Ситуация на Запорожском направлении достаточно динамичная, но какого-то успеха оккупанты не имеют, - Силы обороны юга

Ситуация на Запорожском направлении постоянно меняется, однако большого наступления или какого-то успеха противник на этом направлении не имеет.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом в эфире телемарафона рассказал спикер Сил обороны юга Владислав Волошин.

"Этот участок боевого столкновения довольно сложный. Еще раньше мы сообщали, что там собирались штурмовые группы. Несколько дней подряд противник проводил там штурмовые действия, пытался захватить наши позиции", - рассказал Волошин.

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По его словам, российские оккупанты не имеют большого успеха на этом направлении.

"Ситуация довольно динамичная и она меняется постоянно, конфигурация линии боестолкновения меняется в ту или иную пользу. Большого наступления или какого-то успеха противник на этом направлении не имеет", - добавил спикер.

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Напомним, ранее сообщалось, что россияне готовят новые штурмовые действия под Орехово и Работино на Запорожье и перебрасывают туда личный состав.