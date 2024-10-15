Более 10 тыс. электронных рапортов подали военные через Армія+ за два месяца, - Минобороны. ИНФОГРАФИКА
Начиная с 8 августа 2024 года военные подали более 10 000 электронных рапортов в приложении Армія+.
Об этом сообщили в Минобороны, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, эти документы, которые военнослужащие подписали в приложении и подали через Армія ID на своего командира, имеют такую же силу, что и бумажные.
Заместитель министра обороны по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко отметила, что количество поданных рапортов растет ежедневно на 150-200.
Сообщается также, что приложение уже внедрили более 1000 воинских частей. Примерно 4000 электронных рапортов уже обработаны в системе электронного документооборота (СЕДО) и получили согласование или были отклонены с указанием причины. Каждый четвертый рапорт, который уже обработан через Армія+, принадлежит десантно-штурмовым войскам (ДШВ), которые являются лидерами в этом процессе.
Стоит заметить, что сейчас в Армія+ есть 11 видов рапортов, которые разбиты на четыре категории (на отпуск, выдача направления, направление и на помощь). В ближайшее время в приложении появятся новые.
"Приложение Армія+ является защищенным и безопасным. Персональные данные не хранятся на мобильном устройстве, а берутся из внешних реестров. Мощности приложения развернуты в облачной инфраструктуре. Инфраструктура и само приложение имеют аттестат комплексной системы защиты информации (КСЗИ) и подключены к системе мониторинга реагирования на киберинциденты", - добавили в Минобороны.
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