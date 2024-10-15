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Новости Агрессия России против Украины Война
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Ситуация на Запорожском направлении достаточно динамичная, но какого-то успеха оккупанты не имеют, - Силы обороны юга

Ситуація на Запорізькому напрямку

Ситуация на Запорожском направлении постоянно меняется, однако большого наступления или какого-то успеха противник на этом направлении не имеет.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом в эфире телемарафона рассказал спикер Сил обороны юга Владислав Волошин.

"Этот участок боевого столкновения довольно сложный. Еще раньше мы сообщали, что там собирались штурмовые группы. Несколько дней подряд противник проводил там штурмовые действия, пытался захватить наши позиции", - рассказал Волошин.

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По его словам, российские оккупанты не имеют большого успеха на этом направлении.

"Ситуация довольно динамичная и она меняется постоянно, конфигурация линии боестолкновения меняется в ту или иную пользу. Большого наступления или какого-то успеха противник на этом направлении не имеет", - добавил спикер.

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Напомним, ранее сообщалось, что россияне готовят новые штурмовые действия под Орехово и Работино на Запорожье и перебрасывают туда личный состав.

Автор: 

Запорожская область (3177) Волошин Владислав (62) Силы обороны юга (344)


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не брешіть!
а на скільки км по всьому південному фронту просунулись москалі? чомусь ніхто не рахує, бо це - "какая разніца"! а на курській авантюрі - про кожен метр фанфари трубили!
то що ж - і з курщини випихають, і знову "отріцательое наступлєние"
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15.10.2024 20:05 Ответить
То іди повоюй там, пизл...вий підрахуй!
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15.10.2024 20:19 Ответить
а ти, зєлєбот, видать, вже повуював, аж мізки закипіли))
бовдуре, не до воїнів претензії, вони - герої без сумніву. отож їх і шкода
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15.10.2024 21:48 Ответить
 
 