РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9922 посетителя онлайн
Новости
2 352 15

Если Киев решит начать с РФ переговоры относительно завершения войны, то сделает это с позиции силы, - Рютте

Рютте заявив, що якщо Київ і говоритиме з РФ, то з позиції сили

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что если в определенный момент Киев решит начать с Россией переговоры по завершению войны, то сделает это с позиции силы.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду, об этом Рютте заявил во время брифинга с премьер-министром Латвии Эвикой Силиней.

Он подчеркнул, что НАТО поддерживает Украину военной помощью и не позволит российскому диктатору Владимиру Путину достичь своего в Украине.

Также читайте: Условия переговоров с РФ может определять только Украина, - Рютте

Рютте добавил, что США и другие страны оказывают значительную помощь Украине и все, что нужно сейчас сделать - это убедиться, что Украина может продолжать противостоять агрессии.

"И если однажды Зеленский и его команда решат обсудить с Россией, как положить этому конец - он сделает это с позиции силы", - добавил Рютте.

Также читайте: России не запугать НАТО угрозами. Сделаем все необходимое, чтобы Украина победила, - Рютте

Автор: 

Зеленский Владимир (20782) НАТО (10054) Рютте Марк (377) переговоры с Россией (1143)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+6
Де ви ту силу бачите? У постійних відступах? Сила - це коли б ми наступали, витісняючи кацапів зі своєї землі, і ми кошмарили кацапів ракетами та шахедами, а не навпаки.
показать весь комментарий
16.10.2024 14:03
+5
Для этого мааацква должна сперва выглядеть как Мариуполь. А лучше как Бахмут.
А ещё лучше- как Хиросима, только взрыв там должен быть в 1000 раз мощней.
показать весь комментарий
16.10.2024 13:38
+5
Були б в нас всі такі партнери як Нідерланди. А так більшість партнерів шалтай-болтай.
показать весь комментарий
16.10.2024 13:39
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Для этого мааацква должна сперва выглядеть как Мариуполь. А лучше как Бахмут.
А ещё лучше- как Хиросима, только взрыв там должен быть в 1000 раз мощней.
показать весь комментарий
16.10.2024 13:38 Ответить
Кому должен? С дивана воюете?
показать весь комментарий
16.10.2024 14:49 Ответить
Нет, вам в туалет снаряды подношу.
показать весь комментарий
16.10.2024 17:11 Ответить
Если не с дивана, так почему же до сих не сделал чтобы "мааацква должна сперва выглядеть как Мариуполь" ?
показать весь комментарий
17.10.2024 11:24 Ответить
Я сделал что мог- в т.ч. 2 раза пошёл на выборы в 2019-м и проголосовал ПРОТИВ агента Ху#ла Янелоха. А что сделали для этого вы?
показать весь комментарий
17.10.2024 13:30 Ответить
Я, в отличии от вас, не рассуждаждаю должном, в частности как должна выглядеть мааацква и какой должен быть взрыв. Потому что рассуждения о должном - бесплодны. Вместо этого я говорю о сущем. Нужно исходить из своих возможностей, а не фантазий.
показать весь комментарий
17.10.2024 19:53 Ответить
Були б в нас всі такі партнери як Нідерланди. А так більшість партнерів шалтай-болтай.
показать весь комментарий
16.10.2024 13:39 Ответить
В плані потужних і підбадьорливих заяв партнерам України немає рівних.
показать весь комментарий
16.10.2024 14:24 Ответить
щось одні заяви віл Рютте, а чи втіляться вони в життя ? ,...Столтенберг, як пішов у відставку ,то теж став войовничий.
показать весь комментарий
16.10.2024 13:40 Ответить
Если вы решили поговорить с бешенной собакой которая вас покусала то ето уже аж никак не может показывать вашу позицию силы а скорее наоборот вашу слабость в их глазах. Бешенную собаку или маьяка уничтожают а не говорят с ними.
показать весь комментарий
16.10.2024 13:41 Ответить
Чого ж ти тут сидиш? Йди унічтажай, чучело горохове.
показать весь комментарий
16.10.2024 14:27 Ответить
Классный парень - ему бы быть ПРЕЗИДЕНТОМ США.
показать весь комментарий
16.10.2024 13:46 Ответить
Де ви ту силу бачите? У постійних відступах? Сила - це коли б ми наступали, витісняючи кацапів зі своєї землі, і ми кошмарили кацапів ракетами та шахедами, а не навпаки.
показать весь комментарий
16.10.2024 14:03 Ответить
Навіть не смішно вже...
показать весь комментарий
16.10.2024 14:20 Ответить
Під Києвом буде сама сильна позиція сили.
показать весь комментарий
16.10.2024 14:26 Ответить
 
 