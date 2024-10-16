США не будут размещать на территории Украины систему ПВО THAAD, как в Израиле, потому что это разные войны, - Пентагон

Соединенные Штаты не будут размещать возле Украины систему перехвата ракет средней дальности THAAD, чтобы сбивать российские ракеты и дроны, как они это делают для Израиля, поскольку российско-украинская война и война на Ближнем Востоке являются разными.

Об этом заявила заместитель спикера Пентагона Сабрина Сингх, передает Цензор.НЕТ.

Представительница ведомства подчеркнула, что Министерство обороны и правительство США продолжают поддерживать Израиль и Украину в удовлетворении их оборонных потребностей.

В то же время, отвечая на вопрос, почему Штаты разворачивают систему THAAD в Израиле для защиты от баллистических ракет Ирана, но не делают этого в странах НАТО для защиты западной Украины от ракетных атак России, Сингх отметила, что это две разные ситуации.

"Это разные войны, разные регионы и обязательства перед Израилем и Украиной разные", - добавила представительница Минобороны США.

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