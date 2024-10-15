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Более 10 тыс. электронных рапортов подали военные через Армія+ за два месяца, - Минобороны. ИНФОГРАФИКА

Понад 10 тис. рапортів подали в Армія+

Начиная с 8 августа 2024 года военные подали более 10 000 электронных рапортов в приложении Армія+.

Об этом сообщили в Минобороны, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, эти документы, которые военнослужащие подписали в приложении и подали через Армія ID на своего командира, имеют такую же силу, что и бумажные.

Заместитель министра обороны по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко отметила, что количество поданных рапортов растет ежедневно на 150-200.

Понад 10 тис. рапортів подали в Армія+

Сообщается также, что приложение уже внедрили более 1000 воинских частей. Примерно 4000 электронных рапортов уже обработаны в системе электронного документооборота (СЕДО) и получили согласование или были отклонены с указанием причины. Каждый четвертый рапорт, который уже обработан через Армія+, принадлежит десантно-штурмовым войскам (ДШВ), которые являются лидерами в этом процессе.

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Понад 10 тис. рапортів подали в Армія+

Стоит заметить, что сейчас в Армія+ есть 11 видов рапортов, которые разбиты на четыре категории (на отпуск, выдача направления, направление и на помощь). В ближайшее время в приложении появятся новые.

"Приложение Армія+ является защищенным и безопасным. Персональные данные не хранятся на мобильном устройстве, а берутся из внешних реестров. Мощности приложения развернуты в облачной инфраструктуре. Инфраструктура и само приложение имеют аттестат комплексной системы защиты информации (КСЗИ) и подключены к системе мониторинга реагирования на киберинциденты", - добавили в Минобороны.

Также смотрите: В приложении "Армія+" уже подали 1100 электронных рапортов, - Минобороны. ФОТОрепортаж

Автор: 

Минобороны (9408) приложение (170) электронные документы (123) электронные услуги (106)


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В окопі "на нулі" є можливість подати такі рапорти?
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15.10.2024 17:49 Ответить
Так Ілон Маск допомагає.
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15.10.2024 19:24 Ответить
звісно в окопі на нулі більше можливостей надрукувати бумажний в двох екземплярах і з поштовими голубами направити його в штаб
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15.10.2024 20:18 Ответить
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15.10.2024 18:47 Ответить
А на демобілізацію скільки?
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15.10.2024 19:22 Ответить
 
 