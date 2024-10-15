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Сотрудничество родных украинских военнопленных с РФ может поставить под угрозу пленника и уменьшить его шансы на обмен, - Офис Омбудсмана

рідних українських військовополонених попередили про небезпеку співпраці з РФ

Родных украинских военнопленных предупредили об опасности сотрудничества с РФ, отметив, что это может навредить как самому пленному, так и уменьшить его шансы на обмен.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в своем телеграм-канале рассказал Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

Как отмечается, в Офисе Омбудсмана состоялась встреча с родными пропавших без вести военнослужащих и военнопленных 47-й ОМБР, на которой присутствовали представитель омбудсмена в системе органов сектора безопасности и обороны Юрий Ковбаса, а также представители Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, Объединенного центра СБУ, МВД и ВСУ.

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"Среди прочего, членов семей военнопленных предупредили об опасности сотрудничества с российской стороной: РФ может шантажировать, обещать призрачное освобождение родного в обмен на действия, которые Украина будет квалифицировать как государственную измену. К тому же неосторожные шаги родных могут ставить под угрозу и самого военнопленного и уменьшать его шансы на обмен", - говорится в сообщении.

В свою очередь представитель омбудсмена Ковбаса рассказал о коммуникации омбудсмена с уполномоченным по правам человека в РФ относительно взаимных посещений военнопленных и обмен письмами. Также он отметил, что Украина регулярно информирует международное сообщество о нарушении Россией прав военнопленных.

Представитель Координационного штаба подытожил, что главным двигателем обменов является пополнение обменного фонда, над которым работают Силы обороны Украины.

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Автор: 

военнопленные (1114) омбудсмен (600) Лубинец Дмитрий (480)


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Облрембуд!
Краще мовчи та не лізь з порадами!
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15.10.2024 17:08 Ответить
Людей можна зрозуміти. Це тільки їх вибір, а не дурня-чиновника.
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15.10.2024 17:32 Ответить
Якби ви зелені займалися належним чином обмінами то людям не довелося б самим шукати якісь канали для обміну! Отож перед тим як комусь щось закидати подивися на себе!
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15.10.2024 17:48 Ответить
 
 