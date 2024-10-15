Сотрудничество родных украинских военнопленных с РФ может поставить под угрозу пленника и уменьшить его шансы на обмен, - Офис Омбудсмана

Родных украинских военнопленных предупредили об опасности сотрудничества с РФ, отметив, что это может навредить как самому пленному, так и уменьшить его шансы на обмен.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в своем телеграм-канале рассказал Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

Как отмечается, в Офисе Омбудсмана состоялась встреча с родными пропавших без вести военнослужащих и военнопленных 47-й ОМБР, на которой присутствовали представитель омбудсмена в системе органов сектора безопасности и обороны Юрий Ковбаса, а также представители Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, Объединенного центра СБУ, МВД и ВСУ.

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"Среди прочего, членов семей военнопленных предупредили об опасности сотрудничества с российской стороной: РФ может шантажировать, обещать призрачное освобождение родного в обмен на действия, которые Украина будет квалифицировать как государственную измену. К тому же неосторожные шаги родных могут ставить под угрозу и самого военнопленного и уменьшать его шансы на обмен", - говорится в сообщении.

В свою очередь представитель омбудсмена Ковбаса рассказал о коммуникации омбудсмена с уполномоченным по правам человека в РФ относительно взаимных посещений военнопленных и обмен письмами. Также он отметил, что Украина регулярно информирует международное сообщество о нарушении Россией прав военнопленных.



Представитель Координационного штаба подытожил, что главным двигателем обменов является пополнение обменного фонда, над которым работают Силы обороны Украины.

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