою зняло.
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15.10.2024 17:52 Ответить
У северных корейцев последний шанс законно сделать ноги и получить гражданство ЕС, кто ж откажется..
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15.10.2024 16:55 Ответить
Далекувато з курвщини до європи, особливо коли не маєш грошей і не знаєш мови.
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15.10.2024 16:56 Ответить
Свята Будданга скорочує шлях.
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15.10.2024 16:57 Ответить
То спочатку злапати треба.
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15.10.2024 17:00 Ответить
Їм в південну Корею.
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15.10.2024 17:23 Ответить
їх там ненавидять як шпигунів.
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15.10.2024 17:32 Ответить
Інформація про підготовку військових із КНДР до відправки в Україну - вигадка, - ЦПД

Ну і кому вірити? 😁
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15.10.2024 16:55 Ответить
Дякуємо .
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15.10.2024 16:55 Ответить
незабаром почуємо що
татаров в Київі вбиває корейців
поки ви були не тут
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15.10.2024 16:58 Ответить
шайхет дорізає...
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15.10.2024 19:41 Ответить
ну це ж маячня

куди вони побіжать ? вони працювати то приїжджають, нікуди не бігають.
у них рідня там і діти

маячня не пишіть, соромно за вас.
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15.10.2024 16:59 Ответить
Коли перші з них у полон потраплять, за кого соромно буде?
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15.10.2024 17:02 Ответить
поодинокі випадки можливі.

так вони самоліквідуються.
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15.10.2024 17:04 Ответить
От і подивимось на практиці, чого варте оте легендарне чучхе.
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15.10.2024 17:06 Ответить
Щось не додумав расейскій г-но штаб. Для цих "спасітєлєй рассєі" треба така ж кількість "тік-ток войск кадиравцов для заград-атрядоув", щоб не порозбігались і не косили під бурятів чи китайців-заробітчан.
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15.10.2024 17:02 Ответить
Фіг там. ;Клятих капіталістів; вони вбиватимуть натхненно. За Вождя, за комунізм. Там мізки так промиті, що й первітину, як кацапам, перед атакою не треба.
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15.10.2024 17:06 Ответить
Так в чому справа ,в раші і китаї мілліардерів доларових більше ніж в Америці і щось не чутно щоб хтось із них загинув від руки народного месника-комуняки, вихованого пупсом -Ином
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15.10.2024 17:25 Ответить
Доречі де Легіони Макрона? Стільки шуму було,а був просто рекламний трюк під вибори.
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15.10.2024 17:09 Ответить
Основна умова - це запит української влади. Але це, напевно, не входить в "план перемоги".
До речі, "доречі" потрібно писати окремо згідно українського правопису.
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15.10.2024 19:02 Ответить
Та нє.
Це - ІПСО.
В єрьмаківсько- подоляцькому ЦПД сьогодні сказали, що корейців не існує.
То нема, що обговорювати.
Розходимось...
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15.10.2024 17:09 Ответить
Вони заблукали.
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15.10.2024 17:10 Ответить
повітря свободи
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15.10.2024 17:11 Ответить
Побігли в РДК?
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15.10.2024 17:17 Ответить
А Зеленський вже всі штани обісрав. Всім на Заході розповідає що воює з КНДР.
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15.10.2024 17:38 Ответить
Походу увидели жрачку или свинью и побежали за ней. Кстати их можно будет всех переманить махая хлебом и куском мяса. А потом поставить в окопы против самих же рашистов. Корейцы же нихрена не понимают языка и все белые для них на одно лицо а значит им похрен против кого воевать
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15.10.2024 17:41 Ответить
Навіщо транслювати неперевірені байки?
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15.10.2024 17:48 Ответить
Іноземний легіон з британій штатів та румуній тут більш за все коментує про маячню))))
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15.10.2024 17:50 Ответить
Они поняли , что смертники . Дома их не ждут .
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15.10.2024 17:50 Ответить
"Афро... росіяни. Ну, або чорноруси, як завгодно.

Щодо участі у складі підрозділів РОВ добровольців з країн Африки, які виявили бажання взяти участь у так званій СВО.

Далі текст мовою оригіналу

Представители африканских стран проявили себя в ходе подготовки и выполнения боевых задач следующим образом:

-низкий уровень знания русского языка, нежелание более глубокого изучения языка и понимания приказов;-отсутствие понимания различия званий и старшинства в подразделении;-нежелание выполнения задач в составе штурмовых групп;-крайне разгульное и расслабленное поведение в составе подразделений;-низкий уровень обучаемости и эффективности;-выполнение физических работ по обустройству позиций - некачественное.

Судя по отчётам с мест пребывания пополнения, с чёрнорусами у РОВ совсем всё плохо. Воевать не хотят. Работать не хотят. Давай водка, баба с белая попа и "Джамбо-джамбо!"

Якуты закончились, чёрнорусы подвели, что дальше? Пхеньянцы будут спасать плешивую моль? Какой позор? В эпоху СССР весь это сброд тянули 15 республик, а сейчас, мирской сброд тянет мракобесие путина… Россияне, вы и вправду в полной ****…"
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15.10.2024 17:50 Ответить
То це вже ескалація чи ще ні?
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15.10.2024 17:52 Ответить
вся эта история с чучхеками закончится знаменитым казусом армии царской россии 1814 года,так называемый заграничеый поход против Наполеона,когда за год походов по Европе дезертировало около 65% солдатиков.
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15.10.2024 18:31 Ответить
https://t.me/voinasordoy Война с Ордой. Сергей Ауслендер

Если Северная Корея начнет отправлять своих военных в Украину, а там в армии миллион двести тысяч и еще полмиллиона резерва, это почти неиссякаемый источник живой силы. Даже при потерях, скажем, тысячу убитых в день, хватит на несколько лет. Боятся Киму нечего, Южная Корея нападать на него точно не собирается, Штаты так уж тем более. А платить ему за живую силу будут поголовно или по весу, точно не знаю, но точно - долларами.

Что ж за историческая роль такая выпала украинцам, все это говно разгребать, да еще с такими мудаковатыми и трусливыми союзниками. Беда…
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15.10.2024 18:39 Ответить
Как версия. Они сбежали как рапорта подали ехать воевать или как там. Скорее родни нет у таких.
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15.10.2024 18:43 Ответить
Треба багато напалму бодяжити... Дуже багато...
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15.10.2024 18:49 Ответить
Может, что сбежали,это специальная ложная информация для украинцев.потому,что они в России на основания межгосударственного договора.
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15.10.2024 19:47 Ответить
мабуть сироти
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15.10.2024 20:52 Ответить
https://x.com/turkmendagz



https://x.com/turkmendagz

Черный Абдулла ЗА ПЕРЕМОГУ УКРАIНИ!



https://x.com/turkmendagz

@turkmendagz

·

https://x.com/turkmendagz/status/1846254671188709674 27 мин

После того как КНДР вступила в войну против Украины хотелось бы уточнить:. Я не понял а Украина что, должна собрать вокруг себя всех отморозов Мира и отбиваться одна? Россия угрожает Европе и США. КНДР угрожает Японии, Южной Кореи и США. Ну хотя бы оружия давали без условий.

А то, туда не бей, сюда не ходи, этого не дадим, а этого мало. Да вы ******. Да вы ещё больше *******, если не дай бог Украина падёт. Русские забреют в свою армию ещё и украинцев, как забрили чеченов и бурят и погонят их против поляков и эстонцев, а там и очередь немцев придет.

Хочется сказать гражданам стран НАТО. НАТО вас не защитит. Потому что нет никакого НАТО. Это бюрократический фейк. Вас даже ваши армии хер защитят, потому что разбегутся от одного вида диких бурят. Поэтому требуйте от своих правительств безусловной помощи Украине и ВСУ.
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15.10.2024 21:49 Ответить
Для них це непоганий шанс втекти до Південної Кореї!
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15.10.2024 22:17 Ответить
 
 