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США не будут размещать на территории Украины систему ПВО THAAD, как в Израиле, потому что это разные войны, - Пентагон

США пояснили, чому не збивають ракети над Україною, як над Ізраїлем

Соединенные Штаты не будут размещать возле Украины систему перехвата ракет средней дальности THAAD, чтобы сбивать российские ракеты и дроны, как они это делают для Израиля, поскольку российско-украинская война и война на Ближнем Востоке являются разными.

Об этом заявила заместитель спикера Пентагона Сабрина Сингх, передает Цензор.НЕТ.

Представительница ведомства подчеркнула, что Министерство обороны и правительство США продолжают поддерживать Израиль и Украину в удовлетворении их оборонных потребностей.

В то же время, отвечая на вопрос, почему Штаты разворачивают систему THAAD в Израиле для защиты от баллистических ракет Ирана, но не делают этого в странах НАТО для защиты западной Украины от ракетных атак России, Сингх отметила, что это две разные ситуации.

"Это разные войны, разные регионы и обязательства перед Израилем и Украиной разные", - добавила представительница Минобороны США.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минобороны США не может оказывать военную помощь сейчас, поскольку нечем восстановить собственные запасы

Автор: 

Израиль (1939) ПВО (2824) Пентагон (1468) США (27090) Сингх Сабрина (44)


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Топ комментарии
+56
Верховна Рада на позачерговому засіданні 8 вересня 2021 року не підтримала звернення до Конгресу США щодо надання Україні двостороннього статусу основного союзника США поза НАТО (MNNA).
Ми добровільно стали 3 сортом, коли вибрали зеленського, дали йому повноваження і монобільшість.
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16.10.2024 08:45
+31
Ну так, і люди різного сорту - 3 чи навіть 4...
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16.10.2024 08:20
+31
Усі ті виррдки депутати, через яких провалилось голосування, мають сидіти у в'язниці
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16.10.2024 09:09
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Коротше кажучи досить виразно нас послали
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16.10.2024 09:24 Ответить
Все зрозуміло,не сінгх.
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16.10.2024 09:25 Ответить
Сінгх, але народжена у США.
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16.10.2024 12:27 Ответить
Війни не різні,вони однакові бо гинуть люди,Назавжди.
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16.10.2024 09:29 Ответить
Війни різні. В нас наприклад населення добровільно проголосувало за власну смерть в 2019.
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16.10.2024 12:14 Ответить
На погляд США один диктатор воює проти іншого диктатора.
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16.10.2024 09:35 Ответить
Отже, треба послати оте ''моготе'' за крейсером і виготовляти брудну бомбу-гаранти ''будапештом'' дупу витерли!
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16.10.2024 09:35 Ответить
мг..войны різні - раша ведет войну против Украины и шевелит кучу говна на Востоке, что б война была и там и отвлекала ресурсы для помощи Украине...разные войны, совсем
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16.10.2024 09:36 Ответить
Reason #1: Because it is Israel. Who is not jumping out of their pants vowing complete support for Israel no matter what it does, does not get elected to a high office in the US.
Reason #2: You can only look strong at the expense of the weak. If you push too hard someone who is fairly strong and determined, they can hurt you. So you need to pick your enemies very, very carefully. More carefully than your friends: because friends are always fake, while enemies can suddenly become very real.
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16.10.2024 09:38 Ответить
it's hard to imagine where America would have been now, if someone like Reagan had followed that ostrich strategy.

wake up, you are already chosen as an enemy, and they even don't care about your financial and military power. they're already waging the war against you (cold one at the moment) and your satellites (already hot one). an you know what? they're winning.
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16.10.2024 10:30 Ответить
I wonder if we are the only ones who can use the translator?

А так, да, думка цікава.
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16.10.2024 12:30 Ответить
Reason 3. Not demagogy but a bare fact. Because cowards and scoundrels. Bastards, give back our weapons that you took and go f yourself.
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17.10.2024 00:01 Ответить
А прочитати, що THAAD призначений для збиття ЗААТМОСФЕРНОЇ балістики середньої дальності (яка проти України не використовується) ніхто не пробував? проти іскандерів/кінжалів вона непридатна.

"THAAD (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 англ. Terminal High Altitude Area Defense [θæd], рання назва https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 англ. Theater High Altitude Area Defense) - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0 протиракетний комплекс рухомого наземного базування для висотного заатмосферного перехоплення балістичних https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D1%8C%D0%BE%D1%97_%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96 ракет середньої дальності ."
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16.10.2024 09:46 Ответить
навіть фау-2 пдіймались на 80-90 км. так шо не пишіть тут маячню.
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16.10.2024 10:38 Ответить
Змиріться, цифри проти вас... Як і специфікації цього комплексу

Іскандер - максимальна висота траєкторії 50 км
THAAD - висота перехвату 150 км. Перехоплення вище стратосфери, бойова частина інертнаhttps://uk.wikipedia.org/wiki/THAAD#cite_note-12 [12] https://uk.wikipedia.org/wiki/THAAD#cite_note-13 [13] https://uk.wikipedia.org/wiki/THAAD#cite_note-14 [14] https://uk.wikipedia.org/wiki/THAAD#cite_note-15 [15] https://uk.wikipedia.org/wiki/THAAD#cite_note-16 [16] , даних про можливості перехоплення в стратосфері (нижче 50 км над поверхнею Землі) та тропосфері (нижче 12 км над поверхнею Землі) немає.
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16.10.2024 10:58 Ответить
150 км - це найвища точка перехоплення.
а сам thaad розроблявся як засіб боротьби із радянськими скадами, які і є аналогами іскандерів, та й в цілому thaad заявляє про збиття short-range ballistic missles.
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16.10.2024 11:21 Ответить
THAAD - це ПРО другого ешелону.
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16.10.2024 16:23 Ответить
то й що? якшо його розробляли саме як протидію скадам, прямими нащадками котрих і є іскандери.
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16.10.2024 17:24 Ответить
Ні, основна мішень THAAD- бойові частини МБР.

Перший єшелон ПРО - ракети СПРИНТ та САМ-3 ( заатмосферне космічне перехоплення бойових блоків)
Другий ешелон - THAAD (низькоорбітальне та іоносферне перехоплення бойових блоків)
Третій ешелон ПРО- ПЕТРІОТ + ЕРІНТ ( перехоплення бойових блоків МБР на межі плотних шарів атмосфери).
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16.10.2024 17:34 Ответить
так петріот - це не про, це ппо з можливостями про в останній ітерації пак-3. те, що вона здатна вражати балістичні цілі, не робить її основним інструментом боротьби із ними, а радше як засобом останнього шансу. власне це і підтверджує дуже маленька зона ураження як по висоті, так і по дальності швидкісних цілей типу балістики. задача петріота - ловити те, що пропустять ваші перші 2 ешелони, прикриваючи лише найбільш критичні об'єкти, як та ж батарея таад.
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16.10.2024 20:21 Ответить
"Це різні війни, різні регіони та зобов'язання перед Ізраїлем і Україною є різними", - додала представниця Міноборони .
Джерело:

От якби вона коротко пояснила, так як Ви, можливо, і реакція була б інша.
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16.10.2024 12:34 Ответить
На жаль, це ТАК:
Ізраїль - демократична, не корумпована країна.
Україна - вже НІ.
Рашка - ядерна країна.
Іран - ще НІ.
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16.10.2024 09:47 Ответить
кацап, тебе жаль?
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16.10.2024 13:38 Ответить
А тобі, зе-типілу продажному НІЧОГО "не жаль"!
Тільки й можеш по методичці всіх кацапами обзивати.
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16.10.2024 13:43 Ответить
Кацап, Україна демократична, не корумпована країна. Запам'ятав?
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16.10.2024 13:58 Ответить
Не, ти справжній ТИПІЛ, чи ПРИКИДАЄШСЯ?
А ос це ЩО?!!!


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16.10.2024 14:31 Ответить
Такі скандали, кацапе, є в будь-якій країні, зокрема у США
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16.10.2024 18:53 Ответить
Ну брешеш точно по методичці!
Причому КАЦАПСЬКІЙ методичці.
І настирно мене кацапом обзиваєш.
"у США є"?
Ну так ПОКАЖИ мені що там "у США є" - давай такі же фотографії з купами грошей, вилучених у держ-службовців, яких ще й НЕ ПОСАДИЛИ пожиттєво.
А наших корупціонерів як раз і НЕ ПОСАДИЛИ.
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16.10.2024 19:21 Ответить
Ну треба іноді подивитись в дзеркало і непосоромитись констатувати, який же "я" ідіот
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16.10.2024 15:22 Ответить
По нам не бьют балістикою, яка залітає майже в космос. Штати просто перестраховуються на випадок ядерної атаки Іраном.
Ну і так, ще є безліч причин:
- наприклад в Ізраїлі немає телемарафону. Вже ж писали, що США вважають марафон порушенням свободи слови, а для них то святе.
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16.10.2024 10:00 Ответить
біля України

це де? в монголії?
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16.10.2024 10:04 Ответить
США не розміщуватимуть біля України систему ППО THAAD, як в Ізраїлі, бо це різні війни

Атож!
Скажімо, підараси теж бувають різні!
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16.10.2024 10:13 Ответить
...і тіки ти однаковий
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16.10.2024 10:34 Ответить
Війна робить людей тупенькими.
Там площа меньше Київської області.
Що ви порівнюєте?
Нащо людям пропонують бути частиною сповіщення атак (мобільні застосунки)? Бо земля все ще кругла, мать її так.
І толку від системи радарів і перехвату в прикордонні з тиловими країнами?
Якщо кінцева траєкторія ракет наврядчи є за межею України.
Там (Ізраїль) ракети летять через суміжні кордони з сусідніми країнами.
А тут, зі сторони ворога та моря.
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16.10.2024 10:31 Ответить
Так би вона, коротко, ввічливо і пояснила б. Було б менше інсинуацій.
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16.10.2024 12:37 Ответить
Все вірно сказала - Україна та Ізраїль дуже різні країни. Коли Ізраїль об'явив мобілізацію то євреї з усього світу ринулись до Ізраелю. А от в Україні навпаки - чоловіки призовного віку біжуть за кордон і їх підтримують 54% українців. І лише приблизно 17%, і це тіки опрос, осуджують втікачів. Слабкі країни - у більшості населення, нікому не цікаві. Обирають наркоманів без досвіду з обіцянками за рік закінчити війну та посадити Пороха. А на справді - приводить до повного краху країну. Недарма Байден відмовився від Рамштайну. Бо презедент зеленский покуролєсіл в Америці і вже всіх там своєю поведінкою хама-наріка затрахав. Тому і був посланий нах. Але як верещать зеленокожі любимці - страшенно.
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16.10.2024 10:53 Ответить
Обирають наркоманів без досвіду з обіцянками за рік закінчити війну та посадити Пороха. А на справді - приводить до повного краху країну.

===================================================================

Війна розпочалась 20 лютого 2014 року. Тоді ми просрали Крим та велику частину Донбасу. Наркоман Зеленський теж в цьому винуватий? А який наркоман винуватий? Не підкажете?
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16.10.2024 12:08 Ответить
ВІйна розпочалась 15 лютого 2014 р. Саме тоді розпочалось перекидання військ федерастії до Криму.
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16.10.2024 12:20 Ответить
ну хоч рік співпав вже добре
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16.10.2024 12:38 Ответить
Пам'ятаєте представника рашки в ООН чуркіна - коли він в ООН показував на увесь світ лист і це був оригинал, біженця-рецідівіста - президента до х...ла з проханням щоб х...ло ввело війська рашки в Україну. Правда через не тривалий час чуркіна не стало - помер. І рашка заборонила будь які паталогоанатомічні дії американцям. І скіки біженець поставив силових міністрів України генералів фсб. Тому вираз - ми просрали - просрав янукович та йього шакали. Не знаю зеків не наркоманів. А на рахунок зеленского - то самі робіть висновки - ось відос - яркий - Скажіть хто винуватий у тому шо з 19 року, після того як став верховним головнокомандувачем, скоротив ЗСУ з 320 тисяч до 140 тисяч? - Адекватний презедент буде ось так робити - https://www.youtube.com/watch?v=CWrIr18WO70
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16.10.2024 15:54 Ответить
До чого тут Нуланд? Вона за зеленського не голосувала.
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16.10.2024 12:21 Ответить
Такі як Нуланд обіцяли нам НАТО 15 років, не в останню чергу через їхні обіцянки ми пішли на конфронтацію з кратно сильнішою рашкою. А тепер фактично кинули нас на повільну погибель
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16.10.2024 13:04 Ответить
Гєна, ти ... повторюєш і поширюєш кацапський дурнуватий наратив !!
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16.10.2024 12:39 Ответить
без лоха и жизнь плоха 💯
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16.10.2024 11:17 Ответить
оскільки російсько-українська війна та війна на Близькому Сході є різними.

==========================================================

Так, це різні війни. Зараз це вже зрозуміло навіть тим, хто нічого не розуміє. Наша війна , перш за все, потрібна Заходу і він буде робить все щоб вона не закінчувалась. Це все випливає з стратегічної програми Заходу а найперш США: -максимально ослабить росію. Ми по своїй дурості опинилися в ситуації Польщі в 1939 році. І результат буде подібним. Ця війна також показала, що Демократія тотально програла Диктатурі. Оформлення цього програшу відбудеться після виборів в США.
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16.10.2024 11:30 Ответить
Якщо Трамп залізе з ногами у демократію, наступний снайпер вже не промаже.
Кеннеді не дасть збрехати.
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16.10.2024 12:41 Ответить
Ну так яка відповідь на риторичне питання, нас чекають в НАТО?
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16.10.2024 13:06 Ответить
дякуємо шо не відмовили
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16.10.2024 13:16 Ответить
подстилка фсбэшника Елдака маркарова расскажи Отупевшим зелеДрочерам почему у нас другая война.....
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16.10.2024 13:26 Ответить
Там же евреи, а тут украинцы.
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16.10.2024 14:21 Ответить
внучка Маугли делит людей на касты
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16.10.2024 14:24 Ответить
Это не то
Это другое ?
Там інша кров біжить ?
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16.10.2024 15:10 Ответить
Теж згоден зі Сабріном,
Одна -- локальна..
Інша -- глобальна!

Але якщо вже Маск дає старлінки москалям та підтримує Трабла.. то що там казати...
Уся надія на Харріс, баба ніби "з яйцями" та й не 90-річними
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16.10.2024 15:27 Ответить
прибалтів шкода. Вони нормальні
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17.10.2024 00:05 Ответить
... може тому що ізраїльські євреї працюють захист своєї країни, а наші - на захист своїх кишень ?,
Чи може я помилився?
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16.10.2024 19:50 Ответить
помилився. Тому шо сша сс*ться росію. І це єдина причина чому. Власне вони про це і кажуть. І тільки недоумкуваті вигадують інші причини
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17.10.2024 00:06 Ответить
з такими заявами - трамп наступний президент
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16.10.2024 22:03 Ответить
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