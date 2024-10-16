США не будут размещать на территории Украины систему ПВО THAAD, как в Израиле, потому что это разные войны, - Пентагон
Соединенные Штаты не будут размещать возле Украины систему перехвата ракет средней дальности THAAD, чтобы сбивать российские ракеты и дроны, как они это делают для Израиля, поскольку российско-украинская война и война на Ближнем Востоке являются разными.
Об этом заявила заместитель спикера Пентагона Сабрина Сингх, передает Цензор.НЕТ.
Представительница ведомства подчеркнула, что Министерство обороны и правительство США продолжают поддерживать Израиль и Украину в удовлетворении их оборонных потребностей.
В то же время, отвечая на вопрос, почему Штаты разворачивают систему THAAD в Израиле для защиты от баллистических ракет Ирана, но не делают этого в странах НАТО для защиты западной Украины от ракетных атак России, Сингх отметила, что это две разные ситуации.
"Это разные войны, разные регионы и обязательства перед Израилем и Украиной разные", - добавила представительница Минобороны США.
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Reason #2: You can only look strong at the expense of the weak. If you push too hard someone who is fairly strong and determined, they can hurt you. So you need to pick your enemies very, very carefully. More carefully than your friends: because friends are always fake, while enemies can suddenly become very real.
wake up, you are already chosen as an enemy, and they even don't care about your financial and military power. they're already waging the war against you (cold one at the moment) and your satellites (already hot one). an you know what? they're winning.
А так, да, думка цікава.
"THAAD (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 англ. Terminal High Altitude Area Defense [θæd], рання назва https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 англ. Theater High Altitude Area Defense) - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0 протиракетний комплекс рухомого наземного базування для висотного заатмосферного перехоплення балістичних https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D1%8C%D0%BE%D1%97_%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96 ракет середньої дальності ."
Іскандер - максимальна висота траєкторії 50 км
THAAD - висота перехвату 150 км. Перехоплення вище стратосфери, бойова частина інертнаhttps://uk.wikipedia.org/wiki/THAAD#cite_note-12 [12] https://uk.wikipedia.org/wiki/THAAD#cite_note-13 [13] https://uk.wikipedia.org/wiki/THAAD#cite_note-14 [14] https://uk.wikipedia.org/wiki/THAAD#cite_note-15 [15] https://uk.wikipedia.org/wiki/THAAD#cite_note-16 [16] , даних про можливості перехоплення в стратосфері (нижче 50 км над поверхнею Землі) та тропосфері (нижче 12 км над поверхнею Землі) немає.
а сам thaad розроблявся як засіб боротьби із радянськими скадами, які і є аналогами іскандерів, та й в цілому thaad заявляє про збиття short-range ballistic missles.
Перший єшелон ПРО - ракети СПРИНТ та САМ-3 ( заатмосферне космічне перехоплення бойових блоків)
Другий ешелон - THAAD (низькоорбітальне та іоносферне перехоплення бойових блоків)
Третій ешелон ПРО- ПЕТРІОТ + ЕРІНТ ( перехоплення бойових блоків МБР на межі плотних шарів атмосфери).
Джерело:
От якби вона коротко пояснила, так як Ви, можливо, і реакція була б інша.
Ізраїль - демократична, не корумпована країна.
Україна - вже НІ.
Рашка - ядерна країна.
Іран - ще НІ.
Тільки й можеш по методичці всіх кацапами обзивати.
А ос це ЩО?!!!
Причому КАЦАПСЬКІЙ методичці.
І настирно мене кацапом обзиваєш.
"у США є"?
Ну так ПОКАЖИ мені що там "у США є" - давай такі же фотографії з купами грошей, вилучених у держ-службовців, яких ще й НЕ ПОСАДИЛИ пожиттєво.
А наших корупціонерів як раз і НЕ ПОСАДИЛИ.
Ну і так, ще є безліч причин:
- наприклад в Ізраїлі немає телемарафону. Вже ж писали, що США вважають марафон порушенням свободи слови, а для них то святе.
це де? в монголії?
Атож!
Скажімо, підараси теж бувають різні!
Там площа меньше Київської області.
Що ви порівнюєте?
Нащо людям пропонують бути частиною сповіщення атак (мобільні застосунки)? Бо земля все ще кругла, мать її так.
І толку від системи радарів і перехвату в прикордонні з тиловими країнами?
Якщо кінцева траєкторія ракет наврядчи є за межею України.
Там (Ізраїль) ракети летять через суміжні кордони з сусідніми країнами.
А тут, зі сторони ворога та моря.
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Війна розпочалась 20 лютого 2014 року. Тоді ми просрали Крим та велику частину Донбасу. Наркоман Зеленський теж в цьому винуватий? А який наркоман винуватий? Не підкажете?
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Так, це різні війни. Зараз це вже зрозуміло навіть тим, хто нічого не розуміє. Наша війна , перш за все, потрібна Заходу і він буде робить все щоб вона не закінчувалась. Це все випливає з стратегічної програми Заходу а найперш США: -максимально ослабить росію. Ми по своїй дурості опинилися в ситуації Польщі в 1939 році. І результат буде подібним. Ця війна також показала, що Демократія тотально програла Диктатурі. Оформлення цього програшу відбудеться після виборів в США.
Кеннеді не дасть збрехати.
Это другое ?
Там інша кров біжить ?
Одна -- локальна..
Інша -- глобальна!
Але якщо вже Маск дає старлінки москалям та підтримує Трабла.. то що там казати...
Уся надія на Харріс, баба ніби "з яйцями" та й не 90-річними
Чи може я помилився?