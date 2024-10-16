Если Киев решит начать с РФ переговоры относительно завершения войны, то сделает это с позиции силы, - Рютте
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что если в определенный момент Киев решит начать с Россией переговоры по завершению войны, то сделает это с позиции силы.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду, об этом Рютте заявил во время брифинга с премьер-министром Латвии Эвикой Силиней.
Он подчеркнул, что НАТО поддерживает Украину военной помощью и не позволит российскому диктатору Владимиру Путину достичь своего в Украине.
Рютте добавил, что США и другие страны оказывают значительную помощь Украине и все, что нужно сейчас сделать - это убедиться, что Украина может продолжать противостоять агрессии.
"И если однажды Зеленский и его команда решат обсудить с Россией, как положить этому конец - он сделает это с позиции силы", - добавил Рютте.
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А ещё лучше- как Хиросима, только взрыв там должен быть в 1000 раз мощней.