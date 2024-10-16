Остин будет обсуждать усиление военной поддержки на министерских встречах НАТО и G7 - Пентагон

Министр обороны США Ллойд Остин посетит Европу, где встретится с министрами стран НАТО и G7, в частности, для обсуждения поддержки Украины.

Об этом заявила во вторник заместитель спикера Министерства обороны США Сабрина Сингх, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Завтра (в среду - Ред.) министр Остин отправится в Брюссель, где будет находиться в течение 16-18 октября, чтобы принять участие в серии многосторонних встреч, в том числе на уровне министров обороны НАТО и министров стран, входящих в Глобальную коалицию победы над ИГИЛ",- сказала Сингх.

По ее словам, в Брюсселе речь пойдет об укреплении позиций коллективной обороны НАТО, адаптации коалиции анти-ИГИЛ к актуальным угрозам, "а также об усилении военной поддержки Украины".

После этого глава Пентагона отправится в Неаполь (Италия), чтобы принять участие во встрече на уровне министров обороны стран G7, запланированной на 19 октября. По словам Сингх, дискуссии будут сосредоточены, в частности, на "обеспечении дальнейшей военной помощи Украине", а также на других глобальных вопросах.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Остин и Гили обсудили поддержку Украины